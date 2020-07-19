Новости Украины и Новороссии 19 июля 2020
- 08:24 Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения.
- 07:30 Донбасс — это уже Россия (ВИДЕО).
- 07:05 Владимир, вам опять привет из Европы.
- 07:00 Обнародованы секретные документы: Украинские боевики пытались взорвать Крым и Донбасс.
- 06:00 Новая напасть захлестнёт Украину: власти продались игорной мафии (ВИДЕО).
- 03:00 Утечка информации на Донбассе: министр обороны взывает к президенту и главе СБУ.
- 00:30 Группа украинцев набрала в Чернобыле 200 кг радиоактивной черники на продажу (ВИДЕО).
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить извинения, принесенные ранее за оскорбление Кадырова.
Кадыров в Telegram прокомментировал «очередной ответ» Зеленского «на вопрос о его оскорбительном видеоролике».
Глава Чечни заявил, что «когда-то знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться», это «было достойно мужчины».
Он отметил, что Зеленский, «получив полномочия президента Украины», выдумывает «новые версии извинений».
Кадыров заявил, что Зеленский должен «определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения».
Он также спросил, что мешает Зеленскому «позвонить» главе российского государства Владимиру Путину и «объявить, что заканчивает с этой гражданской войной на востоке Украины».
Он призвал Зеленского «быть мужчиной» и «всегда держать свое слово», а также строить «добрососедские отношения» с Россией.
«
Напомним, Зеленский, когда был актером и телеведущим, извинился за оскорбление Кадырова. Зеленский признал, что шутка с использованием видео, на котором Кадыров плачет после молитвы по погибшему в теракте отцу, была некорректной.
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Донбасс — это уже Россия (ВИДЕО)
Встреча в «нормандском формате» на уровне политических советников в Берлине стала шагом к следующему нормандскому саммиту. О чём заявил глава администрации президента Украины Андрей Ермак.
По итогам прошедших в немецкой столице переговоров заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что «переговоры не привели к прорыву из-за позиции Киева, который не смог предоставить чёткого и внятного ответа о сроках разработки документа, который позволит внести в Конституцию Украины поправки с целью закрепления статуса Донбасса».
Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Одессу, комментируя эту встречу, заявил что «Россия не имеет права требовать от Украины в ближайшее время предоставить законопроект о поправках к Конституции об особом статусе Донбасса».
Следует ли слова Зеленского трактовать как очередное доказательство того, что Украина не собирается никоим образом выполнять Минские соглашения, рассказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в эфире ITON.TV.
«А какие слова Зеленского можно трактовать, что Украина собирается выполнять Минские соглашения? Мне кажется, всё, что говорит и всё, что делает Зеленский или официальная Украина — это яркое доказательство того, что Минские соглашения, заключённые в 2015 году, для Украины остаются либо пустой бумажкой, либо документом, сути которого Украина не понимает», — сказал Замдыханов.
Он подчеркнул, что для Зеленского Минские соглашения — «это некий инструмент санкционного давления на Россию».
«Если, как мне кажется, ЛНР, ДНР, Россия воспринимают Минск пусть как неуклюжий и очень не оптимальную, но попытку сохранить некий формат политического урегулирования, то для Зеленского — это его же слова: „Минские соглашения — это процесс давления на Россию“. И в таком случае Минский процесс им выгоден ровно до тех пор, пока он таким инструментом может являться», — пояснил журналист.
Он обратил внимание на то, что Германия и Франция в рамках «нормандского формата» готовы дольше терпеть украинские проволочки по Минским договорённостям, нежели Россия, у которой «это всё происходит на границах».
В то же время, комментируя слова главы ДНР Дениса Пушилина, который заявил, что «перспективы возврата в состав Украины Донбасса равны нулю», он отметил, что такие заявления донецкого лидера основаны на внушительном количестве уже новоявленных российских граждан.
«Я вот затрудняюсь назвать точную цифру, но наверное порядка 200 тысяч жителей Донецка и Луганска совместно стали гражданами Российской Федерации», — отметил он.
По словам Замдыханова, очевидно, что «их становится всё больше и больше» и «это всё неспроста».
«Я думаю, что в конечном итоге — это увеличение количества граждан России. И это моё такое, что ли мнение, что итоге… Как учили нас? Диалектический материализм, количество перерастёт в качество! Вот, я думаю, что определённое качество этот процесс обретёт», — поделился журналист.
Что касается ЛНР и позиции главы республики Леонида Пасечника, то, по словам донецкого блогера, «он не думает, что риторика его и убеждённость расходится с лидером Донецкой Народной Республики в данном случае». И напомнил, что хотя в ЛНР жителей и меньше, чем в ДНР, но людей, получивших российское гражданство там больше.
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На видео с 00:06:19
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Владимир, вам опять привет из Европы
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Обнародованы секретные документы: Украинские боевики пытались взорвать Крым и Донбасс
Разоблачены планы киевской власти организовать несколько терактов в Крыму и Донбассе.
Накануне в СМИ появились документы, изобличающие украинские власти в подготовке терактов на территории крымского полуострова и ЛДНР. В Министерстве безопасности ДНР подтвердили подлинность этих документов. По словам представителя ведомства Михаила Попова, это были секретные документы.
Важные сведения попали в руки к журналистам и 9 июля были преданы огласке. СМИ «слили» переговоры бывшего президента Порошенко и экс-вице-президента США Байдена, где тот попытался остановить Киев от развязывания бойни в августе 2016 года на крымском полуострове, уже российском.
Как отметил Попов, документы под грифом «секретно», принадлежащие ГУР МО Украины, явно не должны были попасть в прессу. Однако они абсолютно подлинные. У МГБ ДНР имеются копии всех этих документов.
Из «слитых» документов следует, что начальник ГУР Кондратюк фактически отдал приказ устроить теракт в России. Но его удалось предотвратить ценою жизни сотрудника ФСБ. За подготовку и организацию диверсии отвечало подразделение украинской разведки, базирующееся в Лютеже Киевской области. В документах также прописаны имена всех причастных к операции, хорошо известных, по словам Попова, по многочисленным преступлениям.
«Полагаем, что обнародованные документы, разоблачающие преступную сущность специальных служб Украины, послужат дополнительным доказательством по уголовным делам, ведущимся в России».
Кроме того, в документах прописаны реальные планы атаки на Донбассе, которые были пресечены ополчением в 2016 году.
Учитывая все обстоятельства, вырисовывается не самая благоприятная картина. Зато, если кто помнит фильм про возвращение Крыма, там были описаны события, при которых украинские боевики пытались устроить диверсию в Крыму. Это так, пища для размышлений…
Все документы подлинные, а значит нет повода сомневаться в намерениях киевской власти. Проблема лишь в том, что нынешние украинские чиновники до сих пор «копают» под Крым и Донбасс, пытаясь вернуть территории. Если с ЛДНР по-прежнему идет война, которую Зеленский обещал, как и Порошенко, закончить «в два счета», то с Крымом работают только всякие угрозы. Потому что полуостров сейчас находится под надежной защитой, и, слава Богу, его удалось спасти от Майдана.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Новая напасть захлестнёт Украину: власти продались игорной мафии (ВИДЕО)
Верховная Рада легализовала игорный бизнес на Украине. Казино, букмекеры, залы игровых автоматов — теперь всё это будет работать легально. Законопроект о госрегулировании азартных игр принят во втором чтении.
«За» почти в полном составе проголосовала фракция «Слуга народа». «Слуги» уверены, что легализация игорного бизнеса уже в этом году пополнит бюджет на пару миллиардов гривен, а в оппозиции считают, что страну теперь захлестнёт игромания и Украина превратится в проходной двор для игорной мафии.
Кто из них прав и по каким правилам будут легализовывать казино в стране, рассказал журналист киевского интернет-издания Klymenko Time Глеб Ляшенко.
Он напомнил, что в первом чтении законопроект об игровом бизнесе приняли ещё зимой. Но легализовать азартные игры в турбо-режиме не получилось: к проекту закона поступило три с половиной тысячи правок. И когда с правками депутаты разобрались, почти все из них отклонив, за проект закона взялось Национальное агентство по предупреждению коррупции и лично депутат Юлия Тимошенко.
Национальное агентство по предупреждению коррупции, как заметил Ляшенко, «закон раскритиковало, отметив путаницу в терминологии, нечётко прописанную процедуру получения лицензии и отсутствие критериев проекта, под которые планируют выдавать инвестиционные лицензии».
«Но „слуг народа“ это не смутило», — добавил он.
Тем более, что стоимость лицензии составляет 2 миллиона долларов для Киева и 1 миллион для всех других городов Украины. Букмекеры могут работать как на онлайн площадках, так и офлайн. Стоимость такой лицензии — 200 тысяч долларов за каждый сайт. Покерные клубы могут быть только спортивные, играть в покер на деньги разрешат исключительно в казино. А ещё создадут новую структуру — госкомиссию по регулированию рынка азартных игр, которая, как планируется, будет выдавать лицензии, проводить мониторинг и контролировать рынок азартных игр.
«Легально казино на Украине работали до 2009 года, а затем премьер-министр Тимошенко жёстко пролоббировала закон о запрете игорного бизнеса в Украине, который был принят в мае 2009», — рассказал журналист Ляшенко.
К чему это привело? К тому, что по состоянию на декабрь прошлого года в Украине выявили не менее пяти тысяч нелегальных игорных заведений. Их связывали с министром внутренних дел Аваковым и бывшим генпрокурором Луценко.
«Накануне нового года власть устроила большой шухер. Полиция начала активно проверять работу государственных лотерей. СБУ и МВД закрыли доступ украинским интернет-пользователям к 154 онлайн казино. Правоохранители изъяли оборудование на сумму 50 миллионов гривен. Была остановлена работа более 5000 игорных заведений, начались массовые обыски в подпольных казино. Кроме того, полиции помогали активисты из „Азова“, которые совершали налёты по известным им адресам», — отметил блогер.
Однако были казино, которые продолжали спокойно работать, как ни в чём не бывало за закрытыми дверьми, пуская в зал только проверенных, постоянных игроков.
«Одних беспощадно крушили, а других не трогали. Такое впечатление, что нелегальные казино уволенного Луценко под раздачу попали, а казино действующего министра Авакова, разумеется, никто не тронул», — заметил журналист.
Время меняется и стараниями «Слуг народа» игорный бизнес на Украине возвращается в легальное русло. Хотя, как сказал Ляшенко, ни Зеленский, ни его партия о такой инициативе в своей предвыборной программе не упоминали.
«Если верить свежей социологии, большинство украинских граждан — 60% не поддерживают возвращение игорного бизнеса ни при каких условиях. Ещё 27% — согласны, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса. И только 11% жителей Украины выступают за легализацию без ограничений», — отметил Ляшенко.
Легализация теневых доходов
По словам блогера, есть ещё один важный фактор, «греющий душу народных депутатов».
«С помощью легальных казино можно легализовать теневые доходы депутатам и госчиновникам. В декларации ту или иную сумму даже очень крупную запросто можно задекларировать как выигрыш в казино. Этот выигрыш, кстати, налогом не облагается. Бред, скажете вы? А, помните, как народный депутат Олег Ляшко выиграл в лотерею сотни тысяч? Везучий человек! — с иронией заметил Ляшенко.
Он обратил внимание на то, что Ляшко «не стеснялся блефовать с лотерейным выигрышем даже в условиях нелегальной игорной индустрии».
«А представляете, что будет теперь? Какой-нибудь депутат может выиграть в лотерею и 100 миллионов долларов! А почему нет, если он такой же удачливый и фартовый, как Олег Ляшко?» — предположил Ляшенко.
Примечательно, что даже юристы парламента заявили о неконституционности принятого закона. В главном юридическом управлении Верховной Рады подчеркнули, что учитывая особенности украинской Конституции парламентский комитет не может назначать членов комиссии по регулированию азартных игр, так как это незаконно.
«Но наши народные законодатели начхали на выводы юристов», — сказал блогер.
Если бы Украина была развитой, цивилизованной страной с эффективной и прозрачно работающей правоохранительной системой, то такой закон, конечно, принёс пользу, считает он.
«Можно было бы ещё легализовать проституцию, медицинскую марихуану, ну и что-нибудь ещё. Однако в наших условиях питать радужные надежды очень наивно. Ну если министр внутренних дел действительно крышует половину казино в стране, как вы думаете, друзья, будут эти заведения добросовестно платить деньги в бюджет?» — подытожил Ляшенко.
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Утечка информации на Донбассе: министр обороны взывает к президенту и главе СБУ
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
В подразделениях 25-й бригады ВСУ отмечаются случаи массового употребления спиртных напитков.
После проведения торжественных мероприятий, посвященных годовщине вручения боевого знамени соединения 16 июля 2002 г., командир бригады Зенченко допустил послабление и разрешил личному составу отметить знаменательную дату.
В результате тридцать военнослужащих второго парашютно-десантного батальона покинули расположение подразделения в районе н. п. Войтово и в течении ночи праздно проводили время в н. п. Счастье. Патрулями военной службы правопорядка задержали двенадцать военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения.
Возле кафе в районе квартала Энергетиков отмечена драка с участием местного населения на фоне общей симпатии к лицам противоположенного пола. Пострадали три местных жителя.
По имеющимся у нас данным от источника в штабе 25-й бригады известно, что с целью проведения профилактических мероприятий по предупреждению употребления спиртных напитков ВрИО заместителя командира бригады по воспитательной работе Шмигля отдал распоряжение на формирование списков личного состава, неоднократно замеченного в употреблении спиртных напитков, для показательного увольнения их из рядов ВСУ.
Представленные списки содержали 537 человек. В ходе анализа установлено, что лишь 10% личного состава не были замечены в употреблении спиртных напитков.
В результате принято решение о показательном увольнении восьми военнослужащих бригады, допустивших употребление алкоголя в общественных местах.
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Подразделения ВСУ продолжают нести небоевые потери по причине нарушения правил использования военной техники и непрофессиональных действий экипажей боевых машин.
При этом, с целью снизить возмущение общественности существенными небоевыми потерями, специалисты ИПсО ВСУ принимают меры для убеждения населения в боевом характере понесенных потерь.
За минувшую неделю небоевые потери в подразделениях ОТГ «Север» составили двенадцать человек, в т. ч. трое погибших.
В 30-й бригаде погибли трое и травмирован один военнослужащий;
В 93-й бригаде травмировано восемь боевиков ВСУ.
В 24-й бригаде на полигоне в районе н. п. Ттроицкое, во время проведения занятий по огневой подготовке 3-го механизированного батальона, в результате разрыва снаряда в канале ствола БМП-2 получил травму солдат Шевель.
На занятиях присутствовали корреспонденты телеканала «ICTV», которые запечатлели данный инцидент на видео. Однако офицер сводного отряда ИПсО ССО ВСУ при ОТГ «Север» капитан Цхалов не разрешил публикацию материала о небоевом травмировании военнослужащего, а рекомендовал подготовить корреспондентам сюжет о ранении солдата якобы в результате обстрела позиций ВСУ.
Нарушения воинской дисциплины и правопорядка, употребление спиртных напитков, высокий уровень травмирования личного состава в совокупности с целым рядом проблем украинской армии привели к нежеланию граждан проходить службу в ВСУ, эмиграции призывников в страны ЕС, а Министра обороны Тарана заставили публично оправдываться в Верховной Раде за откровенный бардак происходящий в его ведомстве, списывая неудачи на внешнеполитические факторы.
Накануне его выступления, благодаря волонтерам и представителям СМИ, обнародованы достоверные данные о состоянии Вооруженных сил Украины.
Согласно этим сведениям:
► укомплектованность боевых подразделений ВСУ составляет 50–60% от штатной численности;
► из 200 тысяч человек, проходящих службу в ВСУ, в военной службе правопорядка на учете числится 15450 военнослужащих, самовольно оставивших воинские части, что составляет 8% списочной численности;
► текущая призывная компания характеризуется недобором 50% призывников;
► ввиду отсутствия планирования тылового обеспечения, не только соединения в глубине страны, но и подразделения в зоне «ООС» испытывают 35%-ный дефицит запасов материально-технических средств и имущества РАВ.
В связи с обнародованием данных сведений, после своего доклада в Верховной Раде Таран обратился к президенту Зеленскому и председателю СБУ Баканову с призывом привлечения к ответственности волонтеров, журналистов и руководства СМИ, публикующих материалы, наносящие ущерб имиджу вооруженных сил, а по факту с просьбой обеспечить жесточайшую цензуру и репрессивные меры воздействия на представителей СМИ и волонтеров для пресечения свободы слова в стране.
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Группа украинцев набрала в Чернобыле 200 кг радиоактивной черники на продажу (ВИДЕО)
Трое жителей Ровенской области насобирали в Чернобыльской зоне отчуждения около 200 килограммов радиоактивной черники на продажу.
Об этом сообщают представители Государственной пограничной службы Украины:
«Радиационный фон собранных ягод, которые злоумышленники намеревались продать, почти вдвое превышал допустимую норму. Вчера вечером пограничный наряд отдела „Млачевка” совместно с сотрудниками Нацполиции в зоне ЧАЭС обнаружили нарушителей радиационного режима», — указано в сообщении.
Так, трое жителей Ровенской области пробрались на территорию зоны отчуждения и собрали около 200 килограммов черники, которую позднее собирались продать.
Завышенные значения радиации собранных ягод «бизнесменов» не смутили. Отмечается, что при допустимом радиационном фоне до 0,3 μSv/h фон ягод показывал 0,5 μSv/h.
Полиция составила протоколы о нарушении требований радиационной безопасности на загрязненных местах, а также о нарушении требований режима радиационной безопасности, однако опасность, которой дельцы могли подвергнуть своих клиентов, правоохранители квалифицировать не смогли.
Поэтому нарушителям грозит штраф от 25 до 50 тысяч гривен или ограничение свободы от трех до семи лет.
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Бандит и преступник!