Есть у нас категория людей, которых можно назвать то ли крепостными, то ли рабами. Это так называемые «бюджетники». Их до сих пор весело использовали на выборах, создавая разные чудесные победы . А сейчас в первых рядах на «добровольную» (!) вакцинацию. Плохо быть крепостным в современной России.

Ну вот…

«Новый штамм коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Этот же тип инфекции ранее нашли в Великобритании, уточняет ВВС. Штамм SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем известные ранее. «Мутация привела к большей заразности», — признали в ВОЗ.

В то же время там отметили, что вирус не стал смертоноснее.

В Евросоюзе уже начались консультации — эксперты приступили к изучению возможного распространения нового типа инфекции».

«ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Жители Лондона в массовом порядке стали покидать город в субботу вечером после того, как власти объявили об ужесточении ограничений после выявления нового генетического типа коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Mail».

Тот, кто надеялся, что еще немного и все рассосется – глубоко ошибся. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Это все равно, как если бы в 1942 году кто-то стал надеется, что немцы вышедшие к Сталинграду – сами устанут и отползут. Нет, они не устанут, и эти танки будут переть на нас, пока не раздавят в лепешку свои гусеницами…

Народец в мире стал привыкать к ковидному террору, поэтому потребовалось несколько обновить тему и поднять градус страха. Ведь главная тема всей затеи еще не выполнена – всеобщая вакцинация.

Вот еще очень интересное и красноречивое сообщение: «Twitter будет удалять недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса. Речь идет о сообщениях, которые содержат ложные заявления о побочных эффектах вакцинации или утверждают, что вакцины используются для нанесения вреда людям или контроля над ними». Нельзя теперь будет крякать о побочных эффектах вакцины. Запрещено. Подобную цензуру ввел Ютуб. Тоталитарный глобальный запрет на информацию стал фактом? Наряду с возрастающим глобальным электронным контролем. А говорить о том, что все это используется для контроля или нанесения вреда – нельзя. О подобных действия можно говорить только в восторженных интонациях: «Ах, как это все здорово!»

Но побочные эффекты от новых ковидных вакцин есть или нет? Это выдумки? «За время тестирования вакцины от коронавируса, которую вместе разработали американская компания BioNTech и немецкая Pfizer, в Соединенных Штатах скончались два добровольца из той группы, которой ввели настоящий препарат». «AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19, она объяснила это тем, что у одного из участников выявлена серьезная побочная реакция». Об этом писать нельзя или можно?

А может ли вакцина причинить вред? Или это выдумки конспирологов, антипрививочников, а вакцина – всегда только благо?

«Собеседник» 18 декабря 2020 г. опубликовал интервью с известным вирусологои Виталием Зверевым: «Может ли финал (вакцинации) быть летальным? По словам вирусолога, теоретически может. Вообще, в истории медицины были случаи, когда люди погибали от «недоделанных», недопроверенных вакцин.

– Когда была разработана вакцина против лихорадки денге (острая вирусная инфекция, которую еще называют болезнью болящих костей. – Прим. Sobesednik.ru), никто не обратил внимания, что животные в экспериментах погибали. На Филиппинах закупили 700 тысяч доз вакцин, и 600 детей умерли, когда встретились с инфекцией (это было в 2016 году. — Прим. Sobesednik.ru). А остальные перенесли ее тяжелее, чем непривитые. Все закончилось трагически, был судебный процесс, – говорит Виталий Зверев.

Вирусолог также вспоминает случай с вакциной против вируса SARS: ее производство было прекращено, когда стали погибать подопытные хорьки. Была история с вакциной против полиомиелита – тогда заболевали привитые, и с ротавирусной инфекцией, которую пришлось изъять из обращения после серии ЧП».

Т.е., вакцина вполне может быть убийственной. Так почему обсуждение это животрепещущей темы – запрещают? Это же вопрос – быть или не быть? Что происходит?

«Президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса. Он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой начать процедуру уже на следующей неделе. Прививки будут делать отечественным препаратом «Спутник V». Первыми планируется вакцинировать от COVID-19 врачей и учителей.

«Репортер64» пообщался на данную тему с президентом общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», членом экспертного совета при правительстве России Александром Саверским:

- Если нам сильно повезет, то массовая вакцинация никак не скажется на эпидемиологической ситуации. Потому что результаты клинических испытаний российской вакцины против коронавируса пока не обнадеживают: по моей информации, у многих участников испытаний сильно (до 40 градусов) поднималась температура. Получается, перенести прививку могут далеко не все, и это дает серьезный повод для беспокойства.

Что касается эффективности этой вакцины, то тут у меня тоже возникают принципиальные сомнения. К примеру, почему никто не слышал о вакцинах против ОРВИ? Да потому, что вирусы, вызывающие эти инфекции, мутируют быстрее, чем проходит создание и клиническое испытание вакцины: начинают ее разрабатывать против одного штамма, а заканчивают, когда уже вовсю разгулялся совершенно другой.

Создать эффективную вакцину раз и навсегда, получается, невозможно. А вот риски при вакцинировании остаются, и весьма серьезные. Мне представляется, что при массовой вакцинации случаи осложнений после прививки могут исчисляться тысячами. Так что еще неизвестно, что хуже – прививка с неизвестными последствиями или сама инфекция. Все это в полной мере относится и к вакцине против коронавируса, на мой взгляд».

Я, может быть, глубоко не прав, но мне кажется, что Путин, запустив массовую вакцинацию непроверенной вакциной, – отдал преступный приказ. За подобное, как вы помните, судили на Нюрнбергском трибунале. Наши жизни почему-то подвергают опасности. К тому же, как можно создать вакцину от того, что меняется, если верить сообщениям. Если уже появился новый штамм, то от чего лечит вакцина? Но народ уже погнали на иглы, хотя объявили, что вакцинация будет только добровольной.

«Более тридцати человек, участвующих в третей фазе испытаний вакцины «Спутник» согласились ответить на вопросы журналистов Reuters. Почти треть из них призналась, что они пришли в клинику не по собственной воле. Все они – сотрудники госучреждений, разговаривать согласились на условиях анонимности».

Есть у нас категория людей, которых можно назвать то ли крепостными, то ли рабами. Это так называемые «бюджетники». Их до сих пор весело использовали на выборах, создавая чудесные победы Путина и «Единой России». А сейчас принуждают к «добровольной» (!) вакцинации. Плохо быть крепостным в современной России. «Челябинские налоговики заявили о принудительных прививках от коронавируса.

Сотрудник ФНС сообщил 74.RU, что его и коллег под угрозой увольнения заставляют подписывать согласие на добровольную вакцину от COVID-19. В качестве доказательства мужчина показал служебную записку, которую работники получили по электронной почте». «Работники ряда московских поликлиник рассказали о принуждении к вакцинации от коронавируса. Как передает телеканал «Настоящее время», по словам медиков, в учреждениях проводится разъяснительная работа, в ходе которой их склоняют сделать прививку под угрозой увольнения. В распоряжении телекомпании оказалась копия приказа по одной из поликлиник, который подтверждает слова медперсонала». Властвует террор, постоянное запугивание. Колись или умирай с голода! Да еще и подпиши бумажку, что сделал это в добровольном порядке – видимо для особого садистского удовольствия.

Общая атмосфера то какая? «Полицейские окружили идущего без маски пассажира в метро Санкт-Петербурга. Видео жесткого задержания мужчины публикует «Фонтанка». На кадрах видно, как около десяти сотрудников правоохранительных органов выстроились вокруг петербуржца, а затем задержали его, повалив на пол». Спецоперация – десять полицейских валят на пол одного человека! За страшное преступление! Как террориста.

«В Санкт-Петербурге разворачивается настоящая война из-за запретов на работу ресторанов в новогодние каникулы. Драконовские меры для рестораторов были введены губернатором Бегловым после скандальных концертов Басты 27-28 ноября, на которые пришли 12 000 человек, их обвинили в несоблюдении санитарных норм.

Гайки были закручены немедленно: последние запланированные более-менее крупные концерты в Северной столице отменились. Распоряжение подразумевает следующее: с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января питерские кафе и рестораны не смогут работать после 19:00, а с 30 декабря по 3 января вообще будут закрыты. Кроме того, совсем прекращается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты с 30 декабря по 10 января.

Чаша терпения рестораторов буквально иссякла. Не успели они оправиться от весенне-летней самоизоляции, как их пытаются лишить заработка в самый «хлебный» новогодний период. Неудивительно, что владельцы питейных заведений города с традиционно развитой барной культурой («В Питере — пить», как учил нас Сергей Шнуров) объявили акт неповиновения. Владельцы сорока баров дали понять, что они все равно будут функционировать и в период запретов согласно созданной ими «Карты сопротивления». Еще порядка двухсот обещают к ним присоединиться ближе к праздникам. «Если мы не будем работать – всё равно умрём», объясняют они.

