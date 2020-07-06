О фашистском заговоре в НКВД

Из протокола закрытого партийного собрания сотрудников УНКВД по Каменец-Подольской области о раскрытии «фашистского заговора» в органах НКВД СССР. 27 ноября 1938 г.

Все эти извращения в следственной и оперативной работе получались в результате того, что у нас в парторганизации не было критики и самокритики, что мы все ходили на поводу у врага народа ЖАБРЕВА. На собраниях критиковали только помощников оперуполномоченных, но не выше по занимаемой должности.

Тов. КАЦ. Сегодня по радио передавали митинг советской интеллигенции из г. Москвы по поводу зверских погромов, учиняемых фашистами в Германии над еврейским населением. Выступающие не находили слов, чтобы выразить свое возмущение. А разве мы не видим подобное, что затеяла кучка врагов, пробравшихся в органы НКВД?

Я не нахожу слов, чтобы назвать каким-либо именем, что творилось врагами в органах НКВД. Лица, которые стояли близко к врагам и помогали им в части освобождения органов НКВД от евреев, подлежат суровому наказанию. С этого момента, что они стали осведомлены об этой вражеской работе они перестали быть коммунистами, хотя и носят до сих пор партийные билеты.

ЛЕЛОНГ — один из новоприбывших кадров, занимался краснобайством и революционной фразой, усыплял и убаюкивал. ЛЕЛОНГ не должен был этого делать, он должен был поставить вопрос о фашистах и о разгроме кадров. Партийное собрание вынесет свое решение об этих лицах, которые являлись пособникам фашистов.

Когда я явился и ЖАБРЕВУ за получением директивы об увольнении евреев из органов НКВД, то там были т.т. МОРДОВЕЦ и ЛЕОНОВ. Мне сказали так, что нужно откомандировать всех евреев, имеющих компрометирующие материалы. И добавил, что неважно, что в этот список попадут и честные люди, ни в чем не запятнанные

КРУТОВ мне говорил, что это мероприятие санкционировано Москвой, и, что евреи преимущественно торгашеский элемент: «У них нет своего государства и они могут продать любое государство врагу».

Не может Москва давать такие установки, что евреи не имеют государства. Поэтому им и доверять нельзя — это ведь контрреволюционная фашистская теория. А кто же имел свое государство до 1917 года?

В НКВД есть ряд лиц с компрометирующими материалами и в независимости от их национальности, нам придется в дальнейшем от них освободиться, строго проверяя каждый факт. Парторганизация примет соответствующие решения и оставит товарищей, проверенных, чистых, способных бороться с врагами.

Мы должны развернуть критику и самокритику, осудить свое трусливое поведение перед начальством. Критиковать нужно, невзирая на лица, а парторганизация должна создать условия для критики и самокритики.

Надо выкорчевать некультурность из обихода чекистов. Такое явление опошляет органы НКВД и разлагает аппарат чекистов.

В продолжение темы https://colonelcassad.livejournal.com/5969391.html вредителей в руководстве НКВД УССР, которые спускали по инстанции антисемитские распоряжения. Интересно почитать о том, какие недостатки были вскрыты в работе НКВД УССР после того, как Берия сменил Ежова, а нарком НКВД УССР Успенский был разоблачен как враг народа. В том числе рассматриваются различные злоупотребления при осуществлении репрессий в 1937-1938-м годах.Как не трудно заметить, все это не было секретом для чекистов и партийных работников задолго до XX съезда, где напрямую причастный к репрессиям Хрущев делал вид, что он не причем.ПРИСУТСТВУЮТ — членов партии 56 человек, кандидатов КП(б)У — 21 чел.В состав президиума партийного собрания большинством голосов избраны: т.т. ВЛАСОВ, ЯКОВЛЕВ, ГРОМОВ, ЕКИМОВ и ЛЕВКИН.В состав секретариата собрания большинством голосов избраны т.т. ГОРЕЦ, КОРДУС, БЕСПРОЗВАННЫЙ.ПОВЕСТКА ДНЯ:1. О вскрытом фашистском заговоре в органах НКВД и мероприятиях партийной организации по ликвидации последствий вредительства (докладчик тов. ЕКИМОВ).1. СЛУШАЛИ:О вскрытом фашистском заговоре в органах НКВД и мероприятиях парторганизации по ликвидации последствий вредительства (т. ЕКИМОВ).ВЫСКАЗАЛИСЬ:Тов. КОРДУС. Я очень жалею, что не имел возможности выступить на оперативном совещании с критикой чекистской работы, в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) и искривлениях в агентурно-оперативной работе.В Каменец-Подольской области я работаю с самого начала ее организации. В работе УНКВД, в бытность начальника ПРИХОДЬКО, была неправильная линия в следственной работе:Затем мы присутствовали в апреле 1938 года на оперативном совещании областных и районных работников УНКВД, где вЯ хочу остановиться на ЛЕОНОВЕ — начальнике 4-го Отдела и заместителе] Нач[альника] УНКВД.Я помню дело по обвинению бывшего оперативного работника КАРАБЕЙНИКА. В этом деле ЛЕОНОВ не был объективен. Дело было у 4-х следователей, у т.т. ЕКИМОВА, ПАРФЕНОВА, меня и еще одного следователяТов. БЕСПРОЗВАННЫЙ. Я присутствовал на оперативном совещании, где могло сложиться мнение, что чуть ли не все ответственные работники были в опале у врага народа ЖАБРЕВА. Но в действительности это не так.Я хочу доложить партийному собранию о методах работы начальника 3-го Отдела т. ВАДИСА. С первых дней своего приезда, буквально на третий день,Когда перед т. ЛЕЛОНГОМ, присутствующим тогда на оперативном совещании, был тогда поставлен вопрос о необходимости поведение ВАДИСА обсудить на партийном собрании, т. ЛЕЛОНГ ответил, что этого делать не стоит, так как ВАДИС прислан Наркомом УСПЕНСКИМ на укрепление пограничной Области и ему надо создавать авторитет. Ни одно оперативное совещание у нас в Отделе под руководством т. ВАДИСА не проходило без ругани, мата и угроз.Или как оценить такое поведение т. ВАДИСА? Недавно т. ХАЧИНСКИЙ (работник 3-го Отдела) допрашивал одного агента польской разведки — перебежчика. Во время допроса в кабинет к т. ХАЧИНСКОМУ вошел т. ВАДИС, которому т. ХАЧИНСКИЙ доложил, что допрашиваемый им агент польской разведки признался в шпионской деятельности. Однако неправильно называет лицо, его вербовавшее.Тов. ВАДИС тут же при поль[ском] агенте задает вопрос т. ХАЧИНСКОМУ: «А Вы это проверили?» тов. ХАЧИНСКОМУ ничего не осталось делать, как заявить, что проверил. После чего т. ВАДИС потребовал дело, просмотрел его и в присутствии шпиона, бросил дело на стол и крикнул на тов. ХАЧИНСКОГО: «Что же Вы врете, у Вас же ничего нет», — стукнул дверью и ушел. Этому был свидетель также т. БЕГЛЯКОВ.