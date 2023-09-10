Воздушные тараны Великой Отечественной/ Артём Драбкин и Егор Яковлев
«Таран – оружие героев» гласил известный плакат начала войны. Как родился этот прием уничтожения вражеских самолетов? Как изменялось к нему отношение во время Великой Отечественной войны? Кто были самые известные летчики, таранившие врага? Об этом рассказывает историк, директор фонда «Я помню» Артем Драбкин.
Документальный фильм «Москва под бомбами 1941-1943» https://youtu.be/8AYeXxdRP5s?si=5DMpAvn1E_Byq2Sq
Сайт с картой падения бомб на Москву https://moscow.gmom.ru
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