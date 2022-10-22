Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Часть 4. Удары по Констанце
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Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Часть 4. Удары по Констанце.
Мирослав Эдуардович Морозов рассказывает про удары сил Черноморского флота по румынской ВМБ Констанца.
- Какие цели ставились перед ЧФ при ударах по Констанце?
- Какие результаты имели воздушные удары, наносившиеся с 22 по 25 июня 1941 г.?
- Для чего потребовался набег надводных кораблей на базу?
- Как проходило составление и утверждение плана набега, и как это отразилось на последующем ходе событий?
- Какова была хронология основных событий во время набега?
- Что стало причиной гибели лидера «Москва»?
- Чего удалось добиться набегом надводных кораблей?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!
Друзья, благодаря поддержке многих из вас, мы решились на продолжение цикла лекций Мирослава Эдуардовича Морозова о сражениях на морских театрах в ходе Великой Отечественной войны – представляем вам третью часть нового цикла: “Великая Отечественная война на Черном море”.
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Мирослав Морозов. Великая Отечественная война на Черном море. Часть 1
https://youtu.be/-SHwNvF6esg
Часть 2. Атака Севастополя в ночь на 22 июня 1941 года:
https://youtu.be/nV6OPwPIOU0
Часть 3. Действия Черноморского флота в первые недели войны:
https://youtu.be/NFgnK6J6I6A
Cсылка на книгу М.Э. Морозова. Советские подводные лодки в ВМВ:
https://kmbook.ru/shop/sovetskie-podv…
Ссылка на книгу М.Э. Морозова. Александр Маринеско:
https://kmbook.ru/shop/aleksandr-mari…
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