Коронавирус обнажил неудобную правду о Евросоюзе
Если речь об ангажированных «расследованиях» по делу MH17, инсценированному отравлению Скрипалей или же навязанной из-за океана санкционной политике — Европа традиционно выступает единым фронтом.
Когда же дело доходит до реальных угроз, европейские правительства довольствуются тезисом «каждый сам за себя», что наглядно демонстрирует бушующая в ЕС эпидемия коронавируса. Центр союзной Европы Брюссель смотрится откровенно жалко на фоне возникших перед Союзом вызовов. И речь не только о пандемии. Об этом заявил обозреватель французского издания Le Figaro Иван Риуфоль.
В данный момент, отмечает аналитик, страны Евросоюза активно закрывают границы и принимают собственные решения в борьбе с эпидемией коронавируса, тогда как проблемы должны были решать, прежде всего, в Брюсселе.
После вспышки болезни в Италии, являющейся на сегодня одной из самых эпидемиологически неблагополучных стран ЕС, союзники в буквальном смысле не знали, что делать.
Евросоюз всегда называл границы препятствием, которое необходимо преодолеть. В итоге это позволило вирусу «праздно шествовать» по Европе, пишет автор Le Figaro. Но основная проблема, подчеркивает Риуфоль, не в этом — проблема в Брюсселе, который все больше способствует «незащищенности европейских народов».
Речь не только о коронавирусе, против которого в столице Евросоюза так и не смогли скоординировать действия. За пару недель до этого Брюссель беспомощно наблюдал над массовым вторжением мигрантов из Турции, а после растерянно наблюдал над «бешеными скачками» котировок на европейском рынке после срыва сделки ОПЕК+. Никаких конкретных решений в столице принято не было. Каждая из стран Союза самостоятельно принимала меры.
Никакого единства, о котором так любят говорить с высоких трибун, в том числе в контексте привлечения новых «партнеров», нет, уверен Риуфоль.
А эпидемия COVID-19, считает аналитик, демонстративно обнажила эту неудобную правду, подытожив слабость идеи глобализации и необходимость возвращения границ.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1584298048
ЕС капец.
А скоро и каждый введёт свою валюту.
Италия первая намекнула об этом уже.
ЕС развалится ДЛЯ России.
Потому русская Элита не хочет расставаться с Путиным.
Он фартовый ему прёт.
Твоя мечта исполнится ,ну так ты читал Школьникова ,как Европу поделят-всё по плану,обобрали ,восточников и подарят под управление России,но активы будут оформлены на них-продадут идейку возврата былого влияния.Или всё-таки по-настоящему ,тогда Россия выгодоприобретателем может стать,но платить за эти радости Элит будет платить народ ,нужно ли это ему .
Не читаю я школьниковых))
А Европа будет от Лиссабона до Владивостока.
И кто в ЭТО впишется тому выгодно а кто попрёт ПРОТИВ того уничтожат.
Войн не исключаю.
А школьниковы могут пеЙсать что угодно.
Им за это ПЛАТЮТ это мы дурачки бесплатно тычем в клавиш.
В. Путин в своих “Ответах на 20 вопросов” уже отменил Лиссабон .
Он об этом ещё в Мюнхенской речи сказал и прёт как ТАНК.
И у него достаточно сторонииков в ЕС. А когда всё начнёт рушиться и канибализм их будет ещё больше
Чё стилистику не поменяли?) Привычка – это сила. Собьётесь.) “Меняй или меняйся ” – было написано на воротах какого-то замка во Франции.
Пиндосия объявила о тестировании вакцины от короновируса на людях. Так быстро ? ))
Вся фарма в руках жидов ,независимо от территории проживания.А вот купят ли эту вакцину страны или обьявят о своей -это интересно или карантин будет до тех пор пока не купят ,зачем и нефть ,когда можно весь мир заставить скушать вакцинку.
Что то, эта история с коронавирусом, напоминает теракт 11 сентября в США! Все точки массового заражения находятся на одной паралели, проходящей через Милан (Италия). Как будто самолёт облетел по паралели земной шар и распылял в нужных точках.
Кто состряпал вирус (вирусы) ? Начинается тягалово USA и Китая. Вопрос в другом – кто дал команду его ( их) применить именно сейчас ? Кто спрятался и сидит тихо ? Кто , мля, бенефициарий ?))
да не томи Жора ,ты ведь точно уверен ,кто это?И я поддержу тебя +.
Пещерный машиах.
Мелковато. Нибиру ник Леонид ждёт. Ему гуманоид Митёк нашептал. Значит это аннунаки . Ну, бенефициары.
А кто?
Кто такой рукожоп что состряпал бесполезный вирус который НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
От него умирают меньше чем от обычного гриппа и распространяется он ХУЖЕ.
Обычно, таких называют “Конь в пальто”. Заказ выполнен правильно. А начальник паники – все подконтрольные структуры шарика.
Согласен.
https://shultz16.livejournal.com/1358.html
как-то так
КТ или КоБА раньше Вас успели.)
Я был занят. Спасал гусей в Зимбабве за что и награждён орденом им. Терешковой.
Ну покажите орден. Наверно № 000000000001 ?