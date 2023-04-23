Москва под ударом Люфтваффе/ Дмитрий Хазанов и Егор Яковлев
8 июля 1941 г. начальник германского Генерального штаба сухопутных войск генерал Ф. Гальдер записал в дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву … с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация…», а уже через 2 недели Люфтваффе нанесло первый массированный удар по столице нашей Родины. Налеты продолжались до начала апреля 1942 года. Какими силами они проводились и как ПВО Москвы их отражало рассказывает историк авиации Дмитрий Борисович Хазанов
Лекция выходит в рамках проекта «Москва под бомбами 1941-1943», реализуемого фондом «Таволга» и фондом «Я помню» при поддержке фонда Президентских Грантов. https://t.me/rzhev42
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