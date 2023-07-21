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Москва под бомбами. 1941-1943

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В ночь с 21 на 22 июля 1941 года состоялся первый налет немецкой авиации на Москву, а последняя бомба упала на город 6 апреля 1942 года. Враг не смог добиться ни одной из своих целей – разрушить город, вызвать панику, сломить дух и сопротивление войск и мирных жителей. Наш фильм о мужестве и стойкости бойцов и командиров ПВО, МПВО, а также простых граждан, проявленных в первые месяцы войны, при отражении налетов на Москву.



Проект реализует Артем Драбкин.
Сайт проекта с картой мест падения бомб и причиненным ущербом https://moscow.gmom.ru/about
Карта очень удобная, показывает, где что упало, тип бомб и так далее.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8508530.html
Метки: 1941, 1942, 1943, авиация, великая отечественная война, Видео, документальное кино, драбкин, история, пво, ссср
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