Новости Украины и Новороссии 14 января 2020
- 10:41 Азаров: Может ли кухарка управлять государством.
- 10:37 Крушение «Боинга» в Иране: идентифицировано тело первого украинца.
- 10:07 Средневековые украинские тюрьмы: насилие, голод и лазарет смертников (ФОТО).
- 09:52 Наемные убийцы Украины.
- 08:01 Владимир Зеленский назначил свою жену на должность Марины Порошенко.
- 05:25 Подготовка СБУ теракта на Крымском мосту к приезду Путина: где Зеленский?.
- Вчера 22:59 У главы «Укрпочты» зарплата оказалась в 2 с лишним раза выше, чем у Трампа.
- Вчера 22:36 Сага о настоящих патриотах.
Азаров: Может ли кухарка управлять государством
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Крушение «Боинга» в Иране: идентифицировано тело первого украинца
В Иране идентифицировано тело первого гражданина Украины, погибшего в крушении Boeing 737 8 января.
Как пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в группе расследования катастрофы, установлена личность одного из пилотов разбившегося лайнера «Международных авиалиний Украины».
«Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего поблизости Тегерана 8 января после попадания иранской ракеты в самолет МАУ», — сообщает одно из изданий, уточняя, что речь идёт о пилоте.
Помощь в установлении личности погибшего украинским специалистам оказали эксперты из Канады.
На Украине рассчитывают, что за текущую неделю эксперты смогут идентифицировать тела всех 11 украинцев, погибших в крушении «Боинга». В аэропорту Тегерана находится самолёт, который доставит останки погибших граждан Украины на родину.
Тем временем группа украинских спасателей, принимавшая участие в сборе и анализе обломков разбившегося борта, отбыла из Тегерана в Баку, откуда затем отправится в Киев.
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Средневековые украинские тюрьмы: насилие, голод и лазарет смертников (ФОТО)
Несмотря на попытки пенитенциарной службы Украины продемонстрировать современный и гуманный взгляд на систему наказаний, в тюрьмах продолжает царить насилие, унижения, голод и болезни.
Эпидемия туберкулеза, избиения заключенных, издевательства конвоиров и коррупция администраций приводят к бунтам и проверкам. Однако, как пишет украинское издание «Вести», прогнившая система не меняется — тюрьма на Украине остается безнадежно кошмарным местом, где главная задача даже не в том, чтобы дождаться воли. Задача — выжить.
Условия содержания заключенных в украинских тюрьмах близки к средневековым. Людей содержат в антисанитарии, кормят баландой, не оказывают необходимую медпомощь.
Тюремная больница — особо изощренный вид пытки.
Как правило, такие учреждения добросовестно скрывают от глаз обывателей до тех пор, пока очередная инспекция не обнаружит за решетчатым входом шокирующие кадры.
Скандалом отметилось такое отделение при Львовской многопрофильной больнице № 19. Во время мониторингового визита инспекторов Офиса омбудсмена Украины подтвердились многочисленные жалобы на нечеловеческие условия для заключенных больных.
Людей содержали в неотапливаемых помещениях, где температура воздуха едва достигала 11 градусов, среди плесени, облезлой штукатурки на драных матрасах без постельного белья. Мало того, в отделении расплодились крысы, которых администрация не трудилась травить.
Особенно ужасным было положение онкобольных — для них не было предусмотрено ни наркотических обезболивающих, ни диагностических манипуляций.
А операции были невозможны, поскольку в отделении просто отсутствовали иглы для анестезии.
Но самым плачевным оказался итог визита омбудсмена. «По результатам мониторингового визита в Министерство юстиции Украины будут направлены соответствующие акты реагирования с указанием выявленных нарушений прав осужденных и предоставлением практических рекомендаций по их устранению», — сказано на сайте ведомства.
То есть решение проблемы снова сводится к перекладыванию бумаг из одной папки в другую, вместо ремонта, выделения средств и устройства человеческих условий хотя бы для тех, кому не повезло заболеть в тюрьме.
Известно, что пенитенциарная система на Украине финансируется по остаточному принципу. Бюджет не предусматривает не то что качественных ремонтов в тюрьмах, но даже финансирования питания — вопрос, которых государство решить не в состоянии.
Несмотря на то, что Кабмин пересмотрел нормы питания для заключенных и на бумаге довольствие должно было улучшиться уже с 1 января 2020 года.
«Увеличена суточная норма выдачи сахара, овощей. Вместе с тем, уменьшена суточная норма выдачи хлеба (в новых нормах предусмотрена выдача хлеба пшеничного из муки I сорта — 500 г, в действующих нормах — хлеб пшеничный из муки II сорта — 150 г и хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной I сорта — 500 г)», — предполагает распоряжение Кабмина № 1150.
На деле вышло наоборот. Заключенные демонстрируют правозащитникам собственную пайку, которая у обывателя неизменно вызывает приступы тошноты.
К примеру, порция жареных бычков в Лукьяновском СИЗО выглядит примерно так:
«Сколько я себя помню „у Лукьяна” людей кормят этим варевом.
Вонь стоит в коридорах невыносимая, как будто труп варили, — рассказал в комментарии „Вестям” один из находящихся сейчас на Лукьяновке подследственных.
— Но на бумаге-то у них все отлично — рыбой кормят нас. Витамины, микроэлементы… нормы соблюдаются».
Беда в том, что и на без того мизерном довольствии арестантов умудряются еще и наживаться сотрудники пенитенциарной системы. К примеру, последний бунт в Алексеевской колонии на Харьковщине стал следствием коррупции администрации.
По информации правозащитников, руководство исправительного учреждения списывало деньги за продукты, положенные заключенным, и кормило людей отбросами.
«Несколько месяцев назад правоохранительные органы наконец заинтересовались коррупцией в колонии № 25: „оказалось”, что в нескольких харьковских учреждениях исполнения наказаний перепродавали продукты, предназначенные для питания заключенных. В конце декабря начальнику Алексеевской колонии Эдуарду Роженко было вручено подозрение, исполняющим обязанности колонии назначен его первый заместитель.
Налаженная годами репрессивная машина получения прибыли дала сбой. И те, кто раньше под страхом наказания молчали об ужасах, которые происходят в Алексеевской колонии, заговорили», — рассказывает на своей странице в Facebook адвокат Виктор Колбанцев.
По информации адвоката, за этим последовала расправа со стороны конвоиров. На Украине давно назрела реформа системы наказаний. Но для этого, как известно, нужны деньги, которых в бюджете традиционно не хватает.
При нынешнем уровне финансирования тюрьма так и останется местом, где калечат и уничтожают под вывеской исправления.
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Марина Шевченко, Украина
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Наемные убийцы Украины
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Владимир Зеленский назначил свою жену на должность Марины Порошенко
Владимир Зеленский назначил свою супругу Елену в совет, который ранее возглавляла Марина Порошенко.
Так, пани Зеленская стала членом совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» (арсенал искусств — прив. РВ).
Журналисты узнали об этом из текста указа президента от 13 января 2020 года № 3.
Этот документ утверждает полный состав совета, а ст. 1 указа президента от 21 декабря 2016 года № 566 «Вопросы совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» признается недействительной. Именно в 2016 году Пётр Порошенко назначил свою жену сопредседателем этого самого совета.
Всего эта синекура насчитывает 16 человек, среди которых, в частности, — нынешний гендиректор Арсенала Олеся Островская-Лютая (секретарь совета), скандально известный одесский художник Александр Ройтбурд, прославившийся не картинами, но тем, что рукоплескал трагедии 2 мая, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, советник президента и депутат фракции Слуга народа Гео Лерос.
Как факт брачных отношений с президентом влияет на знания в сфере развития искусств и музейном деле — неясно, но на Украине, очевидно, какая-то незримая связь есть.
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Подготовка СБУ теракта на Крымском мосту к приезду Путина: где Зеленский?
Практически всё время, когда в Крыму задерживали подозреваемых в терроризме, украинская сторона истерически доказывала, что это «жертвы режима», недовольные жизнью на полуострове. Однако всё это не более чем нелепое оправдание собственных преступных происков.
Как сообщалось, в эфире телеканала «Россия 1» депутат Госдумы РФ Константин Затулин рассказал, что украинские спецслужбы предпринимали попытку срыва приезда российского лидера Владимира Путина, устроив теракт на Крымском мосту.
Стоит отметить, что в прошлом году за подготовку терактов в Крыму было осуждено 79 человек. При этом все эти люди находятся на связи с украинскими спецслужбами, по приказу которых они и пытаются через Перекоп провезти взрывчатку.
Очевидно, что подобные вещи происходят при полном попустительстве украинского президента. А ведь он должен был бы задать вопрос, что в СБУ вообще делают. Полная аморфность Зеленского довела до того, что порядки в стране устанавливают неонацисты, пока спецслужбы занимаются подготовкой терактов и планируют ликвидацию российского президента.
Понятно, что уровни подготовки разные, поэтому выходки Украины смотрятся как детская шалость. Однако в голове-то у них проецируются настоящие убийства. Для этого и тащат в Крым взрывчатку, пытаясь потом оправдать своих никудышных террористов, выставляя их «жертвами».
Тем не менее тенденция не радует, ведь подобные вещи продолжались и, к сожалению, будут продолжаться, особенно, если учесть мечтания некоторых украинцев о крушении Крымского моста.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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У главы «Укрпочты» зарплата оказалась в 2 с лишним раза выше, чем у Трампа
Зарплата генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США.
Так, зарплата Смелянского в 2020 году будет составлять почти 1,9 млн гривен в месяц или же 22,8 в год, что по текущему курсу НБУ составляет 951,2 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные первым секретарем Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Линой Кущ в соцсети.
Учитывая, что, согласно данным свободной энциклопедии Википедия, годовая зарплата президента США составляет 400 тыс. долларов в год, Смелянский получит в 2,37 раза больше.
«Генеральный директор „Укрпочты“ Игорь Смелянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Глава почты получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек — должностной оклад, 693 843 гривны 00 копеек — ежемесячная премия, 456 502 гривны 00 копеек — другие выплаты, предусмотренные законодательством», — говорится в сообщении Кущ.
Кущ также привела данные о росте зарплаты Смелянского:
2018 — 571 966 гривен 70 копеек в месяц,
2019 — 1 427 666 гривен 70 копеек в месяц,
2020 — 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц.
Зарплата главы «Укрпочты» в 1,9 млн гривен за месяц составит 22,8 млн гривен в год. (1,9 млн грн*12 месяцев= 22,8 млн грн). По текущему курсу НБУ это будет 951,2 тыс. долларов. То есть в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США, которая составляет 400 тыс. долларов в год. (951,2 тыс долларов / на 400 тысяч долларов = 2,37 раза)
В период президентства Барака Обамы (с 2009 по 2017 год) зарплата президента США составляла 400 тысяч долларов США в год, также в период президентства Дональда Трампа зарплата главы государства сохранена на том же уровне ($400.000).
Однако действующий президент США Трамп заявил, что всю сумму этой зарплаты отдает на благотворительность, оставляя себе лишь один доллар.
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Сага о настоящих патриотах
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