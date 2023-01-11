Вооруженные силы России в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. Он напомнил, что президент России поставил перед министерством первоочередные задачи, главная из которых — принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных сил и повышения их боевых возможностей.

Также планируется повысить боевые возможности Воздушно-космических сил. Например, работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, предполагается усовершенствовать состоящие на вооружении беспилотники.

«Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы», — сказал министр. Таким образом, глава минобороны кратко назвал основные пункты программы развития и модернизации ВС РФ, которая практически уже реализуется на полях сражений Спецоперации.

Так, по данным МО РФ на 10 января, всего с начала СВО уничтожены 370 самолетов, 200 вертолетов, 2866 БПЛА, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин.

А также — 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, 7992 единицы специальной военной автомобильной техники. На днях Telegram-канал военного ведомства сообщил, что в ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 г. по пункту временной дислокации личного состава ВС России в населенном пункте Макеевка (ДНР) командованием Объединенной группировки российских войск реализована «операция возмездия». Отмечалось, что в течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в Краматорске, где находилось более 1300 украинских военнослужащих. Из них уничтожено более 600. Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке наших военнослужащих достигло 89 чел. Это был результат атаки украинцев снарядами РСЗО «Хаймарс» (США).

После операции «Возмездие» в Вашингтоне решили изменить динамику конфликта на Украине. В этой связи министры обороны 50 стран — НАТО и примкнувших к ним «союзников» соберутся 20 января в формате «Рамштайн». Там в восьмой раз за десять месяцев они будут демонстрировать «тесный, скоординированный фронт» в поддержке Украины, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. Иными словами, будут решать вопросы дальнейшей накачки Украины оружием. И не только: как было заявлено в апреле прошлого года, когда эта Контактная группа по вопросам обороны Украины (названная позже форматом «Рамштайн») еще организовывалась, в ее задачи входит «координация помощи» Киеву и после войны. Такая постановка вопросов не только показывает, что планы альянса, то есть США, выходят за рамки украинской войны с Россией, но и однозначно предполагают победу Киева. И за несколько недель до «Рамштайна», где военные министры поставят подписи под согласованными уже документами, стало известно, о чем пойдет речь.

Еще в начале года блок НАТО повысил ставки в противостоянии с Россией — несколько стран пообещали Киеву тяжелую бронетехнику. Пока речь идет о боевых машинах пехоты, самоходных артиллерийских установках и т.н. колесных танках (Франция).

Ключевым элементом в очередном оружейном пакете США для ВСУ называются боевые машины пехоты Bradley, которые поставляются с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 боеприпасами для 25-мм пушек этих БМП. О новых поставках сообщила Германия. Берлин обязался в первом квартале предоставить ВСУ 40 БМП Marder.

Разговоры идут и о танках, тему поставок которых перед новым старались не упоминать. Теперь газета The Wall Street Journal пишет, например, что Польша готова отправить на Украину свои танки Leopard 2 германского производства. Сейчас Варшава спешно заменяет парк из немецких машин на американские и южнокорейские. Власти Финляндии, еще не успевшей вступить в Североатлантический блок, уже заявили, что если другие страны пошлют Киеву танки, то и они не останутся в стороне, отдав не менее 30 единиц Leopard 2. А в понедельник телеканал Sky News сообщил, что Великобритания задумалась о переброске танков Challenger 2. Насчет америнских «Абрамс» в Вашингтоне пока молчат. Но поставки Западом тяжелой бронетехники якобы способны существенно осложнить российской армии решение боевых задач. Если раньше превосходство в танковых технологиях было на стороне Москвы, то натовские машины, по версии телеканала, приблизят паритет.

Этот список можно продолжать. Однако главное заключается в том, что натовцы и иже с ними именно таким образом декларируют, по сути, свое непосредственное участии в конфликте и намерениях наращивать совместные усилия. С нашей стороны особых возражений на сей счет как бы и не слышно.

Был, правда, ряд заявлений о том, что оружие и боевая техника, поставленные третьими странами Украине, становятся законными целями для российских войск, участвующих в СВО. Но впечатление такое, что дальше заявлений дело особо не пошло.

