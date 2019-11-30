Новости Украины и Новороссии 30 ноября 2019

Новая “мессия” Украины

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В Apple ответили на украинские претензии из-за российского Крыма

Компания Apple «внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах», после того как сервис Погода указал Крым как российскую территорию. Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер. Она пояснила, что Apple указывает Крым украинским за пределами России и изменения в принадлежность территории внесены лишь для российских пользователей. По словам Мюллер, прежде чем принять решение относительно обозначений на своих картах, компания рассматривает международное право и вносит изменения по требованию закона. «Мы проводим углубленный анализ того, как мы обрабатываем спорные границы в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем», — заявила представитель Apple. Ранее сообщалось, что по требованиям РФ Apple начала показывать на карте Крым как российскую территорию. Пользователи Apple могут увидеть Крым российским, когда находятся на территории РФ. Власти Украины пытаются добиться от компании обозначения Крыма украинским, на фоне скандала экс-министр иностранных дел «незалежной» Павел Климкин призвал соотечественников отказаться от продукции Apple. Читайте также: ВАЖНО: Границы ДНР расширены до края Донецкой области (+ВИДЕО, КАРТА)

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Путин сократил число «пряников» для Украины из-за наглости Зеленского

Вечером 25 ноября по инициативе и после настойчивых просьб украинской стороны, поддержанных Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, в преддверии очередной встречи «нормандского формата», намеченной на 9 декабря в Париже, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Согласно имеющейся информации, последний пытался договориться об изменении последовательности выполнения пунктов Минских соглашений и добиться согласия президента России на предварительный, до проведения выборов в народных республиках Донбасса, допуск «незалежных» силовых структур на их территорию с выходом на российскую границу.

В качестве «цены вопроса» якобы предлагалось «решение всех вопросов по газу», отзыв украинских исков из международных судов и чуть ли не ходатайство официального Киева перед Евросоюзом о частичной отмене антироссийских санкций.

Разумеется, такая попытка добиться негодной цели негодными средствами положительной реакции у Путина не вызвала и по определению вызвать не могла. Видимо, на Украине восприняли передачу задержанных во время Керченской провокации военных кораблей, выдвинутые российским президентом предложения по газовому транзиту и само его согласие на телефонный разговор с «киевским коллегой» как проявление слабости и повод прозондировать готовность к дальнейшим уступкам. В результате, как сразу было подмечено, получился «поединок КВН против КГБ».

Ведь понятно, что проблема Донбасса является одной из ключевых для России. Все помнят путинские слова о том, что «русские своих не бросают», подкрепленные не только различными видами помощи, но и массовой выдачей российских паспортов жителям Народных Республик, упрощением правового режима для них на территории России и, самое главное, жесткой защитой интересов Донецка и Луганска на международной арене. При всей условности Зеленского как политика, не понимать этого он не мог.

Точно так же он не мог не понимать, что его предложения в глазах Путина выглядят попыткой «накупить на грош пятаков». Россия не для того строила и строит обходные газопроводы по Черному морю и Балтике общей стоимостью почти 23 млрд долларов, не для того пошла на открытый конфликт с «коллективным Западом» и более пяти лет живет в условиях санкций, чтобы теперь сдать все свои позиции ради «газового мира» с «незалежной».

Кстати, перспективы сохранения транзита российского «голубого золота» через Украину выглядят все более мрачными, а шансы на то, что в 10.00 1 января 2020 года «Газпром» прекратит поставки, — все более реальными.

Кстати, на следующий день после разговора с Зеленским Владимир Путин встретился с министром энергетики Александром Новаком и главой компании «Газпром» Алексеем Миллером. На сайте Кремля сообщается, что на этой встрече «отдельно рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики», а под графой «Дополнительно» стоит ссылка на указанный выше телефонный разговор с Зеленским.

И хотя ход обсуждения «украинской тематики» не приводится, зато есть заявление для прессы Миллера, в котором руководитель «Газпрома» сообщил, что по указанию президента РФ украинской стороне было направлено официальное предложение по заключению нового контракта на транзит (или продлению действующего контракта на транзит) и по заключению контракта на поставку газа на Украину.

При этом специально отмечалось, что контракты «Газпрому» пока заключать не с кем, поскольку в Киеве не создан и не сертифицирован независимый газотранспортный оператор, необходимый, согласно Третьему энергопакету ЕС, а установленные сроки для подачи заявок на бронирование транзитных мощностей по долгосрочным контрактам истекают.

К этому стоит добавить, что без поставок российского «голубого золота» украинская газотранспортная система сможет проработать не более полутора месяцев — после этого поддерживать рабочее давление в «трубе» будет просто нечем. Не поможет даже веерное отключение потребителей, не говоря уже про американский СПГ, срочно закупленный через Польшу по цене 660 долларов за тысячу «кубов» — почти вчетверо выше текущих европейских цен.

Что же касается смягчения странами ЕС режима антироссийских санкций или даже выхода из него, то эта идея становится в европейских столицах все более популярной, поскольку «санкционные» убытки для стран «еврозоны» уже приближаются к отметке 300 млрд долларов, а резонов проявлять солидарность с «Дядей Сэмом» у «старушки-Европы» с каждым днем становится все меньше. Разумеется, если товарные потоки между ЕС и РФ возрастут, Украина тоже не останется в стороне от этого процесса.

На таком фоне замысел Зеленского «выдать нужду за добродетель» и одним звонком убить сразу трех зайцев: решить в выгодном для Киева ключе проблему Донбасса, обеспечить газовый транзит и хотя бы частично восстановить жизненно важную торговлю с Россией, — демонстрирует или его полную некомпетентность, или запредельную степень самоуверенности (чтобы не сказать — наглости) и неуважения по отношению к президенту России.

Поэтому неудивительно, что в ответ президент России якобы еще раз вежливо посоветовал своему собеседнику начать предусмотренный Минскими соглашениями прямой переговорный процесс с Донецком и Луганском. А также указал на то, что разведение войск в предварительно намеченных точках фактически так и не состоялось, поскольку позиции ВСУ были заняты «нацгвардией» и иррегулярными вооруженными формированиями, а обстрелы территории ДНР и ЛНР с украинской стороны продолжаются, то есть Зеленский не контролирует ситуацию в стране, которую он номинально возглавляет.

Тем не менее, сообщалось, что в заключение разговора стороны условились (то есть договорились при соблюдении некоторых согласованных условий) о продолжении контактов на различных уровнях. Впоследствии поступило уточнение, что не исключена и личная встреча на высшем уровне в ходе предстоящих парижских переговоров «нормандской четверки».

Как уже известно по многолетнему опыту, общий «путинский стиль» ведения международных дел характеризуется тем, что его изначальные позиции объективно являются максимально выгодными для контрагента, а если тот начинает «качать права» и требовать большего, то количество предлагаемых «пряников» соответственно уменьшается. Так, очевидно, случилось и на этот раз.

Так что перед В. А. Зеленским и его «опекунами» из ФРГ и Франции — перед всеми вместе и перед каждым в отдельности — судя по всему, стоят очень непростые задачи, найти правильное и своевременное решение которых они вряд ли способны. Но, как говорится, «нужда научит пряники есть», а зима — правильно «трубу шатать». Газовую, конечно.

P. S. Как заявил сегодня исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, Германия «душит» экономику «незалежной», поддерживая строительство и запуск проекта «Северный поток — 2»…

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«Газпром» поставил Украине техничный ультиматум: газ в обмен на свободу Донбасса

Украинский «Нафтогаз» получил от «Газпрома» уведомление, в котором говорится, что 1 января в 10:00 по московскому времени уже не будет юридических оснований для поставки газа в «незалежную». Походит на издевательство, не правда ли? Не в 00:01, а в 10:00, когда сотрудники «Газпрома» после новогоднего оливье и шампанского придут на работу, чтобы закрыть Украине вентиль. Но чем это может грозить? Украинская ГТС должна будет самостоятельно поддерживать давление системы. Без достаточного давления газ на некоторых участках трубы просто закупорится, а компрессорные станции не смогут его прогнать без подкачки с предыдущего участка. Заменить его воздухом не выйдет, поэтому ГТС развалится на локальные подсистемы, замкнутые на подземные хранилища. Проблема в том, что большинство этих хранилищ находятся на западе страны, в то время как промышленные потребители — в центре и на востоке Украины. То есть прокачку газа придется развернуть, отказавшись от транзита для Европы. Это технически сложная задача. Учитывая то, что ГТС никак не совершенствовалась со времен СССР, есть риск большого взрыва. Кроме того, газа в хранилищах мало, поэтому Киеву предстоит выбрать, кому отпускать его по лимитам — промышленникам или населению. И выбор здесь явно очевиден, хоть и не прост. Зеленский явно будет на стороне олигархов, которые не заходят просто угробить свои предприятия, поэтому быстро напомнят президенту Украины, с чьей помощью он занял свой пост. Обращение «Газпрома» можно воспринимать как технический ультиматум Зеленскому в преддверии «нормандской встречи», которая пройдет 9 декабря в Париже. Фактически ему поставили выбор: газ в обмен на свободу Донбасса, либо большие проблемы с газовым транзитом. К чему придет президент Украины, пока не ясно, но выбор явно не из легких. Читайте также: Варварские выходки: Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН (+ВИДЕО, ФОТО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Закон о госгранице ДНР: Донецк и Москва посылают пугающий сигнал Киеву

Новость о том, что парламент ДНР обозначил территорией ДНР всю территорию Донецкой области, является важнейшей! Известно, что ведь в настоящее время примерно половина этой области контролируется ВСУ, но что дальше? 1) Этим шагом ДНР ясно обрисовывает Украине будущее в случае окончательного краха перемирия «Минска-2», то есть — будет война, война за территории, а не мелкие боестолкновения в «серой зоне»! 2) Также этим шагом Донецк показывает Киеву, что он его не боится и не опасается его армии! То есть военно-политическое руководство ДНР готово — прямо сейчас готово! — к разгрому, как минимум, стотысячной группировки украинской армии! Нет сомнений в том, что Киев сумеет мобилизовать еще сто тысяч солдат, и с такими данными парламент ДНР принимает на столько серьезное решение! Объяснение этому напрашивается только одно: войска ДНР не будут сражаться в одиночку против двухсоттысячной армии Украины — но кто поможет дончанам? Ответ ясен: тот, кто считает их своими гражданами, то есть Россия! Оценочно, сражаться будут 250 тыс. солдат со стороны Киева и 30 тыс. воинов ДНР и ЛНР плюс 350 тыс. бойцов из России. Так постепенно начинает вырисовываться схема начала будущей большой войны:

Этап № 1. Россия признает независимость ДНР и ЛНР;

Этап № 2. ДНР и ЛНР требуют от Украины очистить территории, которые они считают своими;

Этап № 3. Киев отказывается выполнить это, и начинается война;

Этап № 4. Россия помогает Донецку и Луганску своими войсками. Как-то так вполне может произойти, хотя может произойти и иначе. Читайте также: Проговорились: ВСУ грозят сбивать авиацию РФ из «Буков», «хорошо зарекомендовавших себя на Донбассе» Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»

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Психопаты: украинцы «атаковали» представителя России в ООН (ВИДЕО)

С каждым разом складывается впечатление, что в состав украинской делегации отбирают максимально неадекватных людей, которые должны будут представлять Украину. Представители «незалежной» неоднократно устраивали сомнительные провокации, смотреть на которые надоело даже в Европе. Примеров более чем достаточно, однако все они слишком похожи друг на друга. Как сообщалось, на этот раз на форуме по вопросам нацменьшинств в ООН украинская делегация сорвала выступление депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека. Как только в ходе заседания слово было передано россиянам, украинцы начали кричать, барабанить по столам кулаками, а некоторые индивиды даже пытались устроить драку. В этой связи Секретарь и председатель форума Астрид Турс была вынуждена обратиться к залу со словами: «Остановитесь! Порядок в зале! Делегация России может продолжить после того, как решится вопрос по порядку ведения заседания…» Таким образом руководство форума попыталось призвать к порядку «горячих» украинских делегатов, однако те направили протесты, и с помощью хулиганской выходки смогли лишить представителя России возможности выступить. Сам Бальбек отметил, что против него была грубо нарушена процедура проведения заседания, поскольку он, грубо говоря, не прохожий с лавки, а официальный представитель делегации. Конечно, парламентарий выразил надежду, что официальные извинения будут принесены, однако вероятность этого крайне мала. Несмотря на надоедливость варварского поведения украинских делегатов, демонстрируемое из раза в раз, к ним по-прежнему почему-то прислушиваются. Что же до самой делегации, то на Украине, видимо, не знают, что собой представляет дипломат, поэтому собрали группу из тех, кто на Майдане в полицейских кидался камнями и коктейлями Молотова. Иначе не объяснить совершенно неадекватное поведение представителей «незалежной». Ожидаемо, что такое поведение было раскритиковано и в Сети, где многие пользователи пришли к выводу, что украинские дипломаты — «больные люди». Вероятно, только где взять лекарство от этой «болезни»? Ситуацию прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская: «Вчера в Женеве во время выступления депутата Государственной Думы РФ Руслана Бальбека произошло что-то невообразимое. Украинская делегация в полном составе не смогла держать себя в руках: они топали, хлопали и стучали ногами, стараясь убедить присутствующих в работоспособности всех двигательных функций своего организма, за исключением одной, но самой важной для дипломатов — сдержанности и культуры. Поэтому я с ужасом смотрю на призывы некоторых „патриотов“ Украины вернуть стране ядерное оружие». Читайте также: «Ганьба!» — киевский суд вынес скандальное решение по карательнице «Пуме» (ВИДЕО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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Что на самом деле породило бандеровщину на Украине? (ВИДЕО)

То, что бандеровщина пришла на Украину, было своеобразной ответной реакцией на геноцид населения Галиции и Волыни в 30-е годы. Об этом в эфире телеканала «Сталинград» рассказал историк и публицист Евгений Спицын. По его мнению, в становлении украинского национализма не последнюю роль сыграли поляки. «В отличие от нас. Мы никогда по отношению к украинскому населению не проводили политику геноцида», — сказал он, добавив, что при советской власти «по отношению к украинцам делалось больше, чем по отношению к любым другим нациям и народностям Советского Союза». Отвечая на вопрос, почему гражданская война на Украине приобрела такие ярко выраженные формы противодействия, эксперт отметил, что для буржуазного общества игра в национализм и использование националистической карты является лучшим инструментом для решения своих задач. «Пока там этого не поймут, ничего там не изменится. Не надо строить иллюзий относительно того, что сейчас уйдёт Порошенко, потом мы уберём Зеленского, и потом туда придут какие-то здоровые силы, которые вот это всё восстановят. Да ничего они не восстановят. Потому что туда придут здоровые силы только тогда, когда будет уничтожен капитализм», — сказал историк. Только при таких условиях, уверен он, возможно «создание реальной почвы для союза с русским и другими народами». «Пока это всё будет находиться в руках буржуазии, неважно мелкой или крупной, — это всегда будет носить такие вот ярко выраженные националистические, фашистские черты», — подчеркнул Спицын. И добавил, что бандеровцы и «есть носители той самой рагульской низменной, звериной и фашиствующей идеологии, на которую всегда опирается крупный капитал». Читайте также: «Откуда ж вы, такие идиоты, берётесь?»: украинский генерал грозит уничтожить Крымский мост из-за Новороссии (ВИДЕО)

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Названа дата первого заседания по делу сбитого на Донбассе Боинга МН17

Первое судебное заседание по делу о сбитом на Донбассе самолете рейса MH17 Malaysia Airlines запланировано в Гааге на 9 марта 2020 года. Об этом сообщает NL Times. Отмечается, что здание суда во время слушаний будут усиленно охранять, а заседания будут транслироваться онлайн. Ради рассмотрения этого дела Нидерланды даже изменили законодательство — теперь часть слушаний будет проходить на английском. Зал суда будет вмещать полтысячи журналистов, а сами заседания будут проходить в течение 25 недель: 9–13 марта, 23–27 марта, 8 июня–3 июля и 31 августа–13 ноября. Суд также будет рассматривать дело в 2021 году — с 1 февраля по 26 марта. Руководить делом назначены трое судей Окружного суда Гааги. Читайте также: МОЛНИЯ: Границы ДНР расширены до края Донецкой области (+ВИДЕО, КАРТА)

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Искоренитель российской агентуры

Лихой полковник намерен искоренять «российскую агентуру»

На фоне разгорающегося скандала вокруг планов СНБО по «реукраинизации» Донбасса, заместитель секретаря Совета безопасности Украины Сергей Кривонос сделал заявление, являющееся косвенным подтверждением этих планов, существование которых Киев отвергает.Напомним, что около двух недель назад в сети было обнародовано письмо секретаря СНБО Алексея Данилова, адресованное руководителю офиса президента, главе СБУ и премьер-министру страны. Согласно изложенному в документе плану, большинство жителей Донбасса не являются «проукраинскими» и должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также переселены в РФ или центральные и западные области Украины.Данилов впервые дал комментарий на эту тему 22 ноября: он заявил «Радио Свобода», что письмо — подделка, которую, якобы, распространяет Россия.Между тем, ничего принципиально нового в указанном плане не содержится – это то, к чему украинские политики, представители силовых структур, публицисты и общественные деятели призывают на протяжении пяти лет. Уже по одной этой причине говорить о «российском следе» в появлении этого документа несколько странно.Впрочем, недавнее заявление Кривоноса, выдержанное в духе обозначенного плана и имеющее сходную смысловую нагрузку, является еще одним косвенным подтверждением его существования.Бывший заместитель командующего ССО Украины, а нынеПо мнению Кривоноса,, украинцы привыкли замалчивать проблемы с россиянами и проявлять в их отношении толерантность, не поднимая вопросов, которые могут вызвать конфликт с Россией. По мнению чиновника, российские спецслужбы продолжают финансировать огромное количество организаций и фондов, которые получают деньги из Москвы., – заявил Кривонос.Напомним, что речь идет именно о территории Украины, все это время находящейся под контролем киевского режима, и пережившей не одну волну антироссийской истерии и шпиономании. И если второе лицо СНБО призывает к тотальной зачистке самой Украины, упрекая в бездействии СБУ, отправившую за решетку тысячи украинцев по одному лишь подозрению в «нелояльности», нетрудно понять, что ведомство, которое он представляет, намерено осуществить на Донбассе, окажись он, не дай Бог, под контролем Киева.Отдает ли Кивонос себе отчет в том, что такими заявлениями он как бы дезавуирует клятвенную божбу своего шефа, тем самым его подставляя?Вполне вероятно, что отставной полковник делает это вполне сознательно, метя на его место.Во всяком случае, очевидно, что Кривонос намерен максимально использовать все преимущества, которые открывает его новый статус и дает ему его новая должность.Отметим, что чутьТеперь он и обозначает часть этих внутренних врагов – 150 организаций. Почему именно такое число, что это за структуры, и откуда у чиновника данные об их численности?Как известно, никаких оперативно-розыскных служб в аппарате СНБО нет, а его аналитические подразделения работают с данными, поступающими от спецслужб. Однако именно их Кривонос и обвиняет в бездействии, в неспособности выявить «вражеские организации» и пресечь их деятельность. А это говорит о том, что зам секретаря или нанял за свои деньги частных детективов, «нарывших» ему данные о «150 организациях», что маловероятно. Или, что более правдоподобно, объявил это число наугад.Зачем? Во-первых, чтобы продемонстрировать свой патриотизм, свою бдительность и плодотворную работу на новом месте. Во-вторых, таким образом, Кривонос создает неплохую полянку на которой сможет некоторое время пастись. Зная украинские реалии, не трудно предположить, что выявление «пророссийских организаций» превратится в одну из форм рэкета. Что структуры, чтобы не попасть в разряд «вражеских» (а такими объявить можно очень многие), будут вынуждены откупаться от людей Кривоноса, который намеривается возглавить борьбу с «российской агентурой».Сергей Спиридонов https://asd.news/articles/persony/krivonos-sosredotachivaetsya-na-vnutrennem-fronte/ – цинкPS. До кучи. "Джокер ДНР" опубликовал почту для военных ВСУ, куда они могут анонимно пересылать информацию о том, что реально происходит в их частях и на Донбассе. Лучшее обещают публиковать. Для читающих блог сотрудников СБУ и военнослужащих ВСУ – искомая почта вот здесь. Запишите и обязательно напишите!PS2. Аха-ха. Этого клоуна сегодня уволили https://newsone.ua/news/politics/zelenskij-uvolil-zamsekretarja-snbo-krivonosa.html Видимо это реакция на то, что он спалил своего начальника.

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