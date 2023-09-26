Комментарий редакции

Продолжение серии бесед об обороне Москвы с директором фонда «Я помню» Артёмом Драбкиным. В этом выпуске речь о Кремле как цели налётов фашистской авиации и о мифах, связанных с бункерами, построенными в разных городах для руководителей СССР.Документальный фильм «Москва под бомбами 1941-1943» https://youtu.be/8AYeXxdRP5s?si=5DMpAvn1E_Byq2SqСайт с картой падения бомб на Москву https://moscow.gmom.ru

В этой беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Целью немецких бомбардировок Москвы было не только разрушение военных и гражданских объектов, но и устранение советского политического руководства, в первую очередь Сталина.

2. Для защиты руководства СССР в предвоенные годы в Москве были построены специальные бомбоубежища, в частности подземный командный пункт ПВО на станции метро "Кировская".

3. Во время войны для Сталина в Кремле было построено отдельное сверхзащищенное убежище, куда он спускался во время воздушных тревог.

4. Для эвакуации правительства в Куйбышеве тоже готовились специальные бункеры, хотя сам Сталин туда не ездил.

5. Несмотря на угрозы, Сталин демонстрировал выдержку и твердость, не покидал Москву, чтобы поднять боевой дух солдат и населения.

Вывод: в предвоенные годы в СССР активно готовились к возможным воздушным налетам, строили бомбоубежища для защиты населения и руководства. Во время войны Сталин, несмотря на угрозу жизни, оставался в Москве, чтобы руководить обороной столицы и всей страны.