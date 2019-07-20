Ненависть к Сталину – это ненависть к вам лично

Живописуя «ужасы» сталинских репрессий, не щадя ни себя, ни красок в этом живописании, они хотели бы замазать ужас батрачества в латифундии и ужас работы на капиталистической фабрике.

Главная правда об Иосифе Виссарионовиче Сталине в том, что он давно умер . И сделать ему что-то плохое уже нельзя по определению. И вся их, либералов, накалённая ненависть к Сталину – была бы нелепым анахронизмом, если бы за ней не крылась накалённая ненависть к современникам . Поймите главное: когда они, брызжа слюной и упоённо говорят и пишут, как ненавистен им Сталин – на самом-то деле они видят перед собой не Сталина, а вас, читатель. Ибо сводить счёты с мертвецом – нелепо. А вот навсегда вытравить мысль из 90% сограждан о равенстве и достойной жизни – это актуально для новых рабовладельцев.



Для того и нужны все эти апокалиптические картины о стране Советов, чтобы человек не рыпнулся, когда из него будут делать «говорящий скот» и «двуногое орудие труда».

Они спрашивают нас: а что, если бы вы, лично вы попали в ГУЛАГ?

Мы ответим вопросом на вопрос: а что, если бы вы, лично вы попали рабочим на капиталистическую фабрику?



Они просят: «не говорите, что лично с вами такого бы никогда не случилось».

А мы им отвечаем: «тогда и вы не говорите, что с вами лично такого случиться не может».

Я оптимист, и потому верю, что капитализм – это жизнь для 5% населения. Пусть пессимисты говорят «нет, меньше», я даю максимум, пусть и с лихвой: 5% населения живут полноценной человеческой жизнью.

А как быть с остальными 95% населения? Их-то куда девать? Вечная каторга с утра до ночи за дрянную похлёбку, и никакого выхода? И не говорите – «с нами такого случиться не может» – от сумы да от тюрьмы не зарекаются.

Не нужно наивно думать, что подавляющее большинство, из поколения в поколение жившее при капитализме в аду, сделало свой жизненный выбор добровольно. Никто не хочет жить плохо – и не хочет зла для своих детей.

Просто так получилось, что 95% населения всех стран мира до 1917 года – были в роли двуногой скотины и говорящих орудий труда. И не потому, что этого хотели: просто так сложилась судьба…

И ненависть к Сталину – это ненависть ко всем этим людям, к подавляющему большинству населения, которое живёт, не живя, для которого закрыты все радости и удовольствия жизни, все надежды иперспективы, всякая возможность улучшения.

Ненависть к Сталину – это стремление навеки запереть 95% населения во мраке инферно, поверх которого скачет кузнечиком Ксюша Собчак и Филя Киркоров.

Запереть большинство жителей страны в подвале, в который никогда не заглядывает Солнце. В подвале, где есть только каторжный труд, без детства и пенсии, и нет ни науки, ни культуры, ни путешествий, ни всего богатства, многообразия мира.

И это инферно для большинства – клеветники объявляют нормой жизни, единственной правдой на земле, единственным уделом человечества.



Этот колоссальный пресс, сминающий плоть и дробящий кости, чтобы 5% могло пиршествовать блистательно и тусоваться красиво – ненавистники Сталина объявляют «безальтернативным», они хотят «поклонить» этому молоху и политику и религию, приплетают самого Бога, чтобы прикрыть свою эгоистичную тусовку.

А что Сталин? Его давно нет. Но когда-то он ломал об колено это чудовищное общество каннибалов, открывал вашим предкам дорогу к новой жизни, где всё будет по-другому. Где люди не едят людей. И потому они, новые рабовладельцы, избрали именно Сталина символом и жупелом своей ненависти к вам.

А знаете, читатель, за что они вас так ненавидят? За то, что вы осмеливаетесь считать себя человеком. Равным им человеком, которому тоже хочется познать в жизни радость, а не одну скорбь и нищету.



Этого они вам простить и не могут. Вы должны валяться в пыли у их ног, и только в таком виде эти фараоны готовы «простить» вам ваше существование. Вы должны безропотно сносить все их издевательства и слабоумно радоваться любой их подачке, как собака ликует, когда хозяева соизволят швырнуть ей обглоданную кость…

- Что? Вам это не нравится? Вы «тоже» человек? Не сами же вы до этого додумались! Это проклятый Сталин вас подучил, растлил, испортил, привив чувство достоинства рабам и нищим!

И хоть он давно мёртв – господская ненависть к нему, покусившемуся на главные устои рабовладения, не утихает доселе, зудит и саднит та рана, которую он наотмашь нанёс чубайсятам и собчатам. Эта рана хлыстом человеческого равенства переходит у них из поколения в поколение, не заживая.

Что для них ваша жизнь? Посмотрите дурацкую передачу Муз-ТВ «Собчак слезам не верит». Потомственная воровская мразь, отец которой никогда не был предпринимателем, но на общественных должностях сумел сколотить миллиарды – глумиться и потешается над теми, кого отбирает себе в слуги… И показывает на всю страну, чтобы все привыкли: есть господа, которые смеют всё; и рабы, которые живы лишь милостью господ…

Страшное зрелище: и оттого, что оно претендует на вид потешного шоу – только страшнее. Как же низко мы пали с 1991 года, если они уже в открытую говорят нам с экранов, что мы ничто, что мы обречены пресмыкаться хуже земноводных перед такими вот пустопорожними тварями, укравшими общее достояние народа, и сделавшими его собственным-частным…

Так что для них ваша жизнь? Полено в камин. За вечер роскоши в камине сгорит не одно полено, и даже не один десяток. Чтобы им стало немного теплее – ежевечерне десятки и сотни человеческих жизней сгорают в горниле «жёсткой экономии» антигосударства. Думаете, они помнят жертв в лицо или по именам? Нет – не помнят рыбаки каждую кильку из тех, кого тоннами вываливают на палубу из сети…

И они, все эти Собчаки (в широком смысле слова) решили, что украденное Солнце навсегда останется у них. Они решили, что этот уродливый мир – навеки. И только воспоминание о Сталине мучит и корёжит их, как бесов – ладан. Воспоминание о том, что их гнусное пиршество на костях – однажды было прервано, и надолго! А что случилось однажды – может случиться и вновь…

И потому всю свою ненависть к вам, всю ту недолю, которую они уготовили на долю детей из простых семей – они обрушивают на покойника Сталина. Им кажется, что это привить быдлу страх перед «ужасным» Сталиным – это хорошая прививка от чаяний лучшей доли.



Вдруг во всхлипах и вздохах угнетённой твари в хлеву – возникнет эта мечта жить по-человечески, наравне с другими? С ними, неборожденными олимпийскими идолами? По этой мечте, пока она смутна и соплива, и призван бить чёрный миф о сталинизме и СССР.

Ненависть к памяти о Сталине – главный урок в школе лакеев. Той школы для 95% населения, в которой учат спину никогда не разгибаться, а все хозяйские пощёчины встречать восторженно-придурковатой улыбкой.

Главная цель этого общества – чтобы наглая ухмылка самодовольства и вседозволенности никогда не сбежала бы с рожи Ксюши Собчак ни в жизни, ни на телеэкране.

Ради этой цели ваши дети недоучатся в школе, а вы – обречены пахать в преклонные годы, чтобы сэкономить гроши для её кутежей. Ради этой цели вы не увидите ничего, кроме чёрного квадрата пашни под ногами, и не ощутите ничего, кроме ярма. Ибо всё, что есть в мире приятного – 5% приватизаторов забрали себе. И защищать это будут люто, с кровью и застенками.

Но у вас нет особого выбора – потому что и без всяких обвинений с их стороны ваша жизнь сама по себе бодро преображается в пыточный застенок. И уже неважно, протестовали вы или покорно смирились со всем, чтобы их не злить: покорность не спасёт в этом мире от нищеты и каторги.

Вы в итоге «загремите под фанфары» без прав и имени человеческого на капиталистическую фабрику, где рабочий день по 14 часов. И не говорите, что «лично со мной такого случиться не может». Это не выбор человека, а наиболее вероятная его судьба в капиталистическом обществе.



Этого жребия никто не хочет, не выбирает – но выпадает он в итоге подавляющему большинству. Нежеланный, страшный, и неотвратимый…

А там, где есть такие фабрики и безземельное крестьянство – никакой ГУЛАГ уже не нужен, ибо ГУЛАГ у каждого на дому. Он прилагается сразу, как родился – без суда и следствия, если ты не из семейства Собчаков.

И в нём нельзя «отсидеть и выйти» – он тянется от колыбели до дешёвенькой могилки. И в нём расстреливают только смельчаков, осмелившихся восстать, а прочих – долго и тихо душат на удавке безысходности, садистки растягивая казнь на годы и десятилетия…

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Им нравится такой режим. Они в упоении лонгируют своё рабовладение на бесконечность вперёд. Они наслаждаются своей избранностью и унижением «быдла» под ногами.

И ненавидят со всем бешенством адских псов (какими и являются) – любого, кто пошатнёт устои этой инфернальной людоедской пирамиды.

А особенно Сталина. Он сумел их по-настоящему однажды напугать. Он сумел приоткрыть окно в другой мир, и доказал, что другой мир, обслуживающий не только 5% упырей, возможен.

Не спрашивай, кого они проклинают навеки в своих бесчисленных пасквилях о сталинизме: они проклинают тебя…



Дм. Николаев