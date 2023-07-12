О подрывной деятельности ЦРУ против России
О подрывной деятельности ЦРУ против России Заявление (http://svr.gov.ru/smi/2023/07/ob-antirossiyskoy-informkampanii.htm) Сергея Нарышкина, директора СВР, о внедрении американской стороной в сознание граждан России идеи о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа, прямо и косвенно подтверждается тезисами выступления (https://www.ditchley.com/sites/default/files/Ditchley%20Annual%20Lecture%202023%20transcript.pdf) его визави, Уильяма Бернса, директора ЦРУ на ежегодной лекции Ditchley Foundation 1 июля. На англо-американской площадке в Оксфордшире, служащей для обмена мнениями трансатлантического истеблишмента и месседжей англосаксонского разведсообщества, оксфордианец Бернс заявил, что ЦРУ будет максимально использовать возможности по организации в России широкой агентурной работы, ориентированной на массовую ренегацию населения. Как и в случае с Белоруссией, задачей ЦРУ и разведорганов НАТО является (https://t.me/thehegemonist/2431) создание мотивационных факторов для формирования вооруженной оппозиции, обученной и готовой действовать методами террора. Американцы работают (https://t.me/thehegemonist/2280) как с эмигрантами до СВО, так и с т.н. релокантами...
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Население Украины 40 млн. Уехало 5 млн. Погибло и нетрудоспособно 0,5 млн.
Надо жидам меньше кормить население Украины, чтобы больше людей хотели воевать.
Надо ЦРУ расплодить на Украине заразу, и сказать что это русские взорвали 40 лабораторий НАТО.
И дать им больше вертолетов.
На 1991 год население было 52 млн.
На сегодня – цифры закрыты. Переписи не было.
Вы где “открыли”, или что ?
На основании статистики смертности .
Украинская агрессия против русских унесла сотни жизней.
Только плохой хозяин не будет вести подсчет украинцев.
Вот скажи мне Чу…почему у меня создается устойчивое впечатление,что ты не просто прибухиваешь,а еще балуешься наркотическими средствами? Скажи честно,ты-афедронщик?