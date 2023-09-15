Как икону американского бизнеса Илона Маска из кумира превращают в изгоя

Шумный скандал вызвала в США только что вышедшая книга знаменитого биографа Уолтера Айзексена, посвященная еще более знаменитому миллиардеру и изобретателю Илону Маску. Ее автор, бывший глава CNN, специально для ее написания провел рядом с Маском два года, посещал его выступления, общался с друзьями и коллегами миллиардера, с его врагами.

В книге приводятся, в частности, такие пикантные подробности из его биографии, как визит в начале 2000-х годов в Москву, когда Маск будто бы потерял сознание после нескольких рюмок водки во время переговоров с неназванными российскими бизнесменами. Тогда перед основанием своей знаменитой компании SpaceX бизнесмен якобы намеревался приобрести в России ракеты для космических полетов.

Однако причиной скандала стали не только приводимые в книге такого рода детали биографии этого «американского гения», каковым в США давно окрестили Маска, а прежде всего одна из ее страниц, где биограф рассказывает об отказе миллиардера предоставить Украине свои спутники Starlink для удара по Крыму. Это якобы сорвало атаку беспилотников ВСУ на российский флот.

«Разрешение использовать Starlink для атаки, по его мнению, могло обернуться катастрофой для всего мира. Поэтому он тайно приказал своим инженерам отключить покрытие в радиусе ста километров от побережья Крыма. В результате, когда украинские летательные аппараты приблизились к российскому Севастополю, они потеряли связь», — говорится в биографии.

А потому западные СМИ дружно негодуют. «Путин осыпал Илона Маска похвалами, назвав миллиардера выдающимся человеком и бизнесменом. Это произошло через несколько дней после того, как Маск заявил, что он не разрешил Украине использовать спутниковый интернет Starlink для ударов по Крыму», — возмущается британское издание Independent. Газета имеет в виду тот факт, что президент России в ходе пленарного заседания VIII Восточного экономического форума заявил, что Маск — «выдающийся человек», «активный, талантливый бизнесмен», у которого «многое получается, в том числе и при поддержке американского государства».

Американская газета Politico утверждает, будто Маск решил не помогать украинской атаке на российский флот у берегов Крыма после разговора с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, прозрачно намекая на то, что в этих действиях можно усмотреть след измены.

В связи со скандалом сенатор Элизабет Уоррен, как сообщило агентство Bloomberg, уже потребовала начать расследование в отношении компании Маска SpaceX. «Конгресс должен расследовать произошедшее и выяснить, есть ли у нас адекватные инструменты для того, чтобы внешняя политика проводилась правительством, а не одним миллиардером», — заявила сенатор. Уоррен обратилась также к министерству обороны США с требованием пересмотреть контракты военных со SpaceX.

Сам Илон Маск, которого в 2021 году журнал Time назвал «Человеком года», отверг все обвинения в государственной измене, которые ему выдвинули из-за отказа Украине в активации Starlink в Крыму.

«Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и является изменником, так это те, кто меня так называет», — написал он, добавив, что является гражданином США и будет «бороться за Америку», но его страна не воюет с Россией. При этом Маск назвал не соответствующими действительности сообщения об ограничении работы сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма в 2022 году для срыва атаки ВСУ. По его словам, тогда система еще вообще не была активирована, хотя ее просили включить. Миллиардер пояснил, что если бы он согласился с запросом, то SpaceX была бы вовлечена в крупный акт украинского конфликта и его эскалацию.

«Поступила экстренная просьба от органов власти, — оправдывался Маск, — активировать Starlink на всем пути до Севастополя. Очевидная цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта», — написал предприниматель. По мнению основателя Space X, украинская атака привела бы к новому Перл Харбору, а в этом он участвовать не хотел.

Впрочем, травля Маска, который раньше был для СМИ США объектом восторгов и чуть ли не всеобщего обожания, началась еще раньше выхода скандальной книги. Это началось, когда миллиардер заявил, что считает Крым российским и ездил в Москву, а также замахнулся на святое — купил прежний информационный рупор либералов компанию Twitter*. Минюст США предъявил недавно обвинение предпринимателю, как владельцу компании Twitter* (переименованной недавно в X) в связи с возможным нарушением безопасности данных пользователей соцсети.

По данным журналистов, Маск собирался аннулировать соглашение о конфиденциальности пользователей, которое было утверждено в 2010 году прежним руководством Twitter (X) сроком на 20 лет. В связи с этим ведомство подало судебный иск в отношении Маска с требованием отклонить «необоснованное предложение» аннулировать соглашение о конфиденциальности пользователей.

Но, помимо нынешнего скандала с его Starlink и компанией Twitter* (Х), Маска обвиняли еще и в том, что он публично предложил свою программу урегулирования конфликта на Украине, что тоже вызвало гнев в Вашингтоне и Киеве.

Ведь в ней своенравный миллиардер признал Крым российским, и потребовал, чтобы Украина провозгласила нейтральный статус, что с точки зрения американских властей является уже совершеннейшей крамолой и идет вразрез со всеми планам Белого дома, решившего воевать с Россией «до последнего украинца». Тут уже в США только ленивый не назвал Маска «путинским агентом».

Но именно тогда Маск пошел еще дальше — купил Twitter — один из главных рупоров информационной машины американских демократов, которая сыграла важнейшую роль в ходе последних президентских выборов, когда, обеспечивая победу Байдена, там «забанили» Трампа. А Маск объявил, что теперь Twitter, будет «свободным».

Есть в адрес прежней «иконы» американского бизнеса еще и другое обвинение: вмешательство в противостояние США с Китаем по вопросу Тайваня. Миллиардер предложил способ разрядить напряженность: передать контроль над Тайванем Китаю, что тоже резко расходится с политикой Соединенных Штатов и их союзников, и вызвало резкую критику со стороны тайваньских политиков.

А недавно он вообще назвал Тайвань частью Китая, что спровоцировало резкий протест со стороны американского протеже — министра иностранных дел острова Джозефа Ву. «Послушайте, Тайвань не является частью КНР и уж точно не продается!» — заявил, отвечая Маску, как передает агентство Reuters, этот министр.

Было у Маска и еще множество других прегрешений, с точки зрения американских либералов, которые сегодня правят бал в Вашингтоне. Так, в свое время в интервью Everyday Astronaut миллиардер назвал российские ракетные двигатели «замечательными». Маск заявил, что при создании ракетного двигателя Raptor он вдохновляется, в том числе российскими технологическими разработками. И это было сделано на фоне пренебрежительных слов президента США Джо Байдена о том, что будто бы у России, кроме нефти и атомного оружия, больше ничего нет.

Мало того, выступая по видеосвязи на форуме «Новое знание» в Москве, Маск признался, что он восхищается достижениями СССР и России. «Я думаю, — провозгласил он, — что в России много энергии и талантов. Я думаю, что должно быть больше диалога и коммуникации между Россией и США… Мне кажется, это замечательно. И я считаю, что Россия сильна в сфере технологий. Я восхищаюсь российскими достижениями, достижениями Советского Союза в ракетных науках. Это очень впечатляет».

«Компании г-на Маска, — негодовала тогда в этой связи газета New York Times, — и его состояние были построены за счет субсидий на миллиарды долларов для его компании по производству электромобилей Tesla и еще миллиардов в виде контрактов НАСА на доставку американских астронавтов в космос, запуск спутников и предоставление высокоскоростных интернет-услуг, привязанных к своему флоту из примерно 3000 спутников. Что делает г-на Маска особенно могущественным и потенциально более опасным, чем магнаты индустриальной эпохи, так это его способность продвигать свой бизнес и политические идеи с помощью твитов. Эффект таких мгновенных коммуникаций усиливается его твердым пониманием медиа и динамики рынка в эту эпоху акций мемов, внутридневной торговли, мгновенных коммуникаций, дезинформации и дезинформации».

Зачем же Илон Маск, эта прежде широко разрекламированная креатура «американской мечты», занял такую позицию и совершает поступки, которые вызывают сегодня ярость в Вашингтоне?

Ведь и в самом деле хорошо известно, что именно за счет щедрых подачек из государственного бюджета, в том числе и со стороны Пентагона, он сделал свою головокружительную карьеру в бизнесе? Зачем же он плюет в тот самый колодец, из которого сам прежде черпал воду?

Некоторые считают, что вступив в конфронтацию с правящими демократами в лице нынешнего президента Джо Байдена, Маск заигрывает с республиканской аудиторией, полагая, что именно республиканцы — фавориты на грядущих президентских выборах в США, и именно они придут к власти. Однако на этот счет пока что можно только гадать. Но уже сейчас ясно, что этот богатейший в США бизнесмен стал для правящего истеблишмента в Вашингтоне настоящей головной болью. А нам его история показывает, как опасно сегодня в Америке, даже миллиардеру и прежнему кумиру миллионов, высказывать мнение, отличное от провластного.

Владимир Малышев

Специально для «Столетия»

Комментарий редакции

Американский предприниматель Илон Маск, ранее считавшийся кумиром и "иконой американского бизнеса", в последнее время подвергается критике и травле в США.

Причины:

Отказ предоставить Украине спутники Starlink для нанесения удара по Крыму.

Признание Крыма российским и предложение Украине провозгласить нейтралитет.

Покупка и реформирование Twitter, ранее бывшего рупором демократов.

Предложения по Тайваню, расходящиеся с позицией США.

Положительные высказывания в адрес российских технологий.

Вывод: за отступление от провластной позиции Маск подвергся травле и обвинениям в "измене" в американских СМИ и политических кругах.