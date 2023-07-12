Главная » Невероятное в мире, Политика

О подрывной деятельности ЦРУ против России

37 4

О подрывной деятельности ЦРУ против России Заявление (http://svr.gov.ru/smi/2023/07/ob-antirossiyskoy-informkampanii.htm) Сергея Нарышкина, директора СВР, о внедрении американской стороной в сознание граждан России идеи о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа, прямо и косвенно подтверждается тезисами выступления (https://www.ditchley.com/sites/default/files/Ditchley%20Annual%20Lecture%202023%20transcript.pdf) его визави, Уильяма Бернса, директора ЦРУ на ежегодной лекции Ditchley Foundation 1 июля. На англо-американской площадке в Оксфордшире, служащей для обмена мнениями трансатлантического истеблишмента и месседжей англосаксонского разведсообщества, оксфордианец Бернс заявил, что ЦРУ будет максимально использовать возможности по организации в России широкой агентурной работы, ориентированной на массовую ренегацию населения. Как и в случае с Белоруссией, задачей ЦРУ и разведорганов НАТО является (https://t.me/thehegemonist/2431) создание мотивационных факторов для формирования вооруженной оппозиции, обученной и готовой действовать методами террора. Американцы работают (https://t.me/thehegemonist/2280) как с эмигрантами до СВО, так и с т.н. релокантами...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: topwar.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8485202.html
Метки: подрывная деятельность, Россия, свр, спецслужбы, цру
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Заговор в науке - методика и практика тайной войны против России и человечества
Гомосексуализм глазами контрразведки 18+
Психологическая война 1950 - 1980 годов против СССР
О сущности ЦРУ и «плане Даллеса»
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 11132 8492
    чужой два часа назад

      Население Украины 40 млн. Уехало 5 млн. Погибло и нетрудоспособно 0,5 млн.
      Надо жидам меньше кормить население Украины, чтобы больше людей хотели воевать.
      Надо ЦРУ расплодить на Украине заразу, и сказать что это русские взорвали 40 лабораторий НАТО.
      И дать им больше вертолетов.

      • 25369 23591
        жора шаповчужой два часа назад

          На 1991 год население было 52 млн.
          На сегодня – цифры закрыты. Переписи не было.
          Вы где “открыли”, или что ?

          • 11132 8492
            чужойжора шапов час назад

              На основании статистики смертности .
              Украинская агрессия против русских унесла сотни жизней.
              Только плохой хозяин не будет вести подсчет украинцев.

              • 1239 1203
                lokoчужой только что

                  Вот скажи мне Чу…почему у меня создается устойчивое впечатление,что ты не просто прибухиваешь,а еще балуешься наркотическими средствами? Скажи честно,ты-афедронщик?

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru