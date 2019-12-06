О сущности ЦРУ и «плане Даллеса»

Не ищи для себя ни славы земной, ни мученичества, а только иди по пути, на который призовет тебя Господь, иди твердо и верно во след воле Божьей. Живи для Бога! Живи ради Бога! И живи во славу Божью.

— Фёдор Филиппович Конюхов