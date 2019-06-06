Когда, во времена появления интернета, я столкнулся с фейковыми новостями в науке, мне невольно вспомнился интересный эстрадный номер советских времен «Ярославские ребята» - фольклорный коллектив, трио (два балалаечника и баянист), исполнявший юмористические и сатирические частушки на злобу дня, популярный в СССР в 1960—1970 годах. Ансамбль неоднократно выступал в программе «Голубой огонёк». Коллектив в острой сатирической форме повествовал о всем, что видел перед своими глазами и это было поистине смешно.



Ярославские ребята, захотели молока

Их послали под корову, а попали под быка.



Смысл этих частушек сводился к тому, что есть в мире всезнайки и неумехи, которые берутся судить про все и обо всем, и берутся за любое дело, ни мало в нем не разумея.

Вот тогда я придумал специально для интернета, в котором массово появились «научные» статьи со ссылкой на Запад, казавшийся советскому человеку вершиной научной мысли, замечательное определение, которое теперь именуют «интернет-мемом», а именно «БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ» по аналогии с Ярославскими ребятами. Живучесть моих «британских ученых» оказалась поразительной и сегодня определяется как элемент русского интернет-фольклора даже такой балаболкой, как Википедия. Мои чувства понять можно и я польщен, ведь я практикующий психолог с солидными учеными званиями и степенями, да и мем мною запускался не ради унылой созерцательности, а с вполне определенными научными целями. Сегодня они достигнуты и я могу сказать вам правду, что никаких британских (вариант английских) ученых не существует, а пользователи интернета уже сообразили, что хотя мем имеет рациональное зерно: тексты типа «британские учёные доказали», однако без указания, кто и где, является разновидностью демагогии — отсылкой на анонимный авторитет от имени которого и пишется абурд.

Сегодня, я раскрою причины появления именно «британских ученых», а не каких либо иных. Проводя анализ деятельности островитян, я увидел, что наибольшее количество теоретиков (специалистов выдвигающих теории) приходится именно на Британские острова. Это такая особенность тамошнего населения создавать, а затем верить в легенды. Например, многочисленные привидения проживают именно в Англии, а большинство глупостей в науке рождено там же. Если взять египтологию, то она целиком английская. То же и с иудаикой и вообще «древним» Израилем. Да и вообще по миру распылены сплошные английские легенды, ведь именно эта страна имела самое большое число колоний на планете. А поэтому отметилась практически в любой истории мира.

Сегодня уже очевидно, что Стоунхендж постройка середины 20 века и фальсификация, пирамиды это не гигантские блоки, а обычный геополимерный бетон, а в Израиле никогда не происходило ни одно библейское событие.

Англия рождала и рождает мифы, в чем очень поднаторела. Например, теория Большого Взрыва, образовавшая вселенную, рождена английским теоретиком-инвалидом Хоккинсом и рассчитана в основном на обывателя, а не на серьезного ученого. Вообще, в английской науке много такого, что напоминает еврейский спор – я вам сказал, а вы попробуйте опровергнуть меня. И еврея совершенно не интересует, что его никто опровергать не собирается, по причине элементарного нежелания вступать в спор с глупцом. Главное он сказал, его услышали и подхватили.

Для психолога наблюдение за этим процессом замечательная и интересная возможность сбора материала, для своих исследований, ведь достаточно только открыть темы в интернете с моим мем-маркером и картина человеческой глупости, начинает поддаваться научному описанию, постройке графиков и даже выявлению регионов обитания дурней, а так же распространителей глупости.

Сейчас еще рано говорить о результатах, но я совершенно уверен, что наступит тот момент, когда мои исследования обретут характер практических рекомендаций по массовой психологии и позволят избежать проблем, связанных с поглощением лживой информации. За эти годы проведен огромный объем работы с историческими материалами, церковным наследием и многим другим, дабы понять этимологию лжи, способы ее фиксации и нейтрализации от тех сфер деятельности человека, где она социально опасна.

Надо сказать, что мною запущен не единственный интернет-мем несущий функции психологическо-лингвистической экспертизы. Мои мемы отличаются от тех, которые распространяются спонтанно, они продуманы и несут определенную смысловую нагрузку.

В чем главное различие моего мема от других?

Интернет-мем (англ. Internet meme) — информация в той или иной форме (медиаобъект, то есть объект, создаваемый электронными средствами коммуникации, фраза, концепция или занятие), как правило, остроумная и ироническая, спонтанно или целенаправленно приобретающая популярность, распространяясь в Интернете разнообразными способами (посредством социальных сетей, форумов, блогов, мессенджеров и пр.). Обозначает также явление любого распространения такой информации или фразы. Вошло в употребление в середине первого десятилетия XXI века.

Так вот мой мем это нанотехнология в психологии, определенный набор символов способных бороться с ложью. Понимание того, что русский язык это ЖИВОЕ СЛОВО, действующее, как лекарство, вы поймете, как именно работает мой мем. Методика настолько универсальна, что позволит творить чудеса, если я конечно решусь на полную ее публикацию. Здесь нужно действовать очень осторожно, поскольку для большинства людей ложь это часть их психики, а значит комфорт их жизни, и разрушение лжи грозит разрушением психики человека.

Поясню. Разрушение навязанных стереотипов времен СССР, привело к трагедии большого народа. Все, что казалось ранее незыблемым и кристально чистым, на поверку жизни не смогло выдержать самого слабого натиска новых представлений.

