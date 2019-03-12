Под сенью орла и караулом фельдмаршала.

Примите ж, други, странника под кров ваш;

Но любопытством лишь его не мучьте,

Есть многое в природе, друг Горацио,

Что и не снилось нашим мудрецам.



(Шекспир В. Трагедия «Гамлет», акт I, сцена IV)



Геральдика, одна из самых малоизученных наук в мире. Сегодня специалистов по геральдике единицы, и это вселяет ужас – неужели человечество, растерявшее свои знания, за сравнительно короткий, жизненный путь, потеряет и эти крупицы истины, донесенные нам от предков. Сегодня обыватель с равнодушием смотрит на надгробья ушедших в мир иной, совершенно не сознавая, что перед ним изображена картина, давно ушедших дней. Зная хоть малые азы геральдики, люди бы научились читать ответы на многие загадки истории. Впрочем, история не наука , а лишь взгляд на мировые события, с точки зрения Торы – учения возникшего на рубеже 13-14 веков. ИсТорыЯ это мифология, манипулирующая нашим сознанием и один из элементов управления обществом. Я же литератор, пишущий на тему русской былины, независимый исследователь, которому обидно за свой изолганный русский народ. Под этим словом я понимаю все народы объединенные идеей русского мира, не зависимо от цвета кожи, религии или разреза глаз.

Эта миниатюра, будет продолжением предыдущей «Александрия» и выполнит мое обещание, данное читателю в ней. А состояло оно в том, что я пообещал разобраться с похоронами князя Кутузова М.И.

Поэтому, давай читатель проследуем путем, его бренного тела, ушедшего, как и иные в прах, а заодно разберемся в этих странных похоронах.

И начнем как всегда с официальной версии.

5 апреля главнокомандующий простудился и слёг в небольшом силезском городке Бунцлау (Пруссия, ныне территория Польши). По преданию, опровергнутому историками, Александр I прибыл проститься с очень ослабевшим фельдмаршалом. За ширмами около постели, на которой лежал Кутузов, находился состоявший при нём чиновник Крупенников. Последний диалог Кутузова, якобы подслушанный Крупенниковым и переданный гофмейстером Толстым: «Прости меня, Михаил Илларионович!» — «Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит». Читателю, следует запомнить эти слова, я склонен верить, что Крупенников не врет. А вот что они означали, ты узнаешь дальше. Это и есть цель миниатюры.

На следующий день, 16 (28) апреля 1813, князя Кутузова не стало. Тело его было забальзамировано и отправлено в Санкт-Петербург. Путь был дальний — через Познань, Ригу, Нарву — и занял больше месяца. Несмотря на такой запас времени, сразу по прибытии похоронить фельдмаршала в русской столице не получилось: всё необходимое для погребения в Казанском соборе должным образом подготовить не успели. Поэтому прославленного полководца отправили «на временное хранение» — гроб с телом (18 суток), простоял посреди церкви в Троице — Сергиевой пустыни в нескольких верстах от Петербурга. К телу допуска не было, хотя службы и совершались, гроб стоял закрытым Не правда ли, странным кажется такое действо – неужели во всем Питере, не нашлось церкви, в которой могли бы поставить гроб с полководцем, для прощания народа с ним? Могли, но почему то, ничего подобного не делали. И тому были веские причины – что то, явно хотели скрыть.

Похороны в Казанском соборе состоялись 11 июня 1813 года.

Передают, что народ тащил на себе повозку с останками народного героя.

Троицко-Сергиева пустынь была основана в 19 верстах от Петербурга, на берегу Финского залива, на землях, переданных в 1734 году императрицей Анной Иоанновной своему духовнику, настоятелю Троице-Сергиевой лавры архимандриту Варлааму (в миру Василию Высоцкому). В ноябре того же года императрица разрешила перевезти деревянную церковь Успения Божьей Матери из загородного дома царицы Параскевы Фёдоровны на Фонтанке и повелела освятить ее во имя Преподобного Сергия чудотворца Радонежского. Такой выбор не случаен - согласно житию, преподобному Сергию, ВПЕРВЫЕ в истории Руси, явилась Богородица «с двумя апостолами, Петром и Иоанном» Освящение состоялось 12 мая 1735 года. Прошу читателя, запомнить и эту деревянную церковь Успения Божьей Матери.

Вместе с этой церковью переехали в Пустынь и некие останки, долго хранившиеся там. Пока мы отложим их обсуждение, да и известно мне немного. Достоверно одно – мощи были нетленными.

А давайте-ка поглядим на род царицы Параскевы Федоровны?

Представительница рода Салтыковых, дочь стольника и воеводы Фёдора (Александра) Петровича Салтыкова (ум. 2 февраля 1697 года) от его 1-го брака с Екатериной Федоровной, чья девичья фамилия неизвестна.

Если взглянуть на герб Салтыковых, то можно увидеть черного имперского орла или римскую птицу. Такой герб возможен только у царственных особ, а Салтыковы такими не были. Они несомненно древний род и в моей крови тоже есть доля их крови (теща моего прадеда была из Салтыковых), но царской крови у них не было и герб с орлом им не положен. А вот если Екатерина Федоровна с неизвестной фамилией рода царского, то она вполне могла принести в герб рода императорского орла. Я сейчас сделаю предположение, которое, конечно требует доказательств, но оно не существенно для моего повествования, в котором речь пойдет о делах более серьезных. Екатерина Федоровна из рода царей, но не Рюриков, а Комнинов – правивших в Византии. Черный орел это Комнины, а пикирующий сокол это Рюрики. Впрочем , они родственники.

Орёл в геральдике — одна из наиболее распространённых гербовых фигур. Среди естественных фигур более распространённой фигурой является только лев.

Орел символизирует власть, господство, верховенство и прозорливость (государственную прозорливость). В языческие, античные времена орел служил атрибутом и символом божества или монарха. Так, в Греции и Риме он был атрибутом соответственно Зевса и Юпитера, у персов (Кир) изображение золотого орла несли во главе наступающего войска или перед кортежем царя-полководца. Фараон Птолемей VIII (116—107 гг. до н. э.) сделал орла символом Египта и велел выбить изображение орла на египетских монетах. Римские полководцы имели изображение орла на своих жезлах как знак главенства над действующей армией (то есть наступательной, активной силой). Позднее, когда наиболее удачливые полководцы становились императорами, орел был превращен в исключительный императорский знак, символ верховной власти. Поэтому орел получил в римском законодательстве официальное наименование «римская птица»

Итак, род Салтыковых имел в своей семье представительницу царского рода. Ни в одном роду дворянском роду Руси, не было столько бояр, сколько у Салтыковых. Не смотря на их предательство во времена Великой Смуты и принятие стороны Польши, все они пользовались почетом у царей. Царица Прасковья Федоровна (Александровна – ее отец поменял имя по приказу царевны Софьи с Александра на Федора) была женой царя Ивана Пятого, соправителя Петра Романова Первого. Очевидно и нетленные мощи, сохранявшиеся в ее родовой церкви, имели отношение к ее роду.

«По своим стратегическим и тактическим дарованиям… не равен Суворову и подавно не равен Наполеону», — характеризовал Кутузова историк Е. Тарле.

Суворов о Кутузове говорил:"Умён,умён,хитёр,хитёр...Никто его не обманет".

Военный талант Кутузова ставился под сомнение после аустерлицкого разгрома. Даже во время войны 1812 года, его обвиняли в стремлении построить Наполеону «золотой мост», для выхода из России с остатками армии. Не простили ему современники и сдачу Москвы.

Критические отзывы о Кутузове-полководце принадлежат не только его известному сопернику и недоброжелателю Беннигсену, но и другим предводителям русской армии в 1812 году — Н. Н. Раевскому ( так же мой предок, давший в мой род свою дочь в жены моему пращуру), А. П. Ермолову, П. И. Багратиону

«Хорош и сей гусь, который назван и князем и вождем! Теперь пойдут у вождя нашего сплетни бабьи и интриги», — так отреагировал Багратион на известие о назначении Кутузова главнокомандующим.

«Я ввёз колесницу на гору, а с горы она скатится сама при малейшем руководстве», — бросил, уезжая из армии, сам Барклай де Толли

Что до личных качеств Кутузова, то при жизни его критиковали за угодливость, проявившуюся в подобострастном отношении к царским фаворитам, и за чрезмерное пристрастие к женскому полу. Рассказывают, что во время нахождения уже тяжело больного Кутузова в Тарутинском лагере (октябрь 1812) начальник штаба Беннигсен доносил Александру I, что Кутузов ничего не делает и много спит, причем не один. С собой он привёз молдаванку, переодетую казачком, которая «греет ему постель». Письмо попало в военное ведомство, где генерал Кнорринг наложил на него такую резолюцию: «Румянцев возил их по четыре. Это не наше дело. А что спит, то пусть спит. Каждый час [сна] этого старца неумолимо приближает нас к победе».

Согласитесь, что мнение современников о Кутузове сильно разнится с образом созданным в нашем сознании.

Странности с похоронами Кутузова продолжались, едва я начал изучать это событие. Михаил Илларионович Кутузов умер 16 апреля 1813 года, находясь в походе в прусском городке Бунцлау (сейчас Болеславец) , расположенном на границе Польши с Германией. По приказу царя Александра I тело Кутузова было забальзамировано и доставлено в Санкт-Петербург, а оставшиеся после бальзамирования внутренние органы захоронены на кладбище у деревни Тиллендорф, в трех километрах от Бунцлау. Сейчас на этой могиле стоит памятник, выполненный в форме круглой обломленной, как жизнь, колонны. На постаменте надпись на немецком и русском языках:

« Князь Кутузов Смоленский, переселился из сей жизни к спанью 16 Апреля 1813».

Скажи, читатель, тебя не покоробила такая эпитафия? Ладно бы к вечному сну, а то ведь спанью! Ну как не вспомнить слова генерала Кнорринга: « Пусть спит».

Вы знаете, у православного люда никогда не существовала тяга к бальзамированию, а такое захоронение явно не соответствует канонам Романовской или Никонианской церкви. Црского христианства да, но не современного православия принятого Романовыми. А тут еще сердце помещенное в серебряный сосуд и пропавшее неведомо где. Прямо египетские дела, да и только.

Пора отправиться в Казанский Собор Петербурга. Вот и могила Кутузова. Я здесь бывал много раз, но всегда не покидало, странное чувство, которое я теперь могу объянить. Но сначала посмотрим на могилу (фото на заставке). Первое, что бросается в глаза, так это надпись. Она еще более удивительна, чем прусско-польская, на памятнике над его останками.

«Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов Смоленский. Родился в 1745 году, скончался в 1813-м в городе Бунцлау».

Я, конечно, не специалист по эпитафиям, но знаком и с кладбищенскими работниками. Вот ответ директора коммунального предприятия ритуальных услуг: «Это не эпитафия, а надпись говорящая.о том, что человек здесь не покоится. Это просто памятное место, некий знак, возможно памятная доска».

Давайте поверим специалисту своего дела, тем более, я уже точно знаю, Кто покоится в склепе Казанского собора.

Но пока посмотрим на могилу еще раз.

Первоначально в оформление могилы М.И. Кутузова входили три иконы, до настоящего времени сохранилась только Смоленская икона Божьей матери, особо почитаемая фельдмаршалом, которая находилась у гроба 11–13 июня. В оформление могилы входит и картина известного русского художника Ф.Я. Алексеева «Крестный ход на Красной площади после освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году». Хотя картина была установлена здесь еще в 1810 году ( до захоронения Кутузова), она органично вписалась в образное надгробие над склепом М.И. Кутузова.

По подписи самого художника картина изображает «…чудо от иконы Казанской Божьей Матери в Москве… когда, спустя несколько дней после очищения Москвы от супостатов, рать русская приняла участие в великом торжестве прославления Чудотворной иконы Казанской Божьей Матери».

В декоративное оформление надгробия введены и элементы геральдики, например, на передней стенке решетки и внизу на стене помещены изображения гербов М.И. Кутузова — родового, дворянского и княжеского. Герб рода Кутузовых (общий для всех ответвлений рода) представляет в голубом щите черного одноглавого орла с распростертыми крыльями, над головой его — дворянская корона, в правой руке — серебряная шпага. Щит увенчан дворянским шлемом с короной и тремя страусовыми перьями… Выполненный в литье геральдический барельеф, в котором объемный герб положен на низкий рельеф из развернутых знамен, является в общей композиции символом победы.

Вот тебе раз! Снова орел. Видно и Кутузов царских кровей. Я не буду на этом останавливаться, желающие найдут сами его родство с Рюриками.

