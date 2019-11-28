Новости Украины и Новороссии 28 ноября 2019
- 09:56 Гастроли 95 квартала.
- 09:25 Надо и о себе подумать, — Путин ушёл от вопроса об Украине (ВИДЕО).
- 09:05 «Режим Зеленского»: обыск у Маруси Зверобой, призывавшей убить президента.
- 07:10 «Нам вернули не флот, а консервные банки за ненадобностью», — депутат Рады (ВИДЕО).
- 06:41 «Северный поток» подавляет Украину, — глава «Нафтогаза».
- 04:50 Украинский суперагент вычислял ополченцев на раз — серый кардинал Горловки Матюха (ВИДЕО).
- 04:12 Чей газ покупаем у Словакии?.
- 03:56 В Запорожье «АТОшники» и пророссийские активисты поспорили о мире на Донбассе (ФОТО).
- 02:11 В ожидании катастрофы: Украина готовится к зиме без газа.
Гастроли 95 квартала
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Надо и о себе подумать, — Путин ушёл от вопроса об Украине (ВИДЕО)
Вчера, 27 ноября, состоялась рабочая поездка в Петербург президента России Владимира Путина.
Программа была насыщенной: глава государства принял участие в торжественной церемонии запуска скоростной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург, встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином, осмотрел строящиеся корабли на судостроительном заводе АО «Адмиралтейские верфи», открыл недавно установленный на Дальневосточном проспекте памятник писателю Даниилу Гранину и посетил клуб дзюдо «Турбостроитель».
На открытии памятника Гранину Путина окружили петербуржцы и один из них попросил разрешения задать вопрос об Украине, на что Путин шутливо ответил: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».
Как сообщала «Русская Весна», на заседании клуба «Валдай» в октябре Путин неожиданно возмутился тем, что Украина и украинцы на федеральном ТВ постоянно предстают в невыгодном свете.
Он напомнил, что украинцы являются братским народом, а в контент российского телевидения необходимо «ввести некоторые изменения».
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«Режим Зеленского»: обыск у Маруси Зверобой, призывавшей убить президента
Сегодня рано утром детективы украинского Госбюро расследований пришли с обысками в дом «волонтера» Маруси Зверобой, чьё имя стало известно широкой общественности после её совместного видеообращения с нардепом Софией Федыной к Владимиру Зеленскому.
Об этом пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на источник в адвокатских кругах.
«Да, прямо сейчас у Маруси Зверобой обыск. Приехали ГБРовцы в Калиновку», — сообщил источник.
Как сообщала «Русская Весна», двух дам возмутила «попытка капитуляции» Зеленского и его инициативы по отводу сил и средств из зоны боевых действий на Донбассе, после чего они записали видео, где буквально обещают Зеленскому, что его «взорвут».
«Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского. Давление на силовые органы — законно. Насилие — законно. Участие в антимайданах — похвально.
Преследования и пренебрежение к военным — законно. Зачистка дел Майдана — законна. Заказывать проституток в парламенте — похвально. Зарплаты в конвертах — похвально. Кнопкодавство — похвально», — написала Федына на своей странице в соцсети.
Стоит отметить, что реакция новой власти, в том числе и силового блока, на фактически прямые угрозы была вялой и достаточно медленной.
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«Нам вернули не флот, а консервные банки за ненадобностью», — депутат Рады (ВИДЕО)
Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам просто манипулировал ими. Такое мнение выразил депутат украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире украинского ТВ.
«После видеообращения президента Владимира Зеленского у меня сложилось впечатление, что мы находимся в разных мирах. И, чтобы у нас был диалог с президентом, я тоже решил еженедельную рубрику „Обращение народа Украины“, где я буду давать оценку событиям, которые происходят в Украине», — заявил он.
«Он (Зеленский — прим. РВ) говорил о многом — о принятом госбюджете, о возвращенных кораблях. Но я чувствую тут манипуляцию. Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью», — возмутился нардеп.
Однако, Кива и сам манипулировал или просто ошибся по незнанию — рейдовый буксир «Яны Капу» («РБ-308»), например, был построен в 1974 году на Гороховецком судостроительном заводе (заводской № 318) и вошёл в состав Черноморского флота ВМФ СССР.
Гороховецкий судостроительный завод (судостроительный завод № 343, п/я В-8975, ОАО «Гороховецкий судостроительный завод») — это советское судостроительное предприятие в городе Гороховец Владимирской области.
К Порошенко оно отношения не имеет.
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На видео с 02:21
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«Северный поток» подавляет Украину, — глава «Нафтогаза»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Германия должна осознавать, что запуск газопровода «Северный поток — 2» создает огромные угрозы экономике Украины. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.
Он уточнил, что Германия с запуском газопровода не отбирает у Украины роль главного транзитера российского газа в Европу, а лишает такой роли вообще.
«С запуском „Северного потока-2“ можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому подавлению Украины», — подчеркнул Витренко.
Он добавил, что доходы от транзита газа являются очень существенными для украинской экономики.
По словам Витренко, запуск газопровода означает изменение принципа, по которому был построен рынок.
«Весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения — теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины, по крайней мере — это угроза стабильности поставок в регионе». Германия как один из лидеров ЕС должен это осознавать, — подчеркнул он.
Как сообщала «Русская Весна», украинский премьер Гончарук вчера заявил, что Украину устроит контракт по европейским правилам на долгий период.
«Долгосрочный контракт — это не вопрос денег, а вопрос энергетической безопасности», — заявил он, хотя, что устроит Украину никого не волнует. Между собой договариваются продавец и крупные (европейские) покупатели.
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Украинский суперагент вычислял ополченцев на раз — серый кардинал Горловки Матюха (ВИДЕО)
На что только не идут спецслужбы ради добычи ценной информации…
Украинские спецслужбы получили доступ к фекалиям, текущим в сточных водах Горловки, и незамедлительно занялись выяснением военных тайн по вкусу и запаху кала. Героям Слава!
Украинский суперагент вычислял ополченцев на раз — это серый кардинал Горловки Матюха!
Все подробности дела — в юмористическом материале Александра Мединского.
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Чей газ покупаем у Словакии?
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В Запорожье «АТОшники» и пророссийские активисты поспорили о мире на Донбассе (ФОТО)
Около двух десятков пенсионеров — традиционных участников «Полка победы», во главе с «пророссийским активистом»(так его называют местные радикалы и пропагандистские СМИ) Андреем Ивановым, вышли под стены Запорожской мэрии. Митингующие требовали запорожских депутатов поддержать петицию Иванова относительно «формулы Штайнмайера».
«Мы вышли, чтобы напомнить, что лидеры партий „Оппоблок“, „Наш край“, „За жизнь“ в Киеве заявляют о своей поддержке инициатив президента. Просто напомнить им (депутатам Запорожского горсовета, — прим. РВ). Я не знаю, поддержат ли они сегодня или нет, но мы будем двигаться дальше», — заявил Иванов.
Митингующие держали в руках плакаты с надписями: «Да, мирным инициативам президента», «Депутаты, поддержите петицию «Украине нужен мир» и в таком духе
Во время митинга к сторонникам мира подошли т.н. «ветераны АТО», чтобы доказать ему, кто же на самом деле больше хочет мира для Украины, а потом попытались объяснить, каким именно, по их мнению, должен быть этот мир.
По сообщениям местных СМИ, общение представителей двух противоположных лагерей прошло без инцидентов. Участники акции, вымокли под проливным дождём и разошлись.
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В ожидании катастрофы: Украина готовится к зиме без газа
Время не стоит на месте. Буквально через месяц контракт на транзит российского газа через Украину потеряет свою силу. Дальнейшая судьба энергетического благополучия «незалежной» будет решаться во время встречи лидеров четырех стран в «нормандском формате», которая пройдет 9 декабря.
Ситуация Украины — патовая. Если стороны не придут к соглашению, страна останется без газа зимой. Однако на украинской стороне пытаются делать вид, что являются хозяевами ситуации, поэтому могут выдвигать России любые условия, мол, она со всем согласится.
Но не в этом случае. «Газпром» настаивает, чтобы «Нафтогаз» прекратил арбитражные тяжбы.
Москва готова заключить краткосрочный транзитный контракт и предлагает вернуться к прямым поставкам газа на Украину. Но «баба Яга — против».
Киев хочется договориться с «Газпромом» на ближайшие 10 лет, чтобы столь длительное время больше не возвращаться к этому вопросу. Для этого даже создали новую компанию «Оператор ГТС Украины», которая получит сертификацию в первый день нового года.
«Газпром» категоричен и готов прокачивать газом украинскую трубу только год. И то, при условии отказа «Нафтогаза» от исковых требований на 22 миллиарда долларов. Альтернатив нет: или пан, или пропал.
Для снижения накала страстей в эфирах украинских телеканалов стали выступать различного рода эксперты, которые убеждают, что еще зиму Украина протянет. Скорее всего, Киев готовится отказаться от условий Москвы. На украинской стороне готовятся к «нулевому транзиту».
На конец октября в украинских газохранилищах находилось 21,75 млрд кубометров газа. При экономном потреблении в среднем требуется 32 млрд куб. м. Ситуация еще не критическая, но все к тому идет. К тому же неизвестно, какие капризы ждать от природы в этом году. Если зима будет суровой, объемы потребления придется увеличить.
Складывается впечатление, что украинские власти из другой реальности. Или им настолько плевать на страну и собственный народ, или у них есть запасной план, о котором никто не догадывается. Но это вряд ли. Больше похоже на то, что они не верят России.
Москва много раз грозилась перекрыть газовый вентиль, но не делала этого. Поэтому там надеются, что и в этот раз Москва не оставит братский народ в беде. Но раз в год и палка стреляет. К тому же, всякому терпению приходит конец. Так что на всякий случай стоит подготовить запас дров на зиму, мало ли чего.
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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Только Украина умеет готовиться к зиме без газа.