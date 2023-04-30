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Герои обороны московского неба/ Дмитрий Хазанов и Егор Яковлев

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В своей лекции историк Дмитрий Борисович Хазанов рассказывает о летчиках-истребителях, оборонявших Москву от налетов вражеской авиации. Благодаря героическим и самоотверженным действиям пилотов удалось сорвать планы врага по разрушению города.
Лекция проводится в рамках проекта «Москва под бомбами 1941-1943», реализуемого фондом «Таволга» и фондом «Я помню» при поддержке фонда Президентских Грантов.
#цифроваяистория #егоряковлев #великаяотечественнаявойна #втораямировая

Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=79Uzxoo2uKQ
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