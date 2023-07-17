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Теракт на Крымском мосту. Последствия

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По теракту на Крымском мосту.

1. Ремонт поврежденного пролета моста займет ощутимое время. Как максимум, потребуется замена одного из пролетов. Это время.
Работа Керченской паромной переправы возобновлена.

2. Легковые автомобили обещают пока перевозить паромами (плюс там еще ЧФ помогает своими БДК). Поезда уже ходят с Тамани в Крым https://t.me/boris_rozhin/92292

3. Грузовые автомобили запустят через Херсонскую область, дороги через Перекоп и Чонгар сейчас работают в обычном режиме.

4. Факт нарушения логистики налицо. Логистику на южном направлении снова придется частично перестраивать.

5. В ходе теракта погибло 2 гражданских + 14-летняя девочка получила ранения (погибли ее родители)

6. ГУР/СБУ открыто глумится и чего бы не глумится, если в РФ данная структура до сих пор не признана террористической организацией. Вот Талибан, не совершивший ни одного теракта в РФ террористическая организация, а ГУР совершивший десятки терактов и убивший немало российских граждан – не террористическая организация. Так и живем.

7. Теракт скорее всего осуществлялся при активном содействии западных спецслужб/военно-технической разведки. Причин для НАТО не атаковать российскую инфраструктуру нет, потому что серьезных ответов за предшествующие атаки они так и не дождались, поэтому все что можно применить ниже порога применения ядерного оружия и прямой войны РФ и НАТО, может и будет применено.

8. Сегодня состоится Совет Безопасности РФ с участием Путина, где будет обсуждаться данная атака.
В текущих реалиях необходимость ответки связана с подвисшим вопросом по "зерновой сделке". Дедлайн уже рядом. Ждем.

9. Пассажиров автобусных маршрутов в Крым, будут перевозить через мост на электропоездах. Оправданная мера в условиях необходимости разгрузить транспортный поток вставший со стороны Тамани.

10. НАК подтвердил, что атака была совершена 2 морскими беспилотниками. Что означает, что ответственные за противодиверсионную охрану моста свою задачу не выполнили по каким-то причинам. Откуда именно были запущены дроны пока не ясно (возможно со стороны Одессы по зерновому коридору в обход Крыма, возможно, с проходящего судна в восточной части Черного моря).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8496791.html
Метки: война на украине, инфраструктура, Крымский мост, Россия, террор, терроризм, Украина, черное море
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20 Комментариев » Оставить комментарий
  • 30021 25471
    марина сегодня в 11:39

      Ну ФСЁ -без Одессы и Николаева не будет жизни в Крыму..Но вот входит ли это в Планы кланов в Кремле и всяких жидов в Одессе и т.д.Впереди зима -кормить их всех и обогревать ,а стрелять в спину будут еще долго ,т.к. рухнули надежды и иллюзии по поводу попадания в рай Европейский..
      Ну и конечно -зерновая сделка -её точно нельзя сбрасывать при рассмотрении этого вопроса -многим странам Европы,особенно восточной на фик не нужно дешевое зерно перед выборами,иначе бы возили ж/д транспортом и не делали политику на морских перевозках..

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    • 25418 23628
      жора шапов четыре часа назад

        Зерновая сделка крякнула. Осталось по ж/д возить в Африку.

        Некоторые умники закричали о выводе судов с зерном под военными кораблями Эрдогашки и топить! Т.е втянуть Турцию и НАТО-у в конфликт.

        Не надо. Надо завалить фарватеры минами по умному.

        Ни одна страховая контора в мире не подсуетится в этом случае по страховке , и ни один капитан туда не поведёт свой гражданский пароход.

        • 4576 3940
          Андрей Поповжора шапов три часа назад

            “Зерновая сделка крякнула”, из-за моста? Вряд ли, в лучшем случае будут более интенсивно имитировать поиск центров принятия решений.)) И Дмитрий Анатольевич обязательно выскажет своё веское, грозное мнение, это он умеет.))

