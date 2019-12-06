О сущности ЦРУ и «плане Даллеса»
12:41. 6 декабря 2019 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Об организации подрывной деятельности против СССР в 40х годах и о том, что предшествовало пресловутому плану Даллеса, "который не существует, но выполняется".
О сущности ЦРУ и «плане Даллеса»
Когда в начале «холодной войны» создавалась эта шпионская организация [ЦРУ], удивительно мало усилий прилагалось к тому, чтобы скрыть подрывной характер ее программы, поспешно названной «Операция Икс». Основной задачей Центрального разведывательного управления было: поднять и объединить все антисоветские элементы на крестовый поход против Советского государства и других демократических стран Восточной Европы. Об этом прямо указывалось, например, в связи с ассигнованиями миллионов долларов на финансирование проживающих в СССР, Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Албании лиц, которые могли бы быть вовлечены в подрывную деятельность против этих государств.
В одном из первых сообщений об истинном характере «Операции Икс» американский журналист Иоганнес Стил писал, что в числе методов, намеченных для осуществления этой операции, были «террор, шпионаж, саботаж, диверсии, а в случае необходимости и убийства».
Вот как кратко изложил содержание программы Центрального разведывательного управления журнал «Nation’s Business»:
«Мы готовим шпионов, диверсантов и экспертов для ведения психологической войны самыми опасными методами. Их обучают, как проникать на советские заводы, чтобы выведать там секреты. Им показывают, как взрывать мосты, железнодорожные станции и военные объекты. Их знакомят с секретными средствами связи, чтобы они с помощью этих средств могли передавать полученные ими шпионские сведения. Они проникают в самую гущу населения и распространяют всякого рода провокационные слухи».
Американский коммунист А. Кан
Повышенная активность Райка и его сообщников приходится на весну 1948 года, то-есть на тот период, когда Джон Фостер Даллес заявил о так называемом плане «Операция X» американского империализма, — проекте организации в странах народной демократии подпольного движения, руководимого США. О сущности этого плана со слов Джона Фостера Даллес сообщала западная печать, в том числе и швейцарская газета «Ди Тат» в номере от 26 апреля 1949 года. В этой статье говорится:
«Теория, будто русский, польский, чешский, венгерский и югославский народы в сущности стоят на стороне Запада и мечтают об освобождении, стала теперь в Вашингтоне уже основой практических решений и действий. Ныне уже факт, что американцы активно поддерживают церкви и некоммунистические подпольные профсоюзы во всех странах, находящихся за железным занавесом. Очень активные антикоммунистические „лобби“ в Вашингтоне, в которых, естественно, особенно активны восточные эмигранты, ныне уже не вынуждены проповедывать глухим. Деньги и оружие попадают в тоталитарные государства Востока различными контрабандными путями. Железный занавес (картина, в правильности которой всегда сомневались) теперь является уже скорее сеткой с многочисленными более или менее крупными дырами. Теперь уже не только коммунисты имеют свою „пятую колонну“,— с тех пор, как приблизительно год тому назад Джон Фостер Даллес заявил о возникновении поддерживаемого Западом подпольного движения, назвав это „Операцией X“, в этом отношении произошло очень многое. Прежде всего, Запад, по примеру коммунистов, попытался пробраться в ряды кадров и руководящих слоев стран народной демократии, и это якобы удалось сверх всяких ожиданий».
Ныне мы уже видим, что план «Operation X» был предвестником Mutual Security Act пресловутого закона Трумэна о шпионаже от 10 декабря 1951 года, на осуществление которого ассигновано 100 миллионов долларов. Мы читаем в Белой Книге венгерского правительства («Документы о враждебных действиях правительства Соединенных Штатов против Венгерской Народной Республики»):
«В мае 1949 года венгерские органы власти разоблачили и ликвидировали попытки практического осуществления плана „Operation X“ в Венгрии. На процессе, состоявшемся в сентябре 1949 года, показаниями подсудимых Ласло Райка и Тибора Сеньи, данными на открытом процессе в присутствии представителей иностранной печати и траслировавшимися по радио, с полной неопровержимостью было доказано, что Райк и его сообщники были агентами секретной службы американцев. Задачей банды Райка, в первую очередь, являлось: дезорганизация Венгерской коммунистической партии, а впоследствии Венгерской партии трудящихся, нарушение ее единства, препятствование сотрудничеству демократических сил Венгрии, содействие проникновению на ответственные посты американских шпионов».
И. Болдижар
Из процесса Райка:
«В заключительной речи прокурора содержалось еще одно прямое подтверждение правильности плана операции „Раскол“. Упомянув об опровержениях американских дипломатов, о которых во время процесса говорилось как об агентах ЦРУ, связанных с Райком или другими обвиняемыми, прокурор заявил:
„Как они могут отрицать, что м-р Аллен Даллес был связан со шпионской группой Тибора Сони? Ведь брат Аллена Даллеса – Джон Фостер Даллес объявил весной 1948 года о начале так называемой операции „Икс“ по организации подпольных движений в странах народной демократии. Именно в это время Тито, Райк и Ко – активизировали свою деятельность. Существо этой секретной операции было изложено в швейцарской газете „Ди Тат“ в номере от 26 апреля 1949 года следующим образом: „Запад попытался прежде всего проникнуть в кадры и элиту господствующих классов стран народной демократии, и, как говорят, успех превзошел все ожидания…“».
О разоблачении банды Райка — Бранкова можно почитать в том числе здесь https://prorivists.org/doc_kominform-antitito-49/.
22 января 1946 г. Белый дом опубликовал распоряжение президента Трумэна о создании Национального бюро информации. В этом бюро, реорганизованном в феврале 1947 г. под руководством Маршалла, бывшего в то время государственным секретарем, работает 870 одних только штатных чиновников. Руководителем организации, которая является одним из филиалов американской разведки, был тогда назначен полковник Уильям Эдди. Следует отметить, что бюро входит в систему государственного департамента, и это автоматически превращает всех сотрудников американской дипломатической службы в агентов контрразведки.
В марте 1948 г. американский сенатор Бриджес изложил сенату свой пресловутый план «операции X», предусматривавший организацию диверсионной, шпионской и террористической деятельности в странах народной демократии. Американский журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» в статье, опубликованной некоторое время спустя и озаглавленной «Тайная тактика в холодной войне», довольно откровенно писал об этой тактике, если ее можно так назвать.
«Методы «решительных действий», в том числе, если понадобится, и убийства… финансирование подпольных организаций в государствах-сателлитах России… создание повстанческих банд «под американским руководством»… убийства видных коммунистов будут всячески поощряться… Американские агенты, сбрасываемые на парашютах, будут координировать антикоммунистическую деятельность…».
Примерно в то же время корреспондент агентства Юнайтед Пресс сообщал из Вашингтона, что правительственные круги и круги конгресса заняты рассмотрением плана «финансирования антикоммунистических движений в Восточной Европе». Этот план финансирования был, очевидно, применен и в отношении титовской клики.
6 мая 1948 г. брат шпиона и один из главных вдохновителей американской внешней политики Джон Фостер Даллес (он является представителем виднейших американских деловых кругов) выступил с публичной речью. В этой речи он изложил широкий план подбора, вербовки, финансирования и вооружения шпионов, террористов и контрреволюционных заговорщиков в странах народной демократии. Даллес выступил неслучайно. Он развивал мысли, уже высказанные сенатором Бриджесом и несколько позже подробно изложенные во влиятельном американском журнале «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт».
Без сомнения, инициатива Даллеса и Бриджеса уже давно находит себе практическое применение. Американцам нужно было лишь учредить официальную организацию, которая проводила бы этот план в жизнь.
И действительно, летом 1949 г. группа американских реакционеров создала специальную «благотворительную» организацию для «помощи беженцам» из стран Восточной Европы.
Это напоминает Комитет унитарной церкви Ноэля Филда, организованный в Швейцарии в 1943 г.
Председателем этой ассоциации является бывший помощник государственного секретаря и бывший посол в Японии Джозеф Грю, казначеем — банкир Фрэнк Альтшул, а секретарем — дипломат в отставке Дрю Пул. Из наиболее известных членов ассоциации можно назвать Аллена Даллеса из Управления стратегических служб (УСС), генерала Эйзенхауэра, секретаря Конгресса производственных профсоюзов (КПП) Кэри, председателя и вице-председателя реакционнейшей Американской федерации труда (АФТ) Грина и Уолла, бывшего помощника государственного секретаря Берла, издателей Люса и Этериджа, президента «Америкен роллинг милл энд компани» Чарлза Тафта, бывшего министра почт Фарлея, который обвинялся во взяточничестве, бывшего министра юстиции Биддла и других.
Нет нужды говорить, что эта организация ставит себе совершенно иные цели, нежели помощь беженцам, что речь идет о новой форме подрывной деятельности врагов народной демократии и СССР, хотя эти враги и прибегают к маскировке, которая никого уже больше не обманет.
Можно не сомневаться, что эта ассоциация помогает лишь таким «беженцам» из Центральной Европы, как, например, Надь Ференц, который, приехав в США, по его словам, «бедняком», продал там свои мемуары за 30 тысяч долларов.
Можно не сомневаться в том, что ассоциация помогает различным группам и комитетам, которые растут на американской почве, как ядовитые грибы: не меньше одной на каждую страну.
Нас не удивляет деятельность этих «дипломатов».
Опыт уже показал, что помимо своей официальной деятельности английские и американские дипломаты ведут в СССР и странах народной демократии, в которых они аккредитованы, очень активную работу, которая в общих чертах сводится к следующему:
I. Организация антиправительственных заговоров и поддержка в этих целях антинародных, реакционных (в том числе и фашистских) элементов, представителей буржуазных партий, изгнанных с политической арены, и особенно правых социалистов.
II. Шпионаж, для которого широко используются все эти реакционные элементы, в том числе бывшие гитлеровские агенты.
III. Диверсионная, подрывная и террористическая деятельность, рассчитанная на то, чтобы тормозить экономическое развитие стран народной демократии, ослаблять их обороноспособность, провоцировать недовольство внутри страны, мешать проведению демократических реформ.
IV. Попытки вызвать военный психоз, страх перед якобы неизбежной войной, чтобы создать напряженную атмосферу неуверенности и тревоги.
Рено де Жувенель
Таким образом, план «Икс» был первым, но, разумеется, не последним вариантом того, что в публицистике называют «планом Даллеса».
Ознакомьтесь также с планом империализма по использованию смерти Сталина в психологических операциях в различных странах мира https://prorivists.org/inf_dulles-plan/
https://prorivists.org/inf_dulles-plan/ – цинк
Фрагмент книги Жувенеля "Армия наемников" 1952-го года ранее уже выкладывал https://colonelcassad.livejournal.com/4594053.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5477408.html