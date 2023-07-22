Байден всё распродал: США могут остаться без нефтяных резервов
США могут остаться без нефтяных резервов. Геоэнергетика Инфо. Байден распродал стратегический запас нефти в США. Чтобы восполнить потери Стратегического нефтяного резерва США, понадобятся десятилетия. Байден поставил себя в зависимость от стран персидского залива? Так ли нужны эти запасы США? США больше не будут продавать нефть Китаю из своих резервов. Запасы нефти в США за неделю снизились меньше прогноза
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Это был хитрый договорняк Зели с Пу, чтобы байденовские ДБ потратили деньги на Украине.
Чтобы раззадорить массы посадили Стрелкова отдохнуть два месяца.
Молодцы украинцы. Они своим мужеством и стойкостью раскрутили бидона на круглую сумму. Лохонули белый дом как желтый с БД.
Жаль что этим “гордиться ” скоро не кому будет.
Гордиться будут американцы. Они такого еще не видели.
У них уже “гордость” проглядывается.
В штанах. Ниже пояса сзади.
Тогда их в балет не возьмут. Балеруны “гордость” спереди подкладывают.
Да, хохлы это те не Ирак.
Хохлы разбуратинили Бидона как ребенка в ноль.
Балеруны
поджимают чтоб не мешали.
А эти распускают чтобы уважали.
А когда ни уважения и мешают, то они для баланса в штаны накладают.
Короче, – молчат и сопят.
Не знаю. У меня как ни поджимались, они только плеваться начинают, а как на балете таких не было.
Пример.
Вот ты за Гиркина промолчал!? Промолчал. А тебя просили “просопеть”.
А вот если бы “просопел” после “молчания” тогда бы значит “наклал сзади”.
А так, – ты молодец.
Ничего бы я не “сопел” бы. Это здесь многие ищут как разделить. Я уже здесь писал, что на стратегическом объекте где вход через проверку, ко мне подсел товарисч, и начал рассказывать какой Лукашенко плохой. Оказалось, что он участник декабрьских. Но у меня там оказался давний друг и мы не показывали всем что знакомы. Он мне объяснил, что подобный на таком объекте нужен властям, чтобы посмотреть кто с ним заговорит.
Ты хочешь чтобы я что то еще более подробно разжевал с Гиркиным ?
Здесь самая главная фишка – это Марина. Но у каждого свое мнение.