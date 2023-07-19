Мало кто сомневается, что семья как общественный институт подвергается серьёзному разрушительному воздействию. Инструментами разрушения семьи являются, например, ювенальная юстиция, пропаганда ЛГБТ, перекосы в семейном праве и многое другое.

Об этом много говорят, и многим из навязываемых нам тенденций оказывается сопротивление. Но есть один из инструментов разрушения семьи, который мало обсуждается, и воздействию которого не оказывается почти никакого сопротивления (по крайней мере, это сопротивление не заметно обывателю вроде меня). Это психологическая обработка наших граждан, в первую очередь женщин, с помощью теле- и радиопередач, книжек и журнальных статей с говорящими названиями вроде «Как стать стервой», интернет-​мемов и пабликов в соцсетях.

Тема эта обширна, но сейчас мы на примере конкретных мемов из соцсетей разберём, как именно работают подобные рекомендации, и как многих наших милых и добрых женщин подталкивают к эгоистичности и озлобленности.

Воздействие на женщин

Итак, имеется следующий мем, взятый из сообщества «Мы встретились с тобой не зря» на сайте «Одноклассники» (Яндекс находит этот мем также во множестве других подобных групп):

«Никогда ни с кем не будь до конца откровенной, особенно с мужчинами. Они способны на великую преданность и подвиги до тех пор, пока влюблены. Когда любовь проходит, нет предела мужской мелочности, трусости и подлости».

Под картинкой с этим мемом появилось более 1600 отметок «Класс!», и практически все они от женщин.

Проанализируем, каково психологическое воздействие этой цитаты.

Данный мем сформулирован таким образом, что вымазывает всех мужчин одной краской. А ведь все люди разные, и мужчины в том числе. Уже одним этим фактом порождается некоторая неадекватность у читательниц, которая в будущем может принести неприятности как им самим, так и тем людям, с которыми они будут общаться. Речевой оборот «Когда любовь проходит…» подразумевает неизбежность. Там ведь не написано «Если любовь проходит…», а поставлено именно слово «когда». То есть, этот мем убеждает женщин, что любовь обязательно пройдёт, так что не надо расслабляться и доверять мужчине. И как при наличии такого убеждения можно создать крепкие отношения на всю оставшуюся жизнь?! Как можно в этом случае получить душевную близость? Этот мем убеждает женщин, что ни в коем случае нельзя быть откровенной с мужчиной. Но ведь мужчина, находящийся рядом с одной из таких женщин, будет чувствовать отсутствие откровенности и существование недоверия. И как правило мужчины будут в этом случае тоже проявлять недоверие. В таком случае эти отношения можно будет назвать партнёрством, сожительством, но никак не семьёй. В обсуждаемом тексте имеется привязка слова «любовь» к понятиям «трусость» и «предательство». Так что в следующий раз, когда женщина, принявшая такую установку, услышит от мужчины слова «Я тебя люблю», она будет иметь некоторый оттенок ощущения, что перед ней трус и предатель. Ещё одна психологическая установка, которая прививается этим мемом, состоит в том, что любые старания мужчины для своей семьи и для женщины мало что значат, так как затем обязательно последуют трусость и предательство. Мужчина конечно же почувствует такое отношение со стороны женщины, и это безусловно отразится на его желании стараться ради своей семьи и ради женщины. По факту этот мем не соответствует действительности. Каждый из нас может увидеть вокруг себя множество случаев, когда люди расходились цивилизовано, или когда любовь не проходит многие десятилетия, или когда люди живут вполне спокойно в браке, если любовь прошла.

Конечно, одного единственного мема недостаточно, чтобы женщина приобрела все черты характера, необходимые для того, чтобы её личная жизнь начала разрушаться. Но, думаю, эти 1600 женщин, подписавшиеся под этой картинкой в «Одноклассниках», по крайней мере, начали движение в этом направлении. Там публикуется много таких картинок и много таких мемов, плюс ещё похожих сообществ много, да ещё есть книжки и телепередачи соответствующей направленности.

Поэтому многие наши женщины находятся в такой вот информационно-​психологической атмосфере, которая прививает им религию «Все мужики козлы, и нечего с ними церемониться». Судя по тому, что мы видим вокруг, эта религия успешно приживается в нашем обществе. И могут пройти годы, будут сломаны ни единственные отношения, прежде чем последовательница этой религии поймёт, что именно такие её убеждения очень часто вызывают ответную реакцию мужчин, что и приводит к разрушению личной жизни женщины.

Вот ещё примеры подобных мемов из женских пабликов.

«Если мужчина смог прожить день, ни разу не поинтересовавшись, как у тебя дела, то это не твой мужчина». Вот так, достаточно всего один день не позвонить женщине, чтобы она решила, что вы не её мужчина.

«Уже вышла из того возраста, чтобы обижаться. Теперь делаю выводы и поступаю взаимно». Ну правильно, нашим женщинам надо привить побольше мстительности и поменьше желания обсуждать что-​либо. Это ведь прекрасно разрушает отношения.

«Фразу “ты только о себе думаешь” чаще всего слышу от людей, для которых я делаю всё». Да-да, и поменьше заботы о своей второй половинке.

И так далее, и тому подобное.

В общем, особенностью многих женских пабликов является то, что они учат своих читательниц быть разрушителями и, на мой взгляд, убеждают их в необходимости быть такими. Ещё они иногда учат любить друг друга. Но совершенно не учат создавать и сохранять отношения.

Как стравливают мужчин и женщин

Сейчас я вам продемонстрирую на конкретном примере, как сталкивают лбами мужчин и женщин с помощью психологических пабликов в интернете. Возьмём сначала ещё одну цитату из женского паблика:

«Женщина – это не постельная принадлежность и не кухонный комбайн с накрашенными глазами. Женщина — это образ, стиль и уровень жизни мужчины».

Приписывают сию «мудрость» известной киноактрисе Софи Лорен. Понятно, на что настраивает женщин эта идея, в контексте нашего обсуждения нет необходимости долго рассуждать об этом. Если пояндексировать по интернету, то можно обнаружить сотни записей с этой цитатой. Я нашёл её в одной из групп в «Одноклассниках», и соответствующая запись имела более миллиона просмотров и около 35 тысяч отметок «Класс!». Можно ещё вспомнить слоган из рекламы, которую крутили по телевидению лет десять назад: «Я женщина, а не посудомойка».

Нам сейчас важно не то, что кто-​то где-​то высказывает подобные мнения (они бывают разными), важно то, что в интернете подобные идеи подкидывают женщинам на каждом углу.

А теперь приведём цитату из книги «Антистервин», которую активно распространяют по мужским пабликам:

«После первого развода я думал, по наивности своей, что мне просто не повезло, – попалась такая лярва, хотя, почему же попалась, – сам такую выбрал. Правда, когда выбирал, она вовсе такой не была: готовить вроде умела, была покладистой и послушной, улыбчивой и жизнерадостной. Но всё это исчезло на следующее утро после свадьбы, – будто тумблер переключили в другое положение. И я услышал то, что наверняка уже слышал ты, дорогой читатель: – Я тебе не прислуга, чтобы готовить, убирать, вообще хоть что-​то делать по хозяйству… Узнаёте? Наверняка узнаёте, а дальше будете узнавать всё больше и больше.»

Мужские паблики намного менее популярны, чем женские, но тем не менее, тот психологический настрой и та идея, которая пропагандируется приведённой цитатой из книги «Антистервин», тоже завоевала сотни тысяч поклонников.

А теперь представим, что произойдёт, если женщина, «вдохновлённая» приведёнными словами Софи Лорен, и мужчина, набравшийся идей из «Антистервина», сойдутся в реальной жизни? Правильно, будет конфликт. Вероятность такой встречи довольно велика, и их количество составляет, наверное, тысячи в год.

Конечно, неглупый мужчина и неглупая женщина через какое-​то время смогут найти общий язык. Может быть, мужчина поймёт, что женщина тоже работает и ей тяжело после работы готовить еду. И сама женщина оценит, что у её мужа работа намного более тяжёлая, и что кто-​то всё-​таки должен готовить и убирать. Но это, если и произойдёт, то спустя лишь какое-​то время, а до этого будут скандалы и ругань. Да к тому же существует много людей, которые в принципе не способны объективно оценивать состояние и настроения других людей, а способны лишь гнуть свою линию. Когда хотя бы один из двух человек (мужчина или женщина, не важно) обладает такими «неспособностями», конфликт будет затяжной и жёсткий.

А чтобы людей, не способных учитывать настроения и чаяния своего партнёра, стало как можно больше, подписчикам многих мужских и женских пабликов в интернете вдалбливают идеи эгоизма и призывают «отстаивать свои собственные права и интересы». Про интересы партнёра в таких пабликах не пишут ничего, их не существует в прививаемой картине мира. Не упоминается также о том, что существуют их совместные, общие интересы – это абсолютное табу мужских и женских пабликов и большинства прочих около-​психологических источников. Вот пример такого текста:

Но здесь мы плавно подошли к другой важной теме – насаждение эгоизма, индивидуализма и других черт, свойственных западным обществам. Подробно я напишу об этом в другой раз. Сейчас скажу только, что насаждение таких ценностей находится в противоречии с общинным характером традиционного русского общества, да и обществ других народов нашей страны. Ведь для того, чтобы вести общинный образ жизни, нужно как раз хорошо чувствовать и уметь учитывать настроения окружающих тебя людей, а также уметь ставить во главу угла интересы своего сообщества, которому ты принадлежишь.

В этом смысле насаждение индивидуализма и эгоизма в нашем обществе является современным вариантом религиозных войн. Только с нами воюют уже не менее двадцати лет, а мы почти не понимаем, что на этом фронте тоже идёт война, и не понимаем её значимости.

По материалам сайта Афтершок: Статья 1, Статья 2

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