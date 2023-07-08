Часть 26. Эсеровское подполье и покушение на Ленина/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Очередная серия видеоцикла «Настоящая игра престолов». В этом выпуске Егор Яковлев рассказывает о личности Бориса Савинков, эсеровском подполье и покушении на Владимира Ильича Ленина, случившееся в августе 1918-го года. Видео вышло в 2017-м году на площадках Дмитрия Пучкова. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #ленин
Исторический тур с Кириллом Назаренко: https://veter-s.ru/product/juzhnaja-afrika-s-istorikom-kirillom-nazarenko-vse-luchshee-v-kejptaune/
Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip