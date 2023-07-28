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Трофейный французский колесный танк AMX-10RC

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Фотография трофейного францзуского колесного танка AMX-10RC.
Для тех, кто интересовался – оттащили ли трофейные машины этого типа в тыл – да оттащили.
Захвачены в районе Новодонецкого (всего три штуки).
Еще есть как минимум 1 трофейный "Леопард" и 2 трофейных "Брэдли", но пока нет фото/видео подтверждающих, что трофеи были вывезены в тыл. Ждем запорожские трофеи на выставке "Армия 2023", ну а затем в постоянной экспозиции в Кубинке.

Французских драндулетов этого типа там вроде не было.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8526203.html
Метки: бронетехника, война на украине, Россия, танки, трофеи, Франция
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