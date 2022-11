Британский, откровенно левый новостной сайт The Grayzone, который на Западе считают маргинальным, преподнес очередной сюрприз англичанам, рассказав в деталях, как британская военная разведка организовала специальную «партизанскую армию» для нападения на российские объекты в Крыму.

The Grayzone, «застрявший», как считают где-то между ценностями капитализма и социализма, известен тем, что, не взирая на доминирующую точку зрения западных СМИ, в 2020 году раскопал историю с вторжением США в Венесуэлу – помните, провалившуюся операцию «Гедеон»? Еще, похоже, это единственный из западных СМИ источник информации, который считает фикцией «нарушение прав уйгуров» в китайском Синьцзяне – что на самом деле так и есть. А его поддержка законного правительства Асада и ясное понимание причин специальной военной операции России на Украине неизбежно сделали издание «путинским».

И вот теперь сайт The Grayzone представил широкой публике свидетельства – в деталях, с предъявлением фотографий, документов и раздобытых секретных материалов – того, как оперативники британской военной разведки подписывали соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины (СБУ) о создании и обучении секретной украинской партизанской террористической армии. Подробностей много. В планы «партизан» входит проведение диверсионно-разведывательных операций в Крыму от имени СБУ.

Та же группа оперативников британской военной разведки спланировала взрыв Керченского моста 8 октября. А 28 октября украинский беспилотник атаковал и повредил флагманский корабль Черноморского флота России в крымском порту Севастополь. Тогда Москва обвинила именно Великобританию в организации этой провокации, а также в подрыве газопровода «Северный поток». И ведь как громко опровергало эти обвинения британское министерство обороны, назвав их «ложными утверждениями эпического масштаба»!

Что скажет Вестминстер теперь, когда The Grayzone опубликовало неопровержимые доказательства подготовки к взрыву моста – чертежи, выполненные по просьбе Кристофера Доннелли, оперативника британской военной разведки?

Того самого, который разработал секретную программу информационной войны Integrity Initiative, финансируемую министерством иностранных дел Великобритании.

Понятно, что все эти инструкции, планы и чертежи распространялись не в открытом доступе, а через закрытую сеть самого Доннелли, включающую военных, законодателей и сотрудников разведки. Как она была взломана – не наш вопрос. Но спланированное Доннелли нападение на Крым, именуемое «поддержкой морских рейдерских операций», было направлено на снижение способности России блокировать Киев и «подрыв боевого потенциала» Москвы, с чем не поспоришь.

Частные записи Доннелли, полученные The Grayzone, показывают, что его патологическая жажда эскалации конфликта на Украине, похожая на психоз, на самом деле реализация его профессиональных потребностей. Кристофер Доннелли (Christopher Nigel Donnelly) – британский военный и политический деятель, аналитик. Был офицером запаса в Разведывательном корпусе ВС Великобритании, почётный полковника Группы специалистов военной разведки (Specialist Group Military Intelligence, SGMI), принимал участие в создании и возглавлял Центр советских исследований (Soviet Studies Research Centre, SSRC), в начале 1980-х был представителем Министерства обороны Великобритании в экспертной группе по изучению советского оружия при Управлении сетевой оценки Министерства обороны США. Был советником четырёх генеральных секретарей НАТО, сыграл ключевую роль в формировании политики НАТО в отношении распада СССР, смены политических режимов в странах Центральной и Восточной Европы… В 2006 году основал неправительственную организацию «Институт государственного управления» (The Institute for Statecraft), ставшую одним из ключевых британских аналитических центров, в котором открыл проект Integrity Initiative по «защите демократии от российской дезинформации».

Проект представляет собой операцию военной разведки Великобритании по массовому распространению антироссийской пропаганды среди жителей стран Европы, США и самой России посредством подконтрольных СМИ.

В его активе «Белые каски», пропагандистские операции в Сирии, Ливане и странах Балканского полуострова. Последняя «запись в трудовой» – с этого года руководитель лидерской программы группы компаний Commonwealth Argosy Group, сотрудник Исследовательского центра изучения конфликтов (Conflict Studies Research Centre, CSRC) при Королевской военной академии в Сандхёрсте, член Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).

Может быть, излишне подробно, но только для того, чтобы дать понять, что перед нами враг давний, опытный, профессионал-фальсификатор, фигура из высшего круга британских спецслужб. Этот «гусь высокого полёта» 21 сентября забеспокоился по поводу того, что администрация Байдена не полностью привержена тотальной войне с Россией и заявил: «Эта позиция США должна быть оспорена, решительно и немедленно». И через неделю Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на сумму около 1,1 миллиарда долларов.

И Крымский мост, и атака на Севастополь точно соответствуют стратегии и тактике, изложенным в документах Доннелли, которые заполучил The Grayzone. Крымские атаки помогли поднять уровень эскалации конфликта, позволив британцам предотвратить «угрозу переговоров» между Москвой и Киевом точно так же, как они это сделали в апреле этого года.

Частная британская военная компания Prevail Partners, основанная ветеранами сил специального назначения, получила контракт на вербовку и обучение «украинских партизан». Эта идея зародилась в результате тайных переговоров, которые вели Доннелли, ветеран МИ-6 Гай Шпиндлер и бывший министр обороны Литвы, имеющий давние связи с украинской службой безопасности, военными и разведкой, Аудриус ​​Буткявичюс.

Стоит ли говорить, что секретная «британская партизанская программа» до сих пор ни разу не упоминалась в западных СМИ? При этом финансируют «партизан» Великобритания, США, Украина «и даже страны Балтии/Северной Европы».

Prevail также обсуждает вопросы финансирования с мэром Львова Андреем Садовым, украинским миллионером и владельцем новостной сети «24 канал».

Но вернёмся в Крым. По британскому плану атаки на Крымский мост крылатые ракеты, специально обученные группы аквалангистов или подводные беспилотники должны были разрушить бетонные опоры моста, поскольку в Prevail считали их «самой слабой частью» конструкции. И хотя службы безопасности Украины в итоге предпочли заминированный грузовик, на памятной почтовой марке, выпущенной Киевом всего через несколько часов после взрыва, были изображены два взрыва именно в тех местах, которые были указаны в чертежах Prevail. А скорость, с которой марка оказалась в продаже, свидетельствует о том, что она была подготовлена ​​задолго до теракта.

Среди документов, полученных The Grayzone, есть и «Информационный пакет по Керченскому мосту», содержащий план, предлагавший взрыв судна с аммиачной селитрой под частью конструкции, перекрывающей судоходный путь.

Теперь уже известно, что взрывчатка, использованная для обстрела Керченского моста, была произведена в Одессе. В этом городе располагается подразделение СБУ, которое служит базой для секретной террористической армии Доннелли.

А сценарий взрыва «местного» грузовика обеспечивал определенную степень прикрытия для тех, кто стоял за кулисами. И как бы в Лондоне сегодня громко не кричали о том, что это была «операция под фальшивым флагом» России, простым британцам придётся привыкнуть к мысли, что это дело рук их соотечественников.