Но в том-то и дело, что органы правопорядка тоже не дремлют. В Питере по клубам был устроен рейд, в результате которого пострадали люди. «Ну вот и ответ нашей замечательной власти на последний отчаянный крик души уничтожаемых предпринимателей, - написал бизнесмен Александр Коновалов. - Вместо хоть какого-то "диалога" - беспредельный взлом двери силами взвода правоохранителей (без каких-либо санкций и разрешений суда). Жестокое избиение дубинками девушек, одна из которых беременна. Куча отважных героев положила нас, мегаопасных преступников, мордами в пол»».

Это все что такое? У меня есть ощущение, что в мире действительно пандемия. Чумы. Коричневой. Которую мы считаем почему-то побежденной. Но что это такое тут восстает из бездны? Это нас так спасают или приучают к Новому мировому порядку?

Еще одно прекрасное сообщение о добровольно-принудительной вакцинации в России: «Первые привившиеся медики в Волгограде заразились коронавирусом». Это что за глумление такое?

«Аргументов недели» опубликовали интервью с доктором медицинских наук, профессором Игорем Гундаровым:

«– Среди препаратов, которые мы назначаем, есть даже те, которые подавляют иммунную активность!... Учёных-медиков отстранили от принятия решений. Кто вошёл в штаб борьбы с эпидемией? Председатель Голикова. Она разбирается в вирусологии, эпидемиологии?

– Она же была министром здравоохранения.

– И разрушила эту систему. Кто в составе штаба из 12 человек? Председатель Голикова. Попова – санитарный врач. Дальше – замминистра внутренних дел. Представители следующих ведомств: ветеринарный надзор, Министерство транспорта, Министерство по гражданской обороне, замминистра иностранных дел, замдиректора Службы внешней разведки, генеральный директор «Аэрофлота»... Зачем всё это? А где вирусологи? Где эпидемиологи? Нет ни одного. Представьте – военные действия, а в Генеральном штабе нет ни одного военного… У меня есть статистика смертности по дням по всему миру. Я сравнил её с данными по России. Удивительные данные. Высокие уровни смертности со вторника по субботу, как башни, чередуются с провалами в воскресенье и понедельник. Спад – примерно на треть. И так – постоянно всё ковидное время. Моя версия – это результат ошибочного лечения. Мы начинаем лечить препаратами, которые вам принимать не нужно. Крупнейший пульмонолог, директор Пульмонологического центра Федерального медико-биологического агентства Аверьянов говорит, что 80% больных ОРВИ не нуждаются в лечении. Организм обладает мощнейшими защитными возможностями и в состоянии преодолеть болезнь сам. «У большинства пациентов – это примерно 80% больных – после внедрения SARS-CoV-2 в организме иммунная система путём естественного своего действия преодолевает инфекцию, человек выздоравливает без всякого нашего вмешательства или несмотря на него». Не трогайте больных, дайте защитным средствам организма работать самим. Он даже удивляется, что при таком обилии ненужных лекарств пациенты ещё живыми остаются вопреки нашему лечению.

… Чем мы лечим ковид? Гидроксихлорохин. Это противомалярийный препарат, он оказывает крайне негативное действие, подавляет иммунную систему.

больных мы этим препаратом гробим.

Второе из рекомендаций Минздрава – азитромицин. Сильнейший препарат с широким спектром действия. Зачем назначать его на первом этапе? У него огромное количество побочных эффектов! Аверьянов чётко говорит: «Сегодня не существует ни одного лекарственного препарата или метода, который мог бы остановить вирус, его прогрессирование и разрушительное действие. Через неделю после приёма лопинавира и ритонавира у каждого второго пациента происходят тяжелейшие токсические реакции».

Если сказать грубо, но честно, мы убиваем каждого третьего. Мы виноваты в смерти каждого третьего, выжившего в первые три дня болезни».

Т.е. вместо лечение фактически практикуется массовое убийство. А так-то лечить можно чем угодно – было бы желание. Можно лечить крупнокалиберным пулеметом – после него ни один больной не пожалуется на своей состояние…

Но они нам уже готовят новинки…

«Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России в скором будущем могут начать испытывать единую вакцину против гриппа и COVID-19. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1». Максютов уточнил, что в сейчас принимается решение о переходе к расширенным доклиническим исследованиям единой вакцины против гриппа и коронавируса. Он пояснил, что речь идет о вакцине на основе рекомбинантного вируса гриппа, которая должна будет защищать человека от сезонных вариантов вирусов гриппа и от нового коронавируса».

Вакцина, которая лечит все сразу. Но вопрос – а существует ли эффективная вакцина от сезонного гриппа?

Еще один фрагмент из интервью с Игорем Гундаровым:

« - Мурашко в интервью с Познером сразу после того, как занял кресло министра, сказал мудрую и красивую фразу: «Вакцина – это орудие проигранной войны». В чём-то он прав. Эпидемия прошла, мы сделали вакцину. Но следующая эпидемия будет другой, и эта вакцина уже опоздала. А чуть позже он уже говорил, что необходимо срочно делать вакцину и она будет готова через 3–4 месяца».

Так это что такое?

«Журнал Science обобщил некоторые последние публикации в научных журналах, призванные объяснить низкую эффективность разрабатываемых против гриппа вакцин. Получилось, что степень этой эффективности в последние годы колеблется от 10 до 60% — такова доля людей, получивших актуальную версию антигриппозной вакцины и затем настоящий иммунитет против болезни в текущем сезоне».

Такая вот эффективность. И скорее всего она на уровне статистической погрешности – то ли помогает, то ли вредит. Историй о том, как люди заболевают после вакцинации от гриппа – очень много. «Life.ru»: «Шестиклассникам и семиклассникам делали плановую прививку от гриппа вакциной «Гриппол плюс». Перенести вакцинацию смогли не все. Через час после прививки восьмерым ученикам седьмого класса и одному шестикласснику стало плохо. У ребят поднялась температура, началась тошнота и головокружение. Школьники пожаловались учителям, и те вызвали скорую помощь. Сразу несколько реанимобилей подъехало к зданию ростовской школы. Всех девятерых учеников отвезли в больницу с температурой и жалобами на тошноту». Помогает, говорите? А тут нам сразу обещают чудодейственную вакцину и от гриппа, и от ковида, который постоянно мутирует. Откуда такая страстность? Желание нас спасти любой ценой, в том числе – ценой наших жизней?

Есть конспирология, а есть просто сухие факты. Я не буду заниматься конспирологией, а просто приведу факты из достоверных источников. Эти факты открыты, доступны, не подвергаются сомнению, их может проверить каждый. И я не буду сопровождать эти факты своей интерпретацией. Каждый их может толковать как угодно – в позитивной или негативном ключе, на свое усмотрение.

Есть один главный вопрос, на который представители секты «Свидетелей ковида» мне никогда не дают прямого ответа: кто руководит этим всем мировым ковидным балаганом? Кто им управляет? Где тот центр, что рассылает стандартные для всех стран рекомендации о самоизоляции, о масочно-перчаточном режиме? Ясно, что не мадам Попова это изобретает потому, что везде творится одно и то же. Скорее всего можно сказать, что центром, из которого все направляется, является ВОЗ. А что это за организация – кто-нибудь интересовался? Нет, не копался в каких-нибудь консприрологических сайтах, а читал хотя бы официальные источники?

Вот материал в деловой газете «Вгляд» под заголовком «Кто финансирует ВОЗ?» от 15 апреля 2020 г. В нем сообщается: «Всемирная организация здравоохранения – структура ООН, поэтому государства-члены платят небольшие отчисления в ее бюджет». Казалось бы, тут все ясно и прозрачно – международная организация при ООН, финансируемая странами-участниками. Но все просто только на первый взгляд. Читаем дальше: «Однако их доля невысока – 17% от общей суммы денег, в том или ином виде доступных ВОЗ. А вот 77% из них – это добровольные взносы, причем от кого угодно – стран, компаний, фондов, например». Так, что это странная организация финансируемая «кем угодно». Хорошо, для структуры, которая сейчас весь мир взяла за жабры? Читаем дальше: «Бюджет ВОЗ верстается двухлетними циклами, и согласно нынешнему у организации примерно шесть миллиардов долларов в обороте. Штаты сейчас являются главным жертвователем ВОЗ – за 2018–2019 годы страна обязалась перечислить 893 миллиона долларов, это почти 15% от шести миллиардов». Т.е. США вносят почти столько же, сколько все остальные страны. Так это чья организация? Международная? Но читаем дальше, самое интересное впереди: «Второй по сумме перечисленных в ВОЗ денег – Билл Гейтс (10%). Точнее, его совместный с женой Мелиндой фонд – он обязался перечислить 530 миллионов. Третий – снова Билл Гейтс. Почти. На этот раз – основанный им Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), объединяющий различные частные и правительственные организации. От GAVI ВОЗ получит 370 миллионов (8%)».