Но мое внимание привлек орел, держащий лавровый венок, а под ним Икона Казанской Богоматери. Я впервые увидел такое сочетание, когда икона Марии оказалась ниже геральдической фигуры. А орел с венком фигура именно геральдическая. Оторопь взяла меня, когда я понял, в каком случае орел, может быть над иконой. Только в одном, если орел родовой герб носителя имени. Но Мария русская княжна ( я про это писал в иных работах) и она Рюриковна. Хоть и родственница Комнинам, но Рюриковна. А черный орел герб Комнинов. Это совсем иной род, в который она была отдана замуж. В таких случаях она лишь носительница не титула достоинства, а титула ПОЧТЕНИЯ. То есть жена графа хоть и графиня, но не из его рода и называется так, только из почтения к роду графа. Императрица Российская тоже имеет титул почтения, а вот ее родовой титул, это тот, который в роду ее отца. Так и говорили: " Графиня Брюс, урожденная княгиня Дашкова".

Муж Марии императором не был, а лишь севастократором, а там не венок положен, а геральдическая корона. Они то и изображены на трех гербах Кутузова, как титулованного дворянина. Венок этим гербам не положен, достаточно и римского орла, указывающего, что в роду есть царская кровь.

Ну, точная наука геральдика, помогай!!!

ВЕНОК — древнейший символ награды, почета, эмблема бессмертия, а следовательно, величия (в государственных гербах — державного величия); в ЖЕНСКИХ гербах — эмблема памяти о погибшем рыцаре (муже, отце, брате — в случае отсутствия у них мужского потомства). Если же идет разговор о МАТЕРИ погибшего рыцаря, то венок ей принадлежит всегда, вне зависимости от наличия внуков.

Лавровый венок стал в императорском Риме знаком цезаря и употреблялся жрецами в дни государственных торжеств, что придало постепенно венкам значение знаков почета. В иных работах, я писал, что Рим, это одно из названий Византия. Римов было три : Ветхий или Первый Рим, со столицей в Александрии, в дельте Нила, Второй Рим или Киевская Русь, он же Византий, и, наконец Третий Рим – Москва.

Следует заметить, что существовал и четвертый Рим – царский, в междуречье Оки и Волги, там, где ныне Золотое Кольцо России. Вот оно то и зовется Господином Великим Новгородом.

В европейской геральдике венок со времен средневековья принял иное значение. Поскольку издревле он рассматривался большинством европейских народов как эмблема бессмертия, то после гибели рыцаря, у которого не оставалось мужского потомства, венок включался в герб его вдовы или дочери как дополнение, которое указывало, что данный герб — женский; таким образом венок приобрел в европейской геральдике значение эмблемы памяти об УМЕРШЕМ. Для того чтобы отличать венки разных родов, их перевязывали лентами, соответствующими по своему цвету гербовым цветам данного рода, обычно цвету щита умершего рыцаря. Так постепенно сложился окончательный вид гербового венка — ветки растения, составляющие его, должны были быть обязательно перевиты лентами, цвет которых соответствовал бы национальному цвету (у государства) или цвету данного рода (в родовых гербах).

Венок же на обсуждаемом надгробии золотой и ИМПЕРАТОРСКИЙ, не увитый никакими лентами, а уж тем более лентами рода Кутузовых-Голенищевых-Морозовых. Этот венок имперский орел несет лицу занимающему более высокое положение, чем Кутузов.

Поскольку женские гербы сохранялись лишь за прямым потомством, то они крайне скоро исчезали, и уже в XVII—XVIII веках в Западной Европе их практически не существовало или они стали чрезвычайно редки. В России вообще не было обычая создавать женские гербы, и поэтому венки встречались в щитовом поле русских гербов исключительно как эмблемы почета и заслуг. А вот в Византии, женские гербы имели большое хождение.

Вот, что читатель, я думаю, что ты понял, чей герб изображен на склепе «Кутузова». Это герб ДЕВЫ МАРИИ, МАРИИ БОГОРОДИЦЫ, МАТЕРИ ИСУСА ХРИСТА, ИМПЕРАТОРА ВИЗАНТИИ АНДРОНИКА КОМНИНА. Она Мать императора Византии Андроника и имеет право и на римского орла и на венок памяти о сыне. Это и изобразил скульптор, а для знающих людей повесили икону Марии Богородицы Казанской, что бы не было сомнений, кому несет римская птица венок скорби и посмертной славы.

Еще одним доказательством моей правоты послужит звезда, которая находится под иконой Марии. На фото она золотая и бросается в глаза.

Шестнадцатиконечная звезда также, как и шестнадцатилучевая, может считаться изображением Солнца, особенно если она встречается изолированно или в составе орнамента. Вместе с тем именно как знак солнечной чистоты, ясности и незапятнанности изображение 16-конечной звезды со времен Рима-Византии считалось эмблемой девственности, и отсюда уже в эпоху раннего христианства сопутствовало изображениям Святой Девы, то есть Богородицы, что нашло отражение в византийской иконописи. Поскольку девственница и дева по-латыни называются Virgo, то и 16-конечная звезда как эмблема Святой Девы Марии позднее получила наименование Виргинской звезды.

Создатель склепа четко изобразил герб Марии Богородицы и мог бы не вешать икону на звезду, однако он усилил подсказку или же наоборот спрятал от назойливых глаз герб Марии.

Впрочем, у этого склепа не одна звезда. У его подножья лежит еще одно напоминание о Марии - выполненная из мрамора восьмиконечная звезда в круге и с кругом в середине. Вот к этой звезде, Кутузов точно не мог иметь никакого отношения. Что это такое? Такая звезда, это схематическое изображение иконы под названием "Неопалимая Купина". Это ЛИЧНАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ, не смотря на то, что в центре звезды Она изображена с младенцем Исусом. Круг в центре звезды у склепа в Казанском соборе - это изображение Богородицы, а круг по лучам звезды это святые и ангелы небесные окружающие Марию. Неопалимая купина это знак принадлежащий только Марии и более никому.

Восьмиконечная звезда в Православии использовалась для изображения Вифлеемской звезды. Она также является символом Пресвятой Богородицы.

Впрочем, есть еще, так называемые крашаны. Почти правильный восьмиугольник, образованный наложением друг на друга по диагонали двух квадратов с сохранением линий их перекрещиваний, использовался как символ, сопровождавший изображения бога Саваофа (бога-отца, правильнее — бога сил, воинств) в русской иконописи и христианской православной символике дониконианских времен, особенно с XIV по XVI век. Этот восьмиконечный символический знак изображался либо вверху икон (чаще всего в правом верхнем углу), либо вместо нимба, либо как фон над головой Саваофа. Часто оба четырехугольника окрашивались (верхний — в зеленый и подстилающий его — в красный цвет) или окаймлялись полосками этого цвета. Изображения этого рода характерны для Севера России и имеются (сохранились) в музеях Ростова Великого, Вологды, Перми. Они означают (символизируют) восемь тысячелетий (“семь веков Творца и будущего века Отца”*) и в конце XIX — начале XX века были признаны “еретическими” с точки зрения канонов официального православия. Однако, в нашем случае, нахождения звезды у подножия склепа, о крашанах речь идти не может. Это именно знак Богородицы, ее личный символ.

Нет в соборе никакого Кутузова, там МАРИЯ.

А теперь вернемся в то время, когда умер полководец.

Тело Кутузова набальзамировали и поместили в цинковый гроб, с левой стороны от головы поставили небольшой сосуд, в котором находилось забальзамированное сердце.

27 апреля траурная процессия с гробом, установленным на колеснице, в которую была впряжена шестерка лошадей, направилась в Санкт-Петербург. Это скорбное шествие продолжалось полтора месяца.

24 мая процессия прибыла в Троице-Сергиеву пустынь, находившуюся около Стрельны — в 15 верстах от Санкт-Петербурга. Здесь ее встретили родные и близкие покойного и духовенство монастыря. Ковчег с телом М.И. Кутузова внесли в церковь и поставили на амвон, после этого началось богослужение, а потом ковчег положили в приготовленный гроб и поставили посреди церкви — на амвон под балдахином. Вокруг амвона на табуретки положили ордена и другие знаки отличия, которыми был награжден М.И. Кутузов. Пока тело фельдмаршала находилось в монастыре, читалась псалтырь и служилась ежедневная панихида по усопшему. В этом монастыре и похоронен Кутузов в безвестной могиле, но я думаю, что ее установить можно. Нужно просто порыться в архиве монастыря. В какой то момент тела подменили.

При отправлении траурной процессии из Троице-Сергиевой пустыни, гроб с телом Марии, с дорожной повозки переставили на городскую колесницу под балдахином, запряженную шестеркой лошадей под траурными попонами, на поверхности которых были нашиты гербы светлейшего князя.

