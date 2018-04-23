Герой Советского Союза — обычный человек, совершивший необычный поступок

Есть слова, чей возраст неизвестен. Словом «герой» ещё в древней Греции, за много веков до нашей эры, называли человека, совершившего подвиг.

Звание Героя Советского Союза было установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года, никакие знаки отличия изначально не предусматривались, выдавалась только грамота от ЦИК СССР. Позже, 1 августа 1939 года, в качестве дополнительного знака отличия, для Героев СССР, была утверждена медаль «Золотая Звезда», в виде пятиконечной звезды, закреплённой на прямоугольной колодке, которая выдавалась награждённым вместе с орденом Ленина и грамотой Президиума ВС СССР. Одновременно было установлено, что совершившие повторно подвиг, достойный звания Героя, награждаются вторым орденом Ленина и второй медалью «Золотая звезда». При повторном награждении на родине героя устанавливался его бронзовый бюст.

Высшей степенью отличия в СССР было звание — Герой Советского Союза . Его удостаивались граждане, совершившие подвиг во время боевых операций или отличившиеся другими выдающимися заслугами перед Родиной. В качестве исключения его могли присвоить и в мирное время.



Герой (от др.-греч. ἥρως, «доблестный муж, предводитель») — человек исключительной смелости и доблести, либо главное действующее лицо литературного произведения.

В древности, чтобы стать героем, необходимо было победить монстра (опасное животное), спасти людей, остановить армию врага, победить сильнейшего воина другого войска, переплыть море.



О таких людях слагали легенды и они становились частью мифологии.



Стать героем непросто. Любое героическое дело всегда идёт бок о бок с опасностью и риском. Нередки случаи, когда звание героя давалось посмертно. Сегодня героем можно стать, например, если спасти жизнь человеку или совершить то, что очень трудно осуществить другим людям.

Например, Юрий Гагарин, Герой Советского Союза, полетевший первым в космос, считается в России и во всём мире героем, потому что никто до него не бывал в космосе, и это считалось невозможным и крайне опасным.

Звание Героя Советского Союза — самая высокая награда советского периода, почётное звание советской наградной иерархии.

Это звание — первая в мире награда такого рода. Хотя в нескольких странах и было понятие «национальный герой», но оно не было официальной отличием. После окончания Второй мировой войны некоторые страны социалистической ориентации по аналогии со званием Героя Советского Союза ввели национальные высшие степени отличия, в частности:



в Монголии — Герой МНР,



в Чехословакии — Герой ЧССР,



в Болгарии — Герой НРБ,



в Сирии — Герой Сирии.



Это звание неотрывно от символов государства, высшей степенью отличия которого оно являлось. Имена почти всех из почти 13,0 тыс. героев, его носивших, вписаны золотыми буквами в историю страны, оставаясь синонимами понятий «долг», «честь», «подвиг».

ЧТО ТАКОЕ СИМВОЛ?

Символ (греч. symbolon — условный знак) — образ, являющийся представителем в ноосфере других (как правило, весьма многообразных) образов, алгоритмов, содержаний, отношений, связанных с ним.

Символ — одно из важнейших понятий искусства, философии и психологии. В общей психологии понятие символа подробно разрабатывалась в психоанализе, в последствии центр тяжести был перенесён на анализ и интерпретацию символов социального и исторического происхождения.



Так, в глубинной психологии К.Г. Юнга (1875 — 1961) было выделено «коллективное бессознательное», воплощённое в архетипах — общечеловеческих первообразах. Архетипы проявляются в общечеловеческой символике — мифах, верованиях, сновидениях, произведениях искусства. Была предложена интерпретация ряда символов, служащих воплощениями архетипов (мать-земля, герой, мудрый старец и др.).



Таким символом и является звание Героя Советского Союза. Кто они, Герои на все времена? Недостижимый идеал человека или вполне простые люди, совершившие нечто необычное, высокочеловеческое, идеальное в тех обстоятельствах, в которых оказались?

Кому, за что и сколько раз давали «Золотую Звезду»?

КТО ОНИ — ПЕРВЫЕ ГЕРОИ СССР?

Первыми, 20 апреля 1934 года, звания Героя Советского Союза были удостоены полярные лётчики, за спасение терпящих бедствие пассажиров и членов экипажа затонувшего, 13 февраля 1934 года, в Беринговом проливе парохода «Челюскин».

Учитывая, что для эвакуации людей, находившихся на погибшем судне, советские лётчики провели операцию, не имевшую аналогов в мировой истории, советское правительство и задумалось о необходимости особо отметить этот подвиг.

Напомним, что тогда присвоение звания отмечалось исключительно вручением специальной грамоты ЦИК СССР.

Первые восемь Героев Советского Союза (слева направо):



Каманин Николай Петрович (Звезда Героя № 2);



Слепнёв Маврикий Трофимович (Звезда Героя № 5);



Доронин Иван Васильевич (Звезда Героя № 7);



Молоков Василий Сергеевич (Звезда Героя № 3);



Громов Михаил Михайлович (Звезда Героя № 8);



Водопьянов Михаил Васильевич (Звезда Героя № 6);



Леваневский Сигизмунд Александрович (Звезда Героя № 4);



Ляпидевский Анатолий Васильевич (Звезда Героя № 1).



Звание Героя Советского Союза лётчику Громову Михаилу Михайловичу (медаль «Золотая Звезда» № 8) было присвоено 28 августа 1934 года за установление мирового рекорда дальности полёта по замкнутой кривой на расстояние 12411 км.

Следующими Героями Советского Союза стал уже весь экипаж самолета, совершившего перелёт из Москвы на Дальний Восток: В.И. Чкалов, Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков (1936 год).

31 декабря 1936 года звание Героя Советского Союза было впервые присвоено за воинские подвиги. Героями стали одиннадцать командиров Красной Армии — участники гражданской войны в Испанской Республике. Примечательно, что все они тоже были лётчиками, а три из них по происхождению — иностранцами: итальянец Примо Джибелли, немец Эрнст Шахт и болгарин Захари Захариев.

Всего до начала Великой Отечественной войны звания Героя было удостоено 626 человек, в том числе 3 женщины и 5 — Дважды Героев. К 22 июня 1941 года часть Героев погибла, в том числе В. Чкалов, П.Осипенко, А. Серов, дважды Герой Советского Союза С. Грицевец. Очень многие из 626 вскоре погибли в боях Великой Отечественной, не дожив до Дня Победы.

ОРДЕН И МЕДАЛЬ

Традиция вместе с присвоением звания Героя Советского Союза вручать орден Ленина сложилась фактически сама собой. Дело в том, что 11 первых Героев вместе со званием получали и орден, который был высшей наградой СССР.

В июле 1936 года эта практика была узаконена решением ЦИК СССР — отныне Герой Советского Союза вместе с грамотой автоматически получал и орден Ленина.

Количество Героев росло — вместе со «сталинскими соколами» были отмечены военные, сражавшиеся в Испании, а также участники боёв на озере Хасан.

Чем больше становилось Героев, тем больше росла необходимость в появлении некоего отличительного знака, по которому выдающегося человека сможет узнать любой.

Так появилась медаль «Золотая Звезда», автором эскиза которой стал архитектор Мирон Мержанов. Медаль «Золотая Звезда» как знак отличия Героев Советского Союза была утверждена 1 августа 1939 года, и первыми Героями, получившими и «Золотую звезду», и орден Ленина, стали участники боёв у реки Халхин-Гол.

Существовало два типа награды.

Первый тип медали «Золотая Звезда» вручался с 1 августа 1939 года до 19 июня 1943 года. Было вручено около 1000 экземпляров этого типа.

Медаль «Золотая звезда».

Второй тип медали «Золотая Звезда» вручался с 19 июня 1943 года до момента развала СССР в 1991 году.

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Подавляющее количество Героев Советского Союза появилось в годы Великой Отечественной войны: около 11600 человек или 92% от общего числа лиц, удостоенных этого звания.



Первыми Героями военных лет по сталинской традиции были лётчики-истребители младшие лейтенанты С.И. Здоровцев, М.П. Жуков и П.Т. Харитонов за уничтожение вражеских самолётов в небе Ленинграда таранными ударами (июль 1941 года).

Всего в первый военный год звания Героя было удостоено лишь несколько десятков человек, и все — в период с июля по октябрь 1941 года; затем немцы подошли к Москве, и вопросы награждения воинов были отложены.

Присвоение звания Героя Советского Союза возобновилось зимой 1942 года после изгнания немцев из пределов Московской области.

В феврале 1942 года высшей степени отличия СССР была удостоена 18-летняя партизанка Зоя Анатольевна Космодемьянская (посмертно). Она стала первой из 87 женщин — Героев Советского Союза военных лет (читайте нашу статью — http://inance.ru/2016/12/zoya/).

С этого началось присвоение звания Героя участникам Московской битвы.

В частности, в июле 1942 года Героями стали все 28 героев-панфиловцев, участников обороны Москвы (читайте нашу статью — http://inance.ru/2016/11/panfilovci/). Всего по итогам битвы под Москвой Героями стали более 100 человек.

В 1943 году первыми Героями стали участники Сталинградской битвы — она стала крупнейшей оборонительной операцией Красной Армии, после которой началось изгнание фашистских оккупантов с территории страны (читайте наши статьи — http://inance.ru/2017/02/stalingradskaya-bitva-01/ и http://inance.ru/2017/02/stalingradskaya-bitva-02/).

Эта задача требовала не меньших стойкости и героизма, поэтому для стимулирования данных качеств накануне наступательных операций 1943 года вышел ряд приказов Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, регламентирующих заслуги, за которые могло быть присвоено звание Героя Советского Союза.



В их число входило форсирование крупных рек, захват и удержание плацдармов, освобождение крупных населённых пунктов, окружение и ликвидация вражеских группировок и т.п. Данные меры, безусловно, сыграли свою роль в подъёме духа фронтовиков.

Вскоре появились 8 из 9 дважды Героев 1943 года; все восемь были лётчиками. Среди них был и А.И. Покрышкин, через год ставший первым в истории трижды Героем Советского Союза.

В октябре Красная Армия осуществила форсирование Днепра — наступательную операцию 1943 года. По её итогам звание Героя получили 4848 человек, что составило 22% (почти четверть) всех Героев Советского Союза времён войны. Многие были удостоены высокого звания посмертно.

В том же году звание Героя Советского Союза было впервые присвоено человеку, который не был ни воином Красной Армии, ни гражданином СССР.



Им стал подпоручик (т.е. лейтенант) Отакар Ярош, воевавший в составе 1-го чехословацкого пехотного батальона 25-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й танковой армии Воронежского фронта и погибший в бою в марте 1943 года возле села Соколово на Харьковщине.



Бойцы роты Отакара Яроша подбили 19 танков и 6 бронетранспортёров с автоматчиками, уничтожили около 300 солдат и офицеров.

В 1944 году количество Героев Советского Союза увеличилось более чем на 3 тысячи человек, в основном пехотинцев, а число дважды Героев — на 23 человека.

Были награждены 2 командира партизанских соединений — легендарные С.А. Ковпак и А.Ф. Фёдоров (впервые за 10 лет существования звания Героя). В том же году впервые было реализовано право присвоения звания Героя одному и тому же человеку в третий раз, провозглашённое ещё в 1934 году.

Весной того же года (апрель 1944 года) было объявлено о награждении самого юного Героя Советского Союза времён Отечественной войны (посмертно). Им стал 17-летний партизан Леня Голиков, погибший в бою за несколько месяцев до Указа.

В 1945 году присвоение звания Героя Советского Союза продолжалось в ходе боевых действий и затем в течение нескольких месяцев после Дня Победы по итогам войны. Так, до 9 мая 1945 года появилось 28 дважды Героев, а после 9 мая — 38 человек.

А. М. Василевский

По итогам войны с Японией (9.08 — 2.09.1945 года) семья Героев Советского Союза увеличилась ещё на 85 человек, а дважды Героев — на 6; в числе последних был и Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А.М. Василевский.

Из 11600 человек, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией наибольшее количество составили воины сухопутных войск: свыше 8 тысяч, в т.ч. 1800 артиллеристов, 1142 танкиста, 650 саперов, более 290 связистов и 52 бойца тыла.



Число Героев — воинов ВВС было существенно меньшим — около 2400 человек; воинов ВМФ — 513 человек (в их числе были морские летчики и бойцы морской пехоты, воевавшие на берегу); пограничников, бойцов внутренних войск и войск безопасности — свыше 150; партизан, подпольщиков и разведчиков — около 400 человек.



Среди всех Героев Советского Союза 35% составляли лица рядового и сержантского состава (солдаты, матросы, сержанты и старшины), 61% — офицеры и 3,3% (380 человек) — генералы, адмиралы и маршалы.

Каждый род войск, кроме пограничных и внутренних, дал своих Героев Советского Союза — женщин (93 человека); более половины из них удостоены этого звания посмертно.

По национальному составу большинство Героев составляли русские — 8160 человек; украинцев было 2069 человек, белорусов — 309, татар — 161, евреев — 108, казахов — 96, грузин — 90, армян — 90, узбеков — 69, мордвин — 61, чувашей — 44, азербайджанцев — 43, башкир — 39, осетин — 32, марийцев —18, туркмен — 18, литовцев — 15, таджиков — 14, латышей — 13, киргизов — 12, удмуртов — 10, карелов — 9, эстонце — 8, калмыков — 8, кабардинцев — 7, адыгейцев — 7, абхазцев — 5, якутов — 3, молдаван — 2.

Кроме того, в ходе войны звания Героя Советского Союза удостоено 14 воинов союзных армий , в основном польские и чехословацкие военнослужащие, а также 4 летчика французского авиаполка «Нормандия-Неман», воевавшего против немецких войск на советско-германском фронте.

Дважды Героев Советского Союза в годы войны появилось 101 человек, 7 из них посмертно.

Среди них имелось три Маршала Советского Союза (А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский), один Главный маршал авиации — А.И. Новиков, 21 генерал и 76 офицеров; солдат и сержантов среди дважды Героев не было ни одного.



Трижды героев имелось трое: уже упомянутые Г.К. Жуков, А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГЕРОИ

Звание Героя Советского Союза было присвоено и Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами СССР И.В. Сталину (июнь 1945 года), занимавшему в тот момент сразу шесть ведущих постов в Советском Государстве.

Примечательно, что он согласился принять регалии Героя Советского Союза только пятью годами позже, в 1950 году, но и позже никогда не надевал «Золотую Звезду», в отличие от медали «Серп и Молот» Героя Социалистического труда, которую он с гордостью носил со дня получения в 1940 году. В этом отразилось его отношение к Великой Отечественной войне как величайшей трагедии ХХ века.

По этой же причине присвоение звания Героя Советского Союза с 1945 по 1953 год было редчайшим явлением, так как Сталин не любил вспоминать военные годы. Исключение составило награждение в 1948 году второй «Золотой Звездой» летчика-истребителя подполковника А.И. Колдунова за 46 сбитых в годы войны фашистских самолета.

Среди немногих послевоенных Героев Советского Союза следует назвать летчиков 64 истребительного авиационного корпуса, воевавших в 1950 — 1953 годах в небе Северной Кореи против американских и южнокорейских асов, летчиков-испытателей реактивных самолётов П.М. Стефановского и И.Е. Федотова (1948 год) и начальника полярной метеостанции «Северный полюс-2» М.М. Сомова (дрейф 1950-1951 годы).

Столь высокая награда учёному объясняется крайней важностью полярной экспедиции: она исследовала возможности достижения берегов Америки подо льдами Арктики и в отличие от «папанинской» экспедиции 1937 года являлась глубоко засекреченной.

КОГО И КАК НАГРАЖДАЛИ ПРИ Н.С.ХРУЩЁВЕ И Л.И.БРЕЖНЕВЕ?

После смерти И.В. Сталина первые Герои появились в 1956 году, в начале Хрущёвской «оттепели». Одним из первых актов было награждение в 1956 году Министра Обороны СССР Маршала Советского Союза Г.К. Жукова четвёртой «Золотой Звездой».

Здесь необходимо отметить несколько моментов:

Во-первых, формально он был награждён к 60-летию со дня рождения, чего Положение о звании Героя Советского Союза не предусматривало;

во-вторых, данное Положение определяло награждение одного человека лишь тремя «Золотыми Звёздами»;

в-третьих, он был награжден через месяц после событий в Венгрии в 1956 году.

Таким образом, в отличие от предыдущих трёх «Золотых Звезд» Г.К. Жукова четвёртая имела весьма и весьма спорные основания для вручения. Но звание четырежды Героя — единственного в стране! — не помогло Жукову: менее чем через год он был снят Н.С. Хрущёвым с поста и навсегда отстранён от дел.

Этим награждением Хрущёв начал полосу присвоения звания Героя Советского Союза высшим государственным деятелям в мирное время и не за конкретные заслуги, а к юбилею, дню рождению и т.п., чего, кстати, никогда не практиковалось при Сталине. Так, в том же 1956 году Героем Советского Союза стал Маршал К.Е. Ворошилов, один из главных виновников огромных потерь Красной Армии в советско-финляндской и Отечественной войнах (а в 1968 году, при Л.И. Брежневе, он получил и вторую «Звезду»).



Престарелого Маршала С.М. Будённого Хрущёв сделал дважды Героем (в 1958 и 1963 годах), а Брежнев продолжил эту традицию, наградив в 1963 году 85-летнего Маршала третьей «Золотой Звездой».

Через год Н.С. Хрущёв удивил весь мир, сделав Героями кубинского лидера Фиделя Кастро и президента Египта Гамаля Абдель Насера, а несколько позже — главу правительства Алжира Ахмеда Бен Беллу, через год свергнутого своим же народом, и лидера коммунистов ГДР Вальтера Ульбрихта.

Подобная раздача «Золотых Звёзд» никак не могла укреплять авторитет высокого звания Героя Советского Союза.

Хотя и при Н.С. Хрущёве было немало случаев присвоения звания Героя за подвиги в мирное время: в 1957 году вторую «Золотую Звезду» получил летчик-испытатель В.К. Коккинаки, в 1959 и 1960 годах Героями стали его коллеги С.Н. Анохин и Г.В. Мосолов, а в 1960 году звание Героя было присвоено сержанту М. Пяскорскому за разминирование территории Египта.



В 1962 году Героями стали сразу три моряка с атомохода «Ленинский комсомол», совершившего поход к Северному полюсу под вечными льдами: контр-адмирал А.И. Петемин , капитан 2 ранга Л.М. Жильцов и капитан-лейтенант Р.А. Тимофеев.

С 1961 года началась традиция присвоения звания Героя советским космонавтам. Первым из них был космонавт Ю.А. Гагарин. Эта традиция поддерживалась вплоть до развала СССР; продолжается она и сейчас, но теперь им присваивается звание Героя Российской Федерации, как преемницы высшей степени отличия государства.

В 1964 году звание Героя Советского Союза было присвоено Первому секретарю ЦК КПСС, Председателю Верховного Совета Министров СССР Н.С. Хрущёву к его 70-летию. К его трём золотым медалям «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда добавилась ещё и медаль «Золотая Звезда», уже четвёртая по счёту.



Через несколько недель он был снят со всех постов и отправлен на пенсию, полностью повторив судьбу опального Г.К. Жукова.

В СССР 154 человека были удостоены этого звания дважды. Трое — трижды: лётчики Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, маршал Семён Будённый.



Два человека стали четырежды Героями Советского Союза: маршал Георгий Жуков и генсек Леонид Брежнев.

КАЗУС ЛИХИХ 90-Х

После «путча» 1991 года произошло малопонятное посмертное присвоение звания Героя Советского Союза троим участникам событий, напавшим на уходящий от Белого Дома бронетранспортёр. Указом от 24 августа 1991 года Дмитрий Комар, Илья Кричевский и Владимир Усов посмертно получили «Золотые Звёзды» Героя.



Казус заключается в том, что они удостоены высшей степени отличия государства за нападение на войска этого самого государства, выполнявшие приказ правительства.



Кроме того, нападение на отходящие подразделения никак нельзя квалифицировать как «совершение геройского подвига», за что, согласно Положению, и должно присваиваться звание Героя Советского Союза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Герои Советского Союза — это особенная страница нашей истории. Каждое имя — это целая эпоха, каждый подвиг — во имя счастливого будущего нашей страны.

«От героев былых времён

Не осталось порой имён.

Те, кто приняли смертный бой,

Стали просто землёй и травой.

Только грозная доблесть их

Поселилась в сердцах живых,

Этот вечный огонь,

Нам завещанный одним,

Мы в груди храним.



Погляди на моих бойцов,

Целый свет помнит их в лицо.

Вот застыл батальон в строю,

Снова старых друзей узнаю.

Хоть им нет двадцати пяти,

Трудный путь им пришлось пройти.

Это те, кто в штыки

Поднимался, как один,

Те, кто брал Берлин.



Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой,

И глаза молодых солдат

С фотографий увядших глядят.

Этот взгляд, словно высший суд,

Для ребят, что сейчас растут.

И мальчишкам нельзя

Ни солгать, ни обмануть,

Ни с пути свернуть (песня из фильма «Офицеры»).

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Самым последним Героем Советского Союза стал чрезвычайно необычный человек — водолазный специалист, капитан 3-го ранга Леонид Солодков. Указ о присвоении звания за участие в водолазном эксперименте, имитирующем длительную работу на глубине 500 метров под водой, был подписан 24 декабря 1991 года.

Получать награду новоявленного Героя пригласили в Кремль 16 января 1992 года. Ситуация сложилась крайне странная — государства, Героем котором стал Леонид Солодков, к этому моменту не существовало уже более трёх недель. Но самое интересное, что, согласно воинскому Уставу, Солодков как офицер должен был произнести «Служу Советскому Союзу!».

Быстро поменять Устав невозможно, и Солодков решил действовать сам. После того как маршал Шапошников вручил Герою награду, тот ответил просто: «Спасибо!». На этом «Спасибо» и завершилась история звания Героя Советского Союза, трёх лет не дожившего до своего 60-летия.

Но последний Герой советской страны всё же не стал последним Героем Отечества.

«Люди есть, история продолжается. Совершить подвиг может каждый», — убеждён Герой Советского Союза Леонид Солодков.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Стоит отметить, что на лиц, которым в СССР присваивалось звание Героя, «обрушивались» всенародная слава, любовь и почёт граждан. Портреты Героев Советского Союза печатались в различных газетах, их имена знали по всей стране.

Между тем, до сих ведутся споры о точном количестве Героев СССР. Ведь многие из них были «засекреченными», и награждались, соответственно, тоже тайно. Иные становились Героями под чужими именами.

После развала СССР «преемником» высочайшего советского звания стало звание «Герой Российской Федерации». Оно тоже даётся за совершение подвига.

С 1992 по 2013 годы Героями России стали 1006 человек.

Первым был лётчик Суламбек Осканов, отвернувший свой падающий самолёт от населённого пункта.

Кто они, герои нашего времени? У каждого времени — свои Герои.

Но Герои были, есть и будут во все времена.



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МАТЕРИАЛЫ:

Звание Героя Советского Союза

https://topwar.ru/44046-80-let-nazad-bylo-uchrezhdeno-zvanie-geroy-sovetskogo-soyuza.html

Герои Советского Союза

http://makeyevka.ru/25-pobeda/1300-geroi-sovetskogo-soyuza

Кто такой Герой?

http://www.what-who.com/g/geroj-sovetskogo-soyuza.html

Герои советского Союза

http://back-in-ussr.com/2016/04/geroy-sovetskogo-soyuza.html

Герой Советского Союза

http://www.aviaspace.ru/calendar/section/events/uchregdeno_zvanie_geroya_sovetskogo_soyuza/

Что такое символ?

http://insai.ru/slovar/simvol

Какой он: герой?

https://elhow.ru/psihologija/kakoj-on-geroj

Герои Советского Союза

https://pandoraopen.ru/2016-04-05/skolko-geroev-bylo-v-sssr-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/

Герои Советского Союза

http://cyclowiki.org/wiki/

Герой Советского Союза

http://aviaspace.ru/calendar/section/events/uchregdeno_zvanie_geroya_sovetskogo_soyuza/





ИАЦ





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