Т.е. суммарно Билл Гейтс вкладывает в ВОЗ больше, чем США, или чем страны-участники. Так это конспирологи притянули сюда Билла Гейтса или это факт? Опять же, все желающие могу петь осанну Биллу Гейтсу и говорить, что это великий благодетель человечества, это как кому захочется. Но степень участия этого человека – отрицать невозможно, неправда ли? И это не выдумки, не конспирологический бред.

«Аргументы и Факты», материал от 24 апреля 2020 года: «С момента своего возникновения «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» непрерывно финансирует Всемирную организацию здравоохранения. Поговаривают, что Гейтс фактически стал её собственником, и его денежные вливания в это учреждение ООН уже сравнимы с вкладом всех Соединённых Штатов. А это значит, что он может влиять на работу организации, её планы и приоритеты.

В приоритетах же у самого Билла – именно вакцинация. В идеале, как он считает, каждый новорождённый в развивающихся странах должен быть привит. Фармкомпании, стоящие у него за спиной, готовы наладить масштабные поставки лекарств и уже не раз делали это, но только их деятельность зачастую сопровождалась скандалами. Массовая вакцинация от полиомиелита в Индии привела к параличу у тысяч детей. Прививки против малярии и менингита в странах Африки обернулись тем же параличом, фебрильными судорогами и гибелью малышей. А испытание экспериментальных вакцин против вируса папилломы человека в отдалённых индийских провинциях закончилось тяжёлыми побочными эффектами, включая аутоиммунные заболевания и бесплодие у молодых девушек.

Врачи разных стран уже высказывали предположения, что истинная цель навязываемой ВОЗ вакцинации – ослабить жителей стран третьего мира, сделать их более восприимчивыми к болезням и преждевременной смерти. А возможно (вспомним доклад Гейтса) – сделать их стерильными, бесплодными. Местные СМИ не раз писали, что при анализе этих вакцин в лабораториях в них выявляли вещества, приводящие к женскому бесплодию.

И вот грянула пандемия COVID-19. Пока западные СМИ нагнетали панику, а обыватели скупали туалетную бумагу, фонд супругов Гейтс объявил о начале испытаний собственной вакцины. Не исключено, предполагают конспирологи, что она была приготовлена заранее. И несёт в себе нужный заказчикам «побочный эффект». А сценарий «создать проблему – нагнать ужас – продать лекарство» обкатывался во время предыдущих инфекционных вспышек – атипичной пневмонии, свиного и птичьего гриппа...

Конечно, можно сказать, что любители теорий заговора пытаются поставить телегу впереди лошади и увидеть угрозу там, где её нет. Но вот ещё одно интересное совпадение. В октябре прошлого года фонд Гейтсов совместно с Университетом Джонса Хопкинса и Всемирным экономическим форумом организовал мероприятие для политиков, чиновников и экспертов в области медицины. Оно называлось «Событие 201». Это было своего рода учение, имитация масштабной вспышки коронавирусной инфекции. При её моделировании, как сообщалось, «погибло» 65 млн человек в течение 18 месяцев, торговля и передвижение людей по планете были парализованы, а мировая экономика оказалась в коллапсе. Участникам мероприятия, между прочим, раздавали милые мягкие игрушки в виде коронавируса. Своего рода сувенир».

Так это «Событие 201» - было или не было? Объясняйте как угодно, но было или нет – вот что важно.

Я рискую сделать материал слишком большим, но это сообщение с сайта «Газета.Ру» стоит процитировать почти полностью: «Билл Гейтс заявил, что следующие шесть месяцев могут стать самыми худшими за всю пандемию COVID-19. По словам миллиардера, число смертей в США может резко возрасти, если люди не продолжат соблюдать жесткие карантинные меры. Также Гейтс поделился опасениями о том, что человечество не сможет вернуться к докоронавирусному образу жизни до начала 2022 года. «В ближайшее время будет очень много плохих новостей. Исходя из данных модели, созданной институтом определения и оценки медико-санитарных показателей Университета имени Вашингтона, к 1 апреля 2021 года в США умрут от коронавируса более 200 тыс. человек. Если мы будем придерживаться правил, а именно носить маски, мы можем избежать большей части предсказанных смертей», — предостерег Билл Гейтс.

