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Воздушные тараны Великой Отечественной/ Артём Драбкин и Егор Яковлев

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«Таран – оружие героев» гласил известный плакат начала войны. Как родился этот прием уничтожения вражеских самолетов? Как изменялось к нему отношение во время Великой Отечественной войны? Кто были самые известные летчики, таранившие врага? Об этом рассказывает историк, директор фонда «Я помню» Артем Драбкин.
Документальный фильм «Москва под бомбами 1941-1943» https://youtu.be/8AYeXxdRP5s?si=5DMpAvn1E_Byq2Sq
Сайт с картой падения бомб на Москву https://moscow.gmom.ru
#цифроваяистория #егоряковлев #артемдрабкинци #великаяотечественнаявойна

Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v__ZP9RQXFs
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