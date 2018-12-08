Готов ли Порошенко уничтожить Крымский мост?

Россия поставила в Крым системы С-400, а также «Панцирь-С», чем вызвала множество разговоров: от скучного «российская агрессия» и до креативного «да кому ваш Крымский мост нужен и кому страшны ваши С-400». Кстати, буквально недавно всё то же самое говорили про наши С-300 в Сирии: да кому это страшно, да мы легко разбомбим… Вот только Израиль больше ни разу не атаковал Сирию с воздуха.

Что же касается «кому нужен ваш жалкий Крымский мост»: старший научный сотрудник Атлантического совета самым прямым текстом пишет следующее:

« Украина должна провести операцию по уничтожению Крымского моста … и пригласить США и НАТО отправить флот вооруженных кораблей в Азовское море, чтобы базироваться в Мариуполе ».

Здесь уместно будет вспомнить куда более ранние разговоры: мол, с чего вы взяли, что США нужна база в Севастополе? Что за чушь, это только вам, русским, лишь бы базы повтыкать (и мы знать не хотим, кто очевидный чемпион мира по втыканию баз где можно и где нельзя).

И вот военные аналитики США снова предлагают базу у самой нашей границы. Они хотят нейтрализовать Крым, что совершенно очевидно. Если есть база восточнее Крыма, то это сильно обесценивает военное значение полуострова. В общем, не вышло в Севастополе — почему бы не попробовать в Мариуполе? Это даже лучше, не правда ли?

И с чего вообще мы русские взяли, что американцам нужна была база в Севастополе? Да не нужна! А если и нужна, то мы сами виноваты.

И с чего вообще мы русские взяли, что американцам теперь нужна база в Мариуполе? Да не нужна! А если и нужна, то мы сами виноваты.

Разве не чудесная аргументация? «База не нужна, но это вы виноваты в том, что нужна. Но при этом она не нужна. Но при этом же вы виноваты в том, что нужна». Ад инфинитум.

В любом случае этим планам США мешает Крымский мост. Поэтому мы возвращаемся к тому, что написал в своей статье Стивен Бланк, старший научный сотрудник Атлантического совета. Кстати! Если кто не в курсе, то председателем Атлантического совета является — тадамм! — посол США в России, наш уважаемый морж-мормон Джон Хантсман.

«Несмотря на то, что Украина переборщила, у нее есть варианты. Украина должна внимательно рассмотреть особую операцию, которая сможет уничтожить мост, который Москва построила над Керченским проливом, который присоединяет Крым к России. Но это не все. Украина должна пригласить Соединенные Штаты и НАТО отправить флот вооруженных кораблей, чтобы посетить Мариуполь, главный город на побережье Азовского моря, и бросить вызов России. Эти корабли должны быть вооружены и иметь воздушную поддержку».

Итак, давайте кратко резюмируем алгоритм:

1. Уничтожение Крымского моста

2. Ввод в Азовское море военного флота США с воздушным прикрытием

3. Ответная стрельба в случае атаки при нарушении границы РФ

Отсюда мы делаем два вывода.

Первый вывод, менее важный: становится понятно, какие планы и стратегии ложатся на стол военному и политическому руководству США. Хотя, в принципе, здесь мало нового, мы и не такие планы читали — из рассекреченных документов. Но всегда приятно видеть, что ничего не изменилось у врагов России. А то некоторые начинают бубнить: «У США нет военных планов, не разжигайте войну, не приписывайте США ничего такого.

Второй вывод, куда более важный: вот эта статья Стивена Бланка даёт идеальное представление о том, что примерно насвистели в уши Саакашвили, что он совсем погрузился в эйфорию и пошёл убивать российских военнослужащих.

А ведь ничего не изменилось: если Порошенко настолько сойдёт с ума, что осуществит диверсию на Крыском мосту, то потом ему так же скажут: простите, но не в национальных интересах США начинать ядерную войну с Россией, вы уж там сами дальше. Ведь именно это озвучивал Вашингтон после нападения на Цхинвал.

В конечном счёте, нападать военными судами США на военные суда России в территориальных водах России — это и правда открытое объявление войны, а вот снести Крымский мост руками Украины, действуя в интересах США — это как раз одна из тех вещей, ради которых и устраивался весь этот замут, начиная с 1991 года. И «кучмагэть», и приход Ющенко, и майдан 2014 года, и назначение Порошенко методом «fuck the EU».

И это отлично объясняет, почему погранвойска ФСБ РФ досматривают украинские суда, идущие через пролив, а также, зачем были установлены зенитно-ракетные комплексы С-400 и способные уничтожать беспилотники в промышленных масштабах «Панцири-С». Именно «Панцири» до сих пор успешно прикрывают наши базы ВВС и ВМФ в Сирии от постоянно идущих атак беспилотников.

Источник: zavtra.ru