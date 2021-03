Узнавать о некоторых важных событиях в мире становится всё труднее. Особенно, если эти события противоречат тому, что говорят уполномоченные «глубинного государства».

Заняв Белый дом, Джо Байден стал много рассуждать о COVID-19: мол, нет для Америки зверя страшнее, «пандемия» продлится долго, бороться с ней надо с помощью массовой вакцинации, режим lockdown сохраняется и т. д. Сообщения, противоречащие этому, удаляются охранителями цифрового пространства, но иногда альтернативная информация всё-таки доходит. Вот одна история, проливающей свет на отсутствие в Америке в верхних этажах власти единодушия по вопросу о «пандемии».

10 февраля проходила виртуальная (в режиме онлайн) встреча президента США с чиновниками из системы здравоохранения по теме «пандемии». Протокола этой закрытой видеоконференции нет, но имеется изложение обсуждений, подготовленное информационным ресурсом Real Raw News (специализируется на распространении «запрещённых» новостей).

Среди участников видеоконференции были новый директор Центров по профилактике и контролю заболеваний США (CDC) Рошель Валенски (Rochelle Walensky) и доктор Энтони Фаучи (Anthony Fauci) из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Этот доктор подаётся как главный американский эксперт по вопросам COVID-19. Заслуга его в том, что он лучше своих коллег умеет пугать ужасами «пандемии». И вот одна из последних новостей от Фаучи: жителям США, судя по всему, придётся носить маски до конца текущего года и весь следующий 2022 год.

На встрече Байдена с чиновниками обсуждался, в частности, вопрос об организации борьбы с COVID-19 в штате Флорида. Власти этого штата распоряжением губернатора Рона ДеСантиса (Ron DeSantis) отказались вводить некоторых ограничения, установленные федеральным центром.

Реагируя на неповиновение, президент Байден призвал запретить автомобильное и воздушное сообщение Флориды с другими штатами, пока в штате не будет проведена массовая вакцинация. А доктор Фаучи заявил, что Флорида может свести на нет все усилия по борьбе с пандемией на федеральном уровне, поскольку этот штат является тем местом, где сейчас происходит… мутация COVID-19. Мол, из Флориды может появиться новый вирус, ещё более страшный. Рошель Валенски добавила: попытки штата игнорировать федеральные требования по запретам на автомобильные и воздушные сообщения «будут аморальными, эгоистичными и, возможно, незаконными». Байден же отругал ДеСантиса за то, что тот оставил экономику Флориды «открытой» в «тёмные дни Ковида».

Губернатор в ответ привёл статистику CDC, говорящую о том, что ситуация в штате на фоне всей страны вполне сносная. А затем коротко отрезал: «Я не буду подчиняться… Флорида категорически не согласится… Введение запрета на поездки или ограничение передвижения было бы грубым примером злоупотребления федеральными властями без каких-либо юридических или научных оснований. У нас ситуация с COVID-19 под контролем, а вы пытаетесь установить незаконную власть над нашим штатом и его людьми».

Байден не нашёлся с ответом и сказал лишь: C’mon, man, Florida needs our help, and you need vaccines, which are hard to come by, isn’t that right, Dr. Fauci (Да ладно, мужик, Флориде нужна наша помощь, а вам нужны вакцины, которые трудно достать, не правда ли, доктор Фаучи). На что Рон ДеСантис возразил: свои решения он основывает на мнениях органов здравоохранения штата, которым доверяет больше, чем финансово мотивированным федеральным чиновникам. Это был прямой выпад в адрес президента. Известно, что доктор Фаучи лоббирует интересы Big Pharma, и в частности производителей вакцин. «Сколько вы собираетесь заработать на этих вакцинах, доктор Фаучи?» – спросил губернатор лоббиста. А затем обратился уже к президенту: «Джо, если вы продолжите этот курс действий, я разрешу Национальной гвардии штата защищать движение жителей Флориды». Байден был уязвлён: «Обращайтесь ко мне как "господин президент" или "президент Байден"». На что губернатор произнёс несколько слов, относящихся к ненормативной лексике, и выключился из видеоконференции.

Короче, в Америке всё интереснее. Джо Байден живёт в Белом доме своей жизнью, Америка – своей. Пока Техас находится в глубокой заморозке, Байден в тёплом Белом доме рассуждает о глобальном потеплении.

А несколько дней назад на кабельном телеканале MSNBC выступил советник Белого дома по вопросам COVID-19 Энди Славитт (Andrew M. Slavitt), сравнивший ситуацию с коронавирусом в двух штатах – Калифорнии и Флориде. Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом (Gavin C. Newsom) установил одни из самых жёстких ограничений «для борьбы с пандемией». Значительная часть малого бизнеса в Калифорнии уничтожена, количество психических заболеваний возросло. А у губернатора Флориды республиканца Рона ДеСантиса ничего этого нет, нет даже обязательного ношения масок. И число банкротств в его штате минимальное. Энди Славитт вынужден был признать, что в расчёте на 1000 жителей положение с инфицированными, госпитализированными и умершими во Флориде лучше, чем в Калифорнии. Комментарий советника Белого дома был виртуозным: различия между двумя штатами «немного выходят за рамки нашего объяснения».