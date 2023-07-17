Доктор Джон Ф. Клаузер, один из трёх лауреатов Нобелевской премии по физике 2022 года за работы по квантовой информатике, раскритиковал утверждения о чрезвычайной ситуации в области климата.

Клаузер, который вместе с Аленом Аспектом и Антоном Цайлингером провел пионерскую работу по изучению явления «запутанности», имеющего захватывающие последствия в мире квантовой информации и шифрования, утверждает, что климатического кризиса не существует.

В мае Клаузер был включен в состав совета директоров CO2 Coalition — группы ученых, занимающихся пропагандой преимуществ углекислого газа и его необходимой роли в окружающей среде. В эту группу входят также физик д-р Уильям Хаппер, геолог д-р Грегори Райтстоун и физик д-р Ричард Линдзен.

Климатические истерики утверждают, что выбросы парниковых газов, прежде всего CO2, приводят к неконтролируемому глобальному потеплению.

«Популярное представление об изменении климата отражает опасную коррупцию в науке, которая угрожает мировой экономике и благосостоянию миллиардов людей», — заявил Клаузер. «Заблуждения в области климатологии дали метастазы в массовую шокирующую журналистскую псевдонауку».

И эта «лженаука» имеет последствия, выходящие далеко за рамки климатологии.

«В свою очередь, эта лженаука стала козлом отпущения за широкий спектр других, не связанных с ней, проблем. Её пропагандируют и распространяют такие же заблуждающиеся представители бизнес-маркетинга, политики, журналисты, правительственные агентства и защитники окружающей среды», — заявил Клаузер.

Клаузер утверждает, что «климатической чрезвычайной ситуации», о которой говорят Эл Гор, Джо Байден, Джон Керри, Александрия Окасио-Кортез и другие, не существует.

«На мой взгляд, реального климатического кризиса не существует”, — сказал он. “Однако существует вполне реальная проблема с обеспечением достойного уровня жизни большому населению мира и связанный с этим энергетический кризис. Последнее неоправданно усугубляется тем, что, на мой взгляд, является неверной климатологией».

Клаузер выступил с речью на мероприятии «Квантовая Корея 2023» в июне.

Физик раскритиковал Нобелевский комитет 2021 года за присуждение премии за разработку компьютерных моделей, предназначенных для прогнозирования глобального потепления. По мнению Клаузера, большинство компьютерных моделей не учитывают резкую стабилизацию температуры, которую обеспечивают облака.

Сообщается, что Клаузер разработал собственную климатическую модель, которая учитывает стабилизирующий эффект облаков. По его мнению, этот регулирующий эффект отражающего облачного покрова в пятьдесят раз сильнее, чем любой эффект потепления, вызванный CO2.

Далее он утверждает, что «Межправительственная группа экспертов по изменению климата [МГЭИК/IPCC] и Национальная академия наук неоднократно признавали, что влияние облаков действительно представляет собой самую большую неопределенность в их климатических прогнозах».

Фактически, IPCC практически не принимает во внимание облака: “IPCC в сво1м подробном анализе облаков (AR5) и их влияния на климат совершенно неправильно трактует влияние облаков и полностью игнорирует этот доминирующий процесс переноса энергии", — сказал Клаузер.

Несмотря на наличие у Клаузера Нобелевской премии, климатические истерики либо игнорируют его мнение об изменении климата, либо утверждают, что он не тот ученый, который может иметь свое мнение. Пользователь твиттера BONUS, который называет себя «учёным (выступал на конференции ООН по климату)», использовал именно такую тактику.

«Доктор Джон Ф. Клаузер вообще не имеет никакого опыта в области климатологии. Он даже не понимает, что обратная связь между облаками является реакцией на изменение температуры, вызванное CO2. Его связи с лоббистской группой по ископаемому топливу „CO2 “coal»-ition" (игра слов, что-то вроде «угольной» инициативой CO2, от coal — уголь) только указывают на то, что он ошибается в вопросах климата", — пропищал BONUS в Твиттере.

Доминирующая тактика климатического культа состоит в том, чтобы игнорировать Клаузера и его критику их политического (не научного) движения.

В конечном итоге, вместо того чтобы прислушаться к его словам, они, скорее всего, попытаются связать его с «большой нефтью» или «интересами ископаемого топлива». Он и ему подобные пугают климатических истериков тем, что не хотят просто склониться в почтительном поклоне. Клаузер — человек, который говорит то, что думает.

И он говорит это, имея за спиной нобелевскую премию.

http://newsstreet.ru/blog/32879.html – цинк