11 июня кортеж двинулся к столице Российской империи, и опять простые люди, несмотря на протесты властей, выпрягали лошадей, а в двух верстах от города «добрые и благочестивые граждане пожелали нести останки к месту их грустного назначения на своих плечах и руках». Я думаю, что люди знали или догадывались, Кого именно, они несут в Казанский собор.

В Санкт-Петербурге процессия через Невский проспект проследовала к почти достроенному Казанскому собору, где решено было похоронить «М.И. Кутузова», чьи родственники слезно просили царя Александра, чтобы тело покойного было погребено в Александро-Невской лавре. В чем им высочайше было отказано и даже с угрозами. Родственники были в курсе происходящего и боялись народного гнева, да осуждения потомков. Надеюсь, теперь вам ясна последняя раза фельдмаршала к царю? Кутузов знал, что произойдет с его телом после смерти.

В Казанском соборе внесенный гроб установили на пышный высокий катафалк, сооруженный по проекту архитектора А.Н. Воронихина, который собор не строил, а возможно лишь реставрировал. Катафалк был задуман им как торжественное сооружение без знаков печали и слез (!!!). К высокому помосту с аркой с двух сторон вели ступени, от углов катафалка трофейные французские и турецкие знамена поднимались кверху и склонялись над гробом, вокруг стояли огромные канделябры в виде пушек. Множество свечей бросало блики на почетный караул, состоявший из людей свиты фельдмаршала.

Два дня жители Санкт-Петербурга шли к Казанскому собору прощаться с «полководцем», а 13 июня — в день погребения — в соборе собралось высшее духовенство в траурном облачении. Божественную литургию совершил митрополит Новгородский с назначенным духовенством, проповедь говорил архимандрит Юрьева монастыря Филарет — ректор Санкт-Петербургской духовной академии, профессор богословских наук. Гроб с телом Марии, установили в склепе, в северном приделе собора; при опускании гроба в могилу были произведены трехкратные пушечные и ружейные залпы.

Могилу замуровали гранитной плитой и обнесли железной решеткой самой искусной работы. В стену над могилой вделали красную мраморную доску, на которой золочеными буквами сделана надпись: «Князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов Смоленский. Родился в 1745 году, скончался в 1813-м в городе Бунцлау». Памятную доску о полководце.

В 1813 году могилу Марии с мраморной плитой обнесли строгой бронзовой оградой, сделанной тоже по проекту архитектора А.Н. Воронихина. Для ее оформления он использовал атрибуты, характерные для классического декора: с трех сторон ограда состоит из вертикалей в виде древков знамен, увенчанных пиками. Строгому ритму этих вертикалей вторит тщательный повтор золоченых лавровых венков в двойных горизонтальных планах. Передние угловые столбики выполнены в виде пушек, увенчанных лавровым венком и шлемом. Могилу М.И. Кутузова фланкируют два пилястра, на которых укреплены 6 трофейных французских знамен и штандартов и 6 связок ключей от взятых русской армией крепостей и городов. Знамена закреплены в специальных кронштейнах, для ключей были сделаны 8-угольные бронзовые золоченые доски.

Таким образом, в Казанском соборе Питера, у склепа Марии Богородицы, на вечные времена, поставлен в бессменный караул потомок Рюриков, фельдмаршал Российской империи, князь Смоленский М.И. Кутузов. И поставил его в вечный караул царь Александр в наказание за сдачу Москвы, о чем прямо намекает картина известного русского художника Ф.Я. Алексеева «Крестный ход на Красной площади после освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году».

Однако, я имею еще одно предположение. Не знаю почему, но у меня создается впечатление, что в Казанском соборе не вся Мария, а только часть ее мощей, а возможно и что то с ней связанное. Но это именно захоронение. Сейчас постараюсь пояснить.

В мире есть одна гора, на вершине которой находится захоронение каких-то богов. Именно эта гора стала прообразом Олимпа. Я пока не готов ничего утверждать, но хочу сказать, что эта гора напрямую связана с Казанским собором, который тоже выполнен в виде трех террас: восточная, западная и северная.

Интересным будет читателю узнать, что Казанский храм прямо таки перегружен масонскими символами. По моему мнению этот храм долгое время использовался ими, как главный храм империи. И ассоциировался у них с Олимпом.

Все это требует осмысления и времени, но то, что все это связано с Марией у меня уже нет сомнения. Я еще вернусь к этой теме, когда сумею разобраться с этой турецкой горой. Забегая вперед скажу, что это не Арарат. Никакого Арарата в Турции-Армении нет и никогда не было и к нему не приставал ковчег Ноя. Под именем Ноя описаны средневековые события плавания Христофора Колумба, а не "древнейшие" дела этого литературного персонажа из Библии.

Вторым фактом, который я сообщаю читателю, есть то, что никогда ранее "похорон Кутузова", в мировой геральдике не использовался венок в качестве обозначения смерти. Он давался живым. И только памятники войны 1812 и Заграничного похода имеют этот символ. По какой то причине, его сразу начали распространять по территории России, украшая венком монументы, памятники на могилах и даже надгробные плиты. Но и там, венок отдается лицу или лицам которым посвящен памятник. Если же это могила, то на ней в те времена было принято писать: "Здесь покоится прах..." или что то в этом роде.

Удивительным будет и то, что впервые в истории России, после смерти Кутузова, будет введена практика о награждении посмертно.

По моему мнению, таким образом ложа пыталась скрыть истинные события, происходившие в Казанском соборе Питера в 1813 г.

О том, каким образом попала Мария в Россию и что она там делала, вам лучше прочитать у уникальных ученых, живущих сейчас рядом с нами.

Вот эта книга: «Христос родился в Крыму. Там же умерла Богородица». А.Фоменко, Г. Носовский. 2015 год.

Я вполне допускаю, что эти авторы, могут быть не согласны с моим повествованием, но уважая их заслуги в определении реальных событий мирового развития человечества, все же рискнул написать эту миниатюру. Возможно, я допустил много неточностей, но слишком уж много фактов указывают на мою правоту. Для решения этой проблемы, возможен только один путь – эксгумация тела, находящегося в Казанском соборе Питера. Однако, я ожидаю в ближайшее время еще несколько интересных документов, которые раскопали мои коллеги из виртуальной оперативно-следственной группы созданной мною в соцсетях, из отставных оперативников более, чем 100 стран мира. Им то я и предложил, покопаться в тайнах прошлого и раскрыть «висяки» многовековой давности. Мы уже не один раз доказывали свою состоятельность в этом вопросе. Даст Бог и Дева Мария, раскроем и эту тайну. Меня уже предупредили коллеги, что прочитанное ими - бомба. Сейчас предпринимаются шаги в получении копий этих материалов. Похоже Кутузов найден, там, где я и предсказывал – в Троицко-Сергиевской пустыни. Это даст новый толчок к исследованиям. Мы намерены обратиться к правительству РФ с заявлением и документами, подтверждающими нашу правоту.

Мы многое знаем о преступлениях Романовых, уничтоживших ордынские роды и уверены, что никакое захоронение их, под шпилем Петропавловского собора, не спасет от ответственности перед Богом, Русской Землей и Русским Народом. То, что случилось во времена Великой Смуты, породило массовый обман народа и растерянность, которую видно и поныне. Совершенно необходимо взять биологические анализы у Петра Великого и его матери Натальи Нарышкиной. Современная наука точно скажем, кто лежит в Петропавловке и чью голову присобачила мадам Коло Медному всаднику. Истории пора становиться наукой и она уже делает шаги в этом направлении.



Перед гробницею святой

Стою с поникшею главой...

Все спит кругом; одни лампады

Во мраке храма золотят

Столпов гранитные громады

И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,

Сей идол северных дружин,

Маститый страж страны державной,

Смиритель всех её врагов,

Сей остальной из стаи славной

Екатерининских орлов.

В твоем гробу восторг живёт!

Он русский глас нам издаёт;

Он нам твердит о той године,

Когда народной веры глас

Воззвал к святой твоей седине:

«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

Внемли ж и днесь наш верный глас,

Встань и спасай царя и нас,

О старец грозный! На мгновенье

Явись у двери гробовой,

Явись, вдохни восторг и рвенье

Полкам, оставленным тобой!

Явись и дланию своей

Нам укажи в толпе вождей,

Кто твой наследник, твой избранный!

Но храм — в молчанье погружен,

И тих твоей могилы бранной

Невозмутимый, вечный сон...

1831

Пушкин А.С.

Источник: https://www.proza.ru/2016/01/28/2285