Реплика секретаря Обкома т. ВЛАСОВА:Правильно. Я хочу остановиться также на таком моменте, не так давно была получена телеграмма от УСПЕНСКОГО с благодарностью тов. КОВАЛЕНКО, посвященная 20-тилетию Комсомола. По этому поводу т. ВАДИС собрал оперативное совещание, где, наряду с другими моментами, остановился на том, что т. ХАЧИНСКИЙ якобы гуляет и плохо работает (кстати, ХАЧИНСКИЙ также числился в черном списке).Реплика т. ЕКИМОВА: «Расскажи, как тебя ВАДИС посылал за водой?»Да, это интересный факт, который я считал за мелочь и не хотел об этом говорить, но о нем придется рассказать.Вообще нужно сказать, что тов. ВАДИС ведет себя, как «унтер ПРИШИБЕЕВ». Я не помню такого случая, чтобы т. ВАДИС поговорил по-человечески с работником.[...] Я хочу остановиться еще на одной моменте. Всем известна история с тов. ПЛОСКИНЫМ — его «в работу» взяли по заслугам. Тов. ПЛОСКИН в момент напряженного международного положения, когда мы были переведены на казарменное положение, будучи начальником отделения, потребовал приказ, в котором говорилось бы, что после работы нельзя уходить домой спать. Работал он также с холодком, но я думаю, что все же таки никакого права т. ВАДИС не имел объявить т. ПЛОСКИНА на оперативном совещании врагом народа, и что он, ВАДИС, вместе с ПЛОСКИНЫМ на фронт не пойдет, так как он его предаст.Тов. КОЛЕСНИКОВ. Мы на партсобрании должны вскрыть вражескую работу, пробравшихся врагов народа в органы НКВД. Я — молодой чекист, но мне эти недостатки также бросались в глаза.В следствии давались сроки и поштучные задания по окончании следственных дел.Секретарь парткома ЛЕЛОНГ проводил партийные школы только с разрешения врага ЖАБРЕВА. Меня, например, превратили в кандидата партии, так я и фигурировал в стенгазете, за невыполнение поручений по линии «ДИНАМО».Реплика т. ВЛАСОВА: «Они не знали своих членов партии».[...]Тов. КИПЕРШТЕЙН. Германский фашист ЖАБРЕВ издевался над аппаратом.Вместо основной работы, за которую меня крыли, как ЖАБРЕВ, так и ЧЕСТНЕЙШИЙ, направляли меня на обслуживание личных нужд квартиры ЖАБРЕВАТов. ЧЕСТНЕЙШИЙ являлся подхалимом ЖАБРЕВА и чуть ли не жил у него на квартире. Также он был подхалимом у бывшего начальника ПРИХОДЬКО, который привез ЧЕСТНЕЙШЕГО из Николаева в Каменец-Подольск. За отказ от обслуживания квартиры ПРИХОДЬКО мне ЧЕСТНЕЙШИЙ пригрозил, что он меня выгонит. [...]Тов. КЛИМОВСКИЙЕсть такой арестованный ГАЛЬЧИНСКИЙ, который давал показания по всем линиям.Так было с бывшим начальником милиции ЯРМОЛЮКОМ. Мы не боролись с такими попытками ЛЕОНОВА и других.[...]Тов. КОЛЕСНИЧЕНКО. Я — молодой чекист и хочу остановиться на том, как нас, мобилизованных ЦК ВКП(б) приняли в органах УНКВД.В Киеве в НКВД УССР мы неделями шатались и ничего не делали. Нарком и ответственные работники с нами не беседовали, в коридоре с нами говорил КРУТОВ, успокаивал, что с нами будет говорить Нарком. Мы сидели в Киеве без денег. Затем нам дали назначение, несмотря на то, что ни с кем из нас не беседовали и не учитывали наших желаний, и не выявляли наших способностей.В беседе с КРУТОВЫМ, я ему сообщил, что имею высшее образование и не целесообразно меня — инженера-металлурга — посылать в Каменец-Подольскую область. КРУТОВ обещал поговорить с Наркомом, неразоблаченным врагом народа УСПЕНСКИМ, но из этого дела ничего не вышло.На второй день приезда я беседовал с ЛЕЛОНГОМ. Я спрашивал у него, будет ли с нами говорить нач[альник] УНКВД? На что ЛЕЛОНГ ответил, что майор поручил ему с нами — новоприбывшими, разговаривать.Нами — молодыми работниками, старые чекисты не руководят. Со мной т. ВАДИС, перед тем как включить в работу, разговаривал минут 20.На днях т. ЕКИМОВ назначил меня по переписи населения по линии НКВД, а т. МАНИЛЕВИЧ не спросил у меня, в курсе ли я этой работы? Я с этой работой не справлюсь, так как я не знаю Области, а провели по приказу.Я только вхожу в курс дела, а меня отвлекают от оперативной работы, когда смело можно было на перепись назначить кого-либо из неоперативных работников.ЛЕЛОНГА я знаю с 1935 года, при мне он работал парторгом доменного цеха Орджоникидзевского завода. После перевыборов он не был избран парторгом заводского парткомитета. После чего его забрали инструктором в завком, где он заведовал культсектором.Компрометирующих материалов о ЛЕЛОНГЕ я не знаю. Кроме того случая, что о ЛЕЛОНГЕ разбирался вопрос на ЗПК по алиментному делу с его домработницей, которая имела от ЛЕЛОНГ А ребенка.ЛЕЛОНГ работал при секретаре РПК ГРАБОВСКОМ, ныне разоблаченным, как враг народа. ГРАБОВСКИЙ восхвалял ЛЕЛОНГА. Теперь в ЛЕЛОНГЕ произошла перемена, он стал совершенно другим человеком.Я в Каменец-Подольском болел, по совету ЛЕЛОНГА подал рапорт, который мне возвратили, так как я его подал не через начальника отдела. Тогда ЛЕЛОНГ смеялся надо мной.Вопрос от т. ЕКИМОВА: Скажите, за что сняли с работы парторга ЛЕЛОНГА на Орджоникидзевском заводе?Я не знаю, почему ЛЕЛОНГА не избрали парторгом? Я знаю, что в доменном цеху Орджоникидзевского завода ЛЕЛОНГ развалил партийную работу.[...]В 1937 году с Старо-Ушицком районе арестовали бывшего разведупровца, подозреваемого в шпионаже, ПОПОВИЧА. Я работал с этим арестованным более двух месяцев. Показаний он не дал, но только рассказал, как его обрабатывали для вербовки. Нам не дали как следует провести следствие по делу этого крупнейшего румынского агента, гнались, чтобы поскорее закончить. Только впоследствии мы вскрыли крупнейшую шпионскую сетку.Скажу, в следствии много было допущено недочетов.Я — молодой чекист, работаю в органах два года, в партии 12 лет.Хочу рассказать о работе 3-го Отдела. С приходом на работу мне показали начальника 3-го Отдела т. ВАДИСА, до него был начальник 3-го Отдела ШУХМАН — шумливый человекПервое мое впечатление о ВАДИСЕ было, как о спокойном работнике. Я начал присутствовать на оперативных совещаниях. На этих оперативных совещаниях партийного я ничего не видел, кроме махания рук и угроз.[...]Я хочу остановиться на ЛЕЛОНГЕ, который вместе с другими, был влит в наши органы, как мероприятие по укрепление наших органов.Я не понимаю, почему речь идет только о ЛЕЛОНГЕ, ЛЕОНОВЕ и МОРДОВЦЕ?КРУТОВ на должность заместителя] нач[альника] ОК НКВД УССР пришел с небольшой работы. Этот вопрос упирается в [расследование о] КРУТОВЕ. Товарищи знают об этом и должны по этому вопросу высказаться.Начальный факт вражеской деятельности ЖАБРЕВА был на совещании вместе с нач[альником] райотделениями НКВД, гдеВот Вам и отрыв от партии. [...]Тов. МАНИЛЕВИЧ. [...]Каждый товарищ ожидал выезда [в другую область] или ареста. Отдел Кадров Киева по целым партиям забирал людей. Черный список был передан т. ЮФЕ ЖАБРЕВЫМ для исполнения, т. е. об откомандировании в Киев почти всех евреев. Нас учили оценивать людей не по их практической работе, а по дядюшкам и телушкам.