Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Сталин под бомбами / Артём Драбкин и Егор Яковлев

23 0


Продолжение серии бесед об обороне Москвы с директором фонда «Я помню» Артёмом Драбкиным. В этом выпуске речь о Кремле как цели налётов фашистской авиации и о мифах, связанных с бункерами, построенными в разных городах для руководителей СССР.
Документальный фильм «Москва под бомбами 1941-1943» https://youtu.be/8AYeXxdRP5s?si=5DMpAvn1E_Byq2Sq
Сайт с картой падения бомб на Москву https://moscow.gmom.ru

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Целью немецких бомбардировок Москвы было не только разрушение военных и гражданских объектов, но и устранение советского политического руководства, в первую очередь Сталина.

2. Для защиты руководства СССР в предвоенные годы в Москве были построены специальные бомбоубежища, в частности подземный командный пункт ПВО на станции метро "Кировская".

3. Во время войны для Сталина в Кремле было построено отдельное сверхзащищенное убежище, куда он спускался во время воздушных тревог.

4. Для эвакуации правительства в Куйбышеве тоже готовились специальные бункеры, хотя сам Сталин туда не ездил.

5. Несмотря на угрозы, Сталин демонстрировал выдержку и твердость, не покидал Москву, чтобы поднять боевой дух солдат и населения.

Вывод: в предвоенные годы в СССР активно готовились к возможным воздушным налетам, строили бомбоубежища для защиты населения и руководства. Во время войны Сталин, несмотря на угрозу жизни, оставался в Москве, чтобы руководить обороной столицы и всей страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K2NI-5kWWCY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ФРС против Гольфстрима
Т-34: Оружие Победы
Разведопрос: Егор Яковлев про сериал "Демон революции"
Егор Яковлев о фейке про расстрел бывшего царя левыми эсерами
Мы выстоим и сегодня!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru