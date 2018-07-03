Великая Отечественная война в Беларуси

В Первоначальный период войны войска Красной Армии вынуждены были отступать. Советские воины оказывали отчаянное сопротивление, проявляли стойкость и мужество. Насмерть, до последнего патрона, стояли на своих рубежах пограничники.

Нацистская Германия, нарушив пакт о ненападении, 22 июня 1941 года вероломно напала на СССР. На территории Беларуси развернулись оборонительные бои. В соответствии с планом молниеносной войны главный удар на московском направления наносила группа армий «Центр». Она имела цель уничтожить в приграничных боях войска Западного особого военного округа. Но война в Беларуси показала, что не так просто уничтожить Советский Союз.



За неделю боев бойцы пограничной заставы лейтенанта Л. Кижеватова, находившиеся в районе Брестской крепости, уничтожили около батальона гитлеровцев. Штаб обороны крепости возглавили капитан И. Зубачёв и полковой комиссар Фомин. Руководителем обороны стал майор Гаврилов.



Защитники крепости продержались около месяца, хотя по планам нацистов на захват крепости отводилось всего несколько часов. Последние дни обороны крепости овеяны легендами.



На её стенах были сделаны надписи, известные всему миру:

«Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».



В 1965 году Брестская крепость получила звание «Крепость-герой» по аналогии со званием «Город-герой», которое получили Киев, Минск, Москва, Севастополь, Керчь и некоторые другие города.

Уже в первые часы войны развернулись воздушные бои в небе Беларуси. Около Радошковичей совершили героический подвиг командир эскадрильи капитан Н. Гастелло и члены его экипажа.



С согласия экипажа командир направил пылающий самолёт на группу немецких танков и автомашин. При обороне Гомеля совершил свой первый воздушный таран лётчик Р. Ковзан — единственный в мире лётчик, совершивший четыре воздушных тарана и оставшийся в живых.

В обороне Минска принимала участие 100-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора И. Руссиянова, бойцы которой впервые в годы войны использовали так называемую «стеклянную артиллерию» — бутылки с горючей смесью для борьбы с танками.

Весьма напряжённый характер имели бои в районе Могилёва. При обороне города, которая продолжалась 23 дня, отличился стрелковый полк под командованием полковника С. Кутепова. Только за один день боев его бойцы уничтожили 39 нацистских танков.

14 июля 1941 года под Оршей впервые была использована реактивная артиллерия — «катюши» — батарея минометов под командованием капитана И. Флерова.

Двухмесячные оборонительные бои советских войск в Беларуси не позволили противнику реализовать план молниеносной войны, дали возможность сконцентрировать резервы и подготовиться к защите на московском направлении.

Новый «порядок»

В соответствии с разработанным нацистами планом «Ост», на захваченной территории устанавливался «новый порядок» — система политических, военных, экономических мер, направленных на уничтожение существовавшего государственного строя и населения.



Главным средством насаждения на белорусской земле своего «нового порядка» нацисты избрали политику геноцида и массового кровавого террора. За малейшие нарушения установленных практически во всех сферах жизни правил применялись крайние меры наказания — чаще всего расстрел.



На принудительные работы в Германии было вывезено почти 400 тыс. жителей Беларуси, около половины из них не вернулись, умерли или погибли.

Согласно плану «Ост» предусматривалось 75% русских, белорусов, украинцев физически уничтожить, а остальные 25% превратить в рабов. Что касается цыган и евреев, которые также жили в Беларуси, то их ожидало полное уничтожение.



Главным средством осуществления своих целей нацисты сделали политику геноцида — уничтожение групп населения по тем или иным мотивам: за принадлежность к коммунистам или евреям, за любое непослушание оккупационным властям.

В Беларуси было создано более 260 лагерей советских военнопленных и 350 лагерей, тюрем, других мест принудительного содержания гражданского населения. Один из таких лагерей был около деревни Малый Тростенец.



В системе лагерей нацистской Германии он занимает печальное четвёртое место после Освенцима, Майданека и Треблинки по количеству уничтоженных людей (206,5 тыс. человек).

Гитлеровцы за время оккупации провели в Беларуси более 140 карательных экспедиций, во время которых целые районы превращались в «зоны пустыни». 22 марта 1943 года по приказу нацистов были сожжены живыми все жители деревни Хатынь близ Логойска.



В огне погибло 149 человек, в том числе 76 детей. Название «Хатынь» стало символом трагедии белорусского народа в годы войны. Всего в Беларуси было уничтожено более 2 млн. 200 тыс. человек. Вместе с жителями сожжено 627 деревень, из которых 186 так и не были восстановлены после войны.

Захватчики регулярно проводили карательные операции (более 140) с целью подавления сопротивления, порабощения жителей оккупированной территории, разграбления имущества.



Во время карательных операций уничтожено около 5,5 тыс. населенных пунктов, в том числе 630 вместе с жителями. Трагическим символом этих злодеяний стала сожжённая деревня Хатынь.

