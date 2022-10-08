Взрыв на Крымском мосту. Последствия
Согласно заявлению Национального Антитеррористического Комитета, в результате подрыва автомобиля на Крымском мосту, частично обрушились 2 автомобильных пролета, загорелось 7 цистерн с топливом в железнодорожном составе.
Также согласно заявлению официальных источников, арка Крымского моста не пострадала.
Сейчас активно ведется процесс по запуску переправы через пролив. Очереди там конечно будут, но с учетом того, что туристический сезон уже закончен, 20-часовых ожиданий как в 2014-м году не ожидается.
По первым прикидкам ремонт мостовых пролетов может занять от 3 до 6 недель. Власти уже заявляют, что последствия взрыва будут оперативно устранены.
Аксенов о теракте:
Нахожусь на рабочем месте, координирую работу по тушению пожара на Крымском мосту. На постоянной связи с командиром МЧС, начальником пожарной смены МЧС, которые занимаются ликвидацией последствий и находятся непосредственно на мосту. Кроме того, на месте находится заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. К месту ЧП стянуты все силы.
В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения.
По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.
Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Данная позиция согласована, в том числе с Правительством г. Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым.
О происходящем будем информировать граждан в постоянном режиме. После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Пока призываю всех успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы.
Также по
1. В работе переправы через Керченский пролив планируется использовать 4-5 паромов. Сейчас идет процесс организации работы переправы. Первый паром как говорят пойдет уже сегодня.
2. Очереди на заправках вызваны паническими настроениями. Власти Крыма сообщают, что на полуострове запас горючего на несколько месяцев вперед. Проблем с запасами нет.
3. Союз Страховщиков сообщает, что оценочный ущерб взрыва на Крымском мосту – 200-500 млн. рублей.
Относительно вопросов о реакциях. Особо ничего нового не напишу:
1. Признать СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями. Любой член этих организаций должен рассматриваться и оцениваться на уровне обычного боевика ИГИЛ со всеми вытекающими.
2. Расширить полномочия спецслужб по борьбе с украинским терроризмом. Необходимо усиливать режим КТО на прифронтовых территориях. Благодушие на этот счет должно быть изгнано из реальной жизни. Оно выглядит нелепо.
3. Активизировать удары по инфраструктурным объектам – объекты энергосистемы Украины, наземная инфраструктура подземных газовых хранилищ, дамбы, мосты и т.д.