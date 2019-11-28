Новости Украины и Новороссии 28 ноября 2019

Вчера, 27 ноября, состоялась рабочая поездка в Петербург президента России Владимира Путина.

Программа была насыщенной: глава государства принял участие в торжественной церемонии запуска скоростной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург, встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином, осмотрел строящиеся корабли на судостроительном заводе АО «Адмиралтейские верфи», открыл недавно установленный на Дальневосточном проспекте памятник писателю Даниилу Гранину и посетил клуб дзюдо «Турбостроитель».

На открытии памятника Гранину Путина окружили петербуржцы и один из них попросил разрешения задать вопрос об Украине, на что Путин шутливо ответил: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».

Как сообщала «Русская Весна», на заседании клуба «Валдай» в октябре Путин неожиданно возмутился тем, что Украина и украинцы на федеральном ТВ постоянно предстают в невыгодном свете.

Он напомнил, что украинцы являются братским народом, а в контент российского телевидения необходимо «ввести некоторые изменения».

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