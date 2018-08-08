Пока мы живём чужим товаром – наша с вами жизнь в чужих руках.

Миру этого не нужно. Потому что всякий в мире стремиться развивать не соседа, а себя . И только безумная мгла пост-советизма выстроена на развитии обработки собственного сырья у далёких и враждебно (хищно) настроенных чужаков…

При этом крайне низкие показатели внедрения новейшего оборудования, в том числе робототехники, в определяющих отраслях промышленности – совсем не зависят от санкций. Никто и никогда в мире не рвался вложиться по-крупному во что-то кроме сырьевых разработок или экологической грязи.

По оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), с 2014 года инвестиционный климат в России ухудшился. После же введения в апреле нынешнего года против нашей страны дополнительных финансовых санкций со стороны США наблюдается значительный отток средств зарубежных инвесторов из ценных бумаг российских компаний. Под угрозой оказываются и завязанные на Запад технологические проекты – прежде всего, в сырьевых, добывающих отраслях, обеспечивающих Кремлю основные бюджетные поступления.



Сломали народное хозяйство быстро – восстановить сломанное безумно трудно, а кое-где – кажется, уже и невозможно. На дворе 2018 год(!) – за первую треть его доля топливно-сырьевых товаров в нашем экспорте в страны дальнего зарубежья (в первую очередь в Евросоюз и Китай) составила почти 68 процентов.



Если к указанной цифре добавить долю металлов (почти 10,5 процента) и сравнить полученную сумму с долей машин и оборудования (4,2 процента), то вывод может быть только одним: современная Россия по-прежнему является поставщиком сырья и полуфабрикатов для «чужих».

Аналитики официоза сходится во мнении, что рост ВВП РФ по итогам 2018 года не превысит 1,5 процента. И с ними трудно спорить: экономике такого типа куда расти? Если только будут открыты какие-то гигантские и легкодоступные новые месторождения сырья… Но на такое надеяться – как на падение золотого метеорита!

Страна претендует быть ведущей мировой сверхдержавой, при этом составляет (с финансовой точки зрения) 1/13 от США и 1/8 от Китая[1]. Давно ли было «1/5»? Не забыто ещё экономистами и обратное соотношение – экономически СССР весил «5 Китаев» ещё в 1985 году!

Только в мае 2018 года Россия более чем втрое сократила объём остающихся средств, вложенных в американские гособлигации. И то – там осталось 15 миллиардов долларов из РФ. То, что нужно было сделать позавчера – едва ли дозреют сделать завтра…

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Почему враг заботиться об экономике России больше, чем её собственные, уполномоченные властью, экономисты?! Аналитики отмечают, что в рамках санкционной политики в России возродились целые сектора промышленного и сельскохозяйственного производства. Это ещё раз доказывает пользу протекционизма и губительный вред свободной торговли для страны, ещё недавно рвавшейся в ВТО, как ошпаренная…

Поскольку мер разумного протекционизма страна так и не дождалась – именно вражеские санкции, введенные западными странами в отношении России, «парадоксальным» образом укрепили российскую экономику. Страну «закрыли» извне – и она возобновила собственное производство, начала развивать наиболее стратегически важные отрасли.

С огромной злобой пишет об этом украинский политик, бывший депутат Верховной рады Евгений Филиндаш: «что санкции, введенные западными странами в отношении России, парадоксальным образом укрепили российскую экономику»[2].

По словам украинствующего политика, введение ограничительных мер привело к эффекту, обратному задуманному — вместо регресса Россия показывает развитие.

«…Антироссийские экономические ограничения привели к замещению импорта и развитию ряда секторов. … До введения антироссийских санкций доля импорта была очень значительна. После запрета на ввоз ряда видов товаров Россия, обладающая колоссальными ресурсами, возобновила собственное производство и начала развивать наиболее стратегически важные отрасли».

Поясняет директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов:

«Сейчас в рамках санкционной политики мы наблюдаем, что в России возродились целые сектора промышленного и сельскохозяйственного производства, а некоторые фактически были созданы с нуля»[3].

Почему всё это нужно было делать в тяжелейших условиях, дождавшись экономической войны, а не ранее, «до войны», что называется?

По одной простой причине: ельцинизм открыл собой «эпоху экономических несчастий», поскольку его представители превратили продажу Родины в главный экспортный товар. Предательство национальных интересов – сделали главным источником своего личного обогащения.

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Проблем у экономики, в сущности, во все времена бывает только две. Или, точнее, все проблемы экономики можно свести к двум ключевым:



1) Отсутствие ресурсов, исходного сырья.



2) Безумие.



Даже самые отчаянные русофобы не рискнуть сказать, что Россию хоть в малейшей степени касается «несчастье №1» – нехватка ресурсов, сырья. Если говорить о «чувстве юмора Бога» – то вот оно: страна, в буквальном смысле имеющая всё – около 50% всех полезных сырьевых ресурсов планеты, страна, которая, по сути, кладовая природных сокровищ – умудряется бедствовать и корчиться в судорогах «острой экономической недостаточности».

Или, скажете, я упрощаю? Скажете, нельзя свести все проблемы к отсутствию ресурсов или безумию? Ну, тогда давайте вместе подумаем, что может ещё «напрягать» экономическую систему! Например, если нет хлеба – то либо нет почвы, пригодной для его выращивания, либо хозяйничали на этой почве безумно. Ну, а что ещё? Какой третий вариант?

Либо вам не из чего делать, либо мозгов нет сделать. Но можно ли сказать, что России не из чего делать потребительские товары широкого спектра?! От сырьевого голода страна застрахована лучше любой иной: весь мир с её кладовых кормится, её саму питая по «остаточному принципу»…

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Проблема контактов с мировым рынком в том, что на нём уже всё есть. А потому, конечно, недоумку, пока у него деньги не кончились – удобнее купить всё там, быстро и легко – чем долго и трудно выстраивать параллельное производство на своей территории.

С чем это сравнить, чтобы каждый понял?

Прямая бытовая аналогия:

- у вас квартира, и у соседа квартира. Ваше жильё – параллельное соседскому: две квартиры как бы дублируют друг друга. Весь подвох в том, что ваше жильё – ваше. А жильё соседа, даже если он его вам сдаёт на время – принадлежит ему. И потому может быть в любой момент у вас изъято…



Теперь вообразите, что какой-то умник (алкаш, как Ельцин) – свою квартиру продал, и перешёл жить к соседу. Они с соседом вместе квасят, пропивая пять миллионов за сбытое жильё, на какой ещё работе алкаш такие деньги получит?! Сосед очень рад алкашу, потому что тратит его деньги…



Долго ли, коротко ли – но денежки за квартиру кончились. Алкаш дядя Боря остался без собственного жилья. Тут выясняется, что никаких прав жить у соседа он не имеет: он не совладелец, и не прописан, и вообще на этой жилплощади-никто. Поскольку тратить уже нечего – сосед стал вовсе не так радушен, как прежде. Он советует алкашу убираться «к себе» – мол, загостился, дядя (как российские мразолигархи в Лондоне).



А «к себе» больше нет: продано, и деньги пропиты…

Эта аналогия очень точно показывает модель отношений, сформировавшуюся при Ельцине и доныне поддерживаемую плеядой его эпигонов.

Зачем нам дублирующее, параллельное производство машин, штанов, обуви, мукомольных агрегатов или силовых машин? – спросили себя явно-нетрезвые «реформаторы». Зачем «изобретать велосипед», корячится, делая компьютеры дома – когда их в Европе полно? Зачем нам отечественный автопром, когда можно закупать иномарки?

Действительно, зачем? Зачем тебе собственный дом, который дублирует жильё, предлагаемое в аренду? Ведь снять угол дешевле, чем в поле камни ворочать, собственное домостроение возводить! А главное, не только дешевле – легче!

С такой логикой бомжами становятся не только отдельные люди, но и целые страны…

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В наши дни грубо и зримо проступила страшная истина жизни: кто девушку «ужинает», тот её и «танцует». Американцы недвусмысленно заявили, что считают своим полным правом указывать нам, как жить. Они начали грязно шантажировать народы бывшего СССР, доходя до паскудной мелочности в указаниях – что можно делать, а чего нельзя.

Но ведь база шантажа заключается вовсе не в их ракетах и танках, вовсе не в СОИ, ужасе нашей молодости, оказавшемся мифическим пшиком! База шантажа – в зависимости от поставок потребительских товаров из-за границы. Мол, сейчас прервём поставки, и вы сдохнете, как водолаз без кислорода – потому что сами вы давно уже ничего делать не умеете…

Тут-то и стало ясно, зачем нужно собственное, параллельное производство (пусть и плохонькое) – дублирующее зарубежное (даже если оно зашибись, какой ништяк). Стало очевидным, почему нельзя народу жить сырьём, беззаботно транжиря природные кладовые, и не пытаясь наладить их обработку у себя дома.

Народ, который разучился работать руками и головой – слаб. А слабости в жестоком мире никому не прощают. Самое страшное наказание история предусматривает не за преступления против человечности, а за слабость. Не верите – сравните судьбу разгромленных немцев и американских индейцев…

Тот, кто нас снабжает «ништяками» за наше сырьё – всё время мучим вопросом: а не переплачиваю ли я? А не дать ли этим безруким поменьше благ – куда они денутся, схавают! А может, и вовсе им ничего не давать?

Ну, мы же не платим сусликам аренду за целину, которую вспахали наши трактора! Если бы суслики были сильны – нам бы пришлось с ними считаться… Но суслики умеют только свистеть, и потому мы их травим за воровство зерна на поле, которое до прихода тракторов было безраздельно «ихним»…

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Вывод: надо делать своё, как бы трудно и долго не пришлось возиться. Если машины не наши – то и руда, из которых сделал металл машин – тоже перестанет быть нашей. Люди на машинах отберут месторождения руды у людей без машин.

Проблему усугубляет то, что современное производство так развито, что обладает почти безграничной производительностью. Если бы все автоконцерны в мире, кроме японских, закрылись, то японские были бы счастливы. В принципе, одна Япония, и легко, может удовлетворить весь имеющийся в мире спрос на автомобили. А Китай может сшить столько тапочек и пижам – сколько людей на планете нет.

Дополнять современное мировое производство нечем. Нет той ниши, в которой была бы нехватка продукта, и которую можно заполнить новой продукцией. Можно делать только параллельные, дублирующие производства, а потом расчищать путь их сбыту, вышвыривая тех, кто нам опасен, из сферы продаж.

Приведу только один пример: если некогда процветавший АвтоВАЗ закроется, то РФ отнюдь не столкнётся с нехваткой автомобилей на потребительском рынке. Заграница легко и моментально закроет образовавшийся дефицит предложения, целиком выбрав весь имеющийся спрос.

Другое дело, что тогда мы станем страной, в которой никто не умеет резать и клепать металл. А с такими странами разговор, как с папуасами: встали и пошли в резервацию, куда вам скажут. А кто не пошёл – тому пулю в лоб…

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Сырьевая модель экономики – не просто истощает кладовые природных запасов (хотя и это тоже). Она отучает народ работать на сложных сборках, следовательно, низводит народ к состоянию животному, скотскому и беззащитному.



Сырьевая модель экономики плодит мальчиков-навальнят, малолетних дебилов, которые понятия не имеют, как дорого стоит жизнь каждого человека, и какая колоссальная экономия для конкурентов – просто однажды от нас избавиться.

Мир жесток и прост. Если мы не делаем то, чего мы потребляем – то зачем мы нужны тем, кто его делает? Ведь сырьё отдельно, а мы отдельно! И если нас всех выморить – сырьё-то никуда от этого не денется, наоборот, сохраннее будет!

Эпоха экономических несчастий в России будет идти до тех пор (от кризиса к кризису), пока местным товаропроизводителям не развяжут руки.

А это можно сделать только одним путём – организовав им сбыт. Освобождением от всё заполонившей саранчи импорта.

Пока мы живём чужим товаром – наша с вами жизнь в чужих руках.

А они – руки-то – не папины и не мамины, отнюдь!