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Санкционная политика говорит о слабости

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Санкционная политика говорит о слабости



- Папа, папа, а можно я санкции против Китая введу.
- А если он в ответ введет.
- А против менят то за что?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8471842.html
Метки: двоемыслие, Китай, кнр, санкции, США, технологии, торговля, экономика
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