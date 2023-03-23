Россия в 2023 году произведет 1500 танков
Россия в 2023 году произведет 1500 танков
Согласно заявлению Медведева, Россия в 2023-м году произведет 1500 танков.
Так сказать закрывается тема с глупыми вопросам "А зачем СССР производил много танков". С учетом роста объемов производства и массовой расконсервацией старых машин, мы можем наблюдать очевидную картину, когда фронту требуются тысячи танков, что и дает ответ на вопрос, зачем СССР производил тысячи танков и хранил десятки тысяч. Чтобы когда они понадобятся – все это уже было. И благодаря этому труду наших предков, мы до сих пор пользуемся тем, что они заготовили для нас. А сколько было истерик отечественных либералов "ко-ко-ко, тупые совки зачем-то производили много танков".
PS. В стране нужен еще как минимум 1 танковый завод и 2-3 завода по производству колесной и гусеничной бронетехники.