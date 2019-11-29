Новости Украины и Новороссии 29 ноября 2019
- 08:30 Не может быть: на Украине назвали причину обнищания (ВИДЕО).
- 08:11 Музыкальный критик рассказал, как теряющая гонорары Ротару отвечает на вопрос, чей Крым.
- 06:00 Больше не смешно: крах последней украинской надежды.
- 05:06 «Всё как в ЕС»: на Украине хотят подогнать тарифы ЖКХ под европейские стандарты.
- 04:13 Зеленский готов пойти на всё, чтобы спасти убийц с Майдана.
- 02:49 Экономика умирает: долги по зарплатам на Украине выросли на треть.
- Вчера 20:51 Конец Эпохи Достоинства. 30-е вернулись.
Не может быть: на Украине назвали причину обнищания (ВИДЕО)
Обнищание и скатывание Украины в экономическую и демографическую пропасть — результат госпереворота и Майдана. Об этом в эфире украинского телевидения заявила бывший министр юстиции в кабинете Азарова Елена Лукаш.
Она высказала довольно смелое для сегодняшней Украины, но уже бесполезное мнение, что в своё время нужно было применять «самые жесткие методы наведения порядка».
«Единственным критерием кризиса является результат, а результат налицо — Украина самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна. Тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями, просто нездоровый физически и психически человек», — заявила Лукаш.
Она призналась, что всё ещё чувствует свою вину за то, что она была членом команды, которая не смогла противостоять государственному перевороту и общему коллапсу.
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Музыкальный критик рассказал, как теряющая гонорары Ротару отвечает на вопрос, чей Крым
Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о Софии Ротару в контексте политической ситуации и реакции многих россиян на ее возвращение в РФ.
По мнению Соседова, Ротару действительно могла помогать украинским военным в Донбассе, так как в противном случае вряд ли может считаться “патриоткой Украины”. Все опровержения этого критик называет сглаживанием конфликтов усилиями ее директора. Также он утверждает, что у певицы в России есть “серьезные покровители”, помогающие этим опровержениям.
Эксперт утверждает, что в декабре Ротару несколько раз выступит в России: на “Песне года”, ретро-фестивале и нескольких корпоративах. При этом гонорары 72-летней звезды за заказное выступление в последнее время упали вдвое. Соседов заявил, что сегодня она получает за корпоратив в России 50 тыс. евро, хотя еще недавно могла заработать 80-100 тыс. евро, в связи с чем “много и активно выступала в РФ”.
Политическая ситуация, как отмечает Соседов, отражается на карьере Ротару, но не слишком сильно ввиду былых заслуг и народной любви. Несмотря на это, русофобия на Украине осложнила ей российские поездки, и певице приходится лавировать между двух огней: поддерживать политику Киева на родине и признаваться в любви к России на концертах в РФ.
Критик считает Ротару абсолютно аполитичным человеком, в реальности не поддерживающим политику какой-либо страны, если она не имеет к певице непосредственного отношения. На вопрос о статусе Крыма, по мнению Соседова, Ротару гордо ответит, что полуостров принадлежит ей. В этом, напоминает эксперт, не будет лукавства: народная артистка СССР поселилась в Ялте еще в 1976 году и во все времена брала от Крыма максимум, пользуясь статусом, влиянием и деньгами, передает News.ru.
Напомним, возвращение Ротару в Россию в конце 2019 года сопровождается скандалом в связи с давним интервью ее сестры Лидии Хлябич, вновь растиражированном СМИ. В интервью утверждалось, что певица якобы помогает деньгами украинской операции в Донбассе. После скандала Хлябич опровергла свои слова, назвав их выдумками журналистов, а близкие и представители Ротару объявили о ее целенаправленной травле.
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Больше не смешно: крах последней украинской надежды
Граждане Украины постепенно осознают, что большие надежды, возложенные ими на новую «молодую» власть, не оправдались. Прошло уже три месяца, а результатов работы новоизбранной Рады до сих пор не видно. Такое мнение высказала депутат украинского парламента из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская.
Таким способом она прокомментировала соцопрос, результаты которого показали, что треть украинцев не верит, что нынешний созыв Рады сможет доработать до конца. Это серьезный звоночек и показатель того, что гражданам уже пора собираться на досрочные парламентские выборы, убеждена Королевская.
Люди шли на минувшие выборы с большими надеждами, которые появились из-за мощной риторики, развернувшейся во время предвыборной кампании. Однако шло время, а сладкоголосые речи о «достойной жизни» так и остались всего лишь словами.
Удивляться не приходится, если вспомнить, что абсолютное большинство в новой Раде сформировали депутаты из партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». А сам украинский лидер с самого начала своего правления отмечался громогласными и амбициозными заявлениями, которые, к сожалению, до сих пор остались лишь популизмом.
Кроме того, Королевская напомнила, что последние месяцы запомнились украинцам лишь секс-скандалами, общением с пранкерами и перманентными разговорами о коррупции. А между тем, именно коррупция стала настоящим камнем преткновения для оказания финансовой и военной помощи Украине со стороны МВФ и США.
Имитация бурной деятельности, скандалы и воровство — вот принципы работы Верховной рады сегодня. Новые власти ещё ни на шаг не приблизились к решению ключевых проблем в стране, а вместо этого пытаются продать национальные земли иностранцам.
Украина во главе с невнятным правительством превратилась в какое-то реалити-шоу. Только если раньше все вместе смеялись над «95-м кварталом», то теперь, когда он стал реальной жизнью, уже не до смеха.
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Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»
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«Всё как в ЕС»: на Украине хотят подогнать тарифы ЖКХ под европейские стандарты
В статистическом ведомстве ЕС заявили, что украинские потребители платят за газ и электроэнергию значительно меньше, нежели европейские. Поэтому там посоветовали что-то с этим немедленно решать.
Не стоит сомневаться, украинские политики, безусловно, прислушаются к своим европейским партнерам. Ведь они хотят, чтобы все было «как в Европе». А то, что уровень зарплат и пенсий на Украине не соответствует европейским стандартам, — на это им плевать.
Украинцы давно получают платежные квитанции, на обратной стороне которых напечатаны цены на газ и электроэнергию в странах ЕС. Вот только они не понимают, почему уровень жизни далек от европейского. В какой-то мере они несут ответственность за то, что сейчас происходит на Украине. Ведь многие из них сделали свой выбор в пользу «европейского пути развития».
Если верить статистике, самые низкие тарифы на электроэнергию в Болгарии. Но несмотря на это, местные жители частенько устраивают пикеты и акции протеста. На Украине терпят. Большинство украинцев не согласны с ценовой политикой государства, но продолжают упорно выносить все жизненные тяготы.
Завышенные тарифы на электроэнергию в Европе наблюдаются в тех странах, в которых отказались от использования дешевой атомной энергетики в пользу экологии. На Украине больше половины всей электроэнергии приходится на атомные предприятия. При этом тарифы практически одинаковые.
Сравнивать украинские тарифы с европейскими весьма некорректно. Так ведь можно, глядя на потребительскую корзину обычного украинца, решить, что он слишком много кушает, ведь доля продуктов питания в ней будет большой.
Эксперты подсчитали, что украинские семьи тратят на продукты питания половину своих доходов. После оплаты коммунальных услуг в их распоряжении остается меньше 5% от дохода. То есть на одежду и медикаменты денег уже не остается, не говоря об остальном. Если цены на тарифы поднимут еще больше, то они останутся ни с чем.
Несоразмерность уровня доходов и тарифов — главная причина роста задолженностей. Но властям Киева это не интересно. Их главное стремление: «жить по-европейски». А то, что народ живет как европейские бомжи, не имеет значения.
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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Зеленский готов пойти на всё, чтобы спасти убийц с Майдана
С приходом Зеленского все ожидали изменений на Украине, но этого не произошло. Просто потому, что вместо своей риторики украинский лидер решил продолжить дело Петра Порошенко. В частности, это отразилось и на расследовании дела Майдана, которое все эти годы находится в подвешенном состоянии.
Новая украинская власть просто хочет сохранить это дело в подвешенном состоянии, как это было и прежде. Для того чтобы никаких изменений не произошло, его продолжают те же самые следователи, которым обеспечат мягкий переход из Генпрокуратуры в Госбюро расследований.
Переход нужен для того, чтобы к ним же вернулось дело, ведь в ноябре этого года прокуратура утратила по нему полномочия.
Чтобы следственные действия не копнули чего-то нового, туда и посадят тех же самых людей, скрывавших правду все эти годы. Никакой квалификационной оценки, дело просто передадут как законодательную лыжню.
Это уже перерастает в самый настоящий преступный синдикат, покрывающей выгодополучателей Майдана в украинской власти. Вероятно, узнать правду так и не выйдет, ведь с годами фальсификация становится гуще, а настоящие результаты расследования уходят всё глубже в стол.
Посыл понятен, ведь если докопаться до правды, то под уголовную ответственность может попасть и вся следственная группа.
Да, президент поменялся, однако политической воли у Киева не прибавилось, поэтому убийства на Майдане по-прежнему остаются безнаказанными.
Все, кто финансировал кровавый государственный переворот, не привлечены к ответственности, а закон об амнистии Майдана до сих пор действует. При этом следствие курируется прямыми участниками тех событий, вроде Руслана Рябошапки или Виктора Кастко, выступавшего адвокатом Луценко. Но это не удивительно, особенно на фоне героизации откровенных преступников, переведенных в «небесную сотню».
Вероятно, верить в закон и надеяться узнать правду о Майдане 2014 года не приходится. Все люди, погибшие за чьи-то корыстные цели, в итоге так и будут забыты, пока преступники крутят правосудие в своих интересах.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Экономика умирает: долги по зарплатам на Украине выросли на треть
Экономика «незалежной» продолжает умирать, фиксируется значительный рост суммы задолженности по зарплатам. По состоянию на 1 ноября 2019 года долги перед работниками достигли 3438 миллиона гривен, что на 9,5% больше октябрьского показателя. Об этом говорится в отчёте Государственной службы статистики Украины.
По информации ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 2281,8 млн грн, что на 311,7 миллиона (15,8%) больше, чем за предыдущий месяц.
По данным Госстата, с начала 2019 года задолженность по заработным платам выросла боле чем на 30% (на 826,1 миллиона), а для работников экономически активных предприятий — на 56,7% (на 792,9 млн грн).
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Конец Эпохи Достоинства. 30-е вернулись
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