На территории Беларуси развернулось беспрецедентное по своей массовости и упорству сопротивление оккупации.



Ведущей формой всенародной борьбы стало партизанское движение, в котором приняли участие 374 тыс. партизан, в том числе представители разных народов Советского Союза и антифашисты из других европейских стран.



В скрытых партизанских резервах ежегодно насчитывалось более 100 тыс. человек. Существовали целые партизанские зоны (их имелось около 30), территорию которых немцам так и не удалось оккупировать.

В конце 1942 года под контролем партизан находилось 30 % оккупированной территории Беларуси, а к концу 1943 года — 108 тыс. кв. км (59 %), в том числе 37,8 тыс. кв. км были полностью свободны от противника.



Сопротивление оккупантам стало носить организованный характер, проходило под руководством Центрального и Белорусского штабов партизанского движения.



Поддержку Беларуси оказывали неоккупированные районы Советского Союза. С «Большой Землёй» была налажена постоянная авиасвязь. Всего во время оккупации было построено более 50 партизанских аэродромов.



Через «Витебские (Суражские) ворота» — коридор свободной от оккупантов территории в 40 км между Велижем и Усвятами — с марта по сентябрь 1942 года было эвакуировано 35 тыс. человек, из Беларуси направлялась сельхозпродукция, партизаны получали вооружение, другие необходимые средства.

Участники белорусского Сопротивления нанесли значительный урон противнику: партизаны вывели из строя сотни тысяч гитлеровцев, разгромили 948 штабов и гарнизонов, подбили 1355 танков и бронемашин.



Широкий масштаб имели операции партизан по массовому разрушению железнодорожных коммуникаций на оккупированной территории. Всего за годы войны под откос было пущено более 11 тыс. немецких эшелонов.



В условиях постоянной угрозы жизни сражались с оккупантами в подполье около 70 тыс. человек. Подпольщики проводили сбор сведений о противнике, антифашистскую агитацию, диверсии.



Члены подпольной организации Минска при содействии партизан уничтожили генерального комиссара Беларуси В. Кубе. Имея в виду значение сопротивления оккупации в Беларуси, его называли 3-м фронтом борьбы с агрессией нацистской Германии, а Беларусь — республикой-партизанкой.

Освобождение

Осенью 1943 года началось освобождение Беларуси. Советские войска овладели юго-восточной частью территории республики.



Завершающим шагом на пути полного изгнания немецких войск с территории Беларуси стала Белорусская операция под кодовым названием «Багратион» (23 июня — 29 августа 1944 года), в ходе которой Красной Армией во взаимодействии с партизанами была разгромлена немецкая группа армий «Центр».



С советской стороны в операции участвовало 2,4 млн. человек, более 36 тыс. орудий и миномётов, 5200 танков и самоходных артиллерийских установок, около 5,3 тыс. самолётов.



С немецкой стороны на линии фронта находилось 1,2 млн. солдат и офицеров, 9,5 тыс. орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1350 самолетов.



При наступлении были полностью уничтожены 17 гитлеровских дивизий и 3 бригады, 50 дивизий потеряли свыше половины своего состава. Только в Минском «котле» была окружена и разгромлена 105-тысячная группировка немецких войск, в Бобруйской операции — 40-тысячная.

В ночь на 3 июля 1944 года второй гвардейский танковый корпус 3-го Белорусского фронта первым ворвался на окраины Минска. 3 июля 1944 года Красная Армия полностью освободила столицу Беларуси.

За героизм и мужество городу Минску было присвоено почётное звание «Город-герой».

В результате операции «Багратион» была полностью освобождена Беларусь, а также большая часть Литвы, часть Латвии, восточные районы Польши, Красная Армия подошла к границе Восточной Пруссии.

Заключение

Великая Отечественная война в Беларуси принесла чрезвычайно тяжёлые последствия. Белорусы — одна из наиболее пострадавших в результате войны наций. Беларусь в войне утратила более половины своего национального богатства.



Было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, 9200 деревень.



Огромны были людские потери. Цифра 2,2 млн. человек, фигурировавшая в документах Чрезвычайной государственной комиссии по установлению преступлений немецко-фашистских захватчиков, в настоящее время многими исследователями этого вопроса считается заниженной.



Согласно другим подсчётам, основывающимся на дополнительных источниках информации, погибло до трети жителей Беларуси. По мнению автора классической монографии «Население БССР» А.А. Ракова, интенсивность прямых военных потерь в БССР оказалась втрое больше, чем по всей стране, выше, чем в любом государстве мира.

Тем страшнее видеть, как в настоящее время всё больше мы наблюдаем попыток переписать историю Беларуси, обелить тех, кто сотрудничал с нацистами и приложил руку к уничтожению множества простых беларусов, по тем же сценариями, что апробированы на Украине.

Люди, помните прошлое, чтобы не делать знатных ошибок в будущем!