Реплика т. ВЛАСОВА (секретаря Обкома). «Вы неправы, иногда нужно оценивать человека, помимо практической работы, также и по тетушкам и дядюшкам».[...] После откомандирования т. ЮФЫ, на должность начальника Отдела Кадров был назначен т. ЛЕЛОНГ, который держал себя замкнуто, часто ходил к ЖАБРЕВУ, не ставя нас в известность о получаемых им директивах. Отношение кт. ШОРУ со стороны ЛЕЛОНГА было предвзятое.Мы хотели принять на работу ПОМАШНИКОВА — еврея, со средним образованием, на которого отсутствовали компрометирующие материалы. Однако ЛЕЛОНГ на работу его не оформил.Я имел беседу с т. ИВЧЕНКО и он мне рассказал, что т. ВАДИС, будучи у него в районе, ему сообщил, что он был в хороших взаимоотношениях с ВЯТКИНЫМ, ныне разоблаченным, как враг народа.В то время, когда у нас не хватает квартир для оперативного состава, МОРДОВЕЦ и ЖАБРЕВ представили квартиру из 3-х комнат парикмахеру. [...]Тов. ЛЕЛОНГ. О партийной работе. Некоторые товарищи необъективно осветили вопросы партийной работы, умалив ее. Партработа была, но недостаточная, плохо было с критикой и самокритикой — это основной недочет.Тов. ВАДИС действительно в первые дни своей работы грубо обращался с сотрудниками. Я говорил по этому вопросу с КРУТОВЫМ и самим ВАДИ- СОМ. ВАДИС изменил свое поведение, но формально вопрос не обсуждался на партгруппе. [...]За алименты судился, но был оправдан.Работая парторгом в цеху Енакиевского завода, я поднял работу цеха. Правда, партработа была поставлена плохо. Парторганизация не констатировала развала работы, я не был избран парторгом. Но был переброшен на работу в должности инструктора.О судимости родственников жены я не знал, узнал только теперь, несколько недель тому назад.О своих ошибках. Я обращаюсь к собранию, чтобы члены партии отнеслись объективно., в том числе пойдет и т. ЮФА — ему создадут хорошие условия на новом месте.Вопрос т. ЕКИМОВА к т. ДЕЛОНГУ: встречался ли ЛЕЛОНГ с ЖАБРЕВЫМ в Киеве?С ЖАБРЕВЫМ я встречался в Киеве в гостинице по служебным делам и, так как не было где ночевать, остался в его номере ночевать по его приглашению.Toe. ЮФА. В марте м-це я был на совещании в Наркомате, где выступали т.т. ХРУЩЕВ и ЕЖОВ. Аппарат [НКВД] на Украине чрезвычайно засорен соцчуждым торгашеским элементом.Тов. ЕЖОВ указывал, что аппарат чекистов не обменивался, не освежался, и ставил вопрос о подготовке новых кадров — эта линия является и сейчас правильной.Я был послан в Каменец-Подольскую область. Какую я работу проводил? Я установил, что аппарат Области был чрезвычайно засорен. Винницкое Обл управление при формировании Каменец-Подольской области передало часть работников с хвостами в нашу область.Реплика ЕКИМОВА: В Винницкой области арестовали 20 человек, а по нашей области только одного.При формировании Каменец-Подольской области, часть оперативных работников была передана с серьезными компрометирующими материалами. Из Каменец-Подольской Области было откомандировано 50 человек, из них 23 — евреев.В июне м-це, когда реорганизовывался аппарат 5-го Отдела, все люди были вызваны в Отдел Кадров НКВД УССР и там оставлены. Я поехал в Киев и поставил вопрос перед Отделом Кадров о посылке людей для области.В отношении т. МИКИТЯНСКОГО мне говорили, что его оставят на работе в центральном аппарате, а потом оказалось, что его откомандировали из Украины. После этого был составлен список на 17 человек.17-го октября был получен второй список на несколько человек. В этом списке была также и т. КИТАЙ, муж которой арестован и ВАЙНЕР, на которого компрометирующими материалами мы не располагали. Я заявил об этом ЖАБРЕВУ, но все-таки ЖАБРЕВ его уволил.