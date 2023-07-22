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Байден всё распродал: США могут остаться без нефтяных резервов

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США могут остаться без нефтяных резервов. Геоэнергетика Инфо. Байден распродал стратегический запас нефти в США. Чтобы восполнить потери Стратегического нефтяного резерва США, понадобятся десятилетия. Байден поставил себя в зависимость от стран персидского залива? Так ли нужны эти запасы США? США больше не будут продавать нефть Китаю из своих резервов. Запасы нефти в США за неделю снизились меньше прогноза

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9BKANdgYSHI
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9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 11211 8563
    чужой сегодня в 15:46

      Это был хитрый договорняк Зели с Пу, чтобы байденовские ДБ потратили деньги на Украине.
      Чтобы раззадорить массы посадили Стрелкова отдохнуть два месяца.
      Молодцы украинцы. Они своим мужеством и стойкостью раскрутили бидона на круглую сумму. Лохонули белый дом как желтый с БД.

      1
      1
      • 56 44
        Викторчужой сегодня в 16:04

          Жаль что этим “гордиться ” скоро не кому будет.

          2
          2
          • 11211 8563
            чужойВиктор сегодня в 16:18

              Гордиться будут американцы. Они такого еще не видели.

              • 56 44
                Викторчужой сегодня в 16:20

                  У них уже “гордость” проглядывается.
                  В штанах. Ниже пояса сзади.

                  • 11211 8563
                    чужойВиктор сегодня в 16:24

                      Тогда их в балет не возьмут. Балеруны “гордость” спереди подкладывают.
                      Да, хохлы это те не Ирак.
                      Хохлы разбуратинили Бидона как ребенка в ноль.

                      1
                      1
                    • 56 44
                      Викторчужой сегодня в 16:33

                        Балеруны
                        поджимают чтоб не мешали.
                        А эти распускают чтобы уважали.
                        А когда ни уважения и мешают, то они для баланса в штаны накладают.
                        Короче, – молчат и сопят.

                      • 11211 8563
                        чужойВиктор четыре часа назад

                          Не знаю. У меня как ни поджимались, они только плеваться начинают, а как на балете таких не было.

                        • 56 44
                          Викторчужой четыре часа назад

                            Пример.
                            Вот ты за Гиркина промолчал!? Промолчал. А тебя просили “просопеть”.
                            А вот если бы “просопел” после “молчания” тогда бы значит “наклал сзади”.
                            А так, – ты молодец.

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                          • 11211 8563
                            чужойВиктор три часа назад

                              Ничего бы я не “сопел” бы. Это здесь многие ищут как разделить. Я уже здесь писал, что на стратегическом объекте где вход через проверку, ко мне подсел товарисч, и начал рассказывать какой Лукашенко плохой. Оказалось, что он участник декабрьских. Но у меня там оказался давний друг и мы не показывали всем что знакомы. Он мне объяснил, что подобный на таком объекте нужен властям, чтобы посмотреть кто с ним заговорит.
                              Ты хочешь чтобы я что то еще более подробно разжевал с Гиркиным ?
                              Здесь самая главная фишка – это Марина. Но у каждого свое мнение.

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