          • 17220 16044
            KTжора шапов три часа назад

              Не крякнула,могу биться об заклад,что найдут как возить дальше.
              Его всё время возят через Польшу,причём замутили схему с местной жидвой,часть зерна “оседает”в Польше в результате чего значительно упали цены на закупку у местных фермеров,в рознице как понимаешь,изменений не случилось.Была пара забастовок,галдёж в прессе,но ничего не изменилось-как возили,так и возят.
              П.С.Кстати, возят ещё и кукурузу.

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          • 30021 25471
            марина три часа назад

              “Говорят, что это из-за двух морских беспилотников. Азовское море для хохлов закрыто. Обогнуть незаметно Крым невозможно. Остается одно – в порт Тамань пришел западный балкер под загрузку. Став на рейде – перед заходом в порт, спустил на воду эти беспилотники. А дальше – по GPS. Короче, без саксов – никак.Или МИ6 больше.
              “атака на Крымский мост была осуществлена при помощи Британского морского подводного автономного робота REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки. ”

              Благодаря его свойствам передвигаться под водой на глубине до 600 метров и легкому управлению с ноутбука, запуск осуществлялся с гражданского судна в Черном море, он имеет продолжительность полета около 70 часов со скоростью до 5 узлов. С увеличенной грузоподъемностью он имеет дальность полета 286 морских миль, почти 500 км.”
              “действие зерновой сделки прекращается” Песков
              “сюда же не состоявшаяся авария на Балаклавской АЭС ”
              “сюда же молодые купленные при..***** с охотой на двух ,никому не интересных телок Симонян и Собчак.Причем собчак сочла за подлость ставить её рядом с Симонян”
              п.с. Эрдоган теряет больше всех на охране и обслуге кораблей ,кроме конечно рос.трейдера в питере (неизвестно кто это и чей он ,раньше в Париже был оформлен)..ВСе спишут рост цен на продукты на войну хохлов и НАТО с одной стороны и на русских с др.стороны.Готовилось и ожидалось ведь??

              • 25418 23628
                жора шаповмарина три часа назад

                  Кто говорит ? Они что, считают, что упомянутый подводно-надводный безпилотник ещё и летает ? У него рабочая среда вода-воздух ?

                  Вы чьё гуано снова затянули ?

                  И что,- авторам статьи известна система охраны К.моста ?

                  Я , например, не раз видел в этом году , не так давно, экскурсии под К.мостом с причалов набережной Керчи на местных шаландах и катерах.

                  Думаю, что снова человеческий фактор – банальный, но прогнозируемый расслабон.

              • 30021 25471
                марина два часа назад

                  Российское посольство в Минске по дипломатическим каналам передало Киеву ноту, в которой заявило, что выполнение зерновой сделки будет полностью прекращено с 18 июля, сообщил посол России в Минске Борис Грызлов.

                  1
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                • 1294 1254
                  loko час назад

                    Что-то часто мост подрывают.После первого подрыва,я думал там будут Халк,Тор и Акуломэн круглосуточно дежурить,нет…второй подрыв.Ну как так-то?

                    • 25418 23628
                      жора шаповloko 14 мин. назад

                        “жора шапов → марина три часа назад к посту Валерий Синельников. Бог верит в нас!
                        А что бы Вы поставили первым ответом на вопрос :

                        — Что такое второй теракт на Крымском мосту ?” -

                        Я вот сегодня такой вопрос даме задал. Не только даме. Она естессно молчит. И остальные проехали.

                        • 30021 25471
                          маринажора шапов 10 мин. назад

                            эко вам хохлолокожорикам подвезло -трактуйте теперь до упаду..На 99 предотвращенных инцидентов обязательно будет один, который противником будет доведен до конца. И этот единственный все запомнят и припомнят, а про 99 забудут…
                            Только,что в Ейске упал в азовское СУ 25,пилот катапультировался ,тренировочный был..Вот такая она СВО.

                      • 30021 25471
                        марина 38 мин. назад

                          Как думаете -гулять праздник ВМФ будут?-корабли ,офицеры в белом -выделены суммы из бюджета ,скорее всего уже давно репетируют..Шоу продолжается ..https://yandex.by/video/preview/13043464307903881225

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