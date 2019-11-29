Новости Украины и Новороссии 29 ноября 2019

Она призналась, что всё ещё чувствует свою вину за то, что она была членом команды, которая не смогла противостоять государственному перевороту и общему коллапсу.

«Единственным критерием кризиса является результат, а результат налицо — Украина самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна. Тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями, просто нездоровый физически и психически человек», — заявила Лукаш.

Она высказала довольно смелое для сегодняшней Украины, но уже бесполезное мнение, что в своё время нужно было применять «самые жесткие методы наведения порядка».

Обнищание и скатывание Украины в экономическую и демографическую пропасть — результат госпереворота и Майдана. Об этом в эфире украинского телевидения заявила бывший министр юстиции в кабинете Азарова Елена Лукаш.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о Софии Ротару в контексте политической ситуации и реакции многих россиян на ее возвращение в РФ.

По мнению Соседова, Ротару действительно могла помогать украинским военным в Донбассе, так как в противном случае вряд ли может считаться “патриоткой Украины”. Все опровержения этого критик называет сглаживанием конфликтов усилиями ее директора. Также он утверждает, что у певицы в России есть “серьезные покровители”, помогающие этим опровержениям.

Эксперт утверждает, что в декабре Ротару несколько раз выступит в России: на “Песне года”, ретро-фестивале и нескольких корпоративах. При этом гонорары 72-летней звезды за заказное выступление в последнее время упали вдвое. Соседов заявил, что сегодня она получает за корпоратив в России 50 тыс. евро, хотя еще недавно могла заработать 80-100 тыс. евро, в связи с чем “много и активно выступала в РФ”.

Политическая ситуация, как отмечает Соседов, отражается на карьере Ротару, но не слишком сильно ввиду былых заслуг и народной любви. Несмотря на это, русофобия на Украине осложнила ей российские поездки, и певице приходится лавировать между двух огней: поддерживать политику Киева на родине и признаваться в любви к России на концертах в РФ.

Критик считает Ротару абсолютно аполитичным человеком, в реальности не поддерживающим политику какой-либо страны, если она не имеет к певице непосредственного отношения. На вопрос о статусе Крыма, по мнению Соседова, Ротару гордо ответит, что полуостров принадлежит ей. В этом, напоминает эксперт, не будет лукавства: народная артистка СССР поселилась в Ялте еще в 1976 году и во все времена брала от Крыма максимум, пользуясь статусом, влиянием и деньгами, передает News.ru.

Напомним, возвращение Ротару в Россию в конце 2019 года сопровождается скандалом в связи с давним интервью ее сестры Лидии Хлябич, вновь растиражированном СМИ. В интервью утверждалось, что певица якобы помогает деньгами украинской операции в Донбассе. После скандала Хлябич опровергла свои слова, назвав их выдумками журналистов, а близкие и представители Ротару объявили о ее целенаправленной травле.