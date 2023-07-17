Теракт на Крымском мосту. Последствия
По теракту на Крымском мосту.
1. Ремонт поврежденного пролета моста займет ощутимое время. Как максимум, потребуется замена одного из пролетов. Это время.
Работа Керченской паромной переправы возобновлена.
2. Легковые автомобили обещают пока перевозить паромами (плюс там еще ЧФ помогает своими БДК). Поезда уже ходят с Тамани в Крым https://t.me/boris_rozhin/92292
3. Грузовые автомобили запустят через Херсонскую область, дороги через Перекоп и Чонгар сейчас работают в обычном режиме.
4. Факт нарушения логистики налицо. Логистику на южном направлении снова придется частично перестраивать.
5. В ходе теракта погибло 2 гражданских + 14-летняя девочка получила ранения (погибли ее родители)
6. ГУР/СБУ открыто глумится и чего бы не глумится, если в РФ данная структура до сих пор не признана террористической организацией. Вот Талибан, не совершивший ни одного теракта в РФ террористическая организация, а ГУР совершивший десятки терактов и убивший немало российских граждан – не террористическая организация. Так и живем.
7. Теракт скорее всего осуществлялся при активном содействии западных спецслужб/военно-технической разведки. Причин для НАТО не атаковать российскую инфраструктуру нет, потому что серьезных ответов за предшествующие атаки они так и не дождались, поэтому все что можно применить ниже порога применения ядерного оружия и прямой войны РФ и НАТО, может и будет применено.
8. Сегодня состоится Совет Безопасности РФ с участием Путина, где будет обсуждаться данная атака.
В текущих реалиях необходимость ответки связана с подвисшим вопросом по "зерновой сделке". Дедлайн уже рядом. Ждем.
9. Пассажиров автобусных маршрутов в Крым, будут перевозить через мост на электропоездах. Оправданная мера в условиях необходимости разгрузить транспортный поток вставший со стороны Тамани.
10. НАК подтвердил, что атака была совершена 2 морскими беспилотниками. Что означает, что ответственные за противодиверсионную охрану моста свою задачу не выполнили по каким-то причинам. Откуда именно были запущены дроны пока не ясно (возможно со стороны Одессы по зерновому коридору в обход Крыма, возможно, с проходящего судна в восточной части Черного моря).
Ну ФСЁ -без Одессы и Николаева не будет жизни в Крыму..Но вот входит ли это в Планы кланов в Кремле и всяких жидов в Одессе и т.д.Впереди зима -кормить их всех и обогревать ,а стрелять в спину будут еще долго ,т.к. рухнули надежды и иллюзии по поводу попадания в рай Европейский..
Ну и конечно -зерновая сделка -её точно нельзя сбрасывать при рассмотрении этого вопроса -многим странам Европы,особенно восточной на фик не нужно дешевое зерно перед выборами,иначе бы возили ж/д транспортом и не делали политику на морских перевозках..
Из Украины в Африку , через ООН, – нет железной дороги.
Зерновая сделка крякнула. Осталось по ж/д возить в Африку.
Некоторые умники закричали о выводе судов с зерном под военными кораблями Эрдогашки и топить! Т.е втянуть Турцию и НАТО-у в конфликт.
Не надо. Надо завалить фарватеры минами по умному.
Ни одна страховая контора в мире не подсуетится в этом случае по страховке , и ни один капитан туда не поведёт свой гражданский пароход.
“Зерновая сделка крякнула”, из-за моста? Вряд ли, в лучшем случае будут более интенсивно имитировать поиск центров принятия решений.)) И Дмитрий Анатольевич обязательно выскажет своё веское, грозное мнение, это он умеет.))
Нет, конечно. Это цепочка событий. И , в том числе, надр-чь обывателя и населения в РФ.
А Димон скажет..,- и шо ? И ничё.
Не крякнула,могу биться об заклад,что найдут как возить дальше.
Его всё время возят через Польшу,причём замутили схему с местной жидвой,часть зерна “оседает”в Польше в результате чего значительно упали цены на закупку у местных фермеров,в рознице как понимаешь,изменений не случилось.Была пара забастовок,галдёж в прессе,но ничего не изменилось-как возили,так и возят.
П.С.Кстати, возят ещё и кукурузу.
Ну так кто хозяин Европки, РФ и 404 ?
Маринкины поцы.
А ООН-а – подпевала гешефта.
Эрдогашке удалось влезть в их схему.
Благими намерениями устелена дорога к .. гешефту.
Кака Африка з діточками та дітла(-о)хами ?
КТ
Ты извини, что и тебе пишу с абзацами. Подумал, что так зрение у маринкиной компании лучше расширится-сфокусируется на буквах, словах и предложениях.
Ну вот. Читаю, что сразу подскочили цены на зерно в зоопарке на глобусе.
А в Украине наверняка упали.
ХеЗ.
“Говорят, что это из-за двух морских беспилотников. Азовское море для хохлов закрыто. Обогнуть незаметно Крым невозможно. Остается одно – в порт Тамань пришел западный балкер под загрузку. Став на рейде – перед заходом в порт, спустил на воду эти беспилотники. А дальше – по GPS. Короче, без саксов – никак.Или МИ6 больше.
“атака на Крымский мост была осуществлена при помощи Британского морского подводного автономного робота REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки. ”
Благодаря его свойствам передвигаться под водой на глубине до 600 метров и легкому управлению с ноутбука, запуск осуществлялся с гражданского судна в Черном море, он имеет продолжительность полета около 70 часов со скоростью до 5 узлов. С увеличенной грузоподъемностью он имеет дальность полета 286 морских миль, почти 500 км.”
“действие зерновой сделки прекращается” Песков
“сюда же не состоявшаяся авария на Балаклавской АЭС ”
“сюда же молодые купленные при..***** с охотой на двух ,никому не интересных телок Симонян и Собчак.Причем собчак сочла за подлость ставить её рядом с Симонян”
п.с. Эрдоган теряет больше всех на охране и обслуге кораблей ,кроме конечно рос.трейдера в питере (неизвестно кто это и чей он ,раньше в Париже был оформлен)..ВСе спишут рост цен на продукты на войну хохлов и НАТО с одной стороны и на русских с др.стороны.Готовилось и ожидалось ведь??
Кто говорит ? Они что, считают, что упомянутый подводно-надводный безпилотник ещё и летает ? У него рабочая среда вода-воздух ?
Вы чьё гуано снова затянули ?
И что,- авторам статьи известна система охраны К.моста ?
Я , например, не раз видел в этом году , не так давно, экскурсии под К.мостом с причалов набережной Керчи на местных шаландах и катерах.
Думаю, что снова человеческий фактор – банальный, но прогнозируемый расслабон.
Российское посольство в Минске по дипломатическим каналам передало Киеву ноту, в которой заявило, что выполнение зерновой сделки будет полностью прекращено с 18 июля, сообщил посол России в Минске Борис Грызлов.
Видимо уже готово на исходную столько оружия, что будут сносить все опасное в пыль. Не будут жалеть ни своих ни чужих.
Ближайшие неудобные цифры 19 и 21 июля.
Что-то часто мост подрывают.После первого подрыва,я думал там будут Халк,Тор и Акуломэн круглосуточно дежурить,нет…второй подрыв.Ну как так-то?
“жора шапов → марина три часа назад к посту Валерий Синельников. Бог верит в нас!
А что бы Вы поставили первым ответом на вопрос :
— Что такое второй теракт на Крымском мосту ?” -
Я вот сегодня такой вопрос даме задал. Не только даме. Она естессно молчит. И остальные проехали.
эко вам хохлолокожорикам подвезло -трактуйте теперь до упаду..На 99 предотвращенных инцидентов обязательно будет один, который противником будет доведен до конца. И этот единственный все запомнят и припомнят, а про 99 забудут…
Только,что в Ейске упал в азовское СУ 25,пилот катапультировался ,тренировочный был..Вот такая она СВО.
Как думаете -гулять праздник ВМФ будут?-корабли ,офицеры в белом -выделены суммы из бюджета ,скорее всего уже давно репетируют..Шоу продолжается ..https://yandex.by/video/preview/13043464307903881225