Когда я приехал в Киев — я спросил КРУТОВА: «Почему меня откомандировывают?» На что он мне конкретного ничего не ответил. Я недоумевал, подаю рапорт Наркому УСПЕНСКОМУ, разоблаченному врагу народа, чтобы он меня принял и со мной поговорил. Но меня так и не приняли.Когда я приехал в Отдел Кадров НКВД УССР, меня спрашивали: «Зачем приехал? Ведь они меня не вызывали». И велели ехать обратно. 2 1/2 месяца я не работаю, не получаю зарплаты, причем враг ЖАБРЕВ пытался в мое отсутствие выселить семью из квартиры.Вот т. ЧЕСТНЕЙШИЙ, я хочу его спросить: «Почему он выгнал из аппарата ПОЛЯК — работницу канцелярии». Она ко мне приходила и жаловалась на Ваши притеснения. Я не имею в виду, что ЧЕСТНЕЙШИЙ проявлял антисемитизм. Сейчас я понимаю, почему СИПЕРШТЕЙН несколько раз приходила жаловаться.Тов. ЕКИМОВ, реплика:В отношении выдвижения МОРДОВЦА. МОРДОВЕЦ ко мне пришел и просил его перевести в город, так как у него уже взрослые дети. Я этот вопрос поставил перед ЖАБРЕВЫМ и после отозвания ФЕЛИКСОНА тов. МОРДОВЕЦ был назначен начальником 2-го Отдела. Последнее выдвижение т. МОРДОВЦА на должность помощника] Нач[альника] УНКВД — это дело ЖАБРЕВА.Тов. ВАДИС. Товарищи правильно говорят о тех, что зарвались, которые пошли по линии вражеских установок, но нужно подходить объективно, по-партийному.Реплика РАКИЦКОГО: Неправильно, Вы огульно о всех говорили.Нет, я имел в виду ПЛОСКИНА, который действительно бездействовал, я болел за работу Отдела, поэтому говорил.Здесь на собрании говорили все те, о которых я иногда отрицательно отзывался, говорил и резко выступал против них, как, например, т. БЕСПРОЗВАННЫЙ, РАКИЦКИЙ, СОРОКИН и другие.Тов. РАКИЦКИЙ часто выпрашивал у меня отпуск в Киев к жене. Мне МОРДОВЕЦ говорил, что РАКИЦКИЙ симулирует болезнь жены, как повод поездки.Реплика МОРДОВЦА: Я не говорил об этом.Я работал с ЯКУШЕВЫМ, но был с ним в плохих отношениях. ВЯТКИН часто приезжал в Бердичев, где я работал по служебным делам.Знак «почетного чекиста» я получил заслуженно. С УСПЕНСКИМ я ничего общего и связей не имел. Я был лишь на двух совещаниях, где присутствовал УСПЕНСКИЙ.В Каменец-Подольскую область я попал в связи с плохим материальным положением. Я просился из Киева в область. Никакого авторитета у УСПЕНСКОГО я не имел. По натуре я не могу быть связан с врагами, я резко выступал на собрании.О черных списках я ничего не знаю. Я составил список на тех, кто плохо работал для перевода в неоперативные отделы по предложению ЖАБРЕВА.С ЖАБРЕВЫМ я находился в плохих отношениях Я резко ставил перед ним вопрос и делал это в присутствии МОРДОВЦА и ЛЕОНОВА Я ему говорил, чтобы он не слушал наговоры на меня со стороны МОРДОВЦА. Я назвал тогда МОРДОВЦА пьяницей, а ЧЕСТНЕЙШЕГО — подхалимом в присутствии ЖАБРЕВА и всех их.Тов. МИХАЙЛОВ. Действительно, у меня во взаимоотношениях с сотрудниками были грубости. Причем,В том, что ЛЕЙБОВИЧ был откомандирован из Каменец-Подольской области — в этом не моя вина. Даже после получения приказа об его откомандировании, я его в течение нескольких дней не хотел отпускать, несмотря на то, что у меня с ним были стычки по работе.Суть заявления т. ЛЕЙБОВИЧА, поданного им в партком, сводилась к тому, что я отношусь к нему не по-партийному, фактически этого не было.В отношении т. ГРОМОВА. С ним я действительно не в ладах, поддержки от него как от парторга я не имел. Стычки с ГРОМОВЫМ у меня начались с того момента, когда я ему сделал замечание по одному делу, где он написал плохой протокол и я его забраковал.Вопрос т. КАЦА МИХАЙЛОВУ: Вы присутствовали на совещании, когда УСПЕНСКИЙ заявил, что нужно будет освободиться от евреев, работающих в органах НКВД?При этом я не присутствовал.Я никогда не заявлял, что приехал на Украину наводить порядки.Если ГРОМОВ сомневался, он мог об этом поставить вопрос на парткоме.Тов. ВЛАСОВ (секретарь Обкома). Мы, товарищи, два дня тому назад проводили оперативное совещание, где обсуждали постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) и по этому письму много выступали и давали конкретные предложения, как лучше исправить работу с тем, чтобы результативнее попадать и громить врага.Всем ясно стало теперь и оценку товарищи давали довольно отрицательную с точки зрения ведения следствия и агентурно-оперативной работы.Выступавшие товарищи говорили, чтоВыступающие здесь товарищи должны были дать политический анализ. Никто не потребовал от парторганизации постановки доклада об ошибках.Я удивляюсь фактам, о которых здесь товарищи говорили.Почему не ясен вопрос секретарю парткомитета? Ведь он решал вопрос, а если поступать честно, нужно было поставить вопрос перед парторганизацией НКВД.Почему у ряда товарищей сложилось мнение, что не нужно смотреть на дядюшек и тетушек — это чепухаИ вот за все это надо ответить, конечно, посмотрев, кто в какой мере виновен. Члены партийного комитета должны прямо заявить, что они понесли важнейшую политическую ошибку. Мы не говорим, что все члены парткомитета, но отдельные его члены знали, что творилось.И за это мы будем бороться.Чекисты оторвались от городских партийных организаций, сами не вели внутреннюю партийную работу, партсобрания не собирали в течение двух месяцев, парторганизация работала чрезвычайно плохо. Отсутствие партийной работы среди чекистов — результат случившихся недостатков, искривлений и запоздание вскрытия врагов.Среди чекистов создалось предвзятое мнение, что якобы им некогда заниматься партработой в связи с тем, что они очень заняты на оперативной работе. Нужно бороться с такой совершенно неправильной линией.Наша задача в настоящее время заключается в том, чтобы мобилизовать себя на выполнение решения ЦК ВКП(б) и Совнаркома о работе органов НКВД и прокуратуры.Чекисты должны вращаться в городской парторганизации и парторганизация, безусловно, поможет в оперативной их работе.ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ:ВЛАСОВЯКОВЛЕВГРОМОВЕКИМОВЛЕВКИНАрхив: ГД А СБУ, Ф. 16, on. 31. спр. 94. арк. 273-337. Заверенная копия. Машинопись27 ноября 1938 г. http://istmat.info/node/62633 – цинкВ общем, документы периода пересмотра последствий ежовщины при Лаврентии Павловиче продолжают подкидывать различную годноту.Стоит отметить, что указанные в этом документы лица обвиненные в проведении фашистской политики внутри аппарата НКВД и различных извращениях дискредитировавших работу НКВД, были арестованы и расстреляны. Никто из основных виновников так и не был реабилитирован.Это к вопросу о том ,что "фашистский заговор" это миф. При этом тов. Власов правильно ставит вопрос, что деятельность Успенского и Ко была возможна вследствии объективных недостатков в работе НКВД УССР и вина есть и на невольных соучастниках вражеской деятельности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6003225.html