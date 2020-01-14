Новости Украины и Новороссии 14 января 2020

Несмотря на попытки пенитенциарной службы Украины продемонстрировать современный и гуманный взгляд на систему наказаний, в тюрьмах продолжает царить насилие, унижения, голод и болезни.

Эпидемия туберкулеза, избиения заключенных, издевательства конвоиров и коррупция администраций приводят к бунтам и проверкам. Однако, как пишет украинское издание «Вести», прогнившая система не меняется — тюрьма на Украине остается безнадежно кошмарным местом, где главная задача даже не в том, чтобы дождаться воли. Задача — выжить.

Условия содержания заключенных в украинских тюрьмах близки к средневековым. Людей содержат в антисанитарии, кормят баландой, не оказывают необходимую медпомощь.

Тюремная больница — особо изощренный вид пытки.

Как правило, такие учреждения добросовестно скрывают от глаз обывателей до тех пор, пока очередная инспекция не обнаружит за решетчатым входом шокирующие кадры.

Скандалом отметилось такое отделение при Львовской многопрофильной больнице № 19. Во время мониторингового визита инспекторов Офиса омбудсмена Украины подтвердились многочисленные жалобы на нечеловеческие условия для заключенных больных.

Людей содержали в неотапливаемых помещениях, где температура воздуха едва достигала 11 градусов, среди плесени, облезлой штукатурки на драных матрасах без постельного белья. Мало того, в отделении расплодились крысы, которых администрация не трудилась травить.

Особенно ужасным было положение онкобольных — для них не было предусмотрено ни наркотических обезболивающих, ни диагностических манипуляций.

А операции были невозможны, поскольку в отделении просто отсутствовали иглы для анестезии.

Но самым плачевным оказался итог визита омбудсмена. «По результатам мониторингового визита в Министерство юстиции Украины будут направлены соответствующие акты реагирования с указанием выявленных нарушений прав осужденных и предоставлением практических рекомендаций по их устранению», — сказано на сайте ведомства.

То есть решение проблемы снова сводится к перекладыванию бумаг из одной папки в другую, вместо ремонта, выделения средств и устройства человеческих условий хотя бы для тех, кому не повезло заболеть в тюрьме.

Известно, что пенитенциарная система на Украине финансируется по остаточному принципу. Бюджет не предусматривает не то что качественных ремонтов в тюрьмах, но даже финансирования питания — вопрос, которых государство решить не в состоянии.

Несмотря на то, что Кабмин пересмотрел нормы питания для заключенных и на бумаге довольствие должно было улучшиться уже с 1 января 2020 года.

«Увеличена суточная норма выдачи сахара, овощей. Вместе с тем, уменьшена суточная норма выдачи хлеба (в новых нормах предусмотрена выдача хлеба пшеничного из муки I сорта — 500 г, в действующих нормах — хлеб пшеничный из муки II сорта — 150 г и хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной I сорта — 500 г)», — предполагает распоряжение Кабмина № 1150.

На деле вышло наоборот. Заключенные демонстрируют правозащитникам собственную пайку, которая у обывателя неизменно вызывает приступы тошноты.

К примеру, порция жареных бычков в Лукьяновском СИЗО выглядит примерно так:

«Сколько я себя помню „у Лукьяна” людей кормят этим варевом.

Вонь стоит в коридорах невыносимая, как будто труп варили, — рассказал в комментарии „Вестям” один из находящихся сейчас на Лукьяновке подследственных.

— Но на бумаге-то у них все отлично — рыбой кормят нас. Витамины, микроэлементы… нормы соблюдаются».

Беда в том, что и на без того мизерном довольствии арестантов умудряются еще и наживаться сотрудники пенитенциарной системы. К примеру, последний бунт в Алексеевской колонии на Харьковщине стал следствием коррупции администрации.

По информации правозащитников, руководство исправительного учреждения списывало деньги за продукты, положенные заключенным, и кормило людей отбросами.

«Несколько месяцев назад правоохранительные органы наконец заинтересовались коррупцией в колонии № 25: „оказалось”, что в нескольких харьковских учреждениях исполнения наказаний перепродавали продукты, предназначенные для питания заключенных. В конце декабря начальнику Алексеевской колонии Эдуарду Роженко было вручено подозрение, исполняющим обязанности колонии назначен его первый заместитель.

Налаженная годами репрессивная машина получения прибыли дала сбой. И те, кто раньше под страхом наказания молчали об ужасах, которые происходят в Алексеевской колонии, заговорили», — рассказывает на своей странице в Facebook адвокат Виктор Колбанцев.

По информации адвоката, за этим последовала расправа со стороны конвоиров. На Украине давно назрела реформа системы наказаний. Но для этого, как известно, нужны деньги, которых в бюджете традиционно не хватает.

При нынешнем уровне финансирования тюрьма так и останется местом, где калечат и уничтожают под вывеской исправления.

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Марина Шевченко, Украина