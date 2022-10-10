Движение по Крымскому мосту после того, как в субботу на нем взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой, уже возобновилось, однако западные политики и СМИ продолжают с нескрываемым восторгом расписывать этот подлый акт международного терроризма, как «сокрушительный удар по режиму Путина».

«Атака на Крымский мост, Крым практически изолирован… Это пощечина Путину!», — торжествует итальянская газета Giornale. «Мост, символ российской оккупации Крыма, взорван на следующий день после дня рождения Путина», — подчеркивает английская Guardian.

«В субботу на единственном мосту, соединяющем Крымский полуостров с материковой частью России, вспыхнул огненный шар, и, по крайней мере часть перехода рухнула в море, что поставило под угрозу основной маршрут снабжения российских войск, сражающихся на юге Украины», — радостно рапортует New York Times. «Эстония приветствует и поздравляет украинские спецслужбы», — заявил глава ее МИД Урмас Рейнсалу, невольно выдавая организаторов этого преступления, которое могло бы обернуться множеством невинных жертв.

А вот, что цинично написал в своем официальный аккаунте в связи со взрывом моста министр обороны Словакии: «Когда хочется, чтобы тебе было 70. Торт на день рождения и шеф-повар, чтобы дополнить его свечами. Наслаждайтесь, господин Путин!»

Настоящее торжество царит в Киеве. «На Крымском мосту обвалился один из пролётов автодороги Видно, что ж/д участок также поврежден. На это можно смотреть вечно!» — ликует украинское официальное агентство УНИАН*.

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано», — грозит советник президента Украины Зеленского Михайло Подоляк.

Украинская почта уже даже анонсировала марку: две фигуры, напоминающие Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет из фильма «Титаник», на фоне взрыва. А секретарь Национального совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов с издевкой выложил в Твиттере видео пожара, на котором Мэрилин Монро поет «С днем рождения!».

Если судить по такой бурной реакции в Киеве и на Западе, то они уже давно хотели при помощи актов террора запугать Россию и поставить ее на колени. Именно поэтому взрыв моста — объекта гражданской инфраструктуры на территории РФ воспринят на «цивилизованном Западе» с таким нескрываемым ликованием.

Что же произошло?

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, «на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова». В результате теракта погибли три человека.

Были частично обрушены два автомобильных пролета переправы, но арка над ее сухопутной частью не повреждена. Повреждения вообще оказались не такими уж значительными, как рассчитывали организаторы теракта, и уже в субботу движение по мосту было возобновлено. Кроме того для обеспечения перевозок была оперативно возобновлена работа паромов. Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. В нее также вошли главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.

Повреждения на Крымском мосту не носят тяжелого характера, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Украинские вандалы, — сказал он, — таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели. В этом — вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения — это единственное, что у них получается».

В связи со взрывом на Крымском мосту уже усиленно заработала фабрика фейков западной подрывной пропаганды. Различные Telegram-каналы и прочие сообщества в соцсетях стали активно распространять видео, на котором автомобили движутся по Крымскому мосту и в какой-то момент происходит мощнейший взрыв, с предшествующим ему звуком “прилёта” снаряда. Однако сразу видно, что это – заранее заготовленный фейк. На видео туманный день, а на настоящих кадрах с места происшествия, которые опубликованы уже после ЧП, видно, что в момент взрыва на мосту было темно.

По данным телеканала «Звезда», фейковые кадры, которые сейчас выдаются за видео с места происшествия, смонтированы более полугода назад и давно активно гуляют по Сети.

Сам Киев, хотя и торжествует, но официально еще все-таки пока сам не признался в организации теракта. Однако почти сразу после взрыва агентство «Интерфакс-Украина» сообщило: «…Подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины».

О том, что «Подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ», написала и «Украинская правда». СБУ поместила в своем «Твиттере» издевательское сообщение: «Светает, мост хорошо пылает; Соловей в Крыму СБУ встречает».

Подтверждают причастность Киева к терракту и его американские опекуны. Так газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника 9 октября сообщила, что взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины. Источник подтвердил, что взорвалась бомба, которая находилась в ехавшем по мосту грузовике. В статье подчеркивается, что объект рассматривался как основной маршрут для снабжения Крыма и российской военной группировки в зоне СВО. Ранее представитель киевских властей сообщил другой американской газете — Washington Post, что за подрывом стоят украинские спецслужбы.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, начали строить в 2016 году. Он состоит из двух параллельных дорог — автомобильной с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожной. Автомобильная часть была завершена в 2018 году, движение по ней Владимир Путин открыл на строительном «Камазе». Железнодорожную часть открыли 2019 году. Общая стоимость строительства Крымского моста составила почти 230 млрд рублей. Мост выглядит так красиво, что его называли «жемчужиной инженерной мысли».

Но на Украине долгое время заявляли, что Россия вообще не в состояние построить такую переправу и называли сообщения о строительстве «пропагандой Кремля». Когда же мост был построен, и отрицать этот факт стало уже невозможно, Киев постоянно делал заявления о том, что он будет уничтожен.

«Это незаконное сооружение и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму», — заявлял в августе Михайло Подоляк. «Такие объекты должны быть уничтожены».

Так что о том, что такого рода теракты возможны было известно давно. Буквально накануне взрыва на Крымском мосту секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности говорил об угрозе Крыму.

«В Крыму на фоне российской специальной военной операции на Украине наблюдается высокий уровень террористических угроз», — отметил Патрушев, указав, что надо устранить пробелы. А глава Крыма Сергей Аксенов в ответ сообщил, что даны поручения по защите транспортной инфраструктуры оборудованием досмотра российского производства, а также предстоит повысить готовность сил и средств реагирования на ЧП, защищать объекты в усиленном режиме. Увы, сделать этого, как видно, в полной мере не успели…

Спецслужбы РФ сейчас выясняют, каким образом на Крымский мост въехал грузовик со взрывчаткой.

Как сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах, на въезде на Крымский мост находятся стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивают все транспортные средства.

Комплекс оснащён приборами, которые могут выявить наличие наркотиков, взрывчатки и химических веществ даже через два месяца после последнего контакта с ними. Благодаря ему можно видеть плотность металла, его инфракрасный спектр и множество других параметров. В связи с этим

вопросы возникают к дежурной смене, которая пропустила грузовик, а также к работе оборудования. С этим сейчас разбираются следственные органы. В сети появилась пока не подтвержденная официально информация, что за его рулем находился выходец из Сирии.

Гнусный теракт киевской хунты вызвал бурю возмущения в России. «Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале спикера МИД РФ Марии Захаровой.

«Польша устами бывшего министра иностранных дел Сикорского поблагодарила США за подрыв газопровода. Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу поздравил украинские подразделения специального назначения с осуществлением операции против Крымского моста. Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — отметила Захарова.

Анонсируемый давно теракт на Крымской мосту — уже не просто вызов, а объявление войны без правил, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от «Единой России» Олег Морозов.

«Если в ходе расследования будет установлена причастность украинских спецслужб к подрыву Крымского моста, то последуют ответные меры военного характера для того, чтобы продемонстрировать неприемлемость подобных действий», — заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру».

А политолог Дмитрий Евстафьев в интервью МК сказал: «Интересно, а, вот, удар по Крымскому мосту… — это уже “красная линия”? Или пока ещё — лишь сигнал о необходимости продолжения мирного процесса? Повод сделать новый, ещё более убедительный “жест доброй воли”? Как так получилось, что на Украине объекты критической инфраструктуры в полной безопасности, ну почти, а у нас — нет?»

И такой вопрос задают сейчас многие.





