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Песни Матвея Блантера на стихи М.Исаковского (1980)

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Песни Матвея Блантера на стихи М.Исаковского

Год производства: 1980

В фильме-концерте, посвященном творчеству композитора М.Блантера, звучат песни военных лет в исполнении Дважды Краснознаменного им. А.Александрова ансамбля песни и пляски Советской армии, И.Кобзона, Т.Синявской, А.Днишева, Большого детского хора ЦТ и ВР п/у В.Попова.
В фильме принимают участие композитор Т.Хренников, поэт М.Дудник, артист М.Рейзен, диктор ЦТ С.Жильцова, студенты Университета дружбы народов им. П.Лумумбы, пограничник В.Антонов.

#фильмконцерт
#ТОЭкран 1980
Автор сценария – Нина Викторова
Режиссер – Леонид Пчелкин
Оператор – Константин Апрятин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X_qsM7TkB74
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