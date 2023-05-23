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Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Отражение 1-го штурма Севастополя

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Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Отражение 1-го штурма Севастополя. Часть 2.
- Каковы были основные решения расширенного заседания военных советов ЧФ и командования войск Крыма, состоявшегося 3 ноября 1941 г.?
- Как была организована эвакуация флотского имущества и части зенитной артиллерии из Севастополя? Почему ее нужно было провести?
- Ход боев за Севастополь 5 – 9 ноября
- В чем заключалось содержание приказов генерала И.Е. Петрова о реорганизации сухопутной обороны Севастополя?
- Почему 7 ноября 1941 г. Ставка приняла решение реорганизовать Севастопольский оборонительный район? В чем была суть этого решения?
- Отражение удара немецких войск вдоль ялтинского шоссе 11 – 21 ноября 1941 г.
- Какова была роль корабельной и береговой артиллерии, ВВС ЧФ в отражении 1-го штурма?
- Какие потери понесли противоборствующие стороны?
- Каково был значение удержания Севастополя? Почему Севастополь удалось удержать?

Друзья, благодаря поддержке многих из вас, мы продолжаем цикл лекций Мирослава Эдуардовича Морозова о сражениях на морских театрах в ходе Великой Отечественной войны.
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Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Часть 1
https://youtu.be/-SHwNvF6esg
Часть 2. Атака Севастополя в ночь на 22 июня 1941 года:
https://youtu.be/nV6OPwPIOU0
Часть 3. Действия Черноморского флота в первые недели войны:
https://youtu.be/NFgnK6J6I6A
Часть 4. Удары по Констанце:
https://youtu.be/nDLqHBsOrlI
Часть 5. Великая Отечественная война на Черном море:
https://youtu.be/uTdjspgJtj0
Часть 6-1. Великая Отечественная война на Черном море:
https://youtu.be/CyjwEQAOK7E
Часть 6-2. Великая Отечественная война на Черном море:
https://youtu.be/gsjMw-9Rmv8
Часть 7-1. Оборона Одессы:
https://youtu.be/kjoJDHNgLHw
Часть 7-2. Оборона Одессы:
https://youtu.be/a8UQkViR2iI
Оборона береговых пунктов. Часть 8-1:
https://youtu.be/rKUz7a9RwJs
Оборона береговых пунктов. Часть 8-2:
https://youtu.be/Rhx3TFddhmo
Черноморский флот в обороне Крыма. Часть 9-1:
https://youtu.be/BFDJ9jBNqso
Черноморский флот в обороне Крыма. Часть 9-2.
https://youtu.be/7Yf57HNL2Sc

Cсылка на книгу М.Э. Морозова. Советские подводные лодки в ВМВ:
https://kmbook.ru/shop/sovetskie-podv…
Ссылка на книгу М.Э. Морозова. Александр Маринеско:
https://kmbook.ru/shop/aleksandr-mari…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TCRBxk8HNcM
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