Гейтс продолжает поддерживать введение и соблюдение жестких карантинных мер, а также призывает соблюдать надлежащие меры безопасности: носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Также основатель Microsoft просит всех по возможности воздержаться от выхода из дома, чтобы защитить «тех, кого вы любите».

В интервью Гейтсу задали вопрос о том, когда мир сможет вернуться к привычной жизни, которая была до коронавируса. «Даже до начала 2022 года, если мы не поможем другим странам избавиться от этой болезни и не добьемся высоких показателей вакцинации, риск повторного введения карантина сохранится».

Билл Гейтс является соучредителем Фонда Билла Гейтса и Мелинды Гейтс, который пожертвовал почти $2 млн на борьбу с коронавирусом. Он заявил, что будущие финансирования будут направлены на создание вакцины для использования не только в США, но и во всем мире».

Чем ценно это сообщение? Оно показывает – кто дирижирует ковидным безумием, кто автор масочного режима, самоизоляции и всеобщей вакцинации. Названа главная цель – требуются высокие показатели вакцинации.

Вот еще сообщение: «МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал в интервью NBC единственный возможный способ полностью преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции. По мнению Гейтса, массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с заболеванием в мировом масштабе. Об этом же Гейтс говорил в конце сентября, выступая в ООН на мероприятии высокого уровня, посвященном доступу к вакцинам. "Единственный способ устранить угрозу от этой болезни где-то — устранить ее везде", — сказал основатель Microsoft. По его мнению, решение заключается в том, чтобы повсеместно повысить объемы производства вакцин, чтобы получилось охватить всех. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), со своей стороны, сообщил, что вместе с Институтом сыворотки Индии и фондом Билла и Мелинды Гейтс в следующем году произведет и отправит в страны с низким уровнем дохода дополнительные 100 миллионов доз вакцин от коронавируса.

"Таким образом, общее количество доз вакцины в рамках партнерства между SII, GAVI и фондом Гейтсов достигает 200 миллионов доз", — говорится в заявлении альянса.

Соответствующее соглашение GAVI, Институт сыворотки Индии и фонд Гейтсов заключили в августе. Предполагается, что вакцину могут поставить уже в первой половине 2021 года».

Билл Гейтс сказал, что уколоться должны все. И он над этим работает – чтобы укольчик достался каждому.

Вот сообщение из другого источника: «Гейтс сделал прогноз, что к концу 2021 года пандемия подойдет к концу из-за того, что к этому времени в массовом производстве появится достаточно эффективная вакцина. По его мнению, даже если от 30 до 60% населения добровольно получит вакцину, этого может быть достаточно, чтобы замедлить и в конечном итоге остановить распространение вируса. Гейтс считает, что в изготовлении вакцины дальше всех продвинулась компания AstraZeneca».

Выход из нынешней мышеловки – только через всеобщую вакцинацию. И названа конкретная компания – AstraZeneca, которая должна спасти человечества. Какие отношения у Билла Гейтса с это компанией?

Сообщение с сайта Techno.bigmir.net: «Hard Fork сообщила, что фонд Гейтса выделил AstraZeneca 750 миллионов долларов на финансирование производства и распределения 300 миллионов доз вакцины AZD1222».

Билл Гейтс связан с AstraZeneca или нет? Он ее подкармливает? Она каким-то образом включена в его планы глобальной вакцинации или нет? Интерпретируйте это как угодно – как победу разума над стихией болезни или еще как-то, но сам такой факт наличествует, неправда ли?

А теперь самое свежее сообщение: «МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи, англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и "Р-Фарм" приняли меморандум о сотрудничестве для борьбы с коронавирусом. "Такой настрой на партнерство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели — для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом", — сказал Владимир Путин, в режиме видеосвязи поздравив стороны с подписанием документов».

Отдельные ручейки сливаются в одну большую реку при непосредственном участии Владимира Владимировича…

Так вот это все – мои выдумки или факты?

И только не подумайте, что я свожу все дело к интригам одного, странного, но влиятельного человека. Я думаю, что за этим человеком стоит нечто намного более серьезное.