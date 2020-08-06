О контрударах России по наглецам

Многие считают, что России пора жестче реагировать на агрессивное поведение противников, а «умеренные» ноют о слабости российской экономики и про «лишь бы не было войны». Так ли правы «умеренные» и не является ли «умеренность» причиной неадекватного поведения «партнеров» и движения в сторону прямого боестолкновения?

Санкции

Механизмы реализации санкций важнее самих санкций, а возможности России шире, чем принято считать.

Персональные санкции. Гозманы захихикали, когда Россия включила в санкционные списки ведущих американских политиков. Испугали ежа…

Заморозят счета в Сбербанке и отнимут дачи в Подмосковье? Способна ли Россия эффективно реализовать свои санкции? Да.

Например, в российском санкционном списке имеются американский и европейский политики. Тогда все американские и европейские фирмы, работающие на российском рынке, должны заявлять российским властям о том, что финансово не связаны с человеком из списка и партией, в которой он состоит. Также быть готовыми в любой момент по запросу российских властей предоставить финансовую документацию, доказывающую свое заявление.

За сутки до перелета заявлять сведения о всех пассажирах. Подтверждать готовность к посадке на одном из аэродромов России для контрольной проверки.

Корпоративные санкции. Например, санкции ввели против одного из американских производителей. Тогда все зарубежные фирмы, работающие или желающие работать на российском рынке, заявляют, что не связаны с подсанкционной структурой и готовы в любой момент документально подтвердить свое заявление.

Совмещение механизмов реализации санкционной политики с политикой импортозамещения даст двойной положительный эффект.

Иностранные агенты на большом телевизоре

Ложное понимание свободы слова телевизионными начальниками создает благодатную почву для проникновения иностранных агентов и клинических русофобов на большой телевизор. Поскольку эти категории граждан не блещут умом, то говорят по методичкам.

В основе методичек — отвлечение внимания на негодный объект. Много раз наблюдал, когда «эксперт» заявляет о несуществующем событии, а потом рассуждает о нем как о факте. Например, «когда русские сбили “Боинг” над Донбассом…» или «после ввода российских войск на Донбасс…», «после отравления офицерами ГРУ Скрипалей…» далее бла-бла.

Телезрители злятся, пишут в редакции, президенту, а воз и ныне там. Есть человек, способный изгнать бесов из телевизора.

Все его знают и уважают. Это великий режиссер Карен Шахназаров — руководитель киноконцерна «Мосфильм», где и происходят все события. Давайте попросим Карена Георгиевича о помощи. Достаточно сказать, что врать нельзя, и пояснить цену вранья.

Публично заявит: поступают сигналы, что после твоего посещения студии пропадают ложечки. Не докажешь, что не вор, — аннулирую пропуск.

Один вылетит — «сводит к бабке других». Важно помнить, что поверхностное погружение в обсуждаемые темы со стороны профессиональных патриотов не менее вредно, чем вранье гозманов.

Пограничные провокации

Количество провокаций в воздухе и на воде, как и количество перехватов, растет. Для их сокращения достаточно двух условий: политическое решение и технологическая реализация. Перевести комплексы ПВО и береговые противокорабельные комплексы на автоматическое обнаружение, сопровождение и уничтожение целей.

Объявить «партнерам» о переводе и предупредить, что отныне ответственность за безопасность полетов и морских походов у российских границ переходит к командирам боевых и разведывательных платформ, участвующих в провокациях.

Наступательная тактика

Донести до каждого жителя Африки, что «афроамериканцы сражаются за свою и их свободу». Сотрудничество с американскими корпорациями — факт предательства чернокожих братьев. Параллельно усилить экономическое и военное сотрудничество со странами черного континента.

Стратегическое равновесие

В кои-то веки Россия не только вернула паритет, но и по ряду направлений вырвалась вперед. Цена «догонялок» на ближайшие 10 лет обойдется американцам в 100 раз дороже, чем удержание первенства России, а это триллионы долларов.

Тем более, что американская стратегия развития ЯО способствует экономии российских расходов. Переход к зарядам малой мощности позволит экономить огромные суммы на ПВО и БК и долго оставаться на шаг впереди. Важно не проявлять безрассудную щедрость и не забывать горький опыт.

Прошлый паритет выбросили на помойку истории, разменяв на похлопывания по плечу во время подписания Хельсинкских соглашений, роспуска Варшавского договора, ухода из Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока, Кубы, Вьетнама.

Идеальный вариант — уклоняться от переговоров или требовать свою цену. По-моему, без Соглашений о выводе американских войск из Европы и Японии, отказа от размещения боевых платформ в космосе, вмешательства во внутренние дела и злоупотребления санкциями, переговоры бессмысленны и вредны.

А как же бизнес, спросите вы. На ракетных технологиях можно заработать больше, чем на нефти. Не исключено, что одним из перспективных покупателей РСМД в недалеком будущем станут Мексика, Техас и Калифорния.

Вакцина от Сovid-19

Заявить о готовности провакцинировать бедных афроамериканцев в октябре.

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Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»