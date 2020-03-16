Коронавирус обнажил неудобную правду о Евросоюзе

Если речь об ангажированных «расследованиях» по делу MH17, инсценированному отравлению Скрипалей или же навязанной из-за океана санкционной политике — Европа традиционно выступает единым фронтом.

Когда же дело доходит до реальных угроз, европейские правительства довольствуются тезисом «каждый сам за себя», что наглядно демонстрирует бушующая в ЕС эпидемия коронавируса. Центр союзной Европы Брюссель смотрится откровенно жалко на фоне возникших перед Союзом вызовов. И речь не только о пандемии. Об этом заявил обозреватель французского издания Le Figaro Иван Риуфоль.

В данный момент, отмечает аналитик, страны Евросоюза активно закрывают границы и принимают собственные решения в борьбе с эпидемией коронавируса, тогда как проблемы должны были решать, прежде всего, в Брюсселе.

После вспышки болезни в Италии, являющейся на сегодня одной из самых эпидемиологически неблагополучных стран ЕС, союзники в буквальном смысле не знали, что делать.

Евросоюз всегда называл границы препятствием, которое необходимо преодолеть. В итоге это позволило вирусу «праздно шествовать» по Европе, пишет автор Le Figaro. Но основная проблема, подчеркивает Риуфоль, не в этом — проблема в Брюсселе, который все больше способствует «незащищенности европейских народов».

Речь не только о коронавирусе, против которого в столице Евросоюза так и не смогли скоординировать действия. За пару недель до этого Брюссель беспомощно наблюдал над массовым вторжением мигрантов из Турции, а после растерянно наблюдал над «бешеными скачками» котировок на европейском рынке после срыва сделки ОПЕК+. Никаких конкретных решений в столице принято не было. Каждая из стран Союза самостоятельно принимала меры.

Никакого единства, о котором так любят говорить с высоких трибун, в том числе в контексте привлечения новых «партнеров», нет, уверен Риуфоль.

А эпидемия COVID-19, считает аналитик, демонстративно обнажила эту неудобную правду, подытожив слабость идеи глобализации и необходимость возвращения границ.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»