Главная человеческая ошибка состоит в том, что создавая свое общество, сразу создается его мифологическая основа, которая несет главную опасность самому обществу. И создают ее «британские ученые».

Впрочем, хватит про мои исследования, надеюсь, что скоро они найдут свое практическое применения. Сейчас идет процесс патентования методики, а это значит, что скоро можно будет увидеть ее результаты у заказчика. И первыми будут правоохранительные органы.

А пока вернемся к «британским ученым». Вот, что я прочитал недавно в сети.



«Британские ученые решили спор о курице и яйце.



Британские ученые дали ответ на вопрос, который многие годы ставил в тупик самые блестящие умы человечества: что появилось первым – курица или яйцо.

Согласно данным исследований, первой все-таки появилась курица.

Ученые из университетов городов Шеффилда и Уорика провели исследования с помощью мощного компьютера, который смоделировал на генетическом уровне процесс появления куриного яйца.

Как отмечают авторы исследования, ключевую роль в его формировании играет протеин овоклединин-17 или ОС-17. Он участвует в создании яичной скорлупы. Без этого протеина, который находится в организме курицы, появиться яйцо не может.

"Данный протеин был известен уже давно, однако только сейчас мы установили, что он напрямую связан с формированием яйца и контролирует данный процесс", – заявил один из руководителей работ профессор Колин Фримэн.

Также ученый отмечает, что у различных видов птиц существуют различные варианты данного протеина, хотя они и выполняют сходные функции. Таким образом, курицы обладают уникальной формой ОС-17, без которой известное всем куриное яйцо появиться на свет не может.

В результате британские ученые смогли ответить на считавшийся неразрешимым научный вопрос, установив, что первой появилась курица, а лишь затем яйцо».



Как видите, вполне логичная информация. Оставим на совести публикующих эту информацию людей название городов и имя профессора, а просто поясню, что протеин это самый обычный белок. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Курица не исключение, а значит, никаким особенным белком она не обладает, просто есть свой генный код, который показывает, что яйцо куриное.

История давнего спора «яйцо-курица» имеет давние корни, но не настолько. Спор этот рожден схоластами от церкви в Средневековье. Например, Аристотель считал, что ничего из них не было первично, а появилось одновременно. Он рассуждал, что если бы был первый человек, то он должен был бы родиться без отца или матери, — а это, по мнению философа, противоречит природе. Таким образом яйцо не могло быть первым, чтобы дать начало птицам, ибо само должно быть снесено ею, и не может быть первой птица, раз сама появилась из яйца.

Проблему анализировал и Плутарх в 8 томе «Моралий», причём он рассматривал курицу вместо просто птицы, а затем Макробий.

Те, кто читал мои работы, знает, что перечисленные имена это средневековые авторы, просто отнесенные в придуманные «древние» Греции и Рим.

Учитывая, что «курица-яйцо», вопрос исключительно философский, я даю на него ответ, который не может не быть признан окончательным как церковью, так и наукой, так и обществом.

Открываем Библию.



«И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и ПТИЦЫ да полетят над землею, по тверди небесной. [И стало так.] И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую ПТИЦУ пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и ПТИЦЫ да размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день пятый».

(Бытие)



Надеюсь, моему читателю понятен ответ русского ученого, создавшего интернет-мем «британские ученые». Хочу добавить, что попы, как всегда перепутали БОЖИЙ ДАР с ЯИЧНИЦЕЙ. Так вот птица это Божий дар или первопричина, а яйцо, это способ размножения птицы, в частности курицы. Само по себе яйцо это белок и желток в скорлупе, которые только с помощью курицы превратятся в птицу, путем его ВЫСИЖИВАНИЯ. А поэтому яйцо может стать и яичницей и цыпленком.

А теперь скажи сам себе, стоит ли во всем слепо доверять Аристотелю и прочим философам, не говоря уже про «британских ученых».

Каждый ученый, по своему борется с фальсификацией в науке. Я психолог и потому решил создать определенный имидж британским теоретикам, дабы люди понимали, что такое околонаучные проходимцы. Как видите, все сработало и быть "британским ученым" уже не так почетно, поскольку это скорее нарицательное обозначение лже-ученых. Согласитесь, что до моих экспериментов, только Запад делал из русских людей дураков и пьяниц. Времена изменились и теперь в России есть своя методика противостояния лживым вбросам европейских политиков, к которым эти вбросы и возвращаются. Я могу привести сотни примеров из современности, когда западные мифы ударяли по самому Западу. А все наша русская психологическая наука, способная на многие свершения. Пропаганда вещь хорошая, но она имеет ряд проблемных точек, которые в состоянии обрушить весь западный миф. И я рад, что первым нашел эти болевые точки. А посему совет - следите за делом Скрипаля.



Ярославские ребята, экономию ведут

Попу пальцем подтирают, а бумагу берегут

p\s: Если перевести на общепонятный язык отрывок из Библии, то разумному человеку становится понятно, что реальность в области пространства, в которой находится наша Вселенная была заполнена материями, в том числе и физически плотными, одновременно во всех её слоях и уровнях, учитывая, что понятие -ВРЕМЯ, существует только в нашем , физически плотном слое Вселенной.

Так что о первичности или вторичности чего либо вопрос вообще не стоит.

С уважением,

СКАМАРОХ.

Источник: https://www.proza.ru/2018/05/20/1823