Песни Матвея Блантера на стихи М.Исаковского (1980)
Песни Матвея Блантера на стихи М.Исаковского
Год производства: 1980
В фильме-концерте, посвященном творчеству композитора М.Блантера, звучат песни военных лет в исполнении Дважды Краснознаменного им. А.Александрова ансамбля песни и пляски Советской армии, И.Кобзона, Т.Синявской, А.Днишева, Большого детского хора ЦТ и ВР п/у В.Попова.
В фильме принимают участие композитор Т.Хренников, поэт М.Дудник, артист М.Рейзен, диктор ЦТ С.Жильцова, студенты Университета дружбы народов им. П.Лумумбы, пограничник В.Антонов.
#фильмконцерт
#ТОЭкран 1980
Автор сценария – Нина Викторова
Режиссер – Леонид Пчелкин
Оператор – Константин Апрятин