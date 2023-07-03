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“Колесные танки” не взлетели

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"Колесные танки" не взлетели

Как сообщается, французские колесные танки AMX-10RC себя на фронте проявили плохо. Из 30 поставленных машин уже 9 потеряны безвозвратно, не принеся существенной пользы. Критические статьи об этих колесных танках в западной прессе дополняют картину.

1. Машина изначально была плохо приспособлена для данного ТВД, поэтому странно, что кто-то ожидал чего-то иного. Украина здесь стала жертвой собственной военной пропаганды.

2. Машина сама по себе мягко говоря не новая. Современной техникой ее можно считать лишь с существенной натяжкой.

3. Машина слабобронированная и мало от чего защищает, что в условиях доминации артиллерии на фронте весьма критично.

4. Экипажи были обучены обучены поспешно и плохо. Собственно тактики применения колесных танков у ВСУ не было (это чужая для ВСУ концепция), поэтому использовали обрывки чужой.

5. Неудача применения усилит позиции тех, кто говорит, что термин "колесный танк" надо брать в кавычки.

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PS. ВС РФ в ходе боев затрофеили 3 из 9 потерянных противником AMX-10RC.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8465523.html
Метки: бронетехника, война на украине, вс рф, всу, танки, Франция
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 794 762
    Сан Саныч час назад

      RC, значит “roue et canon” — колёсная пушка. С какого перепугу это чудо-юдо назвали “танком”? Там бортовую “броню” можно прошить с пулемёта 12,7мм.

      Но и как пушка имеет недостатки. Угол возвышения не более 20° – трудно использовать как гаубицу. При калибре 105мм и таком угле возвышения дальнобойность крайне невелика, снаряд слабый (фугасный и бронебойный) – в контрбатарейной борьбе спасёт только подвижность, против современных танков мало-эффективна.

      Годится для Африки, туземцев с калашами гонять. Ни танк, ни гаубица, ни БМП – что это такое? Какую концепцию к этому можно применить?

      • 23401 18389
        SergeevСан Саныч 15 мин. назад

          Мирные города обстреливать, самое то. Шмальнул по площади и свалил подальше, чтоб самому не прилетело. Даже против папуасов не годится. Они этот шедевр кольями уничтожат.

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