Повреждения Крымского моста после украинского теракта
Последствия утреннего теракта на Крымском мосту. Видны обрушения двух пролетов и проседание третьего. В тоже время параллельная автомобильная часть моста получила ограниченные повреждения и уже сегодня открылась для автомобильного сообщения, вечером машины весом до 3,5 тонн порционно пошли по мосту. Железнодорожная часть моста также получила незначительные повреждения, что уже сегодня позволило запустить железнодорожное сообщения, 5 поездов пошли по графику. С завтрашнего дня все поезда пойдут по графику.
Сколько займет ремонт автомобльной части моста пока устанавливают специалисты – завтра обещают дать предварительные оценки.
Также стоит отметить начало работы Керченской переправы – на линию вышли как паромы, так и пассажирские катера. Мощность переправы будет поступательно увеличиваться до 15 октября. Освещение Крымского моста должны включить уже ночью. Арку сегодня вечером уже подсветили.
В Киеве торжество,- такую гадость сотворили москалям! Долго будут помнить!
Увы ,ленид больше повод для диванных ,как ты ,поговорить.Время сегодня летит ,уже проехали по мосту поезда и пассажирский и грузовой -и история летит дальше.Не смакуй -определяй ,что будет завтра ,кто друг ,а кто враг.В этом цикле истории уцелеет умный и хитрый ,а не патриот с гранатой.И это не ты и не эти ,что здесь пытаются определить -”итак было возможно ,а вдруг ,а зачем “..Как погода у вас в колхозе с Ниловой?заготовил картошку,капусту?
В Киеве это долго помнить не будут.
Через два месяца помнить будет некому.