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Роль карикатуры в информационной войне

09:52. 6 октября 2017 Просмотров - 281 Нет комментариев Опубликовал:

Надо отметить, что подобные методы в информационных противостояниях далеко не новы, их корни уходят в далекое прошлое. Но являются ли карикатуры действительно мощным оружием? Давайте поищем ответ на этот вопрос, анализируя прошлый опыт разных исторических периодов.

Хакеры из движения “Anonymous” начали информационную атаку на ДАИШ с помощью карикатур и мемов. Они призывают подключаться пользователей сети интернет и выкладывать картинки, высмеивающие боевиков. Даже Международный день троллинга придумали – 11 декабря. По мнению одного из организаторов Алекса Паучера, это должно стать достойным ответом ИГИЛ в информационном пространстве.

1. Период Гражданской войны в России

В начале 20-го века у населения не было ни телевизоров, ни радио. Большая часть населения и газет не читала. Как заручиться народной поддержкой? Конечно агитацией и … карикатурами на врагов.

Агитация и пропаганда с обеих сторон особой креативностью не отличалась. А вот по карикатурам и саркастическим плакатам можно чуть ли не историю той войны изучать. Здесь вам и Троцкий в образе то ли антихриста, то ли сатаны; Красная Армия в виде огромного уродливого мужика с накрашенными в красный цвет губами. Наиболее ярким белогвардейским плакатом, пожалуй, является изображение рая в России в случае их победы, и ада в случае победы большевиков.

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С другой стороны, красные “троллили” белых не меньше. Как вам такое искусство: Врангель изображается в виде белого урода с длинными нечеловеческими ногтями на руках; священнослужители всегда изображаются тучными и алчными; Деникин, Колчак и Юденич изображены как собаки на привязи, которых на поводке держит толстенный буржуй-американец.

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2. Великая Отечественная война

Немецко-фашистские войска вероломно напали на нашу страну. Карикатуристы отреагировали на это мгновенно! В самом начале войны уже появлялись сатирические плакаты, посвященные как Гитлеру, так и Третьему Рейху в целом. Это и удушение фюрера, и изображение его маленьким, тучным, неуклюжим. Казалось бы, это отвлекает солдат от боевого настроя, но нет! Кто не шутит над врагом – тот боится врага. И Гитлер не смог запугать советский народ. Его представляли как маленького неуклюжего истерика.

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Безусловно, “троллинг” Гитлера и его Рейха был необходим как для боевого настроя советского народа, так и для культурно-символического пространства той войны. Карикатуры до сих пор помнят в народе. Ныне они призваны демонстрировать, что советский народ был бесстрашен перед оккупантами и уверен в своей окончательной победе.

3. Холодная война между СССР и США

В СССР статуя свободы изображалась с замком, закрывающим рот: “Свобода по-американски”.

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Американский ответ был не менее красноречивым: над земным шаром раскинул свои щупальца огромный красный осьминог с обличием Сталина. И это только одиночные примеры. Правда, во время Холодной войны роль карикатур и плакатов заметно уменьшилась: во многих семьях появились радио и телевизоры, пропаганда в основном переселилась туда.

4. Наше время

С развитием сети Интернет и постепенным падением популярности телевидения и радио, пропаганда вновь переместилась из мира звука в мир изображения.

Одним из самых ярких примеров политической карикатуры является “ватник”. Изображение ватника с человеческим обличием, бутылкой водки в руках и синяками под глазами стало мощным сатирическим оружием в информационной войне против России. Сегодня, особенно среди антироссийски настроенных украинцев и российских оппозиционеров, эта карикатура кого только не символизирует: и сторонников Путина, и коммунистов, и российских монархистов, и противников Евромайдана и НАТО, и православных верующих, и даже просто патриотов. При этом стоит среднестатистическому пользователю социальных сетей или форумов высказать свое мнение, хоть немного отличное от мнения русофобов, на него обязательно навесят ярлык “ватника”.

В ответ на это противниками Майдана была создана карикатура «укропа», символизирующая украинских ура-патриотов, слепо ведомых новой властью. В сети появилось довольно интересное явление: споры на основе карикатур, споры мемов и ярлыков. Убери из социальных сетей карикатуры и мемы – все споры и “холивары” утратят привычный вид. В этом заключается сила современных интернет-мемов: вместо тысячи слов можно написать “ватник” или “укроп”, и все станет сразу ясно. Политические карикатуры стали частью такого нового явления, как киберкультура.

Запад в этом тоже не отстает. Чего стоит один только пример Шарли Эбдо. В Европе было немало ксенофобских статей и текстов, однако только изображения вызвали столь огромный скандал во всем мире.

Надо сказать, перенос политической пропаганды и обличения врагов из текстов в изображения вполне закономерен.

Во-первых, изображение попросту увидит больше людей. Текст, статью, книгу прочтут только те, кто не поленится. Картинки смотря все.

Во-вторых, широко распространившийся интернет позволяет потреблять информацию в виде изображения.

В-третьих, изображение легче запоминается. Что возникает в вашем воображении, когда вы думаете, скажем, о доме, — слова или образ? Скорее всего, образ. Распространители той или иной информации это давно знают, вот и употребляют картинки все чаще и чаще.

Вот и хакеры из “Anonymous” предлагают вывести информационную войну против ДАИШ на новый уровень, на уровень противостояния образов и изображений. 

История учит, что это всегда имеет успех. Посмотрим, какие плоды это принесет.

Кирилл Озимко

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Источник: www.kramola.info

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