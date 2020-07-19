Новости Украины и Новороссии 19 июля 2020

Верховная Рада легализовала игорный бизнес на Украине. Казино, букмекеры, залы игровых автоматов — теперь всё это будет работать легально. Законопроект о госрегулировании азартных игр принят во втором чтении.

«За» почти в полном составе проголосовала фракция «Слуга народа». «Слуги» уверены, что легализация игорного бизнеса уже в этом году пополнит бюджет на пару миллиардов гривен, а в оппозиции считают, что страну теперь захлестнёт игромания и Украина превратится в проходной двор для игорной мафии.

Кто из них прав и по каким правилам будут легализовывать казино в стране, рассказал журналист киевского интернет-издания Klymenko Time Глеб Ляшенко.

Он напомнил, что в первом чтении законопроект об игровом бизнесе приняли ещё зимой. Но легализовать азартные игры в турбо-режиме не получилось: к проекту закона поступило три с половиной тысячи правок. И когда с правками депутаты разобрались, почти все из них отклонив, за проект закона взялось Национальное агентство по предупреждению коррупции и лично депутат Юлия Тимошенко.

Национальное агентство по предупреждению коррупции, как заметил Ляшенко, «закон раскритиковало, отметив путаницу в терминологии, нечётко прописанную процедуру получения лицензии и отсутствие критериев проекта, под которые планируют выдавать инвестиционные лицензии».

«Но „слуг народа“ это не смутило», — добавил он.

Тем более, что стоимость лицензии составляет 2 миллиона долларов для Киева и 1 миллион для всех других городов Украины. Букмекеры могут работать как на онлайн площадках, так и офлайн. Стоимость такой лицензии — 200 тысяч долларов за каждый сайт. Покерные клубы могут быть только спортивные, играть в покер на деньги разрешат исключительно в казино. А ещё создадут новую структуру — госкомиссию по регулированию рынка азартных игр, которая, как планируется, будет выдавать лицензии, проводить мониторинг и контролировать рынок азартных игр.

«Легально казино на Украине работали до 2009 года, а затем премьер-министр Тимошенко жёстко пролоббировала закон о запрете игорного бизнеса в Украине, который был принят в мае 2009», — рассказал журналист Ляшенко.

К чему это привело? К тому, что по состоянию на декабрь прошлого года в Украине выявили не менее пяти тысяч нелегальных игорных заведений. Их связывали с министром внутренних дел Аваковым и бывшим генпрокурором Луценко.

«Накануне нового года власть устроила большой шухер. Полиция начала активно проверять работу государственных лотерей. СБУ и МВД закрыли доступ украинским интернет-пользователям к 154 онлайн казино. Правоохранители изъяли оборудование на сумму 50 миллионов гривен. Была остановлена работа более 5000 игорных заведений, начались массовые обыски в подпольных казино. Кроме того, полиции помогали активисты из „Азова“, которые совершали налёты по известным им адресам», — отметил блогер.

Однако были казино, которые продолжали спокойно работать, как ни в чём не бывало за закрытыми дверьми, пуская в зал только проверенных, постоянных игроков.

«Одних беспощадно крушили, а других не трогали. Такое впечатление, что нелегальные казино уволенного Луценко под раздачу попали, а казино действующего министра Авакова, разумеется, никто не тронул», — заметил журналист.

Время меняется и стараниями «Слуг народа» игорный бизнес на Украине возвращается в легальное русло. Хотя, как сказал Ляшенко, ни Зеленский, ни его партия о такой инициативе в своей предвыборной программе не упоминали.

«Если верить свежей социологии, большинство украинских граждан — 60% не поддерживают возвращение игорного бизнеса ни при каких условиях. Ещё 27% — согласны, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса. И только 11% жителей Украины выступают за легализацию без ограничений», — отметил Ляшенко.

Легализация теневых доходов

По словам блогера, есть ещё один важный фактор, «греющий душу народных депутатов».

«С помощью легальных казино можно легализовать теневые доходы депутатам и госчиновникам. В декларации ту или иную сумму даже очень крупную запросто можно задекларировать как выигрыш в казино. Этот выигрыш, кстати, налогом не облагается. Бред, скажете вы? А, помните, как народный депутат Олег Ляшко выиграл в лотерею сотни тысяч? Везучий человек! — с иронией заметил Ляшенко.

Он обратил внимание на то, что Ляшко «не стеснялся блефовать с лотерейным выигрышем даже в условиях нелегальной игорной индустрии».

«А представляете, что будет теперь? Какой-нибудь депутат может выиграть в лотерею и 100 миллионов долларов! А почему нет, если он такой же удачливый и фартовый, как Олег Ляшко?» — предположил Ляшенко.

Примечательно, что даже юристы парламента заявили о неконституционности принятого закона. В главном юридическом управлении Верховной Рады подчеркнули, что учитывая особенности украинской Конституции парламентский комитет не может назначать членов комиссии по регулированию азартных игр, так как это незаконно.

«Но наши народные законодатели начхали на выводы юристов», — сказал блогер.

Если бы Украина была развитой, цивилизованной страной с эффективной и прозрачно работающей правоохранительной системой, то такой закон, конечно, принёс пользу, считает он.

«Можно было бы ещё легализовать проституцию, медицинскую марихуану, ну и что-нибудь ещё. Однако в наших условиях питать радужные надежды очень наивно. Ну если министр внутренних дел действительно крышует половину казино в стране, как вы думаете, друзья, будут эти заведения добросовестно платить деньги в бюджет?» — подытожил Ляшенко.

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