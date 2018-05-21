Воссоединение Крыма с Россией как ключевой этап взаимодействия Российской и Западной цивилизации

Верховный Совет Крыма и Севастопольский городской совет принимают декларацию о независимости Крыма. Тогда же была озвучена идея провести Всекрымский референдум. Первоначально его назначили на 31 марта, но затем перенесли на 16 марта. Итоги Крымского референдума оказались впечатляющими: за присоединение Крыма к России высказалось 96,6% избирателей. Явка составила 82,7%.

В то время, как на Украине в конце 2013-го — начале 2014-го начал разрастаться масштабный государственный политический кризис, в Крыму всё сильнее и сильнее звучали голоса о том, что полуостров должен вернуться в состав России. В ночь с 26 на 27 февраля 2014 года неизвестными людьми над зданием Верховного Совета Крыма был поднят российский флаг.

После подписания 18 марта 2014 года в Москве договора о принятии Крыма, включая Севастополь, в состав России зарубежные страны отреагировали на историческое событие рядом заявлений. Большинство заявлений представляли собой угрозу введения очередных санкций против России.

В частности, тогда ещё действующий вице-президент США Джо Байден осудил присоединение Крыма к России и пообещал поддерживать Украину. Также пригрозил введением санкций (разного рода ограничительные политические и экономические меры), введение которых было оперативно осуществлено.

Позиция НАТО, конечно же, прямо соответствовала позиции США:

«Как заявили послы стран НАТО, так называемый референдум является незаконным и нелегитимным, союзники не признают его. Россия должна сделать шаг назад в соответствии с международными обязательствами»,

— заявила Интерфаксу представитель пресс-службы Североатлантического альянса Кармен Ромеро в ответ на просьбу прокомментировать решение о присоединении полуострова к российской территории.

Страны ЕС также отказались признавать крымский референдум. В частности, тогдашний Глава МИД Великобритании Уильям Хейг написал в своём Twitter, что власти Великобритании приостановят действие разрешений на поставку в Россию предметов военного назначения, которые, по мнению Лондона, могут использоваться против Украины. Также Хейг выразил сожаление в связи с объявлением о присоединении Крыма к России.

Франция заявила, что не признает результаты референдума в Крыму и считает его

присоединение к России нелегитимным.

Италия выразилась более мягко, заявив, что она солидарна мнениям Франции, Британии, но всё же она намерена в своей политике в отношении России исходить из логики партнёрства, а не конфликтности.

Норвегия, в свою очередь, отложила переговоры с Россией по соглашению о свободной торговле, которое должно было включить весь Таможенный союз

— РФ, Беларусь и Казахстан.

МИД Украины отреагировало на воссоединения Крыма с Россией только нотой протеста, в которой назвало присоединение украинской территории аннексией и осудило её «захват»:

«Украинская сторона расценивает указанные действия РФ как акт аннексии, то есть насильственного приобретения части территории Украины»,

— заявили в МИДе Украины. Весьма сухое заявление, если вспомнить, как красочно украинские «элитарии» грозились «задать России трёпу». По крайней мере, языки почесали на славу.

Далее — в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины — в отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, были введены санкции.



Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало руководство США, под давлением которого, рискуя понести экономический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции поддержали государства Большой семёрки и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами США и ЕС.

Причины

А теперь перейдём к причинам. Что обусловило такой вариант развёртывания событий в отношении Крыма в 2014 году?

Начнём с того, что о причинах возвращения Крыма также написано и сказано много. Для крымчан необходимость выхода из состава Украины и присоединения к России главным образом состояла в том, чтобы не стать подчинёнными агрессивному националистическому режиму, установившемуся на Украине в ходе государственного переворота, и избежать обязательств по выполнению мер, несовместимых с интересами, чаяниями и потребностями крымчан, которые режим мог бы им навязать.

Для России, во-первых, включение Крыма в свой состав служило гарантией того, что сценарий кровопролитной разрушительной войны в Донбассе не повторится в республике. Как минимум, в таких масштабах. Во-вторых, для многих русских это было восстановление исторической справедливости. В третьих, контроль над Крымом обеспечивает преимущественный контроль над Чёрным морем.



А поскольку после свержения правительства Януковича новый режим ясно заявил о намерении войти в ЕС и, что более важно, — в состав членов НАТО, то вместе с Украиной в состав этих структур вошёл бы и Крым. А с созданием военных баз в Крыму Запад бы точно не медлил. Уж очень стратегически важное место.

В эти темы мы углубляться не будем. Они, как мы уже писали, были освещены весьма детально до нас. Но мы хотели бы отметить, что такие объяснения не выходят за рамки внутренней и внешней политик.



А поскольку внутренняя и внешняя политика всегда встраиваются в ту или иную глобальную политику, то ограничение себя объяснениями, которые не дают понимания роли и значимости того или иного события в контексте глобальной политики, закрывает для нас возможность войти в управление глобализацией по полной функции управления, поскольку фактор среды не выявлен или описан неадекватно.



А именно от способности осуществлять полную функцию управления в согласии глобальной, внутренней и внешней политики зависит устойчивость государства и степень его настоящего суверенитета.

Поэтому мы постараемся выявить причины воссоединения Крыма и России, которые имеют глобальный уровень значимости.

Во-первых, рассмотрим это событие сквозь призму сценариев глобализации.



Страны Запада, «элиты» которых — когда осознанно, а когда нет — осуществляют глобализацию на принципах межрегионального конгломерата, рассматривали Украину — и соответственно Крым — в первую очередь как очередной регион, государственность (система управления) которого должна быть разрушена, а сам регион-обломок — поглощён конгломератом.



«Нэзалэжная» (впрочем, как и другие республики, отколовшиеся от СССР) изначально планировалась как марионеточное государство-таран против России, но поскольку «элита» Украины — как, впрочем, и России — всегда тяготит к установлению системы злоупотребления властью на основе кланово-родственных отношений и эксплуатации всех, кто в разряд «элиты» не попал.



Помимо прочего «элита» — совершенно не обучаема и оказалась неготовой к выполнению даже этой роли. К тому же некоторое количество украинских «элитариев» не хотели бросать Украину в костёр войны с Россией по причине того, что они уже приспособились к паразитированию на этой «дойной корове».



Поэтому некоторой частью руководства конгломерата было принято решение власть на Украине поменять. Такова одна из главных причин государственного переворота 2013—2014 годов.

Россия в тот момент стояла перед выбором: или в очередной раз поступиться своими цивилизационными интересами, что в этот раз могло иметь более разрушительные последствия, чем в результате военных действий в Югославии или Грузии, или открыто выступить в качестве полноправного игрока глобальной политики.



Но принципы действий России должны были быть отличными от методов Запада, потому что игра на чужом поле по чужим правилам, мягко говоря, не сулит победы.



К счастью, нужная алгоритмика многие столетия — если не больше — наличествовала в Русском духе (коллективной психике), и Россия, начиная с Крыма, активизировала своё участие в управлении глобализацией на принципах многорегионального блока, хотя новый виток расширения блока начался ещё в 2000 году, когда был заложен проект Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), ставшего впоследствии Евразийским экономический союзом, который в будущем должен стать уже Евразийским Союзом суверенных государств.

КРЫМСКИЙ МОСТ: КРАТКО О ПРОЕКТЕ

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014-го года встал вопрос о создании надёжного транспортного соединения с республикой, поскольку до этого все транспортные пути лежали через территорию Украины.



Главным образом это связано с установлением на Украине политического режима, который даже не скрывает свои враждебные настроения по отношению к России, а также отрицает правомерность и справедливость возвращения Крыма в лоно России.



Кто-то может возразить: «А как же водный транспорт? Ведь при наличии Российского Черноморского флота в Крыму никто не может помешать такому виду транспортной связи. В крайнем случае, существует ещё воздушный транспорт!» Конечно, нельзя забывать про водный и воздушный виды транспорта, но отметим, что пропускная способность и быстродействие первого очень уступает наземным видам.



А воздушный транспорт очень дорогостоящий и тоже никак не может обеспечивать как все логистические потребности экономики Крыма, так и развитие туризма в частности. Как следствие, Крым не мог быть полноценно встроен в экономику России, отчего обе стороны терпели — и пока ещё терпят — убытки.



Поэтому существовала острая необходимость в построении моста, который мог бы обеспечить наземное соединение с Россией. Но прежде, чем углубиться в эту тему, напомним, что идея построения моста, соединяющего Крым с Кавказом (в нашем случае — с Таманью), имеет весьма глубокую историю. Вот краткий перечень и описание проектов такого соединения и попыток их реализации.

Британский проект

Первой страной, которая выявила желания построить такой мост, была Британия. В 1870-м году, после успешного строительства Индо-европейского телеграфа, британским правительством был рассмотрен железнодорожный маршрут из Англии в Индию через Крым и Керченский пролив, но тогда реализацию проекта посчитали слишком дорогостоящей.

Проекты начала XX века

Что касается Российской империи, в состав которой входил Крым, то проекты строительства моста через Керченский пролив, в том числе через остров Тузла, начали прорабатываться в начале XX века. В 1903 году Николай II рассмотрел идею, но отклонил её из-за войны, сначала русско-японской, а затем Первой мировой.

Проект нацистского архитектора Шпеера

В 1942—1943 годы германские войска на оккупированной во время Великой Отечественной войны территории Керченского пролива возвели канатную дорогу с пропускной способностью до тысячи тонн грузов в сутки.



Альберт Шпеер отмечал стратегический характер переправы, которая обеспечивала снабжением 14 наступающих дивизий из состава 17-й армии Вермахта. Гитлер потребовал возвести пятикилометровый постоянный мост, способный перебрасывать и технику. Войска третьего Рейха начали его строительство, но из-за наступления Красной армии оно не было завершено.

Проект конца Великой Отечественной войны

После освобождения Крыма от немецких войск весной 1944-го года была восстановлена канатная переправа, разрушенная германскими войсками, и началось строительство Керченского железнодорожного моста. В конструкции моста наряду с металлическими сваями и бетонными ростверками интенсивно использованы деревянные сваи и деревянные детали пролётов.



Конструкция моста определила краткие сроки его возведения, и уже в ноябре 1944-го года по мосту прошли первые грузы. Сваи в основании опор использовались длиной до 30 м, длина моста составила четыре с половиной километра, ширина — около 3 метров, он имел 111 однотипных пролётов по 27,3 м, два разводных пролёта по 27 м и два разводных пролёта по 55 м для обеспечения прохода крупнотоннажных судов. Разводные пролёты были выполнены поворотными — поворачивающееся на средней опоре пролётное строение перекрывало сразу два судоходных пролёта.

Тем не менее, к началу 1945-го года мост все ещё не был полностью достроен. В частности, не была сооружена бо́льшая часть ледорезов. В конце февраля 1945-го года льдом, нагнанным ветром из Азовского моря, было разрушено 46 опор, обрушено 53 пролётных строения, около половины свай получили значительные повреждения. Правительственная комиссия, оценив масштабы разрушений, дала рекомендацию мост разобрать.

Проект двухъярусного моста

В скором времени после разрушения моста началась проработка вариантов строительства новой переправы. Был запроектирован высоководный двухъярусный мост на два железнодорожных пути и две полосы для автотранспорта от Еникале до косы Чушка длиной 6 км и стоимостью сооружения 850 млн рублей. В 1950 году строительство моста было прекращено и началось сооружение паромной переправы.

С этого времени вплоть до 2008-го года никаких существенных планов строительства нового моста, соединяющего Крымский и Таманский полуострова, не появлялось.

Совместный российско-украинский проект

В 2008 году проектирование и строительство моста попадает в «Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года». Возможность постройки обсуждалась в 2008 году на уровне премьер-министров, а в 2010-м на уровне президентов Украины и России.



17 декабря 2013 года в Москве было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Проект Крымского моста

В марте 2014 года в связи с присоединением Крыма к России, ухудшением российско-украинских отношений и угрозой остановки сообщения России с Крымом через территорию Украины подготовка к строительству моста была активизирована: 19 марта 2014 года президент России Владимир Путин поставил перед министерством транспорта задачу построить Керченский мост в автомобильном и железнодорожном вариантах.

Распоряжением правительства РФ от 30 января 2015 года №118-р был определён единственный исполнитель работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив — ООО «Стройгазмонтаж». Летом 2016 года ФКУ Упрдор «Тамань» утвердило общую смету проекта в размере 227,92 миллиарда рублей.

Дабы не утруждать читателя деталями и описанием этапов построения моста — данная тема уже детально освещена соответствующими экспертами, — скажем только, что строительство продвигается успешно и не предвидится никаких существенных помех открытию моста для автомобильного сообщения во второй половине мая 2018 года.

Хотим также отметить, что Крымский мост является крупнейшим объектом федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» с основной целью повышения ВВП на душу населения в Крыму до среднего уровня по России. Данная задача является довольно амбициозной, поскольку до момента присоединения Крыма к Российской Федерации этот регион был одним из беднейших в составе Украины с уровнем доходов на 14 % ниже, чем в среднем по Украине.

Считаем нужным вспомнить реакцию иностранных СМИ на проект и строительство Крымского моста. Их реакция всегда весьма симптоматична, поскольку любые проекты, реализуемые Россией в рамках Русского варианта глобализации, с точки зрения Запада — безальтернативное зло.



А поскольку Россия во многих аспектах управляется в режиме концептуальной неопределённости, то по реакции Западных «элит» и СМИ можно оценивать принадлежность конкретных решений, действий и проектов к Западной или Русской концепции жизнеустройства. Конечно, это не наилучший индикатор, но история показывает, что он весьма точен.

Реакция Евросоюза и европейских СМИ на строительство моста аналогична реакции на воссоединение Крыма с Россией. Один из последних примеров такого рода реакции — заявления внешнеполитического ведомства ЕС (Европейской службой внешних связей), в котором Евросоюз в очередной раз осудил присоединение Крыма к России и призвал страны мира присоединиться к санкционному режиму.



Также ЕС осудил строительство Крымского моста без согласия Украины из-за:

«ограничения свободы транзитного передвижения»

и отметил, что не признает результаты предстоящих выборов президента России в Крыму и выразил недовольство, что жителей Крыма:

«вынуждают принимать российское гражданство и заставляют служить в российской армии».

Само заявление было приурочено к 4-й годовщине присоединения Крыма к РФ. Европейские СМИ держат ту же линию в плане освещения тематики Крымского моста.

США действуют в этом вопросе более тонко и пытаются «завернуть» свои интересы в обёртку украинских нужд и потребностей. К примеру, заявление американского посла на Украине Мари Йованович о том, что строительство Керченского моста существенно ограничивает транспортное сообщение Украины. Посол также заявила:

«Украина, как и другие нации, должна иметь свободный доступ к своим портам. Должно осуществляться свободное судоходство по соответствующим маршрутам, должен быть обеспечен свободный беспрепятственный доступ к собственному имуществу и природным ресурсам».

И так далее в том же духе.

Конечно, иногда американцы перегибают палку и их «тонкая работа» превращается в комедийную сценку а-ля «ну они и тупые». Сейчас поясним. В заявлении Йованович было отмечено, что, незаконно захватив две украинские газовые платформы у берегов аннексированного Крыма, Россия де-факто осуществляет воровство украинского газа. Воровство украинского газа… Россией. Для минутки юмора как раз сойдёт.

К вопросу об американских СМИ: все они освещают проект и строительство Крымского моста сквозь призму «попрания законных интересов Украины». То есть, ничего неожиданного.

Отдельно отметим украинские СМИ и их реакцию на Крымский мост. Вот один из ярчайших примеров: «Крымский мост построить невозможно! Часть 1»

Вообще со стороны украинских «элит» вот уже четыре года звучат разного рода угрозы, претензии по поводу Крыма и строительства моста. Украинские СМИ смакуют любую задержку или осложнение в процессе строительства моста. Вот ещё один яркий пример: «Соцсети бурно отреагировали на вероятную остановку строительства Керченского моста».

В целом украинские СМИ и политические «элиты» на любые российские события реагируют подобным образом. По этому поводу можно сказать одно:

«Собака лает — караван идёт».

Чтобы не утомлять читателей, мы не приводим большего количества публикаций и высказываний, поскольку все они отличаются только по форме, но не по сути. Поэтому, если у кого-то остались сомнения по поводу объективности освещения нами реакции Западных «элит» и СМИ на проект и строительство Крымского моста, предлагаем перепроверить самим.

Мост же успешно построен и введён в эксплуатацию, и станет символом единения (теперь уже окончательного и бесповоротного) Крыма с Россией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь осталось ответить на главный вопрос: справедливо ли считать Крым истинно русской землёй? Какие у нас есть для этого основания?

Если основывать свои доводы на историческом факторе — речь идёт об официальной историографии — то, конечно, большую часть своей истории Крым развивался отдельно от России.



Если брать за основу этнический фактор, то Крым также может считаться русским только с конца XIX века (в 1897 году распределение населения Крыма по этническому признаку выглядело так: из 546 700 человек 35,6 % были крымскими татарами, 44,9 % — русскими (из них 11,8 % украинцев), 5,8 % — немцами, 4,4 % — евреями, и так далее).

Можно строить свою аргументацию на ряде других факторов и признаков, но будут ли такие рассуждения продуктивными? Мы считаем, что нет. Тогда какой же выход?

Мы думаем, что для начала нужно определить самый ключевой фактор, который или нивелирует значения других (исторического, к примеру), или подчиняет их себе (экономический, к примеру). И таким является цивилизационный фактор.

Но что такое цивилизация и цивилизационный фактор? Почему они ключевые при изучении подобных тем?

Начнём с того, что словарные определения не дают должного представления о сути цивилизаций, рассматривая их как «локализованное общество», но никак не выделяя цивилизацию как надгосударственное объединения людей. Некоторые исследователи выделяют цивилизации по распространению в тех или иных государствах различных вероисповеданий.



Другие исследователи идут дальше, выходя на надгосударственный уровень рассмотрения цивилизаций. Так Самюэль Хантингтон в книге «Столкновение цивилизаций» (1994 г.) даёт такое определение:

«Цивилизация, таким образом, — наивысшая культурная общность людей и самый широкий уровень культурной идентификации, помимо того, что отличает человека от других биологических видов. Она определяется как общими объективными элементами, такими как язык, история, религия, обычаи, социальные институты, так и субъективной самоидентификацией людей».

Также,



Российский историк Э. Д. Фролов в одной из своих работ перечислил их (признаки цивилизации — наше прим.) наиболее распространённый набор: общность геополитических условий, исконное языковое родство, единство или близость экономического и политического строя, культуры (включая религию) и менталитета.



Однако такие подходы лишь вскользь затрагивают цивилизационную суть — тот стержень, по которому можно определить ту или иную цивилизацию, рассматривая лишь поверхностные, вторичные проявления этой сути — культуру, обычаи, распространение вероучений и т.п.

Более адекватный подход заключается в том, что если один и тот же смысл жизни является идеалом разных народов, который эти народы несут через века и так или иначе работают на то, чтобы этот идеал был воплощён в жизнь, то возникает общность народов наднационального порядка. Это — цивилизационная общность. Она неформально объединяет многие народы, даже если их идеалы не стали пока реальностью в жизни:

«Мерило народа не то, каков он есть, а то, что <он> считает прекрасным и истинным, о чём <он> воздыхает» (Ф.М. Досто­ев­ский).

При таком взгляде каждая цивилизация в первую очередь отличается от других теми идеалами и идеями, которые она (точнее, её генетическое ядро) несёт в себе на протяжении всей своей истории. И по различию этих идеалов и можно выделять разные цивилизации.



Более детально читайте об этом статью «Цивилизационная суть Руси-России и русский вариант глобализации».

«Цивилизационная суть Руси-России и русский вариант глобализации»

Соответственно этому определяется и цивилизационный фактор как фактор воздействия идеалов и смыслов на характер жизнеустройства общества. Когда идеалы подкреплены соответствующей нравственностью, то они служат своеобразными психологическими долженствованиями, ориентирами, которые определяют и часто подчиняют алгоритмику действий субъекта.



Если соотноситься с обобщёнными средствами управления обществом, то цивилизационный фактор в описанном выше виде принадлежит к первому приоритету управления.

То есть, в рассматриваемой нами тематике — это ключевой фактор, без учёта которого любые рассуждения о справедливости возвращения Крыма и о его истинной русскости становятся контрпродуктивными.

Как определить принадлежность Крыма? Хотя бы по самоорганизации крымчан в 2014 году и их осознанной отдаче предпочтения России. Или по тому, сколько и как крымчане голосовали на президентских выборах в 2018 году. При явке более 70 % за В.В. Путина было отдано более 90 % голосов.



А поскольку мы считаем Владимира Владимировича одним из главных выразителей в публичном официальном поле на данный момент идей Русской многонациональной цивилизации, в первую очередь, в международной и глобальной политике, то такой результат тоже косвенно подтверждает тот факт, что большинство крымчан — пусть и бессознательно в большинстве случаев — разделяют идеалы Русской цивилизации и принципы её концепции глобализации.

Кто-то может спросить: «Правомерны ли такие нашие суждения»? Конечно, «чужая душа — потёмки». Но всё же мы можем судить о ней по её проявлениях во внешнем мире. В первую очередь, это касается практических действий.

«По плодам их узнаете их (Мф. 7:16)».

А «плоды» крымчан далеко не ограничиваются вышеназванными фактами.



Здесь и организация уникального по своей сути образовательного проекта «Сфера», который нацелен на формирование у человека целостной картины мира, получение представления о закономерностях и процессах жизни мирозданья, а также на овладение управленческой грамотностью (уникальность его базируется на использование методологии ДОТУ во всех учебных дисциплинах и вообще в учебном процессе), и проведение множества круглых столов — на государственном уровне —, посвящённых теме культуры, информационной войне, ведущейся Западом против России, важности перехвата управления на первых трёх приоритетах обобщённых средств управления/оружия (такие слова, конечно, там может и не звучали, но эта тематика детально рассматривается), и множество блоггеров в интернете (как классических, так и видеоблоггеров), которые работают на практическую реализацию русского варианта глобализации, и многое другое.

Политическая активность крымчан — одна из наивысших среди всех регионов России.

Эти и многие другие «плоды» позволяют нам заявлять со всей ответственностью об истинно русской цивилизационной принадлежности Крыма.

ИАЦ

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