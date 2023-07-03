“Колесные танки” не взлетели
"Колесные танки" не взлетели
Как сообщается, французские колесные танки AMX-10RC себя на фронте проявили плохо. Из 30 поставленных машин уже 9 потеряны безвозвратно, не принеся существенной пользы. Критические статьи об этих колесных танках в западной прессе дополняют картину.
1. Машина изначально была плохо приспособлена для данного ТВД, поэтому странно, что кто-то ожидал чего-то иного. Украина здесь стала жертвой собственной военной пропаганды.
2. Машина сама по себе мягко говоря не новая. Современной техникой ее можно считать лишь с существенной натяжкой.
3. Машина слабобронированная и мало от чего защищает, что в условиях доминации артиллерии на фронте весьма критично.
4. Экипажи были обучены обучены поспешно и плохо. Собственно тактики применения колесных танков у ВСУ не было (это чужая для ВСУ концепция), поэтому использовали обрывки чужой.
5. Неудача применения усилит позиции тех, кто говорит, что термин "колесный танк" надо брать в кавычки.
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PS. ВС РФ в ходе боев затрофеили 3 из 9 потерянных противником AMX-10RC.
RC, значит “roue et canon” — колёсная пушка. С какого перепугу это чудо-юдо назвали “танком”? Там бортовую “броню” можно прошить с пулемёта 12,7мм.
Но и как пушка имеет недостатки. Угол возвышения не более 20° – трудно использовать как гаубицу. При калибре 105мм и таком угле возвышения дальнобойность крайне невелика, снаряд слабый (фугасный и бронебойный) – в контрбатарейной борьбе спасёт только подвижность, против современных танков мало-эффективна.
Годится для Африки, туземцев с калашами гонять. Ни танк, ни гаубица, ни БМП – что это такое? Какую концепцию к этому можно применить?
Мирные города обстреливать, самое то. Шмальнул по площади и свалил подальше, чтоб самому не прилетело. Даже против папуасов не годится. Они этот шедевр кольями уничтожат.