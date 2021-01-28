Состояние здоровья президента Байдена не позволяет ему управлять страной. Все решения готовятся без его участия. Забыв о предвыборных обещаниях, он подписывает указы, которые всё более отдаляют его от большинства своих сограждан, а крайне левые уже начинают выступать против него. Соединённые Штаты скатываются к расколу.

Речь президента Байдена на инаугурации 20 января 2021 г. изобиловала добрыми намерениями и противоречивыми фактами [1].

Президент расхваливал демократию и призывал к национальному единству.

Нелепо обвинять своего предшественника и его избирателей в нарушении демократии тому, кто был избран путём фальсификаций. Напомним, что подсчёт голосов осуществлялся за семью замками, без участия наблюдателей, как при диктатуре. А молчание «демократических» стран шокирует.

Кроме того, призывать к национальному единству, стоя перед двумя десятками лиц, пользующихся особыми привилегиями, и под защитой 25 000 армейцев при полном снаряжении – это выходит за рамки разумного.

В остальном речь касалась возврата к империализму и его оправданию с помощью американской исключительности. В частности, президент Байден сказал: «Мы – великая нация. Мы молодцы…. Мы можем установить расовую справедливость и сделать так, чтобы Америка вновь стала силой Добра во всём мире». Те, кто сегодня живут в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене и Ливане, ждут этого с нетерпением.

Всё это не ново, но мы всё равно все ждём, когда, наконец, этот империалистический кошмар закончится.

Что уже совершил Джо Байден

Джо́зеф Робине́тт Ба́йден-мла́дший вошёл в политику полвека назад. Он шесть раз был сенатором (1973-2009 г.г.) и два раза вице-президентом (2009-2017 г.г.).

Будучи депутатом от штата Делавэр, он принимал участие в операциях по созданию налогового рая, с которым в Соединённых Штатах до сих не могут справиться. Речь шла о создании условий, способствующих переводу капиталов в место, ставшее самым большим в мире налоговым раем – штат Делавэр.

На протяжении всей своей карьеры он защищал интересы Пентагона.

Во время войны в Югославии он добивается поставок вооружений боснийским Братьям-мусульманам и поддерживает как Арабский легион Оссамы бен Ладена, так и саудовских и иракских боевиков [2]. Со своим другом сенатором-республиканцем Джоном Маккейном он подталкивает президента Билла Клинтона на военное вторжение в Косово.

Во время войны в Афганистане он становится первым политиком, отправившимся в эту страну для оказания поддержки проамериканскому президенту Хамиду Карзаю.

Он выступает за войну против Ирака и предлагает убить президента Саддама Хуссейна. Впоследствии его именем будет назван план расчленения Ирака на три части согласно стратегии Рамсфельда- Цебровски.

Став вице-президентом, он принимает активное участие в предоставлении Комиссии ООН по правам человека ложной информации по ситуации в Ливии и способствует тем самым разрушению этой страны. В Сирии он поддерживает джихадистов и принимает участие во враждебной для этой страны пропаганде. Однако после российского вмешательства, когда Белый дом намеревался вывести свой контингент из этой страны, он принялся всё отвергать и ответственность за совершённые преступления возложил на Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Турцию

Огромную поддержку Байден оказывает Голливуду. Он лично следит за тем, чтобы своевременно закрывались сайты, осуществляющие пиратские загрузки, такие как Megaupload, а их организаторам давали по рукам с тем, чтобы крупные студии могли сохранить свои роялти.

Состояние здоровья Джо Байдена не позволяет ему управлять страной

Ни для кого не секрет, что президент Соединённых Штатов далеко не молод. На протяжении предвыборной кампании он несколько раз путал людей, не мог определить, где он находится, и поддерживал предложения своего сына, скончавшегося пять лет назад. Поэтому он не может сам управлять страной. На данный момент принимать решения вместо него будет глава администрации Белого дома Рон Клейн. Но если Конгресс сможет доказать неспособность президента выполнять свою функцию, то власть будет передана вице-президенту Камале Харрис.

На данный момент Рон Клейн является ярым защитником интересов транснациональных корпораций, работающих в Китае. Его супруга Моника Медина – эколог. Она работала у Уортона, владельца крупнейшей в мире розничной сети Wallmart, зарабатывающей миллиарды долларов на выведении предприятий в Китай.

Первые шаги Джо Байдена

Сайт Белого дома обозначил шесть приоритетных задач нового президента:

1. Климат (то есть борьба за чистую энергию).

2. Расовая справедливость (но не равенство).

3. Экономика (возврат к ситуации до эпидемии).

4. Здравоохранение (он намерен упростить систему и снизить расценки).

5. Иммиграция (речь идёт об упрощении процедуры).

6. Восстановление глобального лидерства США.

Ряд документов был опубликован уже в день инаугурации. Они были разработаны представителями крайне левых политических движений (в современном толковании) и в определённой степени подтверждают эту программу.

Первым заявлением президента стало предложение сделать день инаугурации днём единения [3]. Сославшись на святого Франциска Ассизского, как он ранее в своих речах ссылался на Святого Августина, он заявил, что демократия восторжествовала (намек на “жалких” избирателей Дональда Трампа, для которых не существует никаких правил) и призывал каждого американца вписать новую главу.

Затем президент заявил о своём намерении вновь примкнуть к Парижскому соглашению по климату [4]. В противоположность тому, как это представляется в СМИ, речь идёт о вступлении в систему финансовой компенсации, дающей право на эмиссию парниковых газов. Эта система будет выгодна только собственникам Чикагской биржи, и вряд ли она сможет оказать какое-то влияние на климат [5].

Предметом первого декрета станет расовая «справедливость» [6]. Расовая справедливость предполагает, что все люди равны и, следовательно, рас не существует. Но президент Байден считает, что человечество разделено на расы, и что каждой из них следует воздать по справедливости и вне зависимости от численности популяции. Это чисто пуританская позиция, не имеющая никакого отношения к демократии. Прошлое Байдена отягощено расистскими шуточками (включая насмешки против Барака Обамы), поэтому этот декрет будет способствовать тому, что о них забудут.

Далее следует заявление об отмене «дискриминаций» при въезде в США [7]. Действительно, президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну выходцам из стран, посольства которых не в состоянии доказать, был человек джихадистом или нет. Но это Джо Байден и его коллеги опустошили Ближний Восток, а там преимущественно проживают мусульмане, поэтому новый президент считает, что такая мера безопасности является дискриминационной по отношению к мусульманам.

Второй декрет посвящён обязательному ношению масок во всех федеральных учреждениях [8]. Президент Байден намерен применить все научные рекомендации в отношении Covid-19. Он заявил, что будет защищать чиновников путём обязательного ношения масок. Однако Центр по контролю и профилактике заболеваний недавно тщательно проанализировал все медицинские издания для того, чтобы оценить их эффективность. В результате был сделан вывод о том, что маски в повседневной жизни не оказывают никакого влияния на течение эпидемии, но могут её ослабить при использовании на массовых собраниях, когда люди громко поют или кричат (спортивные матчи, концерты или религиозные церемонии). Тем не менее, послушный Центр быстро привёл свои рекомендации в соответствие с речью президента.

Третий декрет касается иммиграционной политики [9]. В частности, прекращения строительства стены на границе с Мексикой и организации приёма в страну мигрантов из Южной Америки. В «страну Свободы» уже ринулись десятки тысяч гондурасцев.

Следующий декрет изменяет правила предоставления гражданства [10]. Президент Трамп запретил предоставлять гражданство нелегальным иммигрантам. Однако согласно тексту декрета, предоставление гражданства этой категории граждан может повысить число парламентариев в федеральных штатах, благоприятствующих иммиграции. Нечасто подобные меры используются для победы на выборах.

В письме, адресованном Генеральному секретарю ООН, сообщается о пересмотре ранее принятого решения о выходе из Всемирной организации здравоохранения [11]. Президент Трамп вышел из этой организации, потому что она перестала контролироваться американским Центром по контролю и профилактике заболеваний и попала в зависимость от Китая. В отсутствие новых данных, пересмотр президентом Байденом ранее принятого решения, скорее всего, обусловлен чисто идеологическими соображениями.

А за всем этим последовало решение о предоставлении каждому возможности указывать свой пол по своему усмотрению [12]. Так в разделе Contact us на сайте Белого дома требуется указать свой пол: мужской, женский, нейтральный или иной. А согласно новым распоряжениям, спортсмен вправе выбирать в каком виде спорта он желает участвовать – мужском или женском.

Возможно, все эти документы направлены на то, чтобы удовлетворить некоторых избирателей, или они были разработаны в кругах неопуритан. Но не исключено также, что они указывают направление, избранное президентом Байденом, во что трудно поверить, так как президент Трамп уже не во власти, а Республиканская партия его отвергла. Нет никакого смысла бить человека головой об землю и провоцировать его избирателей. И уж никак нельзя рассчитывать на то, что подобное несерьёзное отношение ко всему, что было сделано предшественником, может успокоить крайне левых из Демократической партии. В день инаугурации ожидали массовых выступлений трампистов, но этого не случилось. Однако на следующий день группы Антифа организовали бунты в ряде крупных городов с криками «К чёрту Трампа! К чёрту Байдена!»

Так что фактически это президент Байден ведёт страну к развалу и гражданской войне.