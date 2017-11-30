Гомосексуализм глазами контрразведки 18+
09:57. 30 ноября 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Иван Куренной
Во второй половине 1980-х годов ЦРУ начало активно использовать гомосексуалистов в СССР как своих агентов и резидентов. Данная монография написана сотрудником КГБ, который 20 лет ловил работающих на ЦРУ шпионов. Две трети из них оказались гомосексуалистами.
Понятия Родины, народа, гражданского долга для гомосексуалистов – пустой звук. Они не считают себя членами общества и гражданами страны. Скорее они считают себя членами гомо-сообщества и гражданами гомо-мира (ЛГБТ). Это относится к гомосексуалистам любой страны мира и РФ, в частности. Едва ли найдется другая порода людей, социальный слой, класс, этническое образование, религиозная группа и пр., где как у гомосексуалистов имеется в полном избытке уязвимость для их вербовки врагом, и их уже организованная способность работать вражеской резидентурой. Они изначально конспиративны, а их сверх-аполитичность и сверх-антипатриотичность – залог успеха вражеской разведки.
Национального различия гомосексуалисты не чувствуют. Став гомосексуалистом, человек теряет чувство своей собственной национальной идентичности. Это же происходит и с расовым различием, и с вероисповеданием. И с таким простым и ясным для всех нас понятием, как соотечественник. В понятии гомосексуалистов соотечественник – это гомосексуалист, т. е. «свой». Даже если гомосексуалист-иностранец прибыл из стана внешнего заграничного врага, то российский гомосексуалист будет считать его соотечественником, т. е. «своим». Российский гомосексуалист скорее доверится гомосексуалисту-иностранцу, чем отечественному мужику. Отечественный мужик для гомосексуалиста всегда «чужой». Это касается не только российских гомосексуалистов, но и гомосексуалистов всего мира: в любой стране мужик для гомосексуалиста – «чужой». ( Для справки: к женщинам гомосексуалисты относятся не так отчуждённо, как к мужикам. И сами женщины спокойнее, чем мужики, относятся к гомосексуалистам. До тех пор, пока сына или внука женщины «не испортит» какой-нибудь гомосексуалист.) Иными словами, гомосексуализм – это и национальность, и раса, и вероисповедание.
В нынешние «ЛГБТ-времена» в гомо-сообществах появились и насаждаются вертикальные связи, «назначаются» формальные, оплачиваемые лидеры от структур ЛГБТ, что и являлось целью создания ЛГБТ-сообщества в мировом масштабе. Вертикальные связи – это, к примеру, с использованием финансирования и «идеалов» гомосексуализма «построить» гомосексуалистов в шеренги с помощью формальных, подкупленных лидеров на публичных, крикливых мероприятиях, создав тем самым видимость массовости гомосексуалистов в обществе, потребовать от властей прав на однополые браки и пр. Вертикальные связи служат для отслеживания фактов ущемления «прав и свобод» гомосексуалистов на местах, для организации коллективного крика в случае нарушения их «прав и свобод». Для поддержки «перспективных» гомосексуалистов и продвижения их во власть, в СМИ, по служебной лестнице. Для оказания организованной преступной помощи в подрывной деятельности ЦРУ против стран и народов мира.
Теперь ступив на невидимую гомо-сеть в Австралии, например, можно конспиративно провести по ней агента-гомосексуалиста и внедрить его с помощью вертикальных связей через местную гомо-компанию в любое учреждение в Германии, например, или в России.
Организационные структуры ЛГБТ-сообщества не являются тайными и уже не один десяток лет используют подкупленных и разукрашенных гомосексуалистов-крикунов как публичных кукол. А сами кукловоды ЛГБТ держатся в тени и большой вопрос, все ли они являются гомосексуалистами.
Гомосексуалисты «размножаются» «гомо-половым путём», т. е. путём растления, развращения и превращения наших сыновей из обычных людей в гомосексуалистов. Как сообщает гомосексуалист-осведомитель: «гомосексуалистов всегда тянет на молоденьких мальчиков, особенно в зрелости и к старости. С молодой и розовой попкой приятнее иметь дело, чем со старой и чёрной. Молоденьких мальчиков пробуем пару раз в жизни, а то и более. Ухаживаем за ними, уговариваем, даём картинки посмотреть, создаём приятную обстановку, спиртное, сладости, смазки. И мальчик сам соглашается «попробовать». Я лично – только с мальчиками от 18 лет. Другие – и от 12 лет». Когда мальчик входит во вкус, он становится дорогим товаром, его передают «из рук в руки», помогают карманными деньгами, вводят в гомо-сообщество, водят на тусовки, протежируют кто чем может.
Десяток раз таких «попробовать» делают из мужика гомосексуалиста — что-то переключается у него в мозгу. Как будто «неправильная» секс-извилина просыпается и начинает постоянно бодрствовать, а правильная секс-извилина засыпает. Теперь всеми процессами командует «неправильная» извилина: изменяются манеры, походка, голос, отношение к делу, к людям, к обществу, к Родине, к женщинам, к мужчинам, к самому себе, изменяется мораль и идеология. Даже физиология изменяется. Через «попробовать» и появляются на Земле гомосексуалисты. Вовлечение в гомосексуализм подростков, юношей и молодых мужчин идёт, в основном, со стороны гомосексуалистов более старшего возраста, и в меньшем количестве – путём взаимных экспериментов двух юнцов-бездельников, решивших «попробовать» друг друга.
У всех гомосексуалистов имеется своя, единая «идеология». Как будто все они одни и те же лекции слушали. Мы, говорят осведомители, совершеннее вас, у нас мозг работает по-другому, у нас любовь одухотворённая, возвышенная, утончённая, а у вас – примитивная и животная. Мы – духовно богаче вас, нам дано свыше, а вам – нет. У вас не бывает любовной игры, вы просто удовлетворяете свои сексуальные потребности. А мы заранее готовим нашу любовную игру: стихи, театр, нежности, музыка, приятное вино, сладости. И так до утра. Следующий день мы освобождаем от работы, отсыпаемся и отдыхаем. А вы – сразу на бок и спать, т.к. завтра на работу.
«Идеалы» гомосексуализма – это сплочённость против «чужих», взаимная защита от «чужих», «сестринская» поддержка «своих», привлечение к гомосексуализму юношей, «избранность, особость и отчуждённость» гомосексуалистов от «чужих», в первую очередь – от мужиков. (Свой гомо-язык, свой тип и процесс мышления, своё одинаковое для всех «набекрень» в мозгах и пр.). Осведомители сообщают, что гомосексуалисты внутренне думают не на обычном русском родном языке, а на гомо-языке. Русскоязычные гомосексуалисты имеют одинаковое «набекрень» в смысле языка, поэтому одинаково думают и так же одинаково говорят на гомо-языке, которому их никто никогда не учил. Гомосексуалист, единожды услышав этот язык, сразу понимает, что говорят так, как он думает, и начинает говорить на гомо-языке.
Если гомосексуалист пришёл в новый трудовой коллектив, то он сразу обращает внимание не на женщин, а на мужиков: «Этот симпатичный, я бы с ним стал», «А этот грубый мужлан, я бы с ним не стал». Смотря на женщин, гомосексуалист воспринимает их как будущих подружек, с которыми можно будет приятно посплетничать. Женщина в гомосексуалисте интуитивно чувствует не мужика, а подружку. С гомосексуалистом женщине проще, чем с мужиком, доступнее, легче и беззаботнее, хотя женщина и не осознаёт этого. И уж совсем не задумывается о причинах этого. Чем слаще жизнь на предприятии (зарплата, условия, работа без напряжений, без дисциплины и ответственности, без контроля и требовательности), тем больше там гомосексуалистов. Если жизнь не сладкая – нет ни одного гомосексуалиста.
Например: попал гомосексуалист на работу в газовую компанию инженером. Огляделся: он там один. Одному несподручно. А трудиться инженером — это не место под Солнцем. Перешёл в отдел кадров. Через какое-то время у этого гомосексуалиста – своё гомо-сообщество в газовой компании. Надо только расставить всех на нужные места. Одного поставить в приёмную начальника, другого – в бухгалтерию, третьего направить на учёбу. Возвратится – станет у нас зам. нач. по общим вопросам, не возвратится – он и в министерстве нам сгодится. Четвёртый вернулся из длительной загранкомандировки, пристроим его пока где-нибудь временно, «на вырост». Ещё пару гомосексуалистов возьмём для численности гомо-сообщества, разместим их временно в плановом отделе. Теперь гомосексуалистам в газовой компании стало комфортнее. Теперь их гомо-сообщество не даст в обиду ни одного гомосексуалиста, оно будет рулить компанией так, как хвост рулит собакой, чтобы сладкая жизнь не кончалась, а всякая там дисциплина, ответственность и требовательность как можно дольше были забыты.
Другой пример: мединститут. У учёного-гомосексуалиста есть желание занять место учёного-мужика. Мужик стоит на пороге открытия, пишет докторскую. У мужика – исследования, оборудование, финансирование из минздрава. Многое зависит от подписи ректора… Гомосексуалист и его гомо-сообщество распускает в ректорате грязные слухи про мужика, которые «подтверждаются» каждым в отдельности членом гомо-сообщества с разных кафедр, из деканатов, филиалов и пр. А людям и невдомёк, что это сговор. Что это среди них действует хорошо организованное и невидимое для людей гомо-сообщество. Хочет мужик опубликовать статью в меджурнале. Гомосексуалисты через гомо-сообщество в издательстве затормозят публикацию на долгие годы. Мужик написал докторскую, ищет оппонентов. Гомосексуалисты действуют, отзывы написали такие, что на защиту идти нельзя. Защитился мужик за тридевять земель подальше от доброжелателей. Гомо-сообщество через другое гомо-сообщество в Москве откладывает утверждение докторской и посылает мужика по второму кругу.
В обществе бытует мнение, что если мужчина женат или был женат, или если у него есть дети, то значит он не может быть гомосексуалистом. Это совсем не так. Почти каждый гомосексуалист был женат. Некоторые не разводятся, живут в браке до старости. В браке живут беспорядочно: гомосексуалист посещает гомо-компании, жена ревнует, начинает следить, потом понимает, что живёт с гомосексуалистом. Большинство разводятся. У гомосексуалиста, как правило, не более 1 ребёнка в браке, а то и вовсе нет детей. Жёны гомосексуалистов — непривлекательные женщины. На таких мужской взгляд не задерживается. Худые, плоские, сморщенные, хмурые. Красивых и привлекательных жён у гомосексуалистов, как правило, не бывает — за такими ухаживать надо да и конкурентов много. Один из осведомителей-гомосексуалистов из числа медиков объяснял, что потомство гомосексуалистов вырастает в женщин, не чувствующих мужика-самца, не способных испытывать половую робость и не стремящихся нарожать детей. И в мужчин, не испытывающих желания иметь семью, детей, внуков и правнуков. В итоге род гомосексуалиста по крови обречён на вымирание. Эта, так сказать, «зараза для потомства» передаётся гомосексуалистом со спермой женщине.
Не все гомосексуалисты одинаковы. У одних признаки проявляются ярче, у других — незаметнее. У некоторых проявляется почти весь набор признаков. Гомосексуалисты не терпят волевых единоборств: бокс, регби, борьба и пр. Для них спорт заканчивается на втором юношеском разряде. Гомосексуалист, как правило, не имеет огнестрельного оружия, не бывает охотником, не любит стрелять. Если самоубийство, то это верёвка, намыленная, без предсмертных писем. Если убийство, то соперника или изменника. Ножницами или кухонным ножом в живот, шилом в печень, ядами. Если месть сопернику или изменнику, то бензином на голову и поджечь. Кислотой в лицо, не смертельными ядами, ацетоном на капот автомобиля.
Гомосексуализм – это вялотекущая, непрерывная и стойкая шизофрения лиц мужского пола. Это увечье мозга, нанесённое десятком противоестественных воздействий на прямую кишку, что приводит к патологическим и необратимым изменениям в сознании, мышлении, речи, мировоззрении и организме мужчины. Это приобретённое расстройство психики, укоренившееся и закрепившееся в результате гомосексуальных сношений. Во всех 100 % случаях. Если не «пробовать», т. е. если мозги не ставить набекрень, то и психического расстройства не будет. Если и была какая-то наследственная склонность, но не «пробовать», то склонность может проявиться в чём-то другом, но не в гомосексуализме. Или не проявиться вообще. Кто виноват, что гомосексуалист решил «попробовать» и получил психическое расстройство? Он сам. Признается гомосексуалист, что он сам виноват? Нет, он будет уверять, что «болезнь» у него наследственная, а он не виноват. Что он жертва, а не виновник.
Если в обществе гомосексуализм преследуется по закону как мужеложство, если гомосексуалисты не допускаются на работу в СМИ, во власть, к госсекретам, к детям, к юношеству и студенчеству путём обязательных медицинских осмотров, то это сразу проявится в ослаблении их групповой и коллективной сплочённости, в разрушении вертикальных и в уменьшении горизонтальных связей в гомо-сообществах и гомо-компаниях. Этим уменьшится число юношей, вовлекаемых в гомосексуализм, и уменьшится процент гомосексуалистов в обществе. Наряду с запретительными мерами, нужна контрпропаганда гомосексуализму, а её у нас нет. Гомосексуалистов показывают по ТВ, им дают место на сцене, в эстраде – это и есть пропаганда гомосексуализма, которая у нас якобы запрещена законом. Надо без истерики, со спокойной, но твёрдой нетерпимостью объяснять молодым людям, что гомосексуальные сношения приводят к неизлечимому психическому расстройству, к болезням, к вымиранию рода по крови, к выталкиванию гомосексуалиста самой жизнью на её обочину. И действительно – незавидная судьба: жить не с женой как все люди, а с престарелой мамой, детей нет или они далеко, нормальных друзей нет, а те, кто рядом – гомосексуалисты, в компаниях нормальных людей чувствовать себя ущербным и всю жизнь конспирация, конспирация и ещё раз конспирация. А когда мама по старости умрёт, предстоит жить с каким-нибудь племянником, предварительно «испортив» его, сделав гомосексуалистом. И в итоге умереть в своём углу одному, поскандалив с истеричными «племянниками».
ОТЦАМ И МАТЕРЯМ
Растите сына с двух лет так, чтобы возможная склонность ослабла и никогда не проявилась. При правильном воспитании вы на 100% не допустите трагедии в своей семье. Растите мальчика не как девочку, а как будущего мужчину. Мальчик не должен играть в куклы, не одевайте его в девчачью одежду. Особенно это касается головных уборов.
Впечатлительность, изнеженность и леность вытесняйте дисциплиной, ответственностью и трудом. Не давайте мальчику залёживаться в постели. Поручайте ему обязанности по дому, прививайте любовь к труду, стремление к достижению результата, поощряйте честолюбие, воспитывайте мужскую гордость и достоинство. У мальчика не должно быть безделия. Организуйте, чтобы мальчику было интересно. Чтобы была цель и достигнутый результат. Если нет результата, то уважительная к мальчику работа над ошибками и вновь – очередная цель. Одной школы мало, необходим спорт хотя бы до второго-первого мужского разряда. Желательны волевые единоборства, командные виды спорта. Когда у юноши хорошая физическая подготовка, у него автоматически меняется психотип: от безвольного и изнеженного – к психотипу ВДВ-эшника. Мальчику нужен отец. Подавляющее большинство гомосексуалистов, что попадали в поле моего зрения, девять из десяти, с детства росли в неполной или в неблагополучной семье.
Это лишь малая часть монографии. Полностью по ссылке: http://trueinform.ru/modules.p…
P.S.
Я не разделяю все утверждения автора статьи.
Публикуя этот материал, хотелось бы задать вопрос нейропсихологам:
Плохо изучено влияние анального секса на психику, в отличии от влияния на здоровье. Дело в том, что обычно ощущения от этой зоны приходят в мозг во время дефекации. К чему приведет привязка анальной сексуальной разрядки к работе центров, связанных с дефекацией?
Не происходит ли в мозгу процессов, связанных с феминизацией, с перестройкой сознания из мужского в женское? Не создает ли это предпосылок к шизофрении, депрессиям, самоубийствам, которые в среде гомосексуалистов кратно повышены?
Иван Куренной
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com