В курсантскую юность в Львовском высшем военно-политическом училище меня учил танковому делу Герой Советского Союза подполковник Иван Иванович Ревков – коренастый, с седоватой копной густых волос, всегда спокойный и уравновешенный, почётный житель Севастополя, он не любил распространяться о своих подвигах. Но на танковом деле был чуток «повернутым», в хорошем смысле слова…

И мы, шалопаи, этим обычно пользовались. Не зная существа вопроса, интересовались у Ивана Ивановича: а почему это такой тяжёлый танк запросто проходит по болоту, в то время как лёгкий конь в нём тонет? Влюблённый в бронемашины, «очеловечивающий» их Ревков с удовольствием и обстоятельно начинал отвечать. А получалось так, что и нас своей любовью заряжал. Группы, которыми руководил Герой Советского Союза, всегда сдавали зачёты и экзамены по танковому делу с первого захода.

И здесь я вынужден признаться – трудно найти более безразличного ко всякой технике человека, нежели азм есмь грешный. Достаточно заметить, что автодело в том же училище я исхитрился сдать на государственную тройку, единственный раз в жизни сев за баранку ненавистной мне полуторки, которую после получасового вождения по требованию инструктора следовало мыть и драить на морозе три часа. Своё право на вождение я всегда с удовольствием уступал каждому желающему. И отбоя не было от страждущих порулить. Так я вам скажу больше: если бы на курсантской скамье учил меня танковой подготовке любой другой преподаватель, но не Герой Ревков, я бы и в танк залез от силы пару раз. Ну не лежала у меня душа к различным механизмам, хоть ты тресни! А ради Ивана Ивановича я её обуздал крепко. С помощью однокашника Валентина Михайлова. Срочную он служил командиром танка. Изучил машину во всех тонкостях, назубок. И я его упросил: «Валя, что хочешь со мной делай, но натаскай меня в танке так, чтобы мне не ударить лицом в грязь перед таким героическим человеком». А биографию Ревкова я уже тогда знал отлично.

Родился Иван Иванович в селе Гавриловка, ныне Сосковский район на Орловщине. Окончил 7 классов школы и Орловский финансово-экономический техникум. В Красной армии – с 1939 года. В 1941 году окончил Орловское бронетанковое училище. С июля 1941 года – в действующей армии.

Воевал на Западном, Южном, 4-м Украинском, 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах в должностях командира танкового взвода и роты. Принимал участие в оборонительных боях 1941 года, в битве за Кавказ, освобождении Крыма и Прибалтики. Первое из четырёх ранений получил ещё 10 августа 1941 года. Но по-настоящему звёздный час Ревкова наступил в бою при штурме Сапун-горы, что невдалеке от Севастополя.

Утром 7 мая 1944 года экипаж танка в составе командира взвода гвардии лейтенанта Ивана Ревкова, заряжающего гвардии старшего сержанта Алексея Ханова, радиста Ивана Минина и механика-водителя гвардии старшего сержанта Николая Водолазкина пошёл в атаку. После того, как два танка взвода гитлеровцам удалось подбить, машине командира пришлось сражаться в одиночку. Совершив обходной манёвр, Водолазкин на максимальных скоростях сумел преодолеть крутой подъём и вывел танк в тыл позиций противника, что располагались на горе Зелёная. Заняв очень удобную складку местности, экипаж почти сутки вёл бой, отражая не прекращающиеся атаки немецких автоматчиков и танков. Радист Минин и заряжающий Ханов покинули танк и заняли позиции в окопе. Вели оттуда прицельный огонь из автоматов, не подпуская пехоту. А механик-водитель в это время демонстрировал чудеса маневрирования. Даже получив ранение, не ушёл из боя. Более того, помогал, как мог, командиру вести разящий огонь из пушки. К концу суток перед небольшой позицией четырёх танкистов горели 3 подбитых танка, 4 пушки, умолкли 6 огневых пулемётных точек. 145 солдат и офицеров противника навеки остались в земле горы Зелёной.

Командир 22-го гвардейского танкового полк вызвал Ревкова на свой КП: «Знаю, что твой механик-водитель ранен. Если дам другого и ещё танк в придачу, сможешь дальше воевать?» – «Никак нет, товарищ командир…» – «Не понял!» – «За танк спасибо. А Водолазкин сказал мне, что рана пустяковая и до свадьбы заживёт. Так что мы уж с ним вдвоём продолжим долбить фрица» – «Ну, что ж, и тебе спасибо, Иван Иванович! Родина вас не забудет».

Ревков молодцевато отдал честь командиру, повернулся через левое плечо и затем ещё неделю не вылезал из своей Т-34-ки.

В ходе жестоких и беспрерывных боёв за Севастополь экипаж танка Ревкова уничтожил 4 немецких бронемашины, 6 пушек, шестиствольный миномёт, 12 огневых точек, 18 станковых пулемётов, разбил 3 дота и 5 дзотов, 4 автомашины и 15 повозок с грузом, уничтожил 180 солдат и офицеров противника.

Механик-водитель Николай Водолазкин гусеницами танка лично уничтожил 3 пушки, 5 огневых точек, 9 пулемётов, много живой силы противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии лейтенанту Ивану Ивановичу Ревкову и механику-водителю танка гвардии старшему сержанту Николаю Водолазкину присвоено было звание Героя Советского Союза. За 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны мне неведом более случай, когда бы два члена экипажа одного танка становились Героями.

Заряжающего старшего сержанта Алексея Ханова наградили орденом Ленина, а радиста Ивана Минина – орденом Красного Знамени.

Иван Иванович всегда с сердечной тёплой рассказывал нам о членах своего экипажа: «Водолазкин Николай Степанович был на год старше меня. Как и я – из села. В одиннадцать лет остался круглым сиротой. Воспитывался у родственников, затем в детском доме. За рычаги танка сел лишь на втором году войны. Но знал его, как свои пять пальцев. Начнёшь ему толковать про манёвр – с полуслова схватывает. Мы до сих пор с ним дружим.

Стрелок-радист Николай Минин лет, наверное, на десять был меня постарше. До войны несколько лет проработал на Таганрогском танковом заводе. В машине поэтому разбирался не хуже Водолазкина.

Самым старшим, да и самым уважаемым членом экипажа у нас был коммунист Алексей Ханин. Тоже рабочая косточка. До войны, за трудовые успехи, заслужил орден Красного знамени».

От Ревкова я впервые услышал такие истины, до которых сам бы в те молодые годы никогда не додумался.

Он любил повторять, что ТТХ танка (тактико-техническая характеристика), конечно, дело нужное и важное. Но ещё далеко не факт, что боевая машина с лучшими характеристиками всегда победит уступающую ей по мощи. Потому что в конечном итоге исход любого боя всегда решает сплав железа и воли экипажа. У кого они окажутся надёжнее и сильнее, тот всегда и победит.

«Вот ваш брат, журналист, обычно пишет, что экипаж танка – это машина плюс личный состав. Неверно. Машина, помноженная на личный состав. Вот так будет правильно».

А ещё Иван Иванович всегда говорил восхищённо о том, что танк Т-34 изящен и красив, как капля воды, падающая с листа. «С годами, – мечтательно произносил, – появятся боевые машины во много раз, превосходящие «тридцатьчетвёрку». Прогресс и здесь неумолим. Но такого красивого как Т-10-10 никому создать уже не удастся».

Две десятки – тоже из личной терминологии учителя-героя. Всё дело в том, что советский средний танк, получивший в обиходе название «тридцатьчетвёрка» имел маркировку Т-34-76 (первые и вторые цифры в сумме и составляют десятку). К началу войны таких танков было выпущено 1 066. Далее они поступали в войска вплоть до середины 1944 года. Потом появился тот же танк, только в новой модификации – Т-34-85.

За годы Великой Отечественной войны танковая промышленность СССР поставила в войска 35 331 «тридцатьчетвёрку». А всего в стране было выпущено 74 576 различных танков. Таким образом, танк Т-34 стал самым массовым средним танком за всю Вторую мировую войну.

Его разработали в конструкторском бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина. Успешность проекта – то самое символическое попадание в «десятку» – была предопределена применением новейшего высокоэкономичного дизель-мотора авиационного типа В-2, благодаря которому средний толстобронированный Т-34 унаследовал от лёгкого тонкобронированного БТ необычайно высокую удельную мощность (отношение мощности двигателя к боевой массе), обеспечившую в течение всей Великой Отечественной войны абсолютное превосходство танка Т-34 в проходимости, маневренности, подвижности. Так что мой военный преподаватель с полным на то основанием восхищался удивительной и по большому счёту непревзойдённой боевой машиной, внесшей свой существенный, если не решающий, вклад в Великую Победу.

Сам Иван Иванович,помимо звания Героя Советского Союза, был награждён ещё орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды и восемью медалями. Умер весной 1992 года и похоронен во Львове на Яновском кладбище. В селе Сосково Орловской области ему установлен памятный знак. В посёлке городского типа Нарышкино Орловской области именем И. И. Ревкова названа улица. А на здании учебного корпуса Банковской школы в Орле, которую окончил Ревков, установлена памятная доска.

…Году где-то в 1988 – 89-м я, корреспондент ТАСС, отправился в длительную командировку по Забайкальскому военному округу. Побывал в Песчанке, в так называемом Брежневском 346-м танковым полку. Леонид Ильич служил в этих краях до войны. Заехали с замполитом полка на танковую директрису, где в это время курсанты учебного подразделения сдавали экзамены по вождению. Политработник предложил: «А слабо вам, товарищ подполковник, промчаться «с ветерком» по полигону, на котором когда-то молодой генсек машину водил?» – «Если только, как и он, на месте механика-водителя», – задорно ответил я на подначку, тут же убоявшись собственной смелости. Но отступать уже было некуда. Сев за рычаги управления планетарными механизмами поворота, я попросил механика-водителя напомнить мне основные его действия. А потом поехал на удивление спокойно и уверенно, «без рывков и смыков», как любил повторять наш Ревков. Возвратившись на исходную, был встречен удивлением и одобрением замполита. Дескать, могёт наш корреспондент. А я про себя подумал словами бывшего фронтовика Кузьмы Кузьмича Иорданова из фильма «Когда деревья были большими»: «Помнят руки-то! Помнят родимые науку Героя!».

…Лет семь или восемь назад, точнее уже не вспомню – годы своё берут, – заметил я отклик на свою публикацию в соцсетях от И. Ревкова. «Не сын ли ты Ивана Ивановича?» – «Так точно, Михаил Александрович! Я – Ревков-младший». И с тех пор мы, однокашники по ЛВВПУ, уже не теряем друг друга.

Вот одно из писем Игоря Ивановича: «О себе мне писать особо нечего. После выпуска два года прослужил в Белорусском военном округе, в танковой дивизии. А потом попал в войска, служба в которых предусматривала лесисто-болотистую местность, проживание в закрытых административно-территориальных объектах (ЗАТО) и подписку о неразглашении её содержания. Выслуга – 28 календарных лет. Выйдя на пенсию, устроился работать в школу, благо служба на должностях, связанных с воспитательной работой, включалась в педагогический стаж. Весь опыт работы с личным составом был перенесен на детишек. Десять лет в школе, из них последние четыре – в должности директора.

Старшая дочь, Катя, окончила Саратовские высшее военное командное училище по специальности “инженер-эколог”. Вместе с мужем офицером проходила службу на режимных объектах, занимавшихся ликвидацией химического оружия. Уволилась в звании майора. Так что, военная династия продолжилась…

Это вы правы, Михаил Александрович, отец был с нами, его сыновьями, всегда строг. Порой, мне казалось – чересчур. А сейчас я так не думаю. Он правильно нас воспитывал. Вспоминаю старшего брата. После призыва в армию его, как хорошего специалиста в радиоделе, военкомат оставил служить в полку связи во Львове. Через месяц братец затих. А еще через некоторое время пришло письмо из войсковой части 96030-В: “Мы прибыли на место, разгрузили технику, приступили к постройке ангаров для танков. Живем в палатках”. Короче, папа отправил сына в Монголию. Потому что сыновья Ревкова должны служить не там, где хорошо, а там, где трудно».

…Сегодня, 29 сентября, Ивану Ивановичу Ревкову исполняется 100 лет со дня рождения. Никогда его не забуду. Как и всегда буду гордиться тем, что меня учил Герой Советского Союза.







P.S. За время существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12 777 человек. Получивших это звание за подвиги в годы Великой Отечественной войны, – 11 739 человек. Из них посмертно – 3 051 человек. 107 героев были удостоены этого звания дважды (семеро – посмертно), трое – трижды: маршал Семен Буденный, подполковник Александр Покрышкин и майор Иван Кожедуб. Маршал Георгий Жуков стал четырежды Героем Советского Союза. Среди удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны были представители всех родов и видов войск в званиях – от рядового до маршала.

На сегодняшний день в живых из фронтовиков-Героев Советского Союза осталось менее трёх десятков человек. Буквально в середине прошлого лета из жизни ушла Екатерина Илларионовна Демина (Михайлова). Последняя женщина на земном шаре, получившая звание Героя Советского Союза за подвиги в Великой Отечественной войне.

Вечная им всем память!





Михаил Захарчук – полковник в отставке