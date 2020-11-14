Трамп и Байден олицетворяют собой два различных варианта этого будущего мира. Хотя их фигуры сами по себе, в общем-то, довольно слабые… Трампу далеко не только до Франклина Рузвельта, но даже до Рональда Рейгана. А Байден — человек, который стоит рядом с внучкой и называет её именем умершего сына, заявляет, что баллотируется не на пост президента, а в Сенат США и, в общем, демонстрирует все признаки прогрессирующей возрастной деградации.

Так вот сейчас происходит новый серьёзнейший кризис капиталистической системы. И это уже не просто очередной системный, а терминальный кризис. Потому что глобализация с «финансиализацией» капитала — это финальная стадия капиталистического способа производства, которая полностью исчерпывает его потенциал. И вместе с тем исчерпывает потенциал того мира, который оформился на рубеже 1980–1990-х годов после разрушения Советского Союза. Всё, этот мир себя «проел», и на его месте должен появиться какой-то другой.

В конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века как раз и происходил такой сдвиг: на основе взрыва научно-технической революции возникал глобальный рынок, создавалась «империя доллара», отвязанного от драгоценных металлов, прежде всего золота, но привязанного ко всему объёму производимых в мире товаров и услуг.

В связи c этим должен сказать, что за последние полвека Соединённые Штаты несколько раз менялись. И последним их президентом как главы именно и преимущественно государства был Ричард Никсон. А после его досрочной отставки в 1974 году под угрозой импичмента из-за «Уотергейта» США превратились в кластер транснациональных корпораций. И в обёртку с надписью «американская демократия» просто переупаковали вместо старой «американоцентричной» новый тип плутократии — офшорно-глобалистской. Собственно, свержение Никсона, который, напомню, на президентских выборах 1972 года победил в 49 штатах из 50, было одной из мелких, чисто политических деталей, которые всегда сопутствуют крупным социально-экономическим, цивилизационным сдвигам.

Нынешнее соперничество между Трампом и Байденом часто называют наглядной иллюстрацией конца США не только как глобального лидера и примера для всего человечества, но и как единого государства .



Но, видимо, у тех сил, которые стоят за этими фигурами, других политиков для нас нет. И эти силы сейчас решают, каким будет новое, посткапиталистическое устройство мира: будет ли это такой глобальный цифровой концлагерь с полным мониторинг-контролем за всеми людьми или же в нём будут какие-то остатки традиционной человеческой цивилизации с сохранением суверенитета государств, а внутри них — каких-то гражданских прав и свобод, личной собственности и так далее…

Барак Обама, чета Клинтон, Джо Байден в паре с Камалой Харрис — всё это люди, которые работали, работают и будут работать на первый вариант, вариант радикального глобализма.

Трамп же представляет второй вариант — мягкого глобализма, в котором для Соединённых Штатов как государства и его граждан предусмотрены разного рода привилегии по сравнению со странами и населением «глобальной периферии». И здесь весьма показательна разница отношения сторон к COVID-19. Трамп не считает эту заразу каким-то фатальным, выходящим из ряда вон событием, Байден же исповедует настоящее «коронабесие».

Поэтому сейчас речь идёт не просто об очередных президентских выборах. Это битва на костях умирающего капитализма — схватка скелетов над пропастью, в итоге которой проигравший летит вниз, гремя костями.



Отсюда та ожесточённая борьба, которую мы наблюдаем сегодня в Америке и которая была вполне предсказуема. Потому что радикал-глобалисты просто не могут отказаться от своих планов, пойти на компромиссы или тем более сдать свои позиции без боя. У них в отличие от Трампа с его «Make America Great Again!» есть поддержка со стороны единомышленников во всём мире. Они проиграли президентские выборы в 2016 году и после этого четыре года всеми силами готовились к реваншу.



Конечно, они подготовились, создали условия для вброса массы бюллетеней… Я думаю, что Трамп прав, когда говорит о своей победе, но вброшенные голоса, наличие которых отрицать уже невозможно, отдают победу Байдену.

И если эта победа состоится, то к власти в Америке не просто вернутся радикал-глобалисты. К власти придёт глобалистская «чрезвычайка», которая будет подавлять любое сопротивление своей политике: не только сторонников Трампа, но кого угодно.



Эту «синюю», «демократическую» ЧК возглавит вице-президент, бывшая прокурор штата Калифорния Камала Харрис, которая реально будет управлять американским государством в силу недееспособности Байдена, а потом может остаться в Белом доме на все 2020-е годы.

Что касается международного аспекта победы Байдена, то, например, если говорить о России, этому обрадуются все отечественные «либералы» и прочие русофобы, а по периметру наших границ и, не исключено, в ряде регионов России может, что называется, полыхнуть очень серьёзно. Вдобавок с Байденом отношения у Китая будут лучше, чем они были с Трампом.



А это, в свою очередь, приведёт к тому, что в Пекине будут не настолько заинтересованы в сотрудничестве с Москвой, что Китай получит возможности дополнительного давления на Россию. То же самое касается и Европы. Всё это, а также многое другое приведёт к сокращению для РФ пространства и внешнеполитического, и внутриполитического манёвра.



Трамп на посту президента США тоже не был другом нашей страны, но с Байденом в Белом доме России будет намного сложнее.

А.И. Фурсов



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