МО РФ об атаке на Севастополь
МО РФ об атаке на Севастополь
В атаке киевского режима на Севастополь (https://t.me/opersvodki/10230) были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
В ходе отражения атаки на внешнем рейде Севастополя Черноморский флот уничтожил четыре морских беспилотника, ещё три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.
Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Подвергшиеся атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках вывоза с/х продукции из украинских портов.
Подготовка атаки дронов на Севастополь и обучение военнослужащих украинского 73-го спеццентра морских операций проводилась под руководством находящихся в Очакове Николаевской области британских специалистов
По имеющейся информации, представители этого же подразделения ВМС Великобритании участвовали в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября с.г. по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», – заявили в Минобороны.
PS. Стоит также отметить, что фото с дымами, которыми иллюстрировали атаку на Севастополь были следствием учений морской пехоты https://t.me/boris_rozhin/68685.
Внутренний рейд – это всё равно, что в кровати. А англичанку назначили “не уиноуатая Я !” Вероятно, Остров отсоединится от цивилизации совсем. Случайно.