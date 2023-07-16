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Атака беспилотников на Севастополь. 16.07.2023

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В ходе ночной атаки БПЛА на Севастополь было сбито силами ПВО Черноморского Флота и подавлено средствами РЭБ 7 украинских беспилотников. Также уничтожено 2 морских беспилотника. Жертв и разрушений нет. По сообщению губернатора, атака отражена, ситуация в городе спокойная.

МО РФ об атаке на Севастополь:

Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь.
Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над акваторией Черного моря на большом удалении от береговой линии.

Еще пять БПЛА подавлено средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув целей, потерпели крушение.

Также в северной части Черного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8493885.html
Метки: бпла, севастополь, черноморский флот
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