При этом если судить по перечню как уже состоявшихся, так и грядущих натовских поставок, то можно сказать, что «законных целей» у нас было предостаточно. И операцией «Возмездие» наши войска показали, что у них есть и чем поражать врага, и кому, причем с высокой точностью.

Так, газета The New York Times со ссылкой на информацию главы украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артема Старосека сообщает о семикратном преимуществе дронов ВС России над ПВО Украины, а еще пару месяцев тому назад они были у нас в дефиците, и в небе гремел турецкий «Байрактар». Сегодня плюс ко всему цена используемых Россией БПЛА может достигать лишь 20 тыс. долл. в то время, как запуск используемой ВСУ ракеты класса «земля — воздух» для поражения беспилотника доходит до 500 тыс. долл. По словам эксперта, вдобавок Украина полностью зависит от поставок западных союзников, однако растет риск того, «что эти союзники со временем устанут от затрат». Естественно, что, в свою, так сказать, очередь, Воздушно-космические силы России надежно контролируют небо Донбасса.

В частности, Су-35С еще раз доказал, что является фаворитом в своем классе боевых машин. Самолет прекрасно сочетает в себе функции истребителя и бомбардировщика и обладает достаточно мощными средствами прорыва современной противовоздушной обороны. При боевой нагрузке в восемь тонн Су-35С может применять почти все типы авиационных боеприпасов — от недорогих неуправляемых бомб до высокоточных ракет и способен уничтожать любые цели — воздушные, наземные и надводные.

Сразу пять пусковых установок американских РСЗО M270 MLRS, две MARS II немецкого производства и украинская С-300 советского производства были уничтожены в один день высокоточными ракетами, выпущенными пилотами ВКС.

Это, заметим, кроме роты польских наемников, крупного склада боеприпасов в Запорожье, Су-25, МиГ-29, двух вертолётов Ми-8 и десяти беспилотников ВСУ, уничтоженных днём ранее. Важная деталь: за девять с половиной месяцев воздушных сражений в небе над Украиной ни один Су-35С не был сбит.

На прошлой неделе ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» передала Минобороны РФ в Комсомольске-на-Амуре очередную партию самолетов Су-35С, доведя их общее количество до 100 единиц. А за счет модернизации бортовой радиоэлектроники и новых систем вооружения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с МиГ-31 выросла в два с половиной раза. Различные модификации этого самолета могут оснащаться ракетами «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Именно эти машины являются носителями гиперзвуковой ракеты в составе комплекса «Кинжал». Напомним, «Кинжалами» был уничтожен в Ивано-Франковской обл. склад боеприпасов ВСУ, расположенный глубоко под землей.

То же авиапредприятие передало Минобороны очередную партию истребителей пятого поколения Су-57. Это самолет, обладающий малозаметностью для радаров и развитым комплексом радиоэлектронной борьбы. Он способен вести воздушный бой, наносить удары по поверхности, в том числе высокоточными бомбами и ракетами, созданными специально для него, управлять ударными беспилотниками. Сейчас тяжелый БПЛА С-70 «Охотник» проходит программу испытаний вместе с одним из опытных образцов Су-57. Предполагается, что «Охотник» станет беспилотным ведомым истребителя, будет вскрывать цели и поражать их по команде летчика. По некоторым данным, это суперсовременное оружие было успешно испытано в боях за Украину.

Заметную роль в ходе СВО сыграл плавсостав Черноморского флота и Каспийской флотилии. В марте, когда были взяты военно-морские пункты базирования в Бердянске и Мариуполе, предполагалось, что теперь на очереди Одесса и Николаев. С этой целью в Черное море заранее были стянуты большие десантные корабли с Северного и Балтийского флотов. Однако украинская сторона сумела заминировать побережье и акваторию портов, нацелив с берега все виды вооружений, в том числе поставленные западными странами. Это было учтено, российские корабли и подводные лодки, вооруженные «Калибрами», стали работать с больших дистанций из акватории Черного и Каспийского морей.

Именно из зоны недосягаемости для боевых средств ВСУ наносятся удары по критически важным объектам и военным целям в Одессе, Николаеве, Киеве, Виннице, Ровно, Львове. При этом точность филигранная — ни одна российская ракета не попала ни в жилой дом, ни в другой социальный объект, чего не скажешь о ВСУ, которые по американской «технологии» целенаправленно бьют по гражданским объектам Донбасса, убивая мирных жителей. Российская армия и флот так не воюют.

Также надо отметить, что ВМФ до сих пор не задействует в полную силу свои возможности. В частности, не было ни одного применения по целям на территории Украины гиперзвуковых ракет «Циркон», которые с недавнего времени начали устанавливаться и на наземных комплексах.

Стремительно развивающиеся события заставили пересмотреть тактику применения, и разработчики сделали ракету универсальной. Теперь «Цирконами» можно вооружать береговые подвижные ракетные комплексы «Бастион», а сами ракеты применять по наземным целям. Не исключено, что именно это обстоятельство сдерживает Пентагон от поставок на Украину ЗРК «Пэтриот».

Одной из целей западных санкций против России было обрушение не только гражданского, но и оборонного комплекса. Недруги ожидали, что без доступа к ряду технологий русские не смогут производить вооружения, необходимые для продолжения СВО на Украине. Ведь изначально Москва рассчитывала на молниеносную операцию, и ставка Запада на затягивание конфликта, кроме прочего, преследовала и цель создания «снарядного голода». И вот теперь западные издания всё чаще публикуют статьи своих аналитиков относительно потенциала российской оборонки. Пристальное внимание уделяется авиационной и ракетным отраслям, как наиболее приоритетным. Выводы, которые делаются при этом, иначе как разочаровывающими для заказчиков не назовешь. Иностранные наблюдатели отмечают, что в России в полную силу идёт производственная и трудовая мобилизация, благодаря которой насыщение войск современным оружием, включая три фронтовые группировки, началось ускоренными темпами.

Например, хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции на Украине термобарические или, как их еще называют, вакуумные боеприпасы. Те, кто следит за ходом СВО, неоднократно встречали информацию о применение против особо «свидомых» националистов, забившихся в бетонные норы, огнеметов «Солнцепек», стреляющих термобарическими снарядами.

Но есть и бомбы. Одну такую, ФАБ-3000, в которой масса взрывчатого вещества в зависимости от модификации варьируется от 1200 до 1400 кг, сбросили на завод «Азовсталь». Этого хватило, чтобы ускорить выход неонацистов полка «Азов»* из катакомб под развалинами завода.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успеха боевых действий. И значительная роль здесь отводится ракетным войскам и артиллерии. «В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

После террористических актов, совершенных спецслужбами Украины на территории Российской Федерации, законными целями для ударов российских ракет стали объекты критически важной инфраструктуры, в первую очередь объекты энергетики. В соответствии с законами войны это вполне логично, и вот уже замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге сообщил о «прилетах» в ноябре по этим целям 239 крылатых ракет и 80 дронов-камикадзе. Только за последнюю неделю ноября по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины были нанесены удары 40 ракетами. И это можно назвать затишьем перед бурей, поскольку в ударах по Украине российские войска уже неоднократно задействовали 80 и более крылатых ракет в одном залпе. Например, 15 ноября в залпе было собрано 96 ракет. Такой порядок цифр назвал в эфире украинского телеканала пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Впрочем, пока Россия «огласила» далеко не весь арсенал боевых средств, которые могут быть применены в ходе спецоперации, а только некоторые из них, ставшие, пожалуй, наиболее заметными в боях СВО. Помните слова президента РФ: «Мы-то, по большому счету, всерьез пока ничего и не начинали»?

Так вот, это не о ядерном оружии, а о конвенционном (обыкновенном), но по разрушительной силе сопоставимом с ядерным. НАТО хочет изменить нынешнюю динамику боевых действий, сообщали в Пентагоне. Думается, надо альянсу в этом помочь. В связи с чем, возникает вопрос: не проводить ли нам операцию «Возмездие» почаще, ну, скажем, хотя бы… каждый день? Без сомнения, укронацисты и